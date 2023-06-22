15 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

21 июня в Румынии и Грузии стартовал чемпионат Европы среди молодежных команд. В турнире смогут участвовать футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2000 года. На Евро помимо организаторов попали 9 победителей отборочных групп, лучшая вторая команда квалификации и 4 команды, победившие в стыковых матчах.

Обязательно прочитайте про 11 игроков, за которым надо будет следить на предстоящем турнире.

Примечание: текущая форма – товарищеские матчи за 2023 год.

Группа А

Грузия

Заявка на турнир:

Вратари: Нодар Каличава («Самгурали»), Лука Куталадзе («Динамо» Тбилиси), Георгий Мамардашвили («Валенсия»)

Защитники: Ираклий Азаров («Црвена Звезда»), Ива Гелашвили («Сабуртало»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер» Донецк), Александр Каландадзе («Динамо» Тбилиси), Цотне Капанадзе («Сабуртало»), Саба Хвадагиани («Динамо» Тбилиси), Саба Сазонов («Динамо» Москва)

Полузащитники: Зурико Давиташвили («Бордо»), Лука Гагнидзе («Динамо» Москва), Ника Гагнидзе («Дила»), Ника Хорхели («Самгурали»), Нодар Ломинадзе («Самгурали»), Отар Мамагеишвили («Сабуртало»), Анзор Меквабишвили («Динамо» Тбилиси), Георгий Мойсцрапешвили («Динамо» Тбилиси), Габриэль Сигуа («Динамо» Тбилиси), Георгий Цитаишвили («Лех» Познань), Джемал-Георгий Джинджолава («Сабуртало»)

Нападающие: Георгий Гагуа («Реал Унион»), Георгий Гулиашвили («Сараево»)

Звезда: Георгий Мамардашвили. Основной вратарь «Валенсии», которым интересуется «МЮ» и «Челси». Возможно, именно грузинский кипер, уже имеющий большой опыт выступления на топ-уровне, поможет сборной сотворить сенсацию на домашнем Евро.

Вопрос только один: предпочтет ли главный тренер Рамаз Сванадзе Георгия другому вратарю, Луке Куталадзе, который отыграл в воротах большинство последних матчей сборной?

Кто может удивить: Лука Гагнидзе, Саба Сазонов и Зурико Давиташвили.

Лука начинал сезон в «Динамо» основным, но к концу чемпионата стал больше выходить на замену. Саба – основа московского клуба. Оба уже дебютировали за взрослую сборную Грузии.

У Зурико на счету уже 25 игр за взрослую сборную, а за «Бордо» в этом году 7+3 во всех соревнованиях. Мог в следующем сезоне играть с «жирондинцами» в Лиге 1, но все подпортил один фанат. Универсальность Давиташвили, может сыграть и справа, и слева в атаке, поможет Грузии разнообразить игру в финальной трети поля.

Как попали турнир: автоматически, так как хозяева.

Как провели Евро-2021: дебютируют на чемпионатах Европы.

Текущая форма: победы над Латвией (1:0) и Кипром (2:0).

Матчи: Португалия (21 июня), Бельгия (24 июня), Нидерланды (27 июня).

Прогноз: грузины попали, наверное, в «группу смерти» этого Евро . Выход в плей-офф – настоящее чудо; если зацепят какие-то очки – уже успех.

Португалия

Заявка на турнир:

Вратари: Сэлтон Биай («Витория» Гимарайнш), Франсишку Мейшеду («Порту»), Самуэл Соареш («Бенфика»)

Защитники: Андре Амару («Витория» Гимарайнш), Томаш Араужу («Бенфика»), Леонарду Лелу («Каза Пиа»), Алешандрре Пенетра («Фамаликан»), Нуну Тавареш («Олимпик»), Бернарду Витал («Эшторил»)

Полузащитники: Андре Алмейда («Валенсия»), Паулу Бернарду («Пасуш»), Жозе Карлуш («Витория» Гимарайнш), Самуэл Кошта («Альмерия»), Тьягу Данташ (ПАОК), Жоау Невеш («Бенфика»), Афонсу Соуза («Лех»), Вашку Соуза («Порту»), Фабиу Виейра («Арсенал»)

Нападающие: Энрике Араужу («Бенфика»), Франсишку Консейсау («Аякс»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Фабиу Силва (ПСВ), Витинья («Олимпик»)

Звезда: Фабиу Виейра . Старожил (25 игр) и капитан сборной Португалии U-21. Играет на позиции атакующего полузащитника и очень сильно влияет на атаку команды – 7+2 в 8 матчах квалификации.

Прошлым летом перешел из «Порту» в «Арсенал» за 35 млн евро. В чемпионате Фабиу один из первых вариантов для Артеты, чтобы усилить игру. Однако, в кубковых играх постоянно выходит в старте. Всего за «канониров» в минувшем сезоне сыграл 33 игры, набрав в них 8 (2+6) очков по системе «гол+пас».

Кто может удивить: Томас Араужу, Франсишку Консейсау, Педро Нету и Нуну Тавареш.

Араужу принадлежит «Бенфике», а сезон 22/23 провел в «Жил Висенте». Томас очень техничный и быстрый, в матче с «Порту» разогнался до 37,11 км/ч. В U-21 дебютировал лишь в марте, сыграв в двух последних матчах сборной перед Евро-2023.

Консейсау может стать джокером Португалии на этом турнире. Подробнее о том, что Франсишку может удивить на турнире – тут.

Нету сыграл уже больше 100 матчей за «Вулверхэмптон». Из-за травмы лодыжки в начале октября пропустил 4 месяца и не поехал на ЧМ-2022. Может сыграть по всему фронту атаки, но чаще появляется на позиции левого вингера.

Тавареш провел сезон в «Марселе», где был основным и играл левого латераля. Португалия играет схемой в 4 защитника, поэтому появление Нуну в старте под большим вопросом. В последних товарищеских матчах с первых минут там появлялся Фернандо Лелу. Но, в таком случае, Тавареш практически всегда усиляет игру со скамейки запасных.

Как попали на турнир: первое место в группе, потеряли очки только с Исландией (1:1).

Как провели Евро-2021: проиграли в полуфинале Испании (0:1).

Текущая форма: победы над Румынией 0:2 и Норвегией 3:0.

Матчи: Грузия (21 июня), Нидерланды (24 июня), Бельгия (27июня).

Прогноз: если выйдут в 1/4, то, вероятно, сыграют с Англией или Германий. Скорее всего, на этом турнир для них закончится. (но надо всегда помнить, что на молодежном уровне постоянно случаются сюрпризы)

Бельгия

Заявка на турнир:

Вратари: Максим Деланге («Льерс»), Сенне Ламменс («Брюгге»), Маартен Вандевоордт («Генк»)

Защитники: Амин Аль-Дахиль («Бернли»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Кони де Винтер («Эмполи»), Луи Патрис («Левен»), Юго Сике («Серкль Брюгге»), Игнасе ван дер Бремпт («Зальцбург»), Мандела Кейта («Антверпен»)

Полузащитники: Оливье Деман («Серкль Брюгге»), Арне Энгелс («Аугсбург»), Элиот Матазо («Монако»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Астер Вранкс («Милан»), Эву Плетинкс («Зульте-Варегем»), Максим де Кейпер («Вестерло»), Ларджи Рамазани (Альмерия)

Нападающие: Мишель-Анж Баликвиша («Антверпен»), Антони Дескотт («Утрехт»), Шарль де Кетеларе («Милан»), Лоис Опенда («Ланс»), Йорбе Вертессен («Юнион»)

Звезда: Шарль Де Кетеларе и Лоис Опенда

У Шарля ужасный сезон в «Милане». Итальянцы купили бельгийского вундеркинда за 35 млн евро, а на выходе получили 1 голевую передачу в 40 матчах. Правда, Де Кетеларе проводил на поле в среднем чуть больше получаса. На Евро игрок может немного поправить свой неудачный сезон.

Для Опенды же, наоборот, этот сезон стал прорывным. Лоис впервые играл в чемпионате топ-5, выходил на поле во всех 38 играх Лиги 1, стал 4 бомбардиром сезона (после Мбаппе, Ляказетта и Дэвида), затащил «Ланс» на второе место (уступили «ПСЖ» всего 1 очко).

За U-21 у Опенды убийственная статистика: 13+3 в 15 матчах. Причем все игры в квалификации к Евро-2023.

Кто может удивить: Зено Дебаст, Ларжи Рамазани, Элиот Матазо

Подробнее об основном защитнике «Андерлехта», который восхищается Роналду и Компани – тут.

Ларжи Рамазани уже третий сезон один из лидеров «Альмерии». Сначала вышел с ними в Ла Лигу, а этом году героически удержался в чемпионате – от вылета отделило 1 очко. Вообще бельгиец является воспитанником «Манчестер Юнайтед», и даже однажды вышел на поле в официальном матче – то самое поражение «Астане» в Лиге Европы.

Матазо – стабильный игрок Бельгии U-19, рабочая лошадка, которая может дать команде необходимое преимущество в центре поля. Может сыграть как бокс-ту-бокс, так и чистого опорника. За «Монако» в этом сезоне чередовал игры в старте с выходами на замену.

Как попали на турнир: первое место в группе. Всего 2 пропущенных мяча, но были ничьи с Шотландией (0:0) и Данией (1:1).

Как провели Евро-2021: пропускали. Последний раз играли на ЧЕ в 2019 году.

Текущая форма: ничья с Чехий (0:0), победы над Японией (3:2) и Израилем (0:2).

Матчи: Нидерланды (21 июня), Грузия (24 июня), Португалия (27 июня).

Прогноз: Бельгия всеми силами будет бороться за выход в плей-офф, но сделать это будет очень сложно – Португалия и Нидерланды сильнее. 1/4 – потолок для этой команды.

Нидерланды

Заявка на турнир:

Вратари: Барт Вербрюгген («Андерлехт»), Кьелл Схерпен («Брайтон»), Яспер Схенделаар («Зволле»)

Защитники: Микки ван де Вен («Вольфсбург»), Милан ван Эвейк («Херенвеен»), Ян-Паул ван Хекке («Брайтон»), Иан Маатсен («Бернли»), Шуранди Самбо («Спарта» Роттердам), Квилиндси Хартман («Фейеноорд»), Девин Ренсх («Аякс»)

Полузащитники: Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Лудовит Рейс («Гамбург»), Юрген Эккеленкамп («Антверпен»), Кеннет Тейлор («Аякс»), Свен Мейнанс («Алкмаар»), Ваутер Бюргер («Базель»), Райан Гравенберх («Бавария»)

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Джошуа Зиркзее («Болонья»), Крисенсио Саммервилл («Лидс»), Элаис Тавшан («Неймеген»), Тейс Даллинга («Тулуза»), Миллион Манхуф («Витесс»)

Звезда: Райан Гравенберх и Квинтен Тимбер

Гравенберх прошлым летом перешел в «Баварию» из «Аякса» всего за 18,5 млн евро. Пока старается закрепиться, играя урывками – всего 559 минут в Бундеслиге. Отыграл 45 минут в последней «товарке» перед Евро, поэтому наверняка может рассчитывать на место в старте.

Квинтен – новоиспеченный чемпион Нидерландов в составе «Фейенорда», причем в качестве игрока основного состава. В сборной Тимбер носит капитанскую повязку .

У Квинтена есть брат-близнец, за которым охотятся «МЮ» и «Арсенал».

Кто может удивить: Микки ван де Вен, Брайан Бробби, Кеннет Тайлор

Третий по скорости игрок Бундеслиги в минувшем сезоне – стопроцентный выбор Эрвина ван де Лоя в центр защиты «оранжевых». Хорошо проведенный турнир может отправить его в «Ливерпуль» или «Баварию».

Бробби хорош в играх за голландскую молодежку – 8 мячей в 14 играх. Также в его активе неплохо проведенный сезон в чемпионате за «Аякс» – в 32 играх 13+3. Конкуренты Брайна за место в нападении – Тейс Даллинга и Джошуа Зиркзее. Голландцы частенько играют схемой с 2 форвардами, поэтому Бробби обязательно получит свои минуты на Евро.

Кеннет Тайлор в этом году стал железным игроком основы «Аякса», проведя качественный сезон (8+3 в чемпионате). В U-21 может щеголять уникальным для этой компании достижением: у Кеннета есть в активе игра на чемпионате мира в Катаре – 4 минуты против хозяев турнира.

+Бонус: сильно помочь сборной могут Девайн Ренсх и Крисенсио Саммервилл.

Как попали на турнир: первое место в группе. Потеряли очки только со Швейцарией (2:2) и Болгарией (0:0).

Как провели Евро-2021: на тоненького вышли из группы с первого места за счет личных встреч и разницы мячей (по 5 очков было у «оранье», Германии и Румынии). В 1/4 прошли Францию с Тчуамени и Кунде благодаря дублю Боадю (победный – на 93 минуте), а в полуфинале уступили немцам (здесь Виртц забил самый быстрый гол в истории молодежных Евро – на 29 секунде).

Текущая форма: победа над Норвегией (0:3), ничьи с Чехией (1:1) и Японией (0:0).

Матчи: Бельгия (21 июня), Португалия (24 июня), Грузия (27 июня).

Прогноз: могут переплюнуть бронзу ЧЕ двухлетней давности. Голландцы везут в Румынию и Грузию сильный состав и настроены серьезно.

Группа B

Румыния

Заявка на турнир:

Вратари: Андрей Горчя («Университатя» Клуж), Михай Попа («Волунтари»), Штефан Тырновану (ФКСБ)

Защитники: Андрей Боржа («Фарул»), Виктор Дикан («Ботошани»), Андрес Думитреску («Сепси»), Александру Пантя (ФКСБ), Богдан Раковитан («Ракув»), Валентин Тыцу («Петролул»), Владимир Скречу («Университатя» Крайова)

Полузащитники: Драгош Албу («Университатя» Крайова), Константин Грамени («Фарул»), Александру Ишфан («Университатя» Крайова), Адриан Мазилу («Университатя» Крайова), Клаудиу Петрила (ЧФР), Влад Поп («Университатя» Крайова), Октавиан Попеску (ФКСБ), Михай Ликсандру (ФКСБ)

Нападающие: Даниэл Бырлиджа (ЧФР), Йован Маркович («Университатя» Крайова), Луис Мунтяну («Фарул», аренда из «Фиорентины»), Валентин Михэйлэ («Парма»), Алекси Питу («Бордо»)

Звезда: Октавиан Попеску

Румын начал играть в основе «Стяуа» с сезона 20/21 и с тех пор надевал футболку главного клуба страны 121 раз. Периодически даже выходит на поле с капитанской повязкой. Октавиан – игрок левого фланга атаки, но при необходимости может переместиться в центр или на другой фланг. Факт: у Попеску больше игр за взрослую сборную, чем за U-21 – 7 против 6.

Кто может удивить: Луис Мунтяну

Мунтяну принадлежит «Фиорентине», но прошлый сезон провел в аренде в румынском «Фаруле», где за 27 матчей забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. За U-21 румынский нападающий голевыми действиями пока не отличался.

Как попали на турнир: автоматически, так как хозяева

Как провели Евро-2021: не прошли в плей-офф только из-за худшей разницы мячей (набрали одинаковое количество очков с Нидерландами и Германией).

Текущая форма: поражение от Португалии (0:2) и ничья с Германией (0:0).

Матчи: Испания (21 июня), Украина (24 июня), Хорватия (27 июня).

Прогноз: последнее место в группе.

Испания

Заявка на турнир:

Вратари: Юлен Агирресабала («Атлетик»), Лео Роман («Мальорка»), Арнау Тенас («Барселона»)

Защитники: Арнау Мартинес («Жирона»), Виктор Гомес («Брага»), Уго Гильямон («Валенсия»), Ману Санчес («Осасуна»), Хуан Миранда («Бетис»), Йон Пачеко («Реал Сосьедад»), Марио Хила («Лацио»), Айтор Паредес («Атлетик»), Серхио Гомес («Манчестер Сити»)

Полузащитники: Антонио Бланко («Алавес»), Габри Вейха («Сельта»), Алекс Баэна («Вильяреал»), Оян Сансет («Атлетик»), Аймар Орос («Осасуна»), Адриан Бернабе («Парма»), Родри Санчес («Бетис»), Родриго Рикельме («Жирона»)

Нападающие: Андер Барренечеа («Реал Сосьедад»), Серхио Камельо («Райо Вальекано»), Абель Руис («Брага»)

Звезда: Габри Вейга и Абель Руис

Вейга – настоящий прорыв Ла Лиги этого сезона . Играет в центре поля, редко – под нападающим. За 36 игр в чемпионате Испании забил 11 голов и отдал 4 ассиста. Его уже переманивают «Барселона», «Ливерпуль» и «Челси». Может принести сборной невероятную пользу.

Вечно подающий воспитанник «Барсы», Абель Руис, уже 3 сезон играет основным форвардом в португальской «Браге». Мощно играет за испанскую молодежку: в последних 12 матчах забил 10 голов и отдал 4 голевых. Более того, Абель – капитан U-21.

Кто может удивить: Арнау Мартинес, Серхи Гомес, Уго Гильямон

Мартинес в 20 лет уже сыграл почти 100 матчей за «Жирону». В этом сезоне до последнего боролся с клубом за попадание в еврокубки (в итоге заскочили на 10 место), а по итогам сезона Арнау попал в символическую сборную Ла Лиги от Marca. Правый защитник воспитывался в системе «Барселоны», а осенью сообщалось, что «сине-гранатовые» интересуются Мартинесом. Вариант для Хави на правый фланг?

Очередной воспитанник «Барсы» в испанской сборной – Серхио Гомес. Прошлым летом пришел из «Андерлехта» в «Манчестер Сити» за 13 млн евро, а через пару недель может взять 4 трофей за полтора месяца. Номинально Гомес играет левого защитника, но в сборной часто играет справа в атаке или под нападением . Центр поля и фланги атаки – его родные позиции, в защиту его отправили в «Андерлехте», где он выдал 7+15 за сезон во всех турнирах.

У Уго Гильямона 14 матчей за U-21 с 2020 года, он опорный полузащитник и должен быть в старте испанцев, если Санти Дения не решится играть схемой без опорника. Гильямон ездил с основной сборной на ЧМ, но в официальных матчах на катарских полях так и не появился.

Как попали на турнир: ни разу не потеряли очки в своей группе.

Как провели Евро-2021: разделили третье место с Нидерландами – проиграли в полуфинале Испании.

Текущая форма: победа над Швейцарией (3:2) и ничья с Францией (0:0).

Матчи: Румыния (21 июня), Хорватия (24 июня), Украина (27 июня).

Прогноз: солидный состав с качественными игроками в каждой линии поможет побороться за высокие место на этом Евро. Одни из фаворитов турнира .

Украина

Заявка на турнир:

Вратари: Кирилл Фесюн («Колос»), Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Шахтер»)

Защитники: Арсений Батагов («Заря»), Максим Брагару («Черноморец»), Ростислав Лях («Рух»), Алексей Сыч («Кортрейк»), Александр Сирота («Динамо» Киев), Максим Таловеров (ЛАСК), Константин Вивчаренко («Динамо» Киев), Владимир Бражко («Заря»)

Полузащитники: Артем Бондаренко («Шахтер»), Алексей Кащук («Сабах»), Дмитрий Крыськив («Шахтер»), Николай Михайленко («Александрия»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Олег Очеретько («Шахтер»), Георгий Судаков («Шахтер»), Иван Желизко («Валмиера»)

Нападающие: Михаил Мудрик («Челси»), Даниил Сикан («Шахтер»), Владислав Ванат («Динамо» Киев), Богдан Вьюнник (ГАК)

Звезда: Михаил Мудрик

Самый дорогостоящий игрок не только сборной Украины, но и всего чемпионата (наряду с Сандро Тонали). Предстоящий чемпионат Европы – отличный способ ответить Мудрику на всю критику, которая «вылилась» на него за последние полгода после перехода в «Челси».

Кто еще может удивить: Анатолий Трубин

Несмотря на то, что в последних играх сборной U-21 место в рамке занимал Руслан Нещерет, главный тренер Руслан Ротань все же должен отдать Трубину место в старте. Анатолий сыграл в минувшем сезоне 28 игр за «Шахтер» в чемпионате и выдал 14 «сухарей». У Нещерета, например, в 20 матчах за киевское «Динамо» всего 7 сухих матчей.

Как попали на турнир: уступили первое место в группе французам и попали в стыковые матчи. Там зарубились со Словакией: проиграли 3:2 первую игру, а во второй учинили разгром соперника 3:0. Герой стыков – Даниил Сикан, сделавший в ответке хет-трик за 18 минут.

Как провели Евро-2021: пропускали. Последний раз были на ЧЕ в 2011 году.

Текущая форма: победы над Данией (3:2) и Кувейтом U-23 (2:0), ничья с Ирландией (2:2) и поражение от Италии (3:1).

Матчи: Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня), Испания (27 июня)

Прогноз: украинцы обязаны бороться с хорватами за вторую строчку в группе. Начинают Евро они как раз матчем с «шашечными» – ключевой матч для команды Руслана Ротаня на всем турнире.

Хорватия

Заявка на турнир:

Вратари: Никола Чавлина («Локомотива» Загреб), Доминик Котарски (ПАОК), Ивор Пандур («Фортуна» Ситтард)

Защитники: Давид Чолина («Аугсбург»), Нико Галешич («Риека»), Крешимир Кризманич («Горица»), Мауро Перкович («Динамо» Загреб), Никола Солдо («Кельн»), Нико Сигур («Хайдук»)

Полузащитники: Мартин Батурина («Динамо Загреб»), Марко Булат («Динамо Загреб»), Тони Фрук («Горица»), Велдин Ходжа («Риека»), Анте Палаверса («Труа»), Юрица Пршир («Горица»), Бартол Франич («Вольфсбург»), Габриел Видович («Витесс»), Лука Стойкович («Локомотива» Загреб)

Нападающие: Дион-Дрена Бельо («Аугсбург»), Матия Фриган («Риека»), Микеле Шего («Вараждин»), Роко Шимич («Зальцбург»), Лукас Качавенда («Локомотива» Загреб)

Звезда: Мартин Батурина

Моуриньо советует его «Челси», Артета хочет Мартина в «Арсенал», а сам Батурина играет за «Динамо» Загреб и набивает 6+13 за сезон.

Кто еще может удивить: Дион Бельо, Габриель Видович

Мощный 195-сантиметровый форвард наигрывался Драганом Скочичем основным непосредственно перед чемпионатом Европы. Бельо начинал сезон в «Осиеке», где за полгода забил 8 голов, отдал 2 передачи и заинтересовал «Аугсбург», который и приобрел его за 3 млн евро. В команде Бундеслиги Дион играет в основе, но пока только пристреливается на высоком уровне – за 18 игр оформил 3+2.

Видович – воспитанник «Баварии», но за основную команду пока выходил только 4 раза и отдал 1 голевую передачу – поучаствовал в августовском разгроме «Бохума» (0:7). В начале сезона мюнхенцы отдали юного вингера в аренду в «Витесс», где Габриель с периодичным успехом выходит в старте. Удачный турнир может оставить Видовича в «Баварии» на следующий сезон в качестве игрока ближайшей обоймы.

Как попали на турнир: хорваты прошли на Евро через стыковые матчи с Данией. Первый матч выиграли 2:1, а второй скандинавы зеркально забрали себе – 1:2. В дополнительное время зрители голов не увидели, а в серии пенальти сильнее была (кто бы мог подумать) сборная Хорватии. Видимо, их этому приучают с детства.

Как провели Евро-2021: в группе оставили позади Швейцарию и Англию, но в плей-офф сразу же споткнулись об испанцев – сравняли с пенальти на 94-й, но в дополнительное время пропустили второй мяч от Пуадо – 1:2.

Текущая форма: победа над Англией (1:2) и ничья с Израилем (0:0).

Матчи: Украина (21 июня), Испания (24 июня), Румыния (27 июня).

Прогноз: борьба за вторую строчку группы с украинцами.

Группа C

Чехия

Заявка на турнир:

Вратари: Витезслав Ярош («Стокпорт Каунти»), Владимир Нойманн («Карвина»), Якуб Маркович («Пардубице»)

Защитники: Мартин Цедидла («Злин»), Михал Фукала («Слован» Либерец), Адам Габриэл («Градец-Кралове»), Робин Гранач («Пардубице»), Карел Поезны («Баник» Острава), Мартин Витик («Спарта» Прага), Томаш Влчек («Пардубице»)

Полузащитники: Лукаш Черв («Слован» Либерец), Крыштоф Данек («Спарта» Прага), Матей Юрасек («Славия» Прага), Филип Калоч («Баник» Острава), Адам Карабец («Спарта» Прага), Павел Шулц («Яблонец»), Матей Валента («Слован» Либерец) Ян Жамбурек («Виборг»)

Нападающие: Даниэл Фила («Теплице»), Матей Коубек («Градец-Кралове»), Васил Кушей («Млада-Болеслав»), Вацлав Сейк («Яблонец»), Давид Пех («Славия» Прага)

Звезда: Адам Карабец

В Чехии Адама называют главным талантом в полузащите со времен появления Томаша Росицки. Недавно «Спарта» проложила путь в Европу для другого своего талантливого воспитанника – Адама Гложека. Карабец в скором времени может повторить его маневр.

Кто еще может удивить: Витезслав Ярош, Мартин Витик

Яроша еще в 15 лет забрал себе «Ливерпуль», но пока чешский кипер играл либо за молодежные команды «мерсисайдцев», либо гонял в аренды – ирландский «Сент-Патрикс», английские «Ноттс Каунти» и «Стокпорт». Если Ян Сухопарек сделает ставку на Витезслава – голкипер может «выстрелить» на этом турнире.

У Витика к 20 годам накопилось 12 игр за Чехию U-21 и 71 матч за «Спарту» – в основе пражской команды Мартин играет с сезона 20/21.

Как попали на турнир: уступили первое место в группе Англии, упали в стыковые матчи на Исландию. В Рейкьявике победили 1:2, а в Чехии грамотно засушили – 0:0.

Как провели Евро-2021: заняли третье место в группе. Начали с двух ничьих: 1:1 с Италией и 1:1 со Словенией, но в третьем туре уступили Испании (2:0) и упустили путевку в плей-офф.

Текущая форма: ничьи с Бельгией (0:0) и Нидерландами (1:1).

Матчи: Англия (22 июня), Германия (25 июня), Израиль (28 июня).

Прогноз: последняя команда Евро-2023 по стоимости состава. Вероятно, слабейшая сборная турнира. Если возьмут хоть одно очко, будет успех.

Англия

Заявка на турнир:

Вратари: Джош Гриффитс («Вест Бромвич»), Карл Рашуорт («Брайтон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»)

Защитники: Макс Аронс («Норвич»), Джарред Брантуэйт («Эвертон»), Леви Колуилл («Челси»), Чарли Крессуэлл («Лидс»), Тейлор Харвуд-Беллис («Манчестер Сити»), Бен Джонсон («Вест Хэм»), Люк Томас («Лестер»)

Полузащитники: Том Дойл («Манчестер Сити»), Харви Эллиотт («Ливерпуль»), Джеймс Гарнер («Эвертон»), Энджел Гомес («Лилль»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»), Оливер Скипп («Тоттенхэм»), Нони Мадуэке («Челси»), Коул Палмер («Манчестер Сити»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»)

Нападающие: Кэмерон Арчер («Астон Вилла»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эмил Смит-Роу («Арсенал»)

Звезда: Эмиль Смит-Роу

Англичане традиционно везут россыпь звезд на молодежный турнир. Смит-Роу как раз из таких. После врыва в основную обойму «Арсенала» в сезоне 20/21 и очень успешного сезона 21/22 англичанин немного затух, залечивая давнюю травму – всего 12 игр (241 минута) за «канониров» в этом сезоне. Поговаривают, что Эмиль входит в список игроков, которых «Арсенал» собирается летом продать.

Кто может удивить: Харви Эллиотт, Нони Мадуеке

Харви оказался в «Ливерпуле» в шестнадцатилетнем возрасте и, по его словам, хочет остаться в нем «до конца жизни». После страшной травмы в сентябре 2021 года пропустил почти 5 месяцев, но не «сломался» – в минувшем сезоне имеет в активе 46 матчей во всех турнирах. Больше половины из них – в основном составе.

Правый вингер Мадуеке зимой связал себя с «Челси» контрактом на 7,5 лет, а «ПСВ» получил за него 35 млн евро. К концу сезона Нони стал чаще выходить в основе «аристократов» – 5 появлений с первых минут за 6 последних туров. При этом на его счету всего один забитый мяч. Может приход Почеттино сможет встряхнуть талантливого англичанина?

Не забываем о Моргане Гиббс-Уайте (трансферном рекорде «Ноттингем Фореста), Джейкобе Рэмзи (который почти заскочил с «Астон Виллой в топ-5 и будет играть в ЛК в следующем сезоне), Энтони Гордоне (одном из самых быстрых игроков АПЛ, за которого «Ньюкасл» зимой выложил 40+5 млн евро) и Кертисе Джонсе (который сыграл 11 игр подряд в старте «Ливерпуля» в концовке сезона).

Как попали на турнир: первое место в группе. Потеряли много очков со Словенией – проиграли 1:2 и сыграли вничью 2:2. Кстати, оставили на втором месте чехов, с кем начинают этот ЧЕ.

Как провели Евро-2021: последнее место в группе с Португалией, Хорватией и Швейцарией. Даже победа в последнем туре не помогла.

Текущая форма: победа над Францией (4:0), поражения от Хорватии (1:2) и Япония U-22 (0:2).

Матчи: Чехия (22 июня), Израиль (25 июня), Германия (28 июня).

Прогноз: англичане на очередной турнир везут ультраталантливый состав, кажущийся претендентом на медали. Вот только в тройке молодежного Евро Англия не появлялась с 2009 года. На первый взгляд должны легко выходить из группы, но не все так просто.

Германия

Заявка на турнир:

Вратари: Ноа Атуболу («Фрайбург»), Кристиан Фрюхтль («Аустрия» Вена), Нико Мантль («Ольборг»)

Защитники: Максимилиан Бауэр («Аугсбург»), Янн-Аурель Биссек («Орхус»), Мартон Дардаи («Герта»), Килиан Фишер («Вольфсбург»), Хеннинг Матричиани («Шальке»), Лука Нец («Боруссия» Менхенгладбах), Кеннет Шмидт («Фрайбург»), Йоша Вагноман («Штутгарт»)

Полузащитники: Денис Хусейнбашич («Кельн»), Янник Кайтель («Фрайбург»), Том Краусс («Шальке»), Эрик Мартель («Кельн»), Ангело Штиллер («Хоффенхайм»), Ноа Вайсхаупт («Фрайбург»), Финн-Оле Бекер («Хоффенхайм»)

Нападающие: Фарид Алиду («Айнтрахт» Франкфурт), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), Джессик Нганкам («Герта»), Кевин Шаде («Брентфорд»), Нельсон Вайпер («Майнц»)

Звезда: Юссуфа Мукоко

Пока на взрослом уровне Мукоко не демонстрирует монструозной статистики его молодежных и юниорских сезонов, но, тем не менее, приносит пользу «Боруссии» своими результативными действиями. Пока этот сезон с 7+6 в 35 играх – лучший для Мукоко в составе дортмундцев. Надо помнить, что Мукоко чаще выходит со скамейки, зачастую получая 20-30 минут игрового времени.

В квалификации Юссуфа сыграл всего 4 игры, но отличался в каждой: дубли Сан-Марино и Польше, по голу в ворота Латвии и Венгрии. В ноябре даже успел «попылить» в Катаре – 1 минута в матче с Японией.

Кто еще может удивить: Том Краус, Кевин Шаде

Краус сыграл за «Лейпциг» 4 минуты в сезоне 19/20, а потом ушел на два года помогать «Нюрнбергу» во второй Бундеслиге. Там центральный полузащитник быстро стал основным, сыграв 65 игр во всех турнирах. В этом сезоне играл рядом с Алексом Кралом в основе «Шальке», но не смог помочь команде спастись от вылета.

На этом турнире Германия стартует в день рождения Томаса – 22 июня ему исполняется 22 года.

Шаде – рекордная покупка в истории «Брентфорда», в середине июня англичане выкупили немца у «Фрайбурга» за 25 млн евро. У самого Кевина за полгода в стане «пчёл» 728 минут и 1 голевая передача. У Томаса Франка большие планы на Шаде, если клуб, выступающий в АПЛ всего два сезона, подписывает игрока за такие неплохие деньги.

Немецкий вингер сыграл за U-21 4 матча в квалификации, отметившись 3 голами и 2 ассистами – важный гол Израилю на 88-й (на 91-й немцы забили победный) и 2+2 в разгроме венгров (1:5). В марте Ханси Флик впервые выпустил его в матче взрослой сборной.

Как попали на турнир: уверенное первое место в группе с одним поражением – 0:4 от Польши. На втором месте оставили будущих соперников из Израиля.

Как провели Евро-2021: действующие чемпионы. Прошли турнир без поражений: в группе обыграли Венгрию и сыграли вничью с Нидерландами и Румынией; в плей-офф выбили по пенальти датчан, обыграли голландцев и в финале минимально обыграли португальцев с единственным голом Лукаса Нмечи.

Про Луку Нетца и Мартона Дардаи, которые будут «цементировать» оборону немцев, можете прочитать тут.

Текущая форма: ничьи с Японией (2:2) и Румынией (0:0).

Матчи: Израиль (22 июня), Чехия (25 июня), Англия (28 июня).

Прогноз: кажется, Германия привезла далеко не самый сильный состав в истории своей молодежки. Могут пройти дальше за счет индивидуальных действий отдельных игроков. Если повезет с жеребьевкой (вряд ли), то могут зацепиться за полуфинал, но не более.

Израиль

Заявка на турнир:

Вратари: Шариф Кеуф («Маккаби» Хайфа), Даниэль Перец («Маккаби» Тель-Авив), Томер Царфати («Маккаби» Нетания)

Защитники: Ор Блориан («Хапоэль» Беэр-Шева), Гиль Коэн («Ашдод»), Карим Джабер («Маккаби» Нетания), Став Лемкин («Хапоэль» Тель-Авив), Зив Морган («Хапоэль Ирони» Кирьят-Шмона), Рой Ревиво («Хапоэль» Иерусалим), Хишам Лаюс («Хапоэль» Тель-Авив), Эден Карзев («Истанбул Башакшехир»)

Полузащитники: Этан Азулай («Маккаби» Нетания), Аянав Фереде («Хапоэль» Иерусалим), Омри Гандельман («Маккаби» Натанья), Оскар Глух («Зальцбург»), Йоав Хофмайстер («Хапоэль Ирони» Кирьят-Шмона), Илай Хагаг («Хапоэль» Афула), Дор Тургеман («Маккаби» Тель-Авив), Оз Билеви («Маккаби» Нетания)

Нападающие: Мохаммад Абу Руми («Хапоэль Ирони» Кирьят-Шмона), Идан Горно («Маккаби» Петах-Тиква), Анан Халайли («Маккаби» Хайфа), Бар Арад («Цюрих»)

Звезда: Оскар Глух

Его почти подписала «Барса», а сам Оскар мечтает играть за «Реал». Брал серебро Евро U-19 и уже забивает победные мячи за взрослую сборную. Обязательно прочитайте о нем подробнее.

Кто еще может удивить: Дор Тургеман, Даниэль Перец

Тургеман тоже был в серебряном составе на Евро U-19 год назад, а чуть меньше двух недель назад стал со сборной бронзовым призером молодежного чемпионата мира. Дор стал одним из лучших игроков того турнира. А еще забил классный гол в ворота бразильцев в 1/4.

Перец вытащил сборную Израиля на этот Евро, мастерски переиграв по пенальти Ирландию в стыковых матчах. В этом сезоне стал первым выбором в «Маккаби» Тель-Авив. Благодаря ему команда пропустила меньше всех в чемпионате – 15 мячей, а сам Даниэль оставил ворота сухими в 16 матчах (всего в Израиле играют 26 туров).

Как попали на турнир: второе место в группе с Германией, почти стали самой худшей командой со 2-х мест (хуже только Исландия). В стыках попали на Ирландию: первый матч закончился со счетом 1:1, второй – 0:0. Все решала серия пенальти, где израильтяне оказались точнее – 3:1. Героем стал голкипер Израиля Даниэль Перец – отразил три одиннадцатиметровых и забил сам.

Как провели Евро-2021: пропускали. Последний раз на ЧЕ были в 2013 году.

Текущая форма: ничья с Хорватией (0:0), поражения от Швейцарии (2:1) и Бельгии (0:2).

Матчи: Германия (22 июня), Англия (25 июня), Чехия (28 июня).

Прогноз: за один год молодежные сборные Израиля завоевали серебро ЧЕ U-19 и бронзу ЧМ U-20. Вероятность сенсации от израильтян на этом турнире мала, но хочется верить, что они смогут выйти из группы, а там – как повезет.

Группа D

Норвегия

Заявка на турнир:

Вратари: Мадс Кристиансен («Лиллестрем»), Кристоффер Классон («Лидс»), Расмус Саннберг («Схьердал»)

Защитники: Йеспер Даланн («Серкль Брюгге»), Лео Фур-Хьельде («Лидс»), Хенрик Хеггхейм («Волеренга»), Давид Вольфе («Бранн»), Варен Каманзи («Тулуза»), Колин Рослер («Мьельбю»), Себастьян Себулонсен («Брондбю»)

Полузащитники: Оскар Бобб («Манчестер Сити»), Тобиас Кристенсен («Фехервар»), Хокон Эвьен («Брондбю»), Йохан Хове («Гронинген»), Джошуа Китолано («Спарта» Роттердам), Эмиль Сейде («Сассуоло»), Сиверт Маннсверк («Мольде»), Осаме Сахрауи («Херенвеен»), Маркус Сольбакен («Викинг»), Христос Зафейрис («Славия» Прага)

Нападающие: Эрик Бутхейм («Салернитана»), Сиди Джатта («Волеренга»), Антонио Нуса («Брюгге»)

Звезда: Сиверт Маннсверк

Уже второй сезон Сиверт явялется основным игроком центра поля в «Мольде». Поиграл почти за все молодежки Норвегии (кроме U-19).

Кто может удивить: Антонио Нуса, Эрик Бутхейм

Антонио Нуса – юная норвежская звездочка с нигерийскими корнями. Два года назад, в 16 лет, он перешел из родного «Стабека» в бельгийский «Брюгге». Уже сейчас Нуса находится в исторических списках нескольких турниров :

самый молодой автор гола в истории «Брюгге»;

второй самый молодой автор гола в истории чемпионата Норвегии (моложе был только Эдегор);

второй самый молодой автор гола в истории Лиги чемпионов (моложе был только Фати).

В этом сезоне потихоньку подводился к основному составу, сыграв в 21 игре.

Бутхейм мощно ворвался в европейский футбол в 2021 году: 15+4 за «Буде-Глимт» в чемпионате Норвегии и 6+6 в Лиге Конференций, включая 2+3 в историческом разгроме «Ромы» (6:1). Потом посидел полгода без футбола в «Краснодаре», в мае расторг контракт, а в июле перешел в «Салернитану». Там пока все грустно: 1+3 за сезон и всего 9 выходов в старте. Особенно на фоне Булайе Диа (16+6), который нечеловеческими усилиями оставил «Салернитану» в Серии А.

Зато в молодежке у Эрика все отлично – играет много, отличается часто, носит капитанскую повязку. В квалификации за 8 матчей забил 3 мяча и еще 3 раза ассистировал партнерам.

Как попали на турнир: с первого места. Оставили хорватов на втором месте, несмотря на поражения от них (3:2) и Австрии (2:1).

Как провели Евро-2021: пропускали. Последний раз на ЧЕ были в 2013 году.

Текущая форма: ничьи с Шотландией (0:0 и 1:1), поражения от Нидерландов (0:3) и Португалии (3:0).

Матчи: Швейцария (22 июня), Франция (25 июня), Италия (28 июня).

Прогноз: скорее всего, 4 место в группе. С Францией и Италией, монстрами этой группы, взять очки будет практически невозможно, но и Швейцария на бумаге выглядит сильнее, чем норвежская сборная.

Швейцария

Заявка на турнир:

Вратари: Николя Амметер («Виль»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Амир Саипи («Лугано»)

Защитники: Орель Аменда («Янг Бойз»), Левин Блум («Янг Бойз»), Марко Бурх («Люцерн»), Ян Крониг («Арау»), Серж Мюллер («Шаффхаузен»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Леонидас Стергиу («Санкт-Галлен»), Николя Вуийоз («Серветт»)

Полузащитники: Габриэль Барес («Тун»), Маттео Ди Джусто («Винтертур»), Кастриот Имери («Янг Бойз»), Ардон Яшари («Люцерн»), Бледиан Красничи («Цюрих»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Симон Зом («Парма»)

Нападающие: Зеки Амдуни («Базель»), Дан Ндой («Базель»), Филип Стожилкович («Дармштадт»), Юлиан Фонмоос («Санкт-Галлен»), Дариан Маль («Базель»)

Звезда: Зеки Амдуни

Амдуни прямо сейчас – основной форвард взрослой сборной Швейцарии, забивает уже 4 игры подряд (серия продолжается). В этом сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги Конференций – 7 голов.

Кто может удивить: Фабиан Ридер

Ридер – воспитанник «Янг Бойз», находится в системе клуба с 15 лет. К настоящему моменту уже имеет больше 100 игр за «молодых мальчиков», помогая команде голами и ассистами: всего у Фабиана накопилось 14+23. В этом году сделал с командой «золотой дубль» – выиграли чемпионат и Кубок страны.

Как попали на турнир: квалифицировались напрямую как лучшая команда со вторых мест. В группе уступили только Нидерландам.

Как провели Евро-2021: не вышли из группы, пропустив вперед Португалию и Хорватия. Не дали пройти дальше англичанам, обыграв их в первом туре.

Текущая форма: победа над Израилем (2:1) и поражение от Испании (3:2).

Матчи: Норвегия (22 июня), Италия (25 июня), Франция (28 июня).

Прогноз: ситуация схожа с норвежской. Сотворят сенсацию, если смогут выйти из группы.

Франция

Заявка на турнир:

Вратари: Стефан Баич («Валансьен»), Люка Шевалье («Лилль»), Иллан Меслье («Лидс»)

Защитники: Лоик Баде («Севилья»), Нильс Нкунку («Сент-Этьен»), Бафоде Дьяките («Лилль»), Пьер Калюлю («Милан»), Кастелло Люкеба («Лион»), Валентин Жандре («Лечче»), Мохамед Симакан («Лейпциг»)

Полузащитники: Максанс Какере («Лион»), Жорис Шотар («Монпелье»), Куадьо Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Энцо Ле Фе («Лорьян»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Яссер Ларуси («Труа»)

Нападающие: Амин Адли («Байер»), Бредли Баркола («Лион»), Райан Шерки («Лион»), Амин Гуйри («Ренн»), Арно Калимуэндо-Мюинга («Ренн»), Элье Ваи («Монпелье»)

Звезда: …

У Франции вся команда – одна большая звезда. По крутости состава с ними могут посоперничать лишь итальянцы, с которыми они в одной группе. Французы на любом уровне возят на турниры два практически равнозначных состава. В этот раз ситуация похожая.

Арно Калимуендо – не самый сильный сезон в «Ренне» (7+3), но очень может помочь французам по ходу турнира; Кефрен Тюрам – супер центральный полузащитник может оказаться в «Ливерпуле» этим летом; Лоик Баде – спортдир «Севильи» Мончи сообщил французу, что выкупил его, прямо на праздновании победы в ЛЕ; Брэдли Барколя – лидер «Лиона» по голевым передачам и второй после Ляказетта по гол+пас; Элье Ваи – элитный сезон за «Монпелье» с 19+5 в Лиге 1; Куадио Коне – слухи связывают его с «Ливерпулем», клубом его мечты, Гладбах просит 30 млн евро; Калулу, Симакан и Мелье – уже не первый год основные в своих командах за рубежом.

А еще есть крутейшие Райан Шерки, Кастелло Лукеба, Амин Гуири, Энцо Ле Фе… составом «трехцветных» можно восхищаться бесконечно.

Кто может удивить: Брэдли Барколя, Райан Шерки, Мишель Олисе

Брэдли в этом сезоне стал стабильным игроком основы «Лиона». Воспитанник «ткачей» в этом сезоне набрал 7+10 по системе «гол+пас» в 30 матчах. Определенно добавит вариативности французам, так может сыграть на всех позициях в атаке. Кстати, в официальных матчах за U-21 Барколя пока не выходил.

Шерки – человек-дриблинг, который играет за «Лион» уже 4 сезон. 22/23 – пока самый успешный из них: 34 игры, 4 гола и 6 ассистов. Говорят, Зидан ставил зимой такое условие: вернется в «Реал», если клуб подпишет Райана. Но Шерки, к счастью болельщиков «Лиона», пока не собирается никуда уходить.

Мишель Олисе – французский англичанин. Был в академиях «Арсенала», «Челси», «Ман Сити» и «Рединга». В стане последних и дебютировал в большом футболе. Летом 2021 года перешел «Кристал Пэлас» за 9,3 млн евро. 2+11 в этом сезоне заинтересовали «ПСЖ».

Как попали на турнир: первое место в группе. Лишь две ничьи – с Украиной (3:3) и… Фарерскими островами (1:1).

Как провели Евро-2021: уступили Дании первое место в группе, а в плей-офф обидно вылетели от Нидерландов в 1/4, пропустив на 93-й.

Текущая форма: победа над Мексикой (1:0), ничья с Испанией (0:0) и поражение от Англии (4:0).

Матчи: Италия (22 июня), Норвегия (25 июня), Швейцария (28 июня).

Прогноз: французы не выходили в финал молодежного Евро с 2002 года, а последний (и единственный) раз побеждали и вовсе в 1988 – 35 лет назад. Очередной мощный талантливый состав, очередной молодежный турнир, очередные осторожные ставки на победу французов. От такой сборной нужно ждать минимум финал.

Италия

Заявка на турнир:

Вратари: Элиа Каприле («Бари»), Марко Карнесекки («Кремонезе»), Стефано Турати («Фрозиноне»)

Защитники: Рауль Белланова («Интер»), Андреа Камбьязо («Болонья»), Джорджио Читтадини («Модена»), Маттео Ловато («Салернитана»), Калеб Околи («Аталанта»), Фабиано Паризи («Эмполи»), Лоренцо Пирола («Салернитана»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Иенома Удоджи («Удинезе»)

Полузащитники: Эдоардо Бове («Рома»), Сальваторе Эспозито («Специя»), Фабио Миретти («Ювентус»), Самуэле Риччи («Торино»), Николо Ровелла («Монца»), Сандро Тонали («Милан»), Николо Камбьяги («Эмполи»)

Нападающие: Маттео Канчелльери («Лацио»), Лоренцо Коломбо («Лечче»), Вилли Ньонто («Лидс»), Пьетро Пеллегри («Торино»)

Звезда: Сандро Тонали

В этом пункте у итальянцев очень схожая ситуация со сборной Франции – «Скуадра Адзурра» везет в Румынию и Грузию сильный состав, но все же выделить одного игрока можно.

Тонали за взрослую сборную Италии уже сыграл больше, чем за U-21 – 14 против 12 матчей. В квалификации вышел на поле лишь 4 раза, но отыгрывал все 90 минут. Еще и голевые раздавал: 3 против Люксембурга (3:0) и 2 против Боснии и Герцеговины (1:2).

В «Милане» Сандро второй сезон подряд является незаменимым игроком старта, а в целом сыграл за «россонери» уже 130 игр. На Тонали усиленную охоту ведет «Ньюкасл», который может подписать итальянца этим летом за сумму в районе 50 млн евро.

Кто может удивить: Вилфрид Ньонто, Джорджо Скальвини, Фабиано Паризи

Ньонто – единственный легионер в этом составе. Удивительно, но при 10 матчах за взрослую сборную, итальянец с ивуарийскими корнями дебютирует за U-21 только на этом Евро. Оппозиция у Ньонто серьезная – Коломбо и Пеллегри. Но, думается, форвард «Лидса» сильнее обоих и должен получать много времени на турнире.

Скальвини еще в прошлом сезоне наигрывался «Аталантой» в качестве центрального защитника, но в этом сезоне Джорджо совершил настоящий рывок. В 19 лет стал основным защитником «бергамасков», поднялся в цене до 40 млн евро и заинтересовал ведущие клубы Европы.

Паризи третий сезон проводит в «Эмполи», с которым два года назад поднялся из Серии Б. С сентября Фабиано выуживает «Ювентус», но не совсем ясно: стоит ли Паризи покидать Тоскану в ближайшее трансферное окно.

Итальянец играет слева в защите, но по качествам – лютый универсал. Главный тренер итальянцев Паоло Николато сможет использовать Паризи и в полузащите, как на фланге, так и в центре поля.

Как попали на турнир: в принципе, уверенно закрыли группу, но допустили 3 ничьи – дважды по 1:1 с Швецией и с таким же счетом закончили матч в Черногории.

Как провели Евро-2021: второе место в группе, ничьи с Чехией и Испаний и победа над Словенией. В четвертьфинале сыграли с португальцами один из самых зрелищных матчей того турнира. Уходили с 0:2 и 1:3, перевели игру в дополнительно время, но там пропустили еще два: от Жоты (из «Селтика») и Консейсау. Сил и времени отыграться уже не было.

Текущая форма: победы над Сербией (0:2) и Украиной (3:1).

Матчи: Франция (22 июня), Швейцария (25 июня), Норвегия (28 июня).

Прогноз: должны стараться занять первое место, если не хотят попасть на испанцев (при условия выигрыша теми своей группы). Франция кажется посолиднее, но итальянцы явно дадут жаркий бой. Первый матч в группе с «трехцветными» – и сразу за первое место.

Для наглядности распределения сил еще два топа.

Топ-10 самых дорогих игроков Евро-2023 U-21

Михаил Мудрик (Украина) – 50 млн €; Сандро Тонали (Италия) – 50 млн €; Джейкоб Рэмзи (Англия) – 42 млн €; Джорджо Скальвини (Италия) – 40 млн €; Морган Гиббс-Уайт (Англия) – 40 млн €; Мишель Олисе (Франция) – 38 млн €; Эмиль Смит-Роу (Англия) – 35 млн €; Амин Гуири (Франция) – 35 млн €; Энтони Гордон (Англия) – 35 млн €; Харви Эллиотт (Англия) – 35 млн €;

Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2023 U-21

Франция – 425 млн €; Англия – 420 млн €; Италия – 292 млн €; Испания – 230 млн €; Нидерланды – 188 млн €; Португалия – 166 млн €; Бельгия – 140 млн €; Германия – 124 млн €; Украина – 103 млн €; Швейцария – 74 млн €;

Чемпионат начинается уже сегодня. Какие ваши ставки? Может быть уверены в том, кто станет победителем турнира, лучшим бомбардиром или командой-сенсацией?

Фото: instagram.com/georgiagff; instagram.com/portugal; instagram.com/royalbelgianfa; instagram.com/onsoranje; facebook.com/NationalaRomanieiOfficial; instagram.com/sefutbol; instagram.com/uafukraine; instagram.com/hns_cff; instagram.com/dfb_junioren; globallookpress.com/Pedro Soares/Keystone Press Agency, Marius Simensen/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/Baptiste Autissier, Francesco Mazzitello/Keystone Press Agency