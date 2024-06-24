Главный трансфер лета! Мичков уходит от Ротенберга и летит в «Филадельфию»

Новый русский в НХЛ.

Похоже, Матвей Мичков окончательно сжигает мосты со СКА. «Филадельфия» готова выкупить контракт нападающего в КХЛ, который действует до окончания сезона-2025/26. Даже называется примерная сумма – до миллиона долларов. Достаточно неожиданный ход, ведь еще три дня назад генменеджер «Флайерс» Даниэль Бриэр настраивался на то, что следующий сезон команда проведет без Мичкова.

При этом незадолго до новостей о выкупе седьмой номер драфта-2023 сменил агентов – теперь над переходом работают Джэй Пи Бэрри и Пэт Бриссон вместе с Полом Теофаносом.

Почему «Филадельфия» торопится?

Ответ очевиден – каждая команда хочет, чтобы ее проспекты развивались под боком и были в юридической безопасности. Мичков – один из самых статусных молодых игроков, и, возможно, ему не понадобится много времени на адаптацию – ко взрослому уровню он готов, что показала аренда в «Сочи» (41 очко в 47 матчах прошлого сезона).

Кроме того, «Филадельфия» уже обжигалась о российскую специфику: Ивана Федотова, с которым «Флайерс» заключили контракт, пришлось ждать два года: вратаря отправили сначала в армию, а затем – в ЦСКА.

Но ситуация, когда клуб НХЛ выкупает контракт у клуба КХЛ, – уникальна. До 2023 года между лигами действовал Меморандум о взаимоуважении контрактов, то есть чтобы хоккеист переехал из одной лиги в другую, сначала должен закончиться его действующий контракт.

Прошлым летом – на фоне возвращения Федотова из армии в ЦСКА – НХЛ приостановила действие Меморандума, но неформально стороны продолжили уважать чужие контракты и других прецедентов не было.

Подобная практика и в чемпионате Швейцарии. А вот шведов клубы НХЛ скупают регулярно. В 2018 году «Баффало» выкупил контракт Расмуса Далина за $250 тысяч – фиксированная сумма для того времени. Всего в том году клубы НХЛ потратили $8 млн на игроков из Швеции. Теперь сумма постоянно растет, что способствует пролонгации договора.

Последнее продление случилось в 2022 году – теперь компенсация за каждого игрока составляет $381 тысяч, а с 2026 года увеличится до $425 тысяч. При этом, если игрок в последние четыре года выступал в разных командах, то деньги делятся по схеме 40% – 20% – 20% – 20% за каждый из сезонов. Федерация тоже получает деньги – $20 тысяч с каждого игрока. Вдобавок предусмотрены бонусы: за проведенные матчи в НХЛ и выбор хоккеиста на драфте.

Когда-то деньги за отъезд российских хоккеистов получали и клубы Суперлиги. В 1994 году НХЛ и ИИХФ подписали соглашение о регламентации переходов из европейских лиг. До этого клубы договаривались о выкупах контрактов самостоятельно. С того момента международная федерация получала $200-300 тысяч за каждого хоккеиста, которые потом направляла в национальные ассоциации. К примеру, так Илью Ковальчука выкупила «Атланта» у «Спартака».

Взрослая карьера Мичкова: почти не играл в СКА и дважды ездил в аренду в «Сочи»

Новый виток в карьере Мичкова – повод вспомнить, как складывались его отношения со СКА.

• Май 2020 года – Мичков разорвал контракт с «Локомотивом», в системе которого играл с 9 лет. Форвард подписал договор со СКА, а петербуржцы выплатили ярославцам компенсацию в 400 тысяч рублей.

• Сентябрь 2020 года – дебютировал за «СКА-1946» в МХЛ против петербургского «Динамо», забросив в первой же игре. Стал вторым самым молодым хоккеистом с голом в молодежке (на один день уступил Рихардсу Букартсу из «Риги»).

• «СКА-Варяги» – еще одна команда, за которую Мичков сыграл в первом сезоне (6 матчей, 3+1).

• Декабрь 2020 года – продлил контракт со СКА на пять лет (как раз до сезона-2025/26 включительно) на общую сумму 85 млн рублей.

• 2 сентября 2021 года – дебютировал в КХЛ в матче с «Северсталью» (3:2). Провел на льду 13 минут, очками не отметился.

• 6 сентября 2021 года – первая шайба за СКА (в ворота «Адмирала»).

• 1 октября 2022 года – дебют в ВХЛ за «СКА-Неву». Ссылка в Вышку стала частью восстановления от травмы, полученной в августе на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

• 19 декабря 2022 года – «Сочи» арендовал Мичкова до конца сезона.

• Июнь 2023 года – «Филадельфия» задрафтовала Мичкова под седьмым номером.

• Перед сезоном-2023/24 Матвей прошел подготовку со СКА и сыграл один матч на старте регулярки, но в итоге вновь был отдан в аренду «Сочи».

• 24 июня 2024 года – Мичков и СКА планируют расторгнуть контракт. Всего форвард сыграл за петербургский клуб 17 матчей.

Почему СКА отдает одного из главных талантов поколения?

СКА готов на два года раньше отдать одного из главных талантов российского хоккея – выглядит необычно. Постоянно ходят слухи, что Мичков не ладит с Романом Ротенбергом, но оба опровергали это.

«У нас с Романом Борисовичем отличные отношения, – рассказал в недавнем интервью Мичков. – Мы постоянно на связи, разговариваем, он дает много дельных и ценных советов – у нас полное взаимопонимание и с клубом, и с ним лично, что я очень ценю».

«Мы очень много вложили в Матвея, честно могу вам сказать, – заявил Ротенберг чуть больше месяца назад. – Я лично очень много сделал, чтобы он играл у нас. Я лично этим занимался. Много вложил времени и усилий в развитие этого игрока в нашей организации.

Но мы хотим поддержать Матвея как семья. Мы хотим дать ему возможность развиваться. Если, например, он не сможет играть в первом звене «Филадельфии» и не будет получать там первое большинство, если его отправят в АХЛ или даже в лигу Восточного побережья, то мы сделаем все, чтобы Мичков вернулся и играл только в КХЛ».

Несмотря на все разговоры, в СКА не делали ставку на Матвея до этого и, похоже, не собирались делать в будущем сезоне. В Питер летом уже переехали три опытных нападающих: Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Сергей Плотников. Не факт, что 19-летний нападающий получил бы место в верхних звеньях среди таких ветеранов, а третья аренда в «Сочи» выглядела бы совсем странно.

Но каким окажется его путешествие в «Филадельфию» – тоже вопрос. Мичков едет к авторитарному тренеру Джону Торторелле. Найдет ли общий язык с ним?

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Globallook Press/Global Look Press ; East News /AP Photo/George Walker IV, SOPA Images/SIPA/SIPA