Уже есть претенденты.

В начале 2022 года стало известно, что «Аризона» не договорилась с мэрией города Глендэйла о продлении аренды дворца «Хила Ривер», на котором команда играла с 2013 года. Новая арена клуба находилась в разработке, и выкручиваться пришлось нестандартно: договорились с университетом Аризоны, что на три года переедут на их студенческую площадку с вместимостью 4600 зрителей.

Несмотря на трудности, руководство «Койотис» уверяло, что команда останется в штате.

«Последние годы мы отчаянно искали оптимальное место для возведения нового дома в Ист-Вэлли (район Финикса, охватывающий несколько городов), – говорил президент и генеральный директор клуба Энтони ЛеБлан. – У нас множество болельщиков во всем Финиксе, но мы поняли, что основное средоточие фанатов и корпоративных партнеров приходится на Ист-Вэлли. В последние 13 лет болельщики из Вест-Вэлли отлично нас поддерживали, и мы хотим, чтобы они остались с нами после переезда на новую арену».

Только вот сами болельщики, кажется, не очень хотят видеть рядом с собой аутсайдера НХЛ. 17 мая опубликовали результаты референдума: местное население высказалось против строительства новой арены. Переезд «Койотов» из Аризоны становится все более реальным.

Весь сезон делили арену со студентами – соперники удивлялись

В сезоне-2022/23 «Аризона» играла на самой маленькой арене в лиге. Хотя оптимисты могут увидеть в этом однозначный плюс: на всех домашних матчах была 100-процентная заполняемость.

Клуб проделал большую работу по переоборудованию арены под регламент НХЛ, так что студенты получили одну из лучших арен NCAA (команда университета тоже играет здесь). И в целом маленький стадион выглядит довольно уютно, хотя изначально у клубов-соперников даже не было нормальной раздевалки.

Но минимальное количество зрителей и маленькая площадь, разумеется, сказываются. «Койотис» явно теряют в доходах от продажи билетов – а ведь недавно они делали кассу на 18-тысячном «Хила Ривер» (пусть аншлаги там и были редко). Компактность тоже сказывается негативно: постоянные очереди (в том числе в туалеты), нехватка точек общепита. Про фан-шопы и говорить нечего – всего несколько вешалок с джерси в коридоре.

О миниатюрной «Маллетт-арене» высказываются даже игроки соперников – чаще всего она вызывает недоумение. Александр Овечкин нашел для нее пару слов перед матчем с «койотами»: «Я думаю, что это будет странно, но лед на арене раньше был хорош. Я надеюсь, что все билеты будут распроданы и мы повеселимся».

Какое бы отношение к арене ни было, но сезон-2023/24 «Аризона» тоже проведет в скромном пятитысячнике.

Почему не разрешили строить новую арену?

Университет расположен в городе Темпе, в 15 км от Финикса, столицы штата. Именно в Темпе владельцы клуба планировали строить новый дом для команды. По проекту новая 16-тысячная арена становилась частью многофункционального комплекса, который включал бы в себя тренировочный стадион на 4 тысячи мест, отель на 200 номеров, офисные помещения, многоквартирные дома и даже театр на 1500 зрителей. Всего планировалось потратить 1,7 млрд долларов (позже стоимость превысила 2 млрд), что сделало бы арену самой дорогой в НХЛ.

Но еще перед стартом строительства возникли вопросы – власти города обеспокоились тем, что многофунциональный комплекс расположится недалеко от аэропорта Скай-Харбор – из-за самолетов в апартаментах было бы слишком шумно.

Впрочем, не это стало главной проблемой. Городской совет Темпе был согласен на переговоры с «Койотис» по продаже участка под строительство развлекательного района, но перед этим потребовал проведение референдума среди населения.

На повестку вынесли три предложения:

- Предложение 301: Внесение поправок в генеральный план города по использованию имущества;

- Предложение 302: Разрешение на изменение зоны собственности;

- Предложение 303: Предоставление «Аризоне Койотис» права застроить участок площадью 46 акров для новой арены, развлекательного района, двух бутик-отелей и почти 2000 жилых единиц.

Голосование проходило по почте. Бюллетени для опроса рассылались по почтовым ящикам 9 мая – в тот же день жители должны были проголосовать и отправить свой ответ. Можно было проголосовать лично, если бюллетень утерян, испорчен или не дошел до адресата. Из 89,5 тысяч зарегистрированных в Темпе избирателей в референдуме поучаствовало примерно 33 тысячи человек.

Главным аргументом клуба было то, что новый комплекс даст городу 6900 рабочих мест, а налоговые льготы составят 215 млрд долларов на 30 лет. Плюс уверяли, что финансовые вливания будут частные – налогоплательщики города никак не будут рисковать.

Однако это не убедило жителей Темпе. По результатам референдума против предложений №301 и 302 проголосовали 56%, против 303-го – 57%. Дальнейшее базирование клуба в городе под угрозой.

«НХЛ ужасно разочарована результатами референдума по поводу проекта арены «Койотис» в Темпе. Мы собираемся обсудить с клубом, какие варианты могут быть в будущем», – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

«Койоты» постоянно переезжают – играют уже в третьем городе штата

Франшиза существует с 1972 года, правда известна была под именем «Виннипег Джетс» (не путать с современным одноименным клубом). В последние годы существования клуб из скромного Виннипега перестал приносить доходы, а результаты команды не радовали.

В 1996 году франшизу за 65 млн долларов продали Ричарду Бурку и Стивену Глакстерну. Изначально планировали переехать в Миннеаполис, но в итоге обосновались в Аризоне, а клуб получил название «Финикс Койотис».

До 2009-го все было нормально, пока тогдашний владелец Джерри Мойес не разорился. Команду хотел выкупить канадский миллиардер Джим Бэлсилли и планировал ее перевезти в Гамильтон, но «койотов» приобрела сама НХЛ – с целью оставить их в Аризоне. Правда, финансирование было минимальным, и как результат – клуб ни разу за четыре года под крылом лиги не вышел в плей-офф.

В 2013-м команда переехала из Финикса в Глендейл – городские власти согласились сдавать в аренду «Хила Ривер Арену». Тогда же команду приобрела компания «IceArizona Acquisition Co LLC» и поменяла ей название с «Финикса» на «Аризону».

«Койотис» на протяжении нескольких лет арендовали арену у городского совета Глендейла, пока в сезоне-2021/22 им не объявили о расторжении контракта. Пришлось снова переезжать – на этот раз из Глендейла в Темпе.

На клуб уже есть претенденты – могут переехать в Техас, Коннектикут и Юту

С новостями об уходе франшизы из Аризоны, появились первые слухи, куда может переехать команда. Уже есть не один, а сразу несколько кандидатов.

Главный из них – Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В приобретении франшизы заинтересован американский бизнесмен Райан Смит – соучредитель компании Qualtrics, состояние которого оценивается в 1,6 млрд долларов. Сейчас он уже владеет двумя спортивными командами – «Реалом Солт-Лейк» из МЛС и «Ютой Джаз» из НБА.

На стадион последней как раз и может переехать «Аризона». Многие клубы НХЛ давно практикуют сожительство на одной арене с баскетболом – например, «Лос-Анджелес». Если он будет трансформироваться из баскетбольной в хоккейную в короткие сроки – проблем вообще не возникнет. Плюс не придется перетасовывать дивизионы – Юта тоже находится на Западе.

Второй претендент – Коннектикут. Sportsnet сообщил, что губернатор штата Нед Ламонт планирует встретиться с Гэри Беттмэном и обсудить этот вопрос. «Замечательный хоккейный штат, замечательный хоккейный город. Свитера «Уэйлерс» – до сих пор в числе самых продаваемых. Я думаю, что мы можем гарантировать лиге сильный рынок и партнерство со стороны правительства штата», – сказал политик.

«Уэйлерс» выступали в НХЛ с 1979 года и базировались в Хартфорде (хотя изначально выступали в Бостоне), куда и хотят перевезти «койотов». В 1997 году франшиза переехала в Северную Каролину и сейчас всем известна как «Харрикейнс». Жители Хартфорда будут счастливы – в штате нет ни одной команды из четверки главных спортивных лиг Северной Америки (НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ).

Упоминается также Атланта, которая до сих пор скучает по хоккею со времен переезда «Трэшерс» (которые сейчас как раз «Виннипег Джетс»). Ходили слухи, что там хотят с нуля создать новую франшизу, но против этого высказался Гери Беттмэн – заявил, что лига пока не готова к расширению. Но если туда переедет действующая франшиза, то это решит сразу несколько проблем.

Также встречаются слухи о Хьюстоне (Техас), Портленде (Орегон) и Канзас-сити (Миссури), но пока это больше похоже на чьи-то мечты.

Тем более, президент «Койотис» Хавьер Гутьеррес недавно заявил, что клуб возобновил контакты с властями Аризоны: «Хотя мы очень разочарованы тем, что избиратели в Темпе не одобрили предложенный район развлечений, мы хотим поблагодарить всех наших преданных болельщиков, которые поддерживали «Койотис» на протяжении многих лет. Ваша лояльность делает нашу «стаю» сильной. В сезоне-2023/24 «Аризона Койотис» будет играть на Mullett Arena. Кроме того, мы по-прежнему привержены Аризоне и уже начали возобновлять взаимодействие с местными властями и объектами, чтобы утвердить новый постоянный дом в долине».

Фото: instagram.com/arizonacoyotes; Gettyimages.ru/Gene Sweeney Jr.; commons.wikimedia.org/Kyvuh