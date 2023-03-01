Браво!

Мы уже вспоминали события регулярки, которые хотелось бы поскорее забыть – пришло время назвать тех, чьи подвиги нас радовали или вдохновляли.

Отметим еще раз: это не рейтинг. Главного героя прошедшего чемпионата выбирать тоже вам.

Свежесть. Игорь Ларионов

Профессор стал настоящим глотком свежего воздуха для всей лиги.

Во-первых, он показал, что открытый атакующий хоккей тоже может давать результат.

Во-вторых, что это возможно не только в командах, переполненных звездами. Главное – создать условия, чтобы хоккеисты кайфовали от игры.

В-третьих, Ларионов показал, как должен себя вести современный тренер. Его пресс-конференции длятся дольше всех – развернутые фактурные ответы и никакого хамства и пререканий с журналистами. И, конечно, мы никогда не забудем его контейнеры с малиной и салатом, которые он приносил с собой.

Даже история с приглашением в команду сына обернулась в пользу Ларионова. Точнее даже – Ларионовых. Потому что Игорь II доказал не только всем вокруг, но и самому себе, что он отличный хоккеист и может играть на таком уровне.

Звезда. Александр Радулов

Радулов вместе с «Ак Барсом» буксовал, пока тренером был Олег Знарок, но с приходом Билялетдинова разыгрался и показал, что, возможно, в НХЛ он уже и не тянет на звезду, а вот для КХЛ – это топ-игрок. Даже в первой половине сезона, несмотря на все сложности (а его ведь даже отправляли в запас в какой-то момент), он не сильно проседал. А вторую провел прекрасно – при Билялетдинове у Радулова 29 очков в 25 играх, отличная химия в тройке с молодыми казанцами Воронковым и Сафоновым и потрясающий финишный рывок, который позволил ему войти в тройку бомбардиров сезона и срубить бонус в 90 млн.

Возвращение. Зинэтула Билялетдинов

Ну и сам Билялетдинов – чем не герой и не сюжет? Оставил заслуженную пенсию ради главной команды в жизни (ну, как минимум одной из двух) и решил все проблемы «Ак Барса» буквально взмахом руки. Принял депрессивную команду, которая разбилась на лагеря, в которой не работало большинство, постоянно косячила оборона. И буквально со второй игры она выдала серию из пяти побед.

Из команды, болтавшейся на границе кубковой восьмерки, Билялетдинов за полтора месяца сделал лидера конференции. Осталось только кубок выиграть – их ведь так не хватает в его коллекции.

Стена. Никита Серебряков

В 2022 году лигу покинуло много классных легионеров, в том числе вратарей – Ларс Юханссон, Харри Сятери, Юха Метсола, Шимон Грубец и другие. Это удар по статусу КХЛ, но также – шанс для своих. «Адмирал» и Никита Серебряков этим шансом воспользовались. Во Владивостоке построили крепкую оборонительную команду, которая была бы невозможна без стеноподобного парня в воротах.

Серебряков в итоге стал лучшим в лиге по проценту отраженных бросков (94,4%) и вторым по коэффициенту надежности (1,79 – лучше только Даниил Исаев с 1,60). По количеству сухих матчей он делит второе место с пятью вратарями. И это в «Адмирале»! Да, команда оборонительная, но очень ограниченная в возможностях и скромная по составу, о чем говорит, например, худшая во всей лиге результативность (131 гол, даже у «Сочи» больше).

Это яркий пример команды, в которой вратарь – примерно половина. Если Серебряков не сбавит в плей-офф, то «Салават» замучается ему забивать.

Система. Роман Ротенберг

Можно сколько угодно шутить над Романом Ротенбергом, вспоминать, сколько матчей он посмотрел, считать, сколько раз он произносит слово «система», но главное, что случилось с ним в этом сезоне (пока) – первое место его команды в регулярке. С большим отрывом.

В СКА отлично заходят новички: Никишин, Хайруллин, Яшкин, Жафяров – все в этом сезоне показали плюс-минус свой лучший хоккей. СКА неплохо развивает молодых и уже не очень молодых: Хуснутдинов совершил настоящий прорыв, Волков, Зыков, Глотов и Бардаков провели лучший сезон в карьере.

И хотим мы того или нет, такой СКА построил Роман Ротенберг. Его система работает.

Снайпер. Илья Коновалов

Не получив шанса в «Эдмонтоне», Илья вернулся в КХЛ и провел классный сезон в «Динамо». Но здесь он все-таки не поэтому.

Главная история Коновалова случилась 18 января в игре с «Торпедо» – Илья стал пятым вратарем КХЛ за все 15 лет, на которого записали гол, и лишь вторым, кто забил сам, прямым броском.

Тю-тю-тю. Андрей Мартемьянов

Несмотря на смазанную концовку, «Сибирь» оставила приятное впечатление по сезону – в какой-то момент забиралась на первое место Востока и классно играла даже против топов. И это, конечно, заслуга Андрея Мартемьянова, при котором здорово раскрылись русские игроки (Александр Шаров, Владимир Бутузов, Валентин Пьянов, Никита Коротков) и классно вписались легионеры (Тэйлор Бек и Тревор Мерфи) – все обновили личные рекорды результативности.

Но не только результатами радовал тренер. Он стал настоящим генератором мемов: «тю-тю-тю», «витиеватый хоккей» и так далее. В инициативах медиаслужбы тоже участвовал с удовольствием: цеплял на себя микрофон во время игры, надевал галстук в виде морковки и позировал с товарами из фан-шопа. В итоге сложился образ хорошего тренера и веселого дядьки. Но тю-тю-тю – это просто на века.

Аренда. «Амур»

Хабаровчане до последнего бились за плей-офф, но проиграли. И в отличие от «Трактора», который тоже не попал в восьмерку, скромный «Амур» выжимал из имеющегося состава максимум. И было прям близко – дальневосточники периодически шли на восьмом месте.

И одной из важных составляющих относительного успеха «Амура» были летние аренды – так команду пополнили Ярослав Лихачев из «Локомотива» (15+12 за сезон), Сергей Дубакин из «Сибири» (14+15) и Никита Гребенкин из «Металлурга» (9+17). Все трое в итоге – в топ-4 бомбардиров команды. Плохо, конечно, что в следующем сезоне придется собирать новый костяк. «Амур» прокачал молодых игроков для других команд, а сам остался ни с чем. Но за работу в этом сезоне селекционному отделу и тренерам команды однозначно плюс.

Иностранец. Дмитрий Яшкин

Это, конечно, в каком-то смысле ирония, но Дмитрий Яшкин по факту действительно иностранец, которых, к слову, в КХЛ осталось не так много. У него чешский паспорт, и до прошлого года играл за сборную Чехии.

Дмитрий – большой молодец: не раскис после второго неудачного захода в НХЛ и тяжелой травмы, из-за которой пропустил почти год. Восстановился, вернулся и вновь доминировал в КХЛ, как раньше в паре с Вадимом Шипачевым в «Динамо». Яшкин стал лучшим бомбардиром (40+22) и лучшим снайпером сезона. Мало того, он еще и лучший по силовым приемам – ну просто аналог пикового Овечкина. Универсальный солдат, который теперь будет тащить СКА к Кубку Гагарина.

Стиль. Либор Шулак

Еще один представитель «Адмирала» в этом списке. Защитник владивостокского клуба запомнился в этом сезоне колоритной шевелюрой и необычным новогодним костюмом, в котором приехал на игру.

Но на льду Шулак тоже хорош – он лучший снайпер среди защитников (13 голов) и третий игровому времени (22:59). То есть его можно назвать вторым важнейшим игроком «Адмирала» после Серебрякова.

Автобус. Леонид Тамбиев

Наверное, с «Адмиралом» перебор, но раз уж есть номинация и есть очевидный успех, грех пройти мимо. Невозможно не признать, что Тамбиев построил невероятную оборонительную машину.

А ведь он получил команду, которая возвращалась в лигу после годичного отсутствия с непонятно каким составом. И при этом сам никогда не работал в КХЛ. При таких вводных попасть в плей-офф в первом же полноценном сезоне – уже подвиг. Ну и пусть автобус – зато едет.

Будущее. Александр Никишин

Тут нет новости, Никишин сегодня – лучший защитник в лиге. Летом он переходил в Питер из «Спартака» уже в качестве игрока сборной и за огромную компенсацию в девять игроков, среди которых были вполне серьезные таланты. Но сезон показал, что СКА сорвал джекпот, а «Спартак» – продешевил.

Лучший бомбардир среди защитников (11+44), топ-10 среди всех игроков, лучший ассистент лиги, четвертый по айстайму (22:50). И это в 21 год! Если бы не контракт со СКА до 2025-го, уже ближайшей осенью Никишин играл бы в НХЛ за «Каролину». В этом просто ноль сомнений.

Джокер. Антон Кислицын

В ноябре у «Нефтехимика» была беда с вратарями – Тихомиров, Судницын и Гарипов получили травмы, а с Мурыгиным к тому времени успели расстаться. И на матч с «Витязем» просто некого было ставить – но на помощь пришел тренер вратарей из молодежной команды.

Антон Кислицын уже два года как закончил карьеру, а на уровне КХЛ вовсе никогда не играл. Он работал с вратарями «Реактора», когда труба позвала его спасать «Нефтехимик».

Он пропустил уже на третьей минуте, но чудо все равно случилось: «Нефтехимик» выиграл 5:4, а Кислицын сделал 25 сэйвов! И еще говорил потом, что не очень доволен: «Было много ляпов, мог сыграть лучше».

Арена. Омск

«Авангард» долго отсутствовал в Омске, даже успел выиграть Кубок Гагарина в Балашихе, но осенью наконец-то вернулся домой. Ради этого момента пришлось вытерпеть даже 12 выездных матчей подряд на старте сезона. Но оно того стоило (хотя Дмитрий Рябыкин может не согласиться) – омичи получили крутейшую арену, сделанную по всем современным стандартам: близкое расположение трибун к бортам, кайфовые раздевалки и яркая подсветка.

Омску повезло, что арену сдали вовремя, ведь в соседнем Новосибирске она до сих пор не готова. Болельщики ответили взаимностью: у «Авангарда» лучшая средняя посещаемость по итогам сезона – 11 527 зрителей при 96,1% заполняемости.

Боец. Иван Мирошниченко

19-летний нападающий отыграл всего 23 матча в сезоне, но его главная победа измеряется не этим. В марте 2022-го у Ивана обнаружили лимфому Ходжкина, и его участие в новом сезоне было вообще под большим вопросом.

Он прошел курс лечения и уже в июне был допущен до тренировок, а в конце октября вышел на лед в МХЛ. В декабре Мирошниченко подняли в главную команду, в которой он постепенно осваивается: 3+1 – неплохо для дебютного и неполного сезона. Яркий пример выдержки и воли.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Максим Богодвид, Александр Кряжев, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Алексей Мальгавко; VK/hcadmiral, hcvityaz