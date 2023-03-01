Young Hockey
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15 героев и сюжетов сезона, которые мы запомним: хоккей Ларионова, система Ротенберга, тю-тю-тю и другие

КХЛ КХЛ
Александр Радулов Александр Радулов
Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
Антон Кислицын
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Амур Амур
Иван Мирошниченко Иван Мирошниченко
Леонид Тамбиев
Никита Серебряков Никита Серебряков
Либор Шулак
Илья Коновалов Илья Коновалов
Андрей Мартемьянов Андрей Мартемьянов
Дмитрий Яшкин Дмитрий Яшкин
Александр Никишин Александр Никишин
G-Drive Арена G-Drive Арена
Торпедо Торпедо
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
Адмирал Адмирал
Динамо Динамо
СКА СКА
Ак Барс Ак Барс
Сибирь Сибирь
Хоккей Хоккей

Браво!

Мы уже вспоминали события регулярки, которые хотелось бы поскорее забыть – пришло время назвать тех, чьи подвиги нас радовали или вдохновляли.

Отметим еще раз: это не рейтинг. Главного героя прошедшего чемпионата выбирать тоже вам.

Свежесть. Игорь Ларионов

Профессор стал настоящим глотком свежего воздуха для всей лиги.

Во-первых, он показал, что открытый атакующий хоккей тоже может давать результат.

Во-вторых, что это возможно не только в командах, переполненных звездами. Главное – создать условия, чтобы хоккеисты кайфовали от игры.

В-третьих, Ларионов показал, как должен себя вести современный тренер. Его пресс-конференции длятся дольше всех – развернутые фактурные ответы и никакого хамства и пререканий с журналистами. И, конечно, мы никогда не забудем его контейнеры с малиной и салатом, которые он приносил с собой.

Даже история с приглашением в команду сына обернулась в пользу Ларионова. Точнее даже – Ларионовых. Потому что Игорь II доказал не только всем вокруг, но и самому себе, что он отличный хоккеист и может играть на таком уровне.

Звезда. Александр Радулов

Радулов вместе с «Ак Барсом» буксовал, пока тренером был Олег Знарок, но с приходом Билялетдинова разыгрался и показал, что, возможно, в НХЛ он уже и не тянет на звезду, а вот для КХЛ – это топ-игрок. Даже в первой половине сезона, несмотря на все сложности (а его ведь даже отправляли в запас в какой-то момент), он не сильно проседал. А вторую провел прекрасно – при Билялетдинове у Радулова 29 очков в 25 играх, отличная химия в тройке с молодыми казанцами Воронковым и Сафоновым и потрясающий финишный рывок, который позволил ему войти в тройку бомбардиров сезона и срубить бонус в 90 млн.

Возвращение. Зинэтула Билялетдинов

Ну и сам Билялетдинов – чем не герой и не сюжет? Оставил заслуженную пенсию ради главной команды в жизни (ну, как минимум одной из двух) и решил все проблемы «Ак Барса» буквально взмахом руки. Принял депрессивную команду, которая разбилась на лагеря, в которой не работало большинство, постоянно косячила оборона. И буквально со второй игры она выдала серию из пяти побед.

Из команды, болтавшейся на границе кубковой восьмерки, Билялетдинов за полтора месяца сделал лидера конференции. Осталось только кубок выиграть – их ведь так не хватает в его коллекции.

Стена. Никита Серебряков

В 2022 году лигу покинуло много классных легионеров, в том числе вратарей – Ларс Юханссон, Харри Сятери, Юха Метсола, Шимон Грубец и другие. Это удар по статусу КХЛ, но также – шанс для своих. «Адмирал» и Никита Серебряков этим шансом воспользовались. Во Владивостоке построили крепкую оборонительную команду, которая была бы невозможна без стеноподобного парня в воротах.

Серебряков в итоге стал лучшим в лиге по проценту отраженных бросков (94,4%) и вторым по коэффициенту надежности (1,79 – лучше только Даниил Исаев с 1,60). По количеству сухих матчей он делит второе место с пятью вратарями. И это в «Адмирале»! Да, команда оборонительная, но очень ограниченная в возможностях и скромная по составу, о чем говорит, например, худшая во всей лиге результативность (131 гол, даже у «Сочи» больше).

Это яркий пример команды, в которой вратарь – примерно половина. Если Серебряков не сбавит в плей-офф, то «Салават» замучается ему забивать.  

Система. Роман Ротенберг

Можно сколько угодно шутить над Романом Ротенбергом, вспоминать, сколько матчей он посмотрел, считать, сколько раз он произносит слово «система», но главное, что случилось с ним в этом сезоне (пока) – первое место его команды в регулярке. С большим отрывом.

В СКА отлично заходят новички: Никишин, Хайруллин, Яшкин, Жафяров – все в этом сезоне показали плюс-минус свой лучший хоккей. СКА неплохо развивает молодых и уже не очень молодых: Хуснутдинов совершил настоящий прорыв, Волков, Зыков, Глотов и Бардаков провели лучший сезон в карьере. 

И хотим мы того или нет, такой СКА построил Роман Ротенберг. Его система работает.

Снайпер. Илья Коновалов

Не получив шанса в «Эдмонтоне», Илья вернулся в КХЛ и провел классный сезон в «Динамо». Но здесь он все-таки не поэтому.

Главная история Коновалова случилась 18 января в игре с «Торпедо» – Илья стал пятым вратарем КХЛ за все 15 лет, на которого записали гол, и лишь вторым, кто забил сам, прямым броском.

Тю-тю-тю. Андрей Мартемьянов

Несмотря на смазанную концовку, «Сибирь» оставила приятное впечатление по сезону – в какой-то момент забиралась на первое место Востока и классно играла даже против топов. И это, конечно, заслуга Андрея Мартемьянова, при котором здорово раскрылись русские игроки (Александр Шаров, Владимир Бутузов, Валентин Пьянов, Никита Коротков) и классно вписались легионеры (Тэйлор Бек и Тревор Мерфи) – все обновили личные рекорды результативности. 

Но не только результатами радовал тренер. Он стал настоящим генератором мемов: «тю-тю-тю», «витиеватый хоккей» и так далее. В инициативах медиаслужбы тоже участвовал с удовольствием: цеплял на себя микрофон во время игры, надевал галстук в виде морковки и позировал с товарами из фан-шопа. В итоге сложился образ хорошего тренера и веселого дядьки. Но тю-тю-тю – это просто на века.

Аренда. «Амур»

Хабаровчане до последнего бились за плей-офф, но проиграли. И в отличие от «Трактора», который тоже не попал в восьмерку, скромный «Амур» выжимал из имеющегося состава максимум. И было прям близко – дальневосточники периодически шли на восьмом месте.

И одной из важных составляющих относительного успеха «Амура» были летние аренды – так команду пополнили Ярослав Лихачев из «Локомотива» (15+12 за сезон), Сергей Дубакин из «Сибири» (14+15) и Никита Гребенкин из «Металлурга» (9+17). Все трое в итоге – в топ-4 бомбардиров команды. Плохо, конечно, что в следующем сезоне придется собирать новый костяк. «Амур» прокачал молодых игроков для других команд, а сам остался ни с чем. Но за работу в этом сезоне селекционному отделу и тренерам команды однозначно плюс.

Иностранец. Дмитрий Яшкин

Это, конечно, в каком-то смысле ирония, но Дмитрий Яшкин по факту действительно иностранец, которых, к слову, в КХЛ осталось не так много. У него чешский паспорт, и до прошлого года играл за сборную Чехии.

Дмитрий – большой молодец: не раскис после второго неудачного захода в НХЛ и тяжелой травмы, из-за которой пропустил почти год. Восстановился, вернулся и вновь доминировал в КХЛ, как раньше в паре с Вадимом Шипачевым в «Динамо». Яшкин стал лучшим бомбардиром (40+22) и лучшим снайпером сезона. Мало того, он еще и лучший по силовым приемам – ну просто аналог пикового Овечкина. Универсальный солдат, который теперь будет тащить СКА к Кубку Гагарина.

Стиль. Либор Шулак

Еще один представитель «Адмирала» в этом списке. Защитник владивостокского клуба запомнился в этом сезоне колоритной шевелюрой и необычным новогодним костюмом, в котором приехал на игру.

Но на льду Шулак тоже хорош – он лучший снайпер среди защитников (13 голов) и третий игровому времени (22:59). То есть его можно назвать вторым важнейшим игроком «Адмирала» после Серебрякова.

Автобус. Леонид Тамбиев

Наверное, с «Адмиралом» перебор, но раз уж есть номинация и есть очевидный успех, грех пройти мимо. Невозможно не признать, что Тамбиев построил невероятную оборонительную машину. 

А ведь он получил команду, которая возвращалась в лигу после годичного отсутствия с непонятно каким составом. И при этом сам никогда не работал в КХЛ. При таких вводных попасть в плей-офф в первом же полноценном сезоне – уже подвиг. Ну и пусть автобус – зато едет.

Будущее. Александр Никишин

Тут нет новости, Никишин сегодня – лучший защитник в лиге. Летом он переходил в Питер из «Спартака» уже в качестве игрока сборной и за огромную компенсацию в девять игроков, среди которых были вполне серьезные таланты. Но сезон показал, что  СКА сорвал джекпот, а «Спартак» – продешевил.

Лучший бомбардир среди защитников (11+44), топ-10 среди всех игроков, лучший ассистент лиги, четвертый по айстайму (22:50). И это в 21 год! Если бы не контракт со СКА до 2025-го, уже ближайшей осенью Никишин играл бы в НХЛ за «Каролину». В этом просто ноль сомнений.

Джокер. Антон Кислицын

В ноябре у «Нефтехимика» была беда с вратарями – Тихомиров, Судницын и Гарипов получили травмы, а с Мурыгиным к тому времени успели расстаться. И на матч с «Витязем» просто некого было ставить – но на помощь пришел тренер вратарей из молодежной команды.

Антон Кислицын уже два года как закончил карьеру, а на уровне КХЛ вовсе никогда не играл. Он работал с вратарями «Реактора», когда труба позвала его спасать «Нефтехимик».

Он пропустил уже на третьей минуте, но чудо все равно случилось: «Нефтехимик» выиграл 5:4, а Кислицын сделал 25 сэйвов! И еще говорил потом, что не очень доволен: «Было много ляпов, мог сыграть лучше».

Арена. Омск

«Авангард» долго отсутствовал в Омске, даже успел выиграть Кубок Гагарина в Балашихе, но осенью наконец-то вернулся домой. Ради этого момента пришлось вытерпеть даже 12 выездных матчей подряд на старте сезона. Но оно того стоило (хотя Дмитрий Рябыкин может не согласиться) – омичи получили крутейшую арену, сделанную по всем современным стандартам: близкое расположение трибун к бортам, кайфовые раздевалки и яркая подсветка. 

Омску повезло, что арену сдали вовремя, ведь в соседнем Новосибирске она до сих пор не готова. Болельщики ответили взаимностью: у «Авангарда» лучшая средняя посещаемость по итогам сезона – 11 527 зрителей при 96,1% заполняемости.

Боец. Иван Мирошниченко

19-летний нападающий отыграл всего 23 матча в сезоне, но его главная победа измеряется не этим. В марте 2022-го у Ивана обнаружили лимфому Ходжкина, и его участие в новом сезоне было вообще под большим вопросом.

Он прошел курс лечения и уже в июне был допущен до тренировок, а в конце октября вышел на лед в МХЛ. В декабре Мирошниченко подняли в главную команду, в которой он постепенно осваивается: 3+1 – неплохо для дебютного и неполного сезона. Яркий пример выдержки и воли.

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Максим Богодвид, Александр Кряжев, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Алексей Мальгавко; VK/hcadmiralhcvityaz

1 комментарий

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Calabasas
Забавно, что Рома сам того не желая клепает мемы один за другим. Без него в КХЛ было бы скучно)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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