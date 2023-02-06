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15 событий сезона, которых лучше бы не было: Да Коста и оператор, Третьяк и лимит, Мичков и мат

Олег Знарок Олег Знарок
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Вспомнили и тут же забыли.

Регулярный чемпионат подошел к концу, и, пока команды настраиваются на плей-офф, мы вспоминаем главные моменты первой части 15-го сезона. Начнем со смешных, стыдных и даже позорных поступков и ситуаций, которые окружали КХЛ с сентября по февраль. 

Важно отметить: это не антирейтинг. Что из перечисленного было хуже – решать вам. 

Стефан Да Коста – ударил оператора по камере

Самый свежий зашквар – агрессия нападающего «Автомобилиста» в выездной игре с «Амуром». Непонятно, что нашло на француза во время одной из пауз. Команда собралась вокруг Николая Заварухина, чтобы послушать установку, сзади подъехал оператор, чтобы снять все поближе – Да Косте это не понравилось, и он ударил рукой по камере.

Екатеринбуржцы так и не отыгрались, а на Стефана после игры обрушились с требованием извиниться. Оператор получил извинения через «Матч ТВ» почти сразу – француз вроде как не был в курсе, что оператору можно так близко подъезжать к игрокам. Команды через день снова встретились в Хабаровске, и на матче работала та же медиа-бригада. Проблему уладили окончательно.

Игорь Никитин – не выпустил сына Кошечкина сыграть против отца

6 января «Локомотив» приехал в гости к «Металлургу», взяв с собой вторым вратарем 18-летнего Максима Майорова. Если вдруг не знаете, это сын Василия Кошечкина, который специально взял девичью фамилию матери, чтобы избежать давления отцовской фамилии.

Василий вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, а Максим так и просидел в запасе. Красивой истории не получилось. Вместо нее устроили суррогат с совместной фоткой уже после игры.

На пресс-конференции Игорь Никитин объяснял: «Это был бы перебор. Ребята пластаются, получают повреждения. Это же не шоу-бизнес». Тут прям просится мемная гифка с Робертом Дауни-младшим.

Матвей Мичков – обматерил судью

18-летний Матвей Мичков в СКА явно недополучал игровое время, поэтому для него аренда в «Сочи» была отличным решением. Ему удалось стать одним из лидеров в новой команде, и, видимо, этим и объясняется некрасивое поведение, которое он позволил себе в матче с «Витязем».

Матвею не понравилось удаление – он сразу предъявил судье, приправив претензию матерком. Дальше еще хуже – хозяева реализовали большинство, а Мичков продолжил выяснять отношения с арбитром: «Как хочу, так с тобой и разговариваю, #####». 

В итоге – второе удаление и еще один гол «Витязя». «Сочи» влетел 1:5, и непосредственно Мичков подвел команду своим поведением. Ну и вообще, когда совсем молодой игрок матерится на судью, который вдвое его старше – это максимально некрасиво.

Олег Знарок – провалился в «Ак Барсе» с топовым составом

Летом один из самых успешных тренеров лиги после внушительного перерыва снова получил топ-клуб. Более того – под него изрядно укрепили состав: пришли Радулов, Шипачев, Войнов.

Но «Ак Барс» в первой половине регулярки выглядел кошмарно – в октябре даже был отрезок с 10 поражениями в 12 матчах, и как следствие место за пределами кубковой восьмерки. В декабре у руководства лопнуло терпение – Знарка уволили, а сменивший его Билялетдинов быстро исправил ситуацию. «Ак Барс» финишировал первым на Востоке. То есть это как раз тот случай, когда дело было именно в тренере. 

Михаил Науменков – забил в свои ворота рукой

Самый смешной эпизод нашего списка (и, наверное, самый безобидный зашквар) – защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков перепутал хоккей с баскетболом и красивым данком положил шайбу в свои ворота. «Авангард», с которым в тот день играли уфимцы, в итоге выиграл по буллитам.

Иронично, что ровно шесть лет назад, день в день, будучи хоккеистом ЦСКА, Науменков положил не менее забавный автогол в матче с «Локомотивом». 

Администрация Новосибирской области – затянули строительство новой арены

В декабре 2022-го Омск и Новосибирск должны были принять МЧМ, к которому в обоих городах строились новые арены. Но если «Авангард» получил новый дом относительно вовремя, то «Сибирь» до сих пор играет в стареньком ЛДС.

Мало того, что строители не уложились в сроки (объясняют это санкциями и сложностью поставок заграничных материалов), так еще и запрашивали дополнительные деньги – в конце января министр физкультуры и спорта региона сообщил, что из бюджета выделено еще 690 млн рублей. За все время стоимость строительства выросла с 10 до 14,4 млрд.

В феврале болельщикам дали надежду, что плей-офф команда начнет уже в 10-тысячнике, а открыть ее должен был матч силовых структур. Появлялась и странная информация, что 25 февраля там пройдет игра МХЛ между «Сибирскими Снайперами» и «Стальными Лисами», хотя по календарю она должна была состояться в Магнитогорске.

В итоге под угрозой оказался и весенний переезд – встречу силовых структур отменили, а «Матч ТВ» сообщил, что у арены нет ряда документов, необходимых для ввода в эксплуатацию. Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский окончательно убил интригу – первый раунд команда проведет в старом ЛДС. 

Минспорта и Третьяк – сократили лимит на легионеров

2022 год откинул нашу лигу назад – мало того, что уехало много сильных легионеров, так чиновники решили ее добить ужесточением лимита. Теперь российским командам разрешено иметь в заявке не пятерых, а всего трех иностранцев. На минское «Динамо», «Барыс»и «Куньлунь» это правило не распространяется.

Решение выглядит максимально странным, ведь в нынешних условиях найти пять толковых легионеров и так было проблематично. Например, в составах «Ак Барса» и «Локомотива» в этом сезоне вообще нет иностранцев. 

Отдельный кошмар – объяснение Владислава Третьяка: «Если мы захотим вернуть в Россию Овечкина, многие клубы из-за потолка просто не смогут платить ему большие деньги, но при этом траты на иностранцев не ограничены». Тройной фэйспалм.

Московские команды – отвратительная посещаемость

Пока СКА и минское «Динамо» хотя бы периодически собирали аншлаги на самых больших аренах Запада, московские команды огорчали полупустыми трибунами. Даже главное дерби страны недосчиталось зрителей

Это просто ненормально – да, лига лишилась крутых легионеров, но ведь и конкурент в лице футбола пострадал из-за Fan ID. Понятно, когда «Куньлунь» в Мытищах не может собрать зрителей, но у самых популярных команд страны-то какое оправдание?

Кирилл Петров – не верит в атакующий хоккей

Весь сезон мы восторгаемся тем, что сотворил Игорь Ларионов с нижегородским «Торпедо». Команда с относительно скромным бюджетом и, по сути, с тренером-новичком вклинилась в элиту Запада. И играет при этом в красивый атакующий хоккей.

И только нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров заслуги «Торпедо» не оценил. Может быть, он в своем мнении и не одинок, но публично (в диалоге с Алексеем Шевченко) и так ярко его больше никто не выразил.

– Опять унылый хоккей.

– А чего ты хочешь? Чего не нравится? Ты хочешь, чтобы мы играли как «Торпедо»?

– Да.

– В плей-офф их как ###### [дернут], и все.

– Я хочу, чтобы играли, как «Торпедо».

– Это только в регулярке будет.

– Ты сказал, что у вас крутой состав.

– У нас взрослая команда. Мы точно не будем играть, как они.

Взрослый – значит унылый. Все понятно.

Юлиус Гудачек – регулярно привозил

Словацкий вратарь по ходу сезона появился в «Барысе», быстро стал основным и иногда даже оставлял ворота сухими. Но также иногда выдавал смешные ляпы (либо становился соучастником чужого ляпа). Вплоть до того, что первую шайбу в новой команде он пропустил от своего защитника.

А потом Юлиус выдал вот такой пас сопернику:

Но волноваться не стоит – в лиге кризис иностранных вратарей, а Гудачек проверен временем (стабильно играет тут с 2017 года с перерывами). Так что работу он при желании найдет.

Дмитрий Рябыкин – два увольнения за сезон

Рябыкин начинал главным тренером «Авангарда», сменив Боба Хартли, у которого работал помощником. Но получилось не очень – да, команда первые 15 матчей играла на выезде, и это ее подкосило, но руководство не стало делать на это скидку.

Тем более, возвращение в родной город не изменило ситуацию – и уже после третьей игры на «G-Drive Арене» Рябыкина уволили. Правда, без работы он оставался недолго – через пару недель вошел в штаб Ильи Воробьева в «Металлурге», где отвечал за защитников.

Но и там Рябыкин долго не задержался – 4 февраля случилась еще одна отставка

«Сочи» – мальчики для битья и инкубатор для СКА

Во-первых, «Сочи» третий год подряд занимает 11-е место на Западе (в прошлые два сезона смягчила падение на дно Рига). А 32 очка в 68 матчах – это вообще кошмар, и из-за этого команда два раза меняла главного тренера. Сначала ушел Андрей Назаров, потом Сергей Светлов.

У «Сочи» всего 9 побед за сезон. Разница забитых и пропущенных – «минус 114». Второй по этому показателю «Куньлунь», у которого «минус 65».

Во-вторых, «Сочи» вообще не палится, работая как неофициальный фарм-клуб СКА. В течение этого сезона в Питер переехали Никита Попугаев, Андрей Алтыбармакян, Василий Глотов и Никита Зоркин. В обратном направлении – тоже несколько игроков во главе с Матвеем Мичковым, которого Роман Ротенберг публично отправил за игровой практикой. 

Соучастник зашквара – лига, которая вообще не видит тут проблемы, потому что «официально это две разные команды».

Андрей Разин – закрыл телеграм-канал

Главный тренер «Северстали» какое-то время вел телеграм-канал, в котором рассказывал интересные подробности о своей жизни и работе. Но в ноябре Разин объявил о его закрытии, объяснив это тем, что сосредоточился на тренерской деятельности и к тому же не хочет ассоциироваться с блогерством. Имеет право. А мы имеем право об этом сожалеть.

Тем более что в итоге некогда самый открытый тренер лиги совсем закрылся от медиа. Всему виной штраф 300 тысяч в начале регулярки, который он получил за критику судей после матча с «Автомобилистом».

Разин как будто обиделся и стал непривычно холоден в общении с журналистами – односложные ответы на пресс-конференциях и нежелание углубляться в детали. Но, кажется, в последнее время он немного оттаял.

Болельщик «Ак Барса» – выбежал на лед

Во время ноябрьского матча «Ак Барса» и СКА на лед прорвался фанат казанского клуба. Рядом с тем углом, через который перелез болельщик, находился стюард – удивительно, почему он ему не помешал.

Нарушителя быстро вывели – им оказался местный пранкер. Но розыгрыш, кажется, не удался: его арестовали на 10 суток, запретили на год посещать спортивные мероприятия, а «Ак Барс» через суд требует с него 500 тысяч рублей – штраф, который клуб получил от лиги за этот эпизод.

«Трактор» – пролетел мимо плей-офф

Челябинцы всю регулярку показывали невнятную игру, находясь в пределах воображаемой линии плей-офф. Хотя подбор игроков вряд ли хуже, чем у лучших команд Востока. Теему Пулккинен, Сергей Калинин, Антон Бурдасов, Никита Сошников явно не показали свой лучший уровень.

Возможно, какой-то тренерский кризис настиг Анвара Гатиятулина – он не первый год работает в Челябинске, и после прошлогоднего финала конференции команда явно деградировала.

В итоге весь сезон «Трактор» боролся в таблице с «Амуром» и «Нефтехимиком» за восьмое место и проиграл.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Виталий Белоусов, Александр Кряжев, Алексей Филиппов ; ska.ru ; hcvityaz.ru/ ; ak-bars.ru/Вадим Китаев ; metallurg.ru ; hcsochi.ru

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