«Устал от того, что в Америке ездили по ушам». Анатолий Голышев до сих пор переживает, что не заиграл в НХЛ

Интервью с лидером «Авто».

Анатолий Голышев уже почти живая легенда «Автомобилиста». Ему всего 27, а это уже десятый сезон в родной команде, которую в КХЛ он никогда не покидал и за которую сыграл четыреста матчей. Год назад форвард пробовал покорить НХЛ, но безуспешно: всего один выставочный матч за «Айлендерс» на предсезонке и несколько – за фарм-клуб.

Так и не получив шанса за океаном, Анатолий вернулся в «Автомобилист» и вновь стал лидером команды. Его техника и креативность отлично сочетаются с тренерскими идеями Николая Заварухина, и как итог – уральцы среди лидеров на Востоке, а Голышев держится в пятерке лучших бомбардиров КХЛ (27 очков).

Мы поговорили с лидером «Автомобилиста» и узнали, зачем он поехал в Америку, какой матч хотел бы переиграть и почему молодежный чемпионат мира – лучшее воспоминание в жизни.

«Только поставили елку к Новому году – и вернулись домой»

– Полтора года прошло после твоей короткой поездки в НХЛ. Как ты сегодня воспринимаешь эту попытку?

– Это большой опыт, серьезная проверка для меня и моей семьи. Я не жалею, что уезжал. Конечно, потерял в деньгах, но единственное, что немного тревожит сердце с хоккейной точки зрения – не дали исполнить мечту. Я был бы рад сыграть один матч в НХЛ – и все. На этом тема была бы закрыта. Но мечта так и не исполнилась.

– Как ты решился на переезд, имея хороший контракт в КХЛ и большую семью?

– Моя большая семья всегда со мной. Контракт – дело приходящее и уходящее. Есть вещи на порядок выше этого. У меня есть мечта, как у любого пацана, который занимается хоккеем не ради денег. Эта мечта так и осталась. Я ехал в НХЛ только ради того, чтобы играть. Я жил этой мечтой, думал, что буду играть там долго. Не получилось, но я понимаю, что эта попытка пошла мне на пользу. Я тут засиделся, нужна была смена обстановки. Теперь я вернулся и меня все устраивает – хочется привести команду к Кубку Гагарина.

– Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин рассказывал, что у тебя возникли сложности с арендой дома с самого начала. В чем это выражалось?

– Там это все делается не так, как у нас – пришел, снял квартиру и заехал на следующий день. Там берешь аренду на год. У меня же был односторонний контракт, и мне говорили: «Ты будешь играть в первой команде. Мы на тебя рассчитываем». Но потом отправили во вторую команду, а она находится очень далеко. Мне приходилось ездить по 110 километров в одну сторону на тренировки и игры туда-обратно.

– Неужели клуб не помогал в бытовом плане?

– Я же говорю, там все по-другому – ты все сам делаешь. У меня появились друзья и знакомые, которые помогали, и я очень благодарен им. Мы все еще поддерживаем связь. А так всем занимался мой агент. И жена много времени этому уделила.

– Как скоро удалось решить все бытовые вопросы?

– Когда мы их решили – уже пришлось уезжать. Мы первое время жили в гостинице, потом в доме, где тоже было некомфортно. Поняли, что там не останемся. И только заехали в таунхаус, обустроили все мебелью, поставили елку к новому году – наступило 18 или 20 декабря, и мы вернулись (21 декабря Анатолий уже сыграл за «Автомобилист» – Sports.ru).

– Как перемещался между городами?

– Ездил на машине, включал себе аудиокниги, когда в России была ночь. Когда в России вечер или утро – созванивался с друзьями. У нас было две машины в лизинг, потому что на острове без машины никак. Взял себе BMW.

– Во время выставочных матчей ты был в основе. Как в клубе объяснили отправку в АХЛ?

– Сказали: «Не переживай, это ненадолго. Мы ищем возможность обменять игроков». Говорили, что буду играть много именно в первой команде. Но это была неправда, потому что эти люди до сих пор в основной команде. Из уважения к ребятам не буду называть их фамилии. А к тем, кто это все говорил, у меня просто нет уважения.

– В какой момент у тебя полностью пропало доверие к руководству?

– Когда меня подняли из АХЛ и не дали сыграть. Я провел разминку и опять вернулся на трибуну. Подошел генеральный менеджер и сказал: «Это не мое решение. Это решение тренера». На следующий день я катался в основном составе, после чего опять только разминка. И понял, что головой уже дома и хочу вернуться. У меня были возможности для обмена – интересовались четыре команды. Но я уже понимал, что хочу на родину – устал от того, что мне ездили по ушам. Я такой человек, что мне лучше сказать все прямо. Пусть это будет горькая правда, чем сладкая ложь.

– А как у тебя в АХЛ шли дела?

– Когда приехал – первое время катался в пятом звене и не понимал, что происходит. Потом объяснили, что я попадаю в число ветеранов и не могу играть все матчи. Ребята смотрели на мою одежду и машину и чуть-чуть офигевали. Там много молодых перспективных ребят, с некоторыми все еще общаемся.

– В АХЛ же очень маленькие зарплаты.

– Я-то получал деньги в первой команде, односторонний контракт. Меня ничего не смущало. Плюс, все, что я заработал до этого в России, мне пришлось потратить во второй команде. Жизнь там дорогая, но деньги для меня там были, наверное, на третьем месте.

– Но АХЛ помогла как-то прочувствовать североамериканский хоккей?

– Нет, потому что я успел сыграть только одну выставочную игру в НХЛ. В АХЛ все иначе. Я играл там – только чтобы не получить травму. Чтобы дождаться шанса сыграть в НХЛ, и все. А так – хоккей тупой. Бей-беги.

– Чувствовал, что деградировал в хоккейном плане?

– Не скажу, что деградировал. У меня просто не было эмоций, не получал удовольствия от игры. Понимал, что прихожу как в офис. Делал то, что надо. Тренеры поддерживали, понимая мою ситуацию. Ребята в команде знали, что я не особо говорю на английском, и все старались пообщаться, поддержать. Не в том плане, что я ходил как унылое говно, а меня поддерживали. Я тоже старался со всеми общаться.

– Тебя воспринимали как лидера?

– Не сказал бы. Я выходил во второй бригаде большинства, но все равно получал недостаточно игрового времени. Уже тогда понимал, что на меня особо не рассчитывают. Если бы готовили к первой команде – я бы играл там по 20 минут.

– Неудачный опыт в «Айлендерс» отбил желание пробовать себя в НХЛ еще раз?

– Интересный вопрос. Когда у меня закончится контракт в «Автомобилисте», мне будет 29. У меня есть мечта, и я не считаю, что гештальт закрыт. Даже сейчас звонят из разных команд, интересуются. Но я с ухмылкой все воспринимаю, потому что знаю, как там красиво могут в уши налить. Так что мечта осталась, но в данный момент я смотрю на свой город, и у меня мурашки идут. Хочу связать всю хоккейную карьеру с этой командой и привезти сюда кубок.

«Если не думать о следующем дне, дурачком станешь»

– Чем занимается хоккеист, который забил два гола и помог своей команде победить (мы говорили с Анатолием после игры с «Амуром» 3 ноября – Sports.ru)?

– Как обычно после любой игры – восстановление, тренировка и подготовка к следующей. То, что было вчера – забыли, это уже история. После победы всегда настроение позитивное. Приходишь с утра в раздевалку – все довольны. Но если так после каждой победы радоваться и не думать о следующем дне, то дурачком станешь. Уже приучили себя – выиграли и забыли. Готовимся дальше.

– Первый гол классным получился.

– Я еще на предсезонке два таких забил. Всегда смотрю: если есть возможность бросить из-за ворот, то стараюсь это сделать. Плюс не было открытых партнеров. И появился вариант бросить – получилось, забил.

– Тренеры одобряют такие инициативы?

– Они разрешают нам делать в атаке все что угодно в рамках системы. Если это приносит результат, думаю, они только радуются.

– Расскажи, как это делается? О чем думал, куда смотрел?

– Я не думал. Я видел, что нет возможности вылезти на пятак. Потом – что некому отдать. И заметил, что есть возможность бросить. Если бы я не бросал, то дальше поехал бы за ворота и отдал защитнику пас, скорее всего. А так увидел, что есть дырочка, и подумал, что можно бросить. Всегда смотришь на вратаря – если он сидит, вряд ли будешь бросать. Либо только в голову, либо в то место, куда я попал. Я увидел, что Женя (Евгений Аликин, вратарь «Амура» – Sports.ru) стоит – почему бы и нет. Это все в доли секунды происходит: принимаешь решение, надо попасть, а дальше дело удачи.

«Наш тренер освоил английский – говорит то по-русски, то по-английски. Иногда это смешно»

– Дома «Автомобилист» играет очень результативно: в 11 из 14 матчей вы забивали минимум четыре гола. В чем секрет?

– Игра дома придает уверенности, сил, позитивных эмоций, потому что выезды – это рутина. Ты мотаешься из города в город и просто делаешь работу: выходишь, выкладываешься. Но дома-то семья, друзья, родные болельщики смотрят – и трибуны гонят вперед.

– Что у команды получается пока хуже всего?

– Игру в меньшинстве надо подправить. Хотя играем по картинке вроде неплохо, но статистика удручает. Плюс тренеры указывают, что надо лучше вести борьбу – мы это все знаем, поправим. Если говорить откровенно, то мы можем прибавить, если будем правильно меняться. Не скажу, что это проблема, но можно еще лучше.

– Ты сказал, что тренеры дают креативить в атаке.

– Мы знаем систему, и нам разрешили действовать в рамках системы. Если ты будешь обыгрывать на синей линии одного за другим, тебя за это не похвалят. Потому что не каждый из этих финтов пройдет. Мы понимаем, что нельзя терять шайбу на синей линии и все такое.

– Когда смотришь со стороны на вашего главного тренера Николая Заварухина, кажется, что он вообще не способен пихать игрокам за что-то.

– Может напихать, конечно. Думаю, просто не хочет этого показывать. Конечно, у нас бывают разговоры. Но что радует – без перехода на личности, все делается с уважением. Николай Николаевич может напихать любому. У нас нет такого, что кто-то для него выше по статусу, кто-то ниже. Спрос со всех одинаковый.

– Что его больше всего злит?

– Как и любого тренера – невыполнение игрового задания. Когда люди начинают анархией заниматься и просто не выводят шайбу из зоны, совершая детские ошибки.

– Как у него с юмором? На тренировках чудит иногда?

– Он сейчас английский хорошо освоил. То на английском, то на русском говорит. Иногда это выглядит смешно. Непривычно от него слышать.

– В этом сезоне у тебя сформировалась тройка с Да Костой и Широковым. Когда ее собрали?

– Всю предсезонку я катался с Жорой Белоусовым и Максимом Денежкиным. Но получилось так, что у нас пошли травмы, и в итоге меня поставили к ребятам. Сразу нашли взаимопонимание. Но травм не избежать, сейчас Серега вылетел, и мы с Жорой Белоусовым играем. В принципе, без разницы, в каком звене ты играешь, главное – мы знаем тактику. В рамках системы ты можешь делать все что хочешь. Не так важно, с кем тебя поставят.

– Широкову уже 36. Никто не ожидал, что он так удачно впишется в вашу команду (в 13 играх Сергей набрал 17 очков).

– Я до этого не был знаком с ним лично. Он хороший капитан, классный человек, много делает для атмосферы в раздевалке. В этом году у нас очень хороший подбор игроков по человеческим качествам. Нет такого, что кто-то косо смотрит. А то, что 36 – так я уже играл с Пашей Дацюком, которому было 40 лет в обед. Если человек делает свою работу и выполняет установку, принося результат, то не смотришь на возраст.

– Почему команда решила выбрать его капитаном?

– Нам предложили на выбор четыре кандидатуры. Было голосование – выбрали Сергея. Думаю, никто ни разу не усомнился в этом выборе, все довольны.

Финал МЧМ-2015 с Канадой: дай нам еще период, стали бы чемпионами

– Многие хоккеисты говорят, что считают одним из самых ярких событий в жизни участие в молодежном чемпионате мира. Ты ведь тоже играл в 2015-м. Как у тебя?

– Это лучшее, что было в моей хоккейной жизни. Незабываемые эмоции. Классная команда, отличный коллектив. Правда, я не забил ни разу, но второе место очень дорого.

– Волнительно было?

– Конечно, там до конца не понимаешь, что происходит. И это чувство не уходит, пока плей-офф не начнется. Ты видишь всю эту атмосферу, тем более мы-то вообще играли в Торонто – это супертоп по ощущениям.

– Какой матч был самым сложным, кроме финала (сборная России проиграла канадцам 4:5 – Sports.ru)?

– Против США (3:2) в 1/4 финала. Мы играли в Монреале, и там была такая нагнетающая атмосфера. Я, например, могу не смотреть взрослый чемпионат мира, но молодежный смотрю всегда. Новый год, атмосфера праздника и колоссальная ответственность. Многое бы отдал, чтобы вернуться в тот финал и постараться его выиграть.

– Какой гол запомнился больше всех?

– В финале, когда я старался бросить точно так же, как Аликину. Но попал в борт, и после этого Дима Юдин бросил и забил. У меня голевой пас.

– В финале вы уступали канадцам 1:5. Почему случился такой провал в первой половине игры?

– Трибуны погнали их вперед, первые две смены – и уже 0:2. После такого трудно собраться. Они вышли очень заряженными, но мы вернулись в игру. Дали бы нам еще период, были бы сейчас чемпионами мира.

– Страшно было?

– Нет. Единственное – нам с трибун пальцы средние показывали, но это только позабавило.

– Что было в раздевалке после матча?

– Встали в круг, обнялись. Валерий Николаевич Брагин сказал нам спасибо, мы ему тоже. Потом пошли в отель, там собрались с ребятами, поздравили друг друга с серебром.

– Финал с Канадой – наверное, самое обидное поражение в карьере?

– Да. Какое-то время приходил в себя. Затем возвращаешься в семью – и все эти мысли отпускают. Конечно, сейчас все это вспоминается с удовольствием, хочется даже матч пересмотреть. Наверное, я к этому уже готов.

– То есть ты еще ни разу не пересматривал тот финал?

– Только хайлайты, весь матч нет. Может, если бы забил, посмотрел бы свой гол. Но я не забил.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Лисицын; ХК «Автомобилист»; Gettyimages.ru/Dennis Pajot, Claus Andersen