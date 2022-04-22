Думали, что ХМАО – это нефть, тайга и лыжи? А вот и нет. Это жара, мамонты, ягоды, деликатесы и заплыв в самой непредсказуемой реке Сибири

От 2 до 54 км в могучем Иртыше.

«Это было душевно, тепло, весело», «лучший заплыв», «такого доброго, душевного заплыва, такого сибирского гостеприимства и открытой души мы не видели ни разу», «организация задирает планку всем остальным стартам». Это отзывы пловцов, участвовавших в заплыве на реке Иртыш в Ханты-Мансийске летом 2022 года.

ХМАО – регион с невероятной культурой северных народов, природой, заповедниками и широкими мощными реками. Мы решили узнать, как энтузиасты развивают плавание на открытой воде в регионе, как появился заплыв X-WATERS Ugra, и что стоит посмотреть в Югре тем, кто поедет на заплыв в 2023 году.

Что такое Югра?

Ханты-Мансийский автономный округ – территория, где больше четырех столетий живут северные народы ханты и манси. Словом «Югра» эти племена называли землю на Северном Урале от пролива Югорский Шар (между Баренцевым и Карским морем) до реки Таз (Ямало-Ненецкий автономный округ).

ХМАО – очень молодой округ на территории Российской Федерации: несмотря на то, что местные поселения отражены в письменных источниках с XII века, территория всегда входила в состав Тюменской губернии. В 1930-м году был образован Остяко-Вогульский национальный округ, в 1940-м его переименовали в Ханты-Мансийский. Сейчас он самостоятелен, но по-прежнему входит в состав Тюменской области. В округе нет больших городов: столица – Ханты-Мансийск, население 100 000 человек; Сургут – 320 000; остальные города региона сильно меньше Сургута и даже меньше Ханты-Мансийска, с населением от 40 000 до 100 000 человек.

По территории ХМАО протекает Иртыш – суровый и непредсказуемый приток реки Обь. Это самый протяженный приток в России, его длина – 4248 км, что длиннее самой Оби на 598 км. Именно в этой реке и проходит заплыв X-WATERS Ugra с дистанциями 2, 6, 10 и 54 км.

Финиш заплывов на 2, 6 и 10 км – в центре Ханты-Мансийска, в «водных воротах города» – на речном вокзале. Это знаковое место, так как более трех веков речной транспорт был единственным способом попасть в город. К местам старта заплывов участников доставляют автобусами и теплоходом.

Река течет справа налево, поэтому старт заплыва справа, а финиш в Ханты-Мансийске – слева.

На следующий день после основных дистанций стартует ультрамарафонский заплыв на 54 км, проходящий сразу по двум рекам: Иртышу и Оби. Участники стартуют от моста «Красный дракон» (мост необычной формы из красных металлоконструкций, по некоторым голосованиям – самый красивый мост России), а финишируют в селе Богдашка, известном своим фермерским хозяйством.

Почему в столице лыж появился заплыв на открытой воде? Насколько популярно плавание в регионе?

Ханты-Мансийск считают столицей биатлона и лыжных гонок. Здесь родились лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, за ХМАО выступали олимпийские чемпионы по биатлону Светлана Слепцова и Евгений Редькин. Тут находится Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко со стадионом международной категории по классификации IBU (Международного союза биатлонистов). Но кроме лыжных гонок и биатлона, в регионе также поддерживается легкая атлетика и водные виды спорта.

Антон Пилипас: «В ХМАО-Югре создана хорошая инфраструктура для занятия плаванием: в 22 муниципальных образованиях построено более 50 плавательных бассейнов и работает более 162 тренеров различной квалификации. Если посмотреть на статистику, плавание находится на лидирующих позициях по числу занимающихся физкультурой и спортом в Югре – им занимается более 46 000 человек . Но основной сегмент – дети и профессиональные спортсмены. Обычные взрослые люди вовлечены слабо.

До окончания университета я был профессиональным спортсменом, потом работал детским тренером в обычной школе с бассейном. Однажды ко мне обратился один из родителей учеников – попросил научить его плавать. Поначалу было сложно, но очень интересно. Со взрослыми важна атмосфера и общение на тренировке, они более стеснительные. Юные пловцы больше нацелены на соревнования и результат.

Первое обучение зацепило меня этим контрастом: взрослый человек осознанно хочет научиться плавать в свое удовольствие и чувствовать себя комфортн о. Тогда я открыл группы для взрослых в вечернее время и попал в цель. За три года я научил плавать более 150 человек в нашем маленьком городе. Сейчас уже не тренирую, работаю директором спортивного комплекса с бассейном. Но направление живет, коллеги продолжают мои начинания.

Некоторые ученики плавают с 2018 года до сих пор, и это не спортсмены-профессионалы, а любители: врачи, офисные сотрудники, пенсионеры. В каждой группе были те, кто входили во вкус и хотели «выплыть» за пределы бассейна, на открытую воду. Мы формировали команды, покупали билеты на заплывы X-WATERS через Волгу, Тургояк. Совмещали путешествия со стартами – отпуск здорового и активного человека с друзьями . Да, общение в плавках и купальниках продолжается и за пределами бассейна. Даже те, кто уже не ходят на тренировки, ходят вместе в баню. В нашем 100-тысячном городе это также помогает выстроить коммуникации по работе.

В поездках по стране нас всегда посещала мысль, как провести такой старт в Ханты-Мансийске. Окончательное решение мы принимали с моим партнером Владимиром Чернегой, который не так давно тренируется, но уже проплыл половину стартов в серии X-WATERS. Он впечатлился и очень хотел, чтобы это произошло в Югре».

Именно поэтому партнеры приобрели франшизу заплывов X-WATERS. Антон Пилипас объясняет решение: «Организаторы X-WATERS не являются профессиональными спортсменами, они «вкусно» упаковали продукт, собрали большую базу спортсменов, у них огромный опыт в соблюдении безопасности непосредственно на воде. У них, кстати, на заставках телефонов стоит фраза: « Такое за деньги не делают, тут что-то другое ». Вот примерно в этом мы и схожи».

В чем особенности и сложности проведения заплыва в Ханты-Мансийске?

Антон Пилипас: «Во время подготовки заплыва самое сложное – остановить судоходство, сделать заходы и выходы в воду безопасными, обеспечить и организовать сопровождение на воде. В Иртыше это сложно, так как уровень воды меняется каждый день .

Ханты-Мансийск имеет большой опыт проведения крупных мероприятий, но любое масштабное мероприятие можно организовать на достойном уровне только при взаимодействии всех звеньев цепи: организаторов, жителей, спортсменов, администрации и правительства, партнеров, органов безопасности и волонтеров. На заплыве исполнителей и помощников было больше, чем участников – за что им огромное спасибо.

Из 166 зарегистрированных участников порядка 85 человек были из ХМАО. Остальные гости приехали из 20 городов России, больше всего было москвичей – 30 человек».

Почему заплыв называют душевным?

Антон Пилипас: «Было выбрано удачное место выхода из воды на набережной, которое создало атмосферу приветствия на финише каждого участника. Участников ожидали сибирские чаны с водой возле чума. Поэтому и финиш назвали чумовым . Также в этот день проходил большой «ПИКНИК ХМ», ребята создали огромный праздник – в этот день на набережной было более 15 000 человек.

После финиша и получения медалей, пловцы участвовали во всевозможных мастер-классах, знакомились с местным производством, артистами. В анкетах обратной связи самые популярные слова были: «душевный» и «по-домашнему». Теперь мы для поддержания этого статуса думаем над проведением командного заплыва или зачета. Пока нас только неофициально назвали самым быстрым заплывом серии, благодаря могучему Иртышу».

Будут ли проводиться новые заплывы в округе? Сургут и Нефтеюганск – на очереди?

Антон Пилипас: «Нам как организаторам из Ханты-Мансийска практически невозможно организовать заплыв в другом городе, надо знать местные особенности рек и озер рядом и найти изюминку и точку притяжения . Заплыв ради заплыва не стоит устраивать».

Однако, говорит Антон, в Югре очень развита система обратной связи, поэтому энтузиасты из других городов могут создать свой заплыв: «Для нас это уже норма, некоторые пишут в соцсетях напрямую чиновникам и получают решение вопросов на жалобы или пожелания.

В Югре много инициативных людей и есть реальные меры поддержки для их осуществления. В нашем чате для участников заплыва – первый заместитель губернатора, руководители департаментов, председатель Думы города, заместитель главы и многие другие. Они не просто так там оказались, они тоже были участниками заплыва. Мы как организаторы получили грант губернатора – заявка прошла экспертную процедуру, ее одобрили, и благодаря поддержке гранта мы приобрели много оборудования – систему хронометража, спасательные буи, мебель в стартовый городок, шатры».

Как добраться на заплыв?

Мы попросили рассказать, как проще добираться в ХМАО, местную жительницу, которая часто ездила сюда из Санкт-Петербурга и знает все возможные способы.

Каролина Крутова: «Логичнее всего добираться самолетом до Ханты-Мансийска напрямую. Из Москвы и Петербурга есть прямые рейсы дважды в неделю – полет занимает чуть больше 3 часов. В зависимости от времени года расписание может меняться.

Если ехать на поезде, то ближе всего к Ханты-Мансийску – Сургут и Нефтеюганск , города, где есть ж/д станции. Также есть ж/д вокзал в Нижневартовске – он находится дальше от Ханты-Мансийска. Его не так удобно рассматривать при планировании, но все зависит от того, откуда ехать. Например, на поезде из Петербурга проще доехать до Сургута (2 дня и 6 часов), так как оттуда можно на автобусе за 5 часов доехать до «Хантов», либо до Нефтеюганска – оттуда на автобусе ехать 4 часа. Зато из Москвы удобнее ехать до Нижневартовска.

Сургут и Нефтеюганск расположены рядом, поэтому разницы по времени в пути нет. Но поезда до этих станций отправляются по разным дням недели и это может помочь, если нужно составить расписание с определенными датами выезда.

Есть еще аэропорт в Сургуте, но обычно эти рейсы реже и дороже. Например, если вы ищете строго определенные даты перелета, и в нужный день нет рейса в Ханты-Мансийск, возможно вам подойдет такой альтернативный вариант.

Что касается Ханты-Мансийска, это не большой транспортный узел. Аэропорт в «Хантах» международный, но это просто двухэтажное здание. На взлетной полосе стоят вертолеты, которые летают до небольших поселков в регионе. Кстати, авиакомпания UTAir начинала работу именно в «Хантах» – совершала вертолетные перелеты в труднодоступные места. Где-то дороги размывало, где-то совсем не было хороших дорог. В последние годы дороги стали лучше, почти везде в регионе можно проехать на маршрутках или автобусах».

Что посмотреть в Ханты-Мансийске?

Каролина Крутова: «Ханты-Мансийск – не промышленный центр с дымящимися заводами и буровыми установками. Это приятный, очень чистый и зеленый город. Уютный, небольшой и холмистый. Здесь много памятников и музеев, поэтому по городу можно гулять 2 полных дня».

Антон Пилипас: «Природный заповедник занимает треть территории Ханты-Мансийска. Прогулки с белками и кедровые шишки в центре города – это реальность».

Заплыв X-WATERS Ugra проходит в июле (в 2023 году – 15 июля), в этот период в регионе – белые ночи , гулять по городу можно больше чем обычно. Что здесь стоит посетить?

Комплекс «Археопарк». Парк находится у подножия Самаровского останца – холма из обнажившихся древних пород. Это геологический и археологический памятник – здесь находились стоянки первобытных людей и бродили мамонты. В парке расположена знаменитая групповая скульптура – семья мамонтов, выходящих из леса. Это бронзовые скульптуры высотой от 3 до 8 метров (от мамонтенка до главы семейства). В бронзе также выполнены фигурки первобытного бизона, пещерного льва и палеолитических людей.

Этнографический музей «Торум Маа». Музей с детским веревочным парком под открытым небом, рассказывающий про жизнь, быт и традиции северных народов. К «Торум Маа» можно дойти из «Археопарка» по экотропам.

Биатлонный комплекс. Комплекс входит во все обзорные экскурсии по городу как знаковая точка. Вход на территорию свободный, летом по лыжным трассам можно погулять пешком и насладиться лесом.

Музей природы и человека, посвященный истории и культуре коренных народов ханты и манси. Здесь хранится скелет трогонтериевого слона, предшественника мамонта.

Музей геологии, нефти и газа, рассказывающий о нефтяном освоении края, развитии нефтяной и газовой промышленности на территории Западной Сибири. В коллекции музея – уникальные геологические образцы.

ХМАО – край «черного золота». Можно ли здесь попасть на экскурсию на месторождение или скважину и посмотреть на добычу нефти? К сожалению, нет.

Каролина Крутова: «Нефтеносные пласты в ХМАО были обнаружены в 1960-е годы. Один из первых нефтяных фонтанов Западной Сибири забил в городе Урай, где теперь находится памятник – стелла «Скважина №6».

На месторождение просто так попасть сложно, но можно издалека увидеть, как где-то в лесу горят факелы – так сжигают попутный газ, который добывается вместе с нефтью . Иногда посреди леса или на трассе можно увидеть недействующие скважины и нефтяные установки-качалки – одинокие или по несколько штук, «кустами» – в таком случае это богатое месторождение».

Если хочется узнать побольше о нефти, можно попасть на экскурсию в окружное кернохранилище, которое находится в Ханты-Мансийске. Это огромный научно-исследовательский институт с лабораториями, где изучают керн – столбики породы, которые извлекают при бурении разведочных скважин. Экскурсии в кернохранилище организовывает местная турфирма, стоят они 500 рублей, длятся 1,5-2 часа и проходят по запросу.

Что уникального может предложить ХМАО летом?

Природа края – тайга. Если вы были в Карелии, то можете представить похожую картину: сосны, кедры, можжевельник, немного лиственных деревьев. Здесь полупрозрачный лес с серебристым мхом, только вместо скалистых берегов с обнажениями пород – болото. ХМАО – это ровный рельеф с лесами и низинами, редкими холмами.

На болотах отлично растет брусника, клюква и морошка, поэтому ягоды используют в кулинарии, делают с ними чай, варенье, привозят как сувениры.

Каждый турист в ХМАО должен попробовать местную рыбу. Особенно ценится муксун – жирная рыба из семейства лососевых. В Иртыше и Оби – самое многочисленное место обитания муксуна . В последние годы его численность сокращается, муксун становится деликатесом. В других регионах он стоит гораздо дороже, чем в ХМАО, поэтому его стоит привозить в подарок людям, знающим и ценящим рыбу. Но, надо заметить, что местные не рекомендуют покупать рыбу с рук – только в магазинах.

Популярны также нельма, стерлядь, пелядь, тугун (он же – сосьвинская селедка, деликатес из семейства сиговых, который поставляли к царскому столу). В местных ресторанах стоит попробовать сугудай из нельмы или стерляди – это закуска, приготовленная из свежей рыбы , к которой добавляют растительное масло, лук, соль, черный перец и уксус. Блюдо распространено у коренных народов Севера.

Еще одно местное блюдо из свежей рыбы – строганина. Это замороженная рыба из сиговых пород, нарезанная стружкой, которую макают в смесь из соли и перца. В ресторанах также можно попробовать лосятину и оленину.

Антон Пилипас: «Югра – это регион, сочетающий уникальные историко-культурные и природные ресурсы, живую культуру угорских племен, дары природы и туристские объекты. Приезжайте, чтобы насладиться краем, и пройдите испытание на прочность, переплыв крупнейшую реку Сибири».

Иллюстрации: отзывы из соцсетей X-WATERS Ugra

Фото: vk.com/xwaters_ugra ; admhmansy.ru ; ЖЖ Gelio (Степанов Слава) ; geliomedia.ru; wikipedia.org/Tatiana Bulyonkova