Как проплыть в ледяной воде за Полярным кругом. Рассказывают участницы заплыва X-WATERS Imandra

Две истории победительниц.

Организаторы плавательных стартов X-WATERS любят открывать новые необычные локации – в их списке стартов есть заплыв на Плато Путорана, в Териберке, кемп на Байкале и у атомной станции в Десногорске.

В этом году желание X-WATERS дарить пловцам красивые спортивные цели совпало с желанием Агентства развития Мончегорска развивать город как центр туризма, бизнеса и культуры, поэтому 5 июля 2022 года в Мончегорске впервые прошел заплыв X-WATERS на озере Имандра. Заплыв включал три дистанции: 1 километр, 1 морская миля и ультрамарафон на 17 км.

О том, как прошел заплыв, какая была температура воды, как готовиться к холодным заплывам и что делать в Мончегорске, рассказывают победительницы заплыва.

Где проходил заплыв? Какая трасса?

Место старта – город Мончегорск в Мурманской области (138 км от Мурманска). Мончегорск – промышленный город и встречает дымом труб на въезде в город. Здесь расположены заводы «Североникеля», комбината по производству никеля и меди (руду в регионе разрабатывают с 1930-х годов). В Мончегорске также проходила часть съемок фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева (остальные съемки проходили в Териберке, Кировске и Апатитах), но ситуация в городе гораздо лучше, чем можно увидеть в фильме.

Мончегорск – это территория озер , пусть и не всегда заметных с шоссе, но пронизывающих весь город. Озеро Лумболка, Комсомольское, Нюдъявр, его младшие братья озера Нюд и Нюдуай, озеро Имандра и залив Мончегуба…

Озеро Имандра – крупнейшее в Мурманской области. Именно в нем и проходил заплыв.

Дистанции в 1 км и 1 морскую милю проходили вдоль новой городской набережной. Такой маршрут придумали не только для пловцов, но и для зрителей. Во-первых, так можно поддерживать пловцов на протяжении всей дистанции. Во-вторых, заплыв в черте города, который можно наблюдать с разных точек, – это очень зрелищно. Такие события убеждают людей, которые никогда не задумывались о плавании и спорте, что все возможно.

Заплыв на 17 километров придумали, по словам основателя X-WATERS Александра Базанова, когда тренер по плаванию Наталья Васильева рассказала, как сложно найти подходящие условия для тренировок пловцам, которые готовятся переплыть через пролив Ла-Манш .

Это удивительная цель, к которой пловцы по всему миру идут годами. Нужно проплыть 34 километра в самой узкой части пролива от английского берега до французского, для некоторых зачетов – без гидрокостюма, только в купальнике или плавках. При этом температура воды в летние месяцы – от 14 до 18°С и выше не поднимается, а пловцам приходится бороться с ветром и волнами, чтобы их не снесло с правильной траектории.

В озерах Кольского полуострова похожие условия , поэтому X-WATERS предложили пловцам на ультра-дистанции проплыть именно такое расстояние: в два раза меньше, чем Ла-Манш. Пловцы должны были стартовать из центра Мончегорска и приплыть к подножию Хибинских гор, но вмешалась погода.

Алина Микрюкова проверяла воду за день до старта: «С водой ситуация такая. В губе вода теплая, градусов 15-16. На месте финиша глубина до 60 метров и течения – у берега вода хорошая, а вот чем дальше, тем больше ломит даже руки. Очень холодно. И плыть 17 км придется против течения. Сложность старта очень высокая ».

Ближе к старту погода стала ухудшаться, поднялся ветер, а вода охладилась до 13-14 градусов. Дистанцию изменили – пловцов отвезли на катере на озеро Имандра, откуда они выплыли в центр Мончегорска.

Какие еще были особенности заплыва?

Заплыв проходил в будни: во вторник 5 июля выдавали стартовые пакеты и провели брифинги для всех дистанций. В 18:00 стартовали участники заплыва на 1 км, через полчаса – на 1 морскую милю (1852 метра). Участники заплыва на 17 км в 19:00 сели в катер и отправились к месту старта в озере Имандра.

При этом организаторы просили участников остаться в городе до четверга 7 июля, старт был запланирован на три дня. Дело в том, что 6 июля оставалось резервным днем на случай, если погода будет совсем плохой.

Насколько это было удобно для участников?

Анастасия Рябова: «Моя работа позволяет мне отлучаться в разные дни недели, поэтому для меня это не столь принципиальный вопрос. Всегда делаю выбор в пользу красивых и новых мест, необычных стартов – живем один раз, и нужно выбирать то, что приносит счастье ».

При этом старт вечерний – обычно старты проходят рано утром, пловцы рассчитывают все процессы под привычное время и знают, во сколько нужно встать, за сколько нужно поесть до заплыва. В Мончегорске они должны были перед заплывом провести весь день на ногах.

Анастасия Рябова: «Обычно день старта весь подстроен под старт, независимо от стартового времени. Это хороший и долгий сон, правильные приемы пищи, сделанные вовремя, много отдыха. График выстроен под время старта – неважно, в 7 утра он или в 6 вечера. В день старта – как можно меньше передвижений и как можно больше отдыха . Ем я всегда хотя бы за пару часов до старта, если есть возможность – лучше пораньше. Ну и перед стартом любое энергетическое питье, гель или очень простой углевод. Для не ультрамарафонских дистанций мне этого хватает с головой».

Заплыв ультры – ночной, финишируют участники в 2 утра следующего дня. В это время в Мурманской области полярный день – время, когда солнце совсем не заходит за горизонт.

Алина Микрюкова: « Организм действительно сходит с ума от того, что нужно спать, а на улице солнце . Блэкаут штор в апартаментах не было, я заставляла себя спать. Мы в Питере привыкли к белым ночам, но это гораздо жестче. Я теперь понимаю тех, кто приезжает в Петербург и жалуется на то, что в белые ночи невозможно спать».

У каждого участника ультры – индивидуальное сопровождение. Рядом с ними идет каяк, в который пловцы складывают все необходимое питание и воду.

Как проходил заплыв?

Дистанция 1 морская миля

Анастасия Рябова: «Вода была неспокойной, но я считаю это одной из особенностей плавания в открытой воде. Хочешь плыть открытую воду – будь готов к волнам, холоду, дождю, контактной борьбе и растительности . Тем не менее, всем, кто плыл 1 км и 1 милю, очень повезло с погодой – во время нашего заплыва светило солнце. Впечатляли виды – тундра, озеро Имандра, северная радуга, вся северная, может быть немного скупая, но невероятно красивая и необычная природа .

Вода вполне комфортная по температуре, если вы не планируете быть в ней больше 30 минут. Если больше – лучше утепляться.

Вода чистая, волны и течение вполне терпимы, чтобы видеть буи, не терять курса и дышать. Непогода началась как раз после нашего финиша и сильно препятствовала ребятам, героям, которые решились на 17-километровый заплыв».

Дистанция 17 километров

Алина Микрюкова: «Мы начинали заплыв в шторм, порывы ветра на Имандре, по сообщениям МЧС, были до 12 м/с. Спустя час после старта пришла настоящая буря с грозой, МЧС подняли всех в лодку , обсуждалась остановка заплыва. Вода в моменте охлаждалась до 11 градусов. Но МЧС дали добро, и финишировали мы уже по зеркалу в лучах солнца. По часам – 5:16:49. Это чистое время заплыва, в момент остановки часы стояли на паузе: стартовали мы примерно в 20:30, а финишировали в 2:20 ночи с перерывом на лодку.

Плыть в полном комплекте (балаклава, перчатки, носки) крайне некомфортно. Плыть в этом 5 часов – отдельное испытание. А остановка в грозу больше помешала, чем помогла. Я сильно замерзла в лодке, мышцы остыли и сразу начал болеть локоть.

На катер меня подняли последней. Я готова была плыть в сложнейших условиях волны и ветра. Опыт и уровень позволяют. Но были молнии и решение МЧС полностью оправдано. Я рада, что МЧС дали добро на продолжение гонки, а не вернули всех в Мончегорск. Видно было, что они с самого начала считали нас психами, но пошли с нами до победного ».

Кому стоит участвовать? Зачем ехать? Как готовиться?

Анастасия Рябова: «На старт в Мончегорске меня позвала близкая подруга, совершенно случайно, и скорее даже авантюрно. Привлекло то, что старт проводился впервые, а виды в сети выглядели впечатляюще.

У нас ранее был совместный опыт плавания в воде 9-10 градусов, после которого мы стали придерживаться мнения, что никакой холод нам не страшен. Воду в Имандре обещали в пределах 12-15 градусов. Взяли с собой неопреновые шлемы, на случай низкой температуры, но даже не воспользовались. Повезло и с погодой и с температурой воды – было 14-15 градусов. Стандартной толщины гидрокостюм согревал достаточно на дистанции в 1 морскую милю.

Мы шутили, что никому не будем рекомендовать этот старт, потому что снова хотим туда сами, и нам не нужны конкуренты . Старт чудесный, он подойдет всем любителям плавания в открытой воде, имеющим опыт хотя бы 5-8 стартов в разных условиях и в разных водоемах в гидрокостюме».

Как лучше всего добираться до Мончегорска?

Проще и быстрее всего – прилететь в Мурманск на самолете, а потом добраться до Мончегорска на маршрутном автобусе.

Самолет из Москвы летит 2 часа 40 минут, из Санкт-Петербурга – 1 час 50 минут. Автобус из Мурманска до Мончегорска идет примерно 3 часа и стоит 700 рублей. Можно вместо автобуса взять такси и доехать за 2 часа и примерно 3 000 рублей.

На автобусе из Мурманска

Анастасия Рябова: «Мы приехали чуть больше, чем за сутки. Немного погуляли по Мурманску, посмотрели на него с высоты, перекусили и поехали на маршрутном автобусе в Мончегорск. Разобраться достаточно просто – город небольшой, в кассе автовокзала все расскажут. Пользоваться общественным транспортом очень удобно».

На поезде

Из Москвы в Мурманск ежедневно отправляется фирменный поезд 016А «Арктика». Отправление поезда – в 00:41, прибытие в Мурманск – утром через день. В Мончегорске нет остановки железной дороги, но можно выйти немного раньше в Апатитах в 8:10 или наоборот, немного позже – в Оленегорске в 9:36. Путь на поезде займет 1 день 9 часов, а до Мончегорска от соседних городов добраться можно будет на такси.

Из Санкт-Петербурга в Мурманск ежедневно (кроме некоторых суббот) отправляется поезд 022Ч. Отправление с Ладожского вокзала в 21:24, прибытие – через сутки, в 21:21. Обратите внимание, что выходить тоже нужно в Апатитах или в Оленегорске, несмотря на то, что поезд останавливается на станции Имандра. Она находится на противоположном от Мончегорска берегу озера, оттуда вы сможете добраться до Мончегорска только вплавь.

На машине

Алина Микрюкова: «На машине я проехала почти всю Европу, в прошлом году прокатилась аж до Монголии из Санкт-Петербурга. Моя поездка за Полярный круг – это достаточно рядовое событие, всего 1 200 километров по трассе Кола.

Проехать можно было за день, но торопиться мне было некуда и я решила в первый заход сделать 500 км до Петрозаводска и на второй день 700 км до финиша. Если вы не из Москвы или Питера, то понять масштаб пятничных пробок на выезд из города летом, наверное, сложно. Но я ехала 4 часа то, что можно проехать за полтора, и в Петрозаводск добралась во втором часу ночи.

Дорога до Мончегорска, то есть почти до Мурманска, новая на 98%. За 4 года ее полностью привели в идеальное состояние. Но вот эта однополостность… Не так, как на Урале или в Сибири, где я обгоняла по 20 грузовиков подряд, но напрягает. Выехала из Петрозаводска утром, пообедала в Кандалакше и к 9 вечера уже была в Мончегорске».

Дорога из Москвы до Мончегорска занимает 1 800 километров, чистое время езды – 26 часов.

Что делать в Мончегорске?

Отправиться на экскурсию или поход по экотропе в Лапландском заповеднике.

Алина Микрюкова рассказывает: «Это одна из крупнейших охранных зон в Европе, огромная территория, которая существует еще с 30-х годов. Сейчас здесь развивают цивилизованный туризм: официальные тропы, беседки, туалеты на тропах. Все для того, что бы можно было прикоснуться к природе, но не вредить ей. Нагулялась за 5 часов по красотам Заполярья, надышалась местными ароматами лесными». От Мончегорска до заповедника – 45 км. Добраться можно на такси, дорога займет примерно 35 минут. Входной билет для взрослого в заповедник – 450 рублей, детский – 400 руб.

Покататься на сапах по озерам Имандра, Лумболка и Роговое.

«Энергия Имандры» предлагает прогулки на парусных яхтах и сапах по озерам рядом с Мончегорском. Это прогулки на 2 часа для начинающих с заходом в живописную речку Тиханка и прохождением легких порогов и прогулки на 3-5 часов и 7-15 километров по трем озерам сразу, с пикником и купанием в хорошую погоду. Можно также взять сапборд в аренду за 600 рублей в час (в стоимость включено весло и спасжилет) и покататься самостоятельно.

Посмотреть 65-летние символы города: памятник лосю и гостиницу Sever Inn.

В 1957 году, к 20-летию основания, в центре Мончегорска поставили памятник лосю – символу города. А в 1958 году открылась гостиница Sever Inn – она до сих пор функционирует в историческом здании. Последние три года гостиницу реконструируют, она должна стать современной с простыми и лаконичными интерьерами, но пока номера в гостинице – это возвращение в Советский союз.

Посетить Мончегорский музей цветного камня им. В. Н. Дава.

Это крайне недооцененный музей, посвященный минералам и горным породам. В музее хранится более 3000 экспонатов. В основе – коллекция доктора геолого-минералогических наук Ивана Ильича Чупилина, которая в 1972 году приобрели жители города. А годом ранее горный инженер-геолог Владимир Николаевич Дава создал этот музей и клуб любителей камня.

Погулять по Ленинградской набережной.

У памятника «Защитникам Заполярья» на набережной находится стартовый городок заплыва X-WATERS Imandra, поэтому пловцы в любом случае здесь окажутся. Но даже им стоит пройти дальше по набережной. Протяженность недавно отреставрированной набережной – 2 км, здесь устроены зоны отдыха с деревянными настилами и беседки с видами на озеро, детские площадки, пункты проката велосипедов, сап-бордов и виндсерфов. Есть бинокли для наблюдений и арт-объекты: скульптуры «Рыба», «Медведица с медвежатами» и «Мечтатель».

Посмотреть арт-объект «Солнцекруг».

Арт-объект создан по эскизу художницы Александры Weld Queen. Она создавала работы для фестиваля Burning Man и парка «Зарядье», и по приглашению городской резиденции «АртАрктика» приехала в Мончегорск, чтобы вместе с другими художниками создать уникальный арт-объект, который будет отражать идеи города.

Стальной «Солнцекруг» – это символ света, которого так мало за Полярным кругом. В полярную ночь он замещает солнце и светится в темноте. Объект установили на мысе Мечты, откуда открывается потрясающий вид на озеро Лумболка.

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Дата заплыва X-WATERS Imandra в 2023 году пока не объявлена, но в Мончегорск можно отправиться не только на заплыв. Там проходит веломарафон «Мончегория», турнир по заплыву на сапах и байдарках Sup Day, фестиваль нордической культуры Imandra Viking Fest, ночной забег по пересеченной местности под северным сиянием Moncha Night Trail (10 сентября 2022), турнир по скандинавской ходьбе Imandra Go (8 октября). 15 декабря в Лапландском заповеднике открывается зимняя резиденция Деда Мороза.

Фото: VK/x_waters; laplandzap.ru; VK/imandra_energy; weldqueen.com; ru.wikipedia.org; big-radio.ru; visit-imandra.ru