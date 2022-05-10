Результаты конкурса X-WATERS и Sports.ru. Лучшие посты о плавании на открытой воде

Друзья, привет! В апреле мы объявили совместный конкурс X-WATERS и Sports.ru, где предлагали пловцам рассказать об опыте участия в заплывах X-WATERS на открытой воде и подготовке к ним.

Вы написали 18 интереснейших постов – мы их прочитали, посчитали плюсы, и готовы объявить победителей.

Во-первых, и X-WATERS и Sports.ru особенно отметили пост Марии Митрофановой о заплыве «Обними Россию» ­– Мария проплыла 5 км во Владивостоке, потом села на самолет и прилетела в Калининград, где проплыла еще 2,6 км. Так за сутки она оказалась на восточной и западной оконечности страны и «обняла» ее: «И если мне это было легко, то ЧТО еще я тогда могу? И если я могу вместить в себя и обнять всю Россию, то какие еще свершения мне доступны?». Обязательно прочитайте ее воспоминания и посмотрите невероятные фотографии.

И это выбор X-WATERS:

Во-вторых, вы написали много вдохновляющих историй. Например, «Как сохранить любовь и выйти на старт» Марины Широких, «История про плавание во время бега» Эдуарда Пелли, «Гадкий утенок или горбатого могила исправит» Альмиры Гафиятовой. Выбирать было сложно, но пришлось – и редакция Sports.ru хотела бы отметить рассказ о заплыве X-WATERS Nuclear на 10 километров вокруг атомной станции в Десногорске (Смоленская область) – это и рассказ о заплыве, и советы, что посмотреть в путешествии, и полезные лайфхаки для пловцов.

Выбор Sports.ru:

В-третьих, несколько постов получили одинаковую оценку от читателей по плюсам. Но один пост все же победил с небольшим перевесом: 11 плюсов. Это рассказ Алексея о заплыве через Волгу: в университете он получил третий разряд по плаванию, потом забросил занятия, и вспомнил про плавание только в 36 лет при весе в 107 кг. И так загорелся идеей переплыть через Волгу, что начал тренироваться, похудел, привёз на заплыв всю семью… И с тех пор не может остановиться: проплыл на Волге 5 километров с двойным пересечением реки, Керченский пролив, десять километров в Дубае, даже заплывы во Владивостоке и Уфе и другие…

Выбор читателей:

Спасибо всем за участие, мы будем ждать ваших новых постов о стартах! С победителями конкурса мы скоро свяжемся и расскажем, как получить призы.

Почитать посты всех участников можно по тегу X-WATERS.