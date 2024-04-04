Мировые мотогонки продали владельцу «Ф-1» за $4 млрд – зачем? Серии сольют? ЕС позволит? Байки поедут в городах?

Главная авто-мото сделка года – MotoGP.

1 апреля владелец компания-владелец «Формулы-1» – американская империя «Либерти Медиа», которую Forbes оценивает «крупнейшей спортивной» – объявила о дальнейшем расширении и экспансии в мир гоночного спорта. Новости оказались не шуткой: все основные мотогонки мира перешли под управление «Либерти» – она выкупила 86% акций Dorna компании-владельца коммерческих прав на MotoGP (чемпионат мира по мотогонкам – Мото Гран-при, аналог «Ф-1»), Moto2 (аналог «Ф-2», но еще и с правом тоже назначать победителя чемпионом мира, ведь календарь в точности соответствует основной серии), Moto3 (то же самое, но для «Ф-3»), MotoE (еще одна серия поддержки, но электрическая – можно сказать, аналог чемпионата мира «Формула Е») и даже WBSK – Мировой Супербайк (аналог топового класса GT3 из чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC). И еще она же промотирует крупнейшие локальные серии Супербайка – британский и испанский.

Да, фактически владелец «Ф-1» купил весь основной мировой дорожный мотогоночный спорт.

Условия сделки? Общая оценка составила $4,5 млрд – 65% (2,95 млрд) заплатят деньгами (часть – наличные «Либерти», часть – кредит одного из крупнейших банков Уолл Стрит Goldman Sachs), 21% погасят акциями «Ф-1» на 0,95 млрд, а остальные 14% останутся за семейной менеджерской компанией нынешнего исполнительного директора главной серии Кармело Эспелеты. Сделку планируют окончательно закрыть к концу 2024-го после утверждения всеми антимонопольными регуляторами – заявки поданы в ЕС, США, Великобританию, Испанию, Италию и даже Бразилию с Австралией.

Да, MotoGP сохранит и прежнее руководство, и независимое управление, и базу в Мадриде – на данный момент фактически меняется только собственник.

За структурой Dorna остались 975 млн евро накопленного долга – его не обязывались при сделке, а продолжат выплачивать из дохода серии, как и раньше.

Для сравнения: в 2017-м «Ф-1» перешла к «Либерти Медиа» за $4,5 млрд наличными и акциями и обязательством погасить 4 млрд долга – то есть суммарно $8,5 млрд. Правда, и зарабатывала главная гоночная серия планеты примерно вдвое больше, чем вся Dorna сейчас.

Сразу после публикации новостей о приобретении мировых мотогонок акции корпорации (туда входит «Ф-1» и туда планируют добавить Dorna после закрытия сделки) ненадолго просели, но после созвона с инвесторами отрасли обратно. На закрытии после сделки общая капитализация группы составляла $28,8 млрд – без учета дополнительных сторонних вложений, частных и фондовых инвестиций и имущества за пределами биржевой структуры.

Что же происходит? Зачем владельцам «Ф-1» внезапно потребовалась еще и MotoGP? Почему фанаты мотогонок в ужасе? Стоит ждать мотозаездов по городам, американские этапы, общие Гран-при и трансляции? И как вообще «Либерти Медиа» планирует убеждать мировых антимонополистов допустить такое поглощение? Разбираемся!

В каком состоянии MotoGP? Хорошо зарабатывает?

На самом деле, с продажей «Ф-1» американцам гоночным журналистам повезло больше, чем принято думать: в эпоху Берни Экклстоуна и частных владений информация почти не раскрывалась и любые данные по заработкам и положению команд с серией приходилось добывать через инсайды.

Теперь же «Либерти Медиа», «Ф-1» и все ее активы торгуются на бирже и по правилам обязаны раскрывать всю финансовую и медийную стороны сделок – в том числе и свежекупленных активов. Потому всю информацию по сделке и состоянию MotoGP свели в понятную презентацию для инвесторов.

Главные мировые мотогонки, казалось бы, в неплохой форме: постоянно растущая выручка и операционная прибыль (до налогов, амортизации, отчислений и трат на административные расходы), сильная маржинальность, низкие ежегодные капитальные затраты…

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Вроде бы и спортивный успех: 22 гонки в 17 странах, 5 крупнейших производителей, все из них побеждали в гонках в последних двух сезонах, 15 разных человек поднимались на подиумы, 8 разных победителей из 6 разных команд… (И не слова о доминировании «Дукати», между прочим!)

50 миллионов подписчиков в соцсетях, 140 миллионов совокупной цифровой аудитории на вебсайте и приложении, 3 млн общей посещаемости на гонках (для сравнения – у «Ф-1» 6 млн и 70 млн подписчиков), причем фанбаза активная и растущая: 82% следят больше 6 лет, 82% смотрят больше 75% гонок, 40% посещали хотя бы одну гонку, 24% – не домашнюю…

Однако более углубленный финансовый отчет показывает: налоги, амортизация и остальные отчисления по долгам съедают всю выручку и серия фиксирует убытки три года подряд – 38 млн, 8 млн и 28 млн.

Весь остальной рост – чисто из-за расширения числа гонок и добавления спринтов. Причем эффект уже исчерпан.

Зато растут «финансовые потери» – 25 млн, 17 млн и 67 млн с 2021-го по 2023-й.

Почему не получается их закрывать? Из-за распределения системы заработка: больше половины приходит за кратко- и среднесрочные ТВ-сделки и долгосрочные промоутерские контракты на проведение Гран-при, а коммерческие и спонсорские поступления дают меньше сотни миллионов долларов в год!

Выручка от, казалось бы, серьезного чемпионата «Мирового Супербайка» вообще почти незаметна.

И это еще без упоминания зависимости от двух «основных» рынков – испанского и итальянского – а также чрезмерной старой фиксации на личностях вроде Валентино Росси и Марка Маркеса. Раньше из них делали героев, на которых и звали публику (и она смотрела и ходила), а потом Доктор закончил карьеру, у №93 упали результаты из-за травм и кризиса «Хонды», и MotoGP столкнулась с необходимостью создания нового героя. Сперва им попытались сделать итальянского чемпиона Франческо Баньяю, а для испанской публики и создания антагонизма теперь разгоняют многообещающего новичка Педро Акосты из заводского «Ред Булл-КТМ», но все равно: даже после двух титулов у Франческо в соцсетях, например, всего 1,5 млн подписчков. Сравните хотя бы с 1,8 млн у Оскара Пиастри из «Макларена» или 2 млн у Юки Цуноды, или 7 млн Серхио Переса (из-за пределов гонок постит только рекламу).

Зачем это владельцам «Ф-1»? Как они тогда планируют что-то менять?

Крайне логичный вопрос, особенно с учетом радикальной трансформации главной автогоночной серии планеты после ее перехода под управление американской империи. И босс «Либерти Медиа» Грегг Маффей на созвоне с инвесторами ответил на него чуть ли не первым – в самих заездах и устройстве MotoGP копаться нет планов.

«Это невероятный продукт, и мы не планируем менять данный вид спорта. Это прекрасный вид спорта с прекрасной фанбазой, которая наблюдает за невероятным соперничеством, невероятным зрелищем».

Неудивительно: коммерческое подразделение Dorna и до продажи возглавил бывший топ-менеджер НБА Дэн Россомондо с прицелом на соответствующий стиль экспансии, а со спортивной точки зрения MotoGP уже и так полностью перешли на критикуемые спринты. В городах же гонять нельзя по условиям безопасности – глава серии Кармело Эспельта на всякий случай отдельно проговорил этот момент на презентации для инвесторов, да и Маффей все подтвердил:

«Разговоры об этом не стоят ничего, поскольку MotoGP просто не может происходить на городских треках. Это было бы совсем другое зрелище».

Даже с точки зрения привлекательности для производителей «Либерти Медиа» не требуется принимать суперусилий: основные заводы и так в игре, а «Хонда» в прошлом году после обнаружения себя в полном тупике по части развития и улучшения байка не ушла, как часто бывает в «Ф-1», а даже обратилась к стороннему производителю шасси Kalex – контрактовому сборщику байков для Moto2 и Moto3! По меркам вершины автоспорта – как если бы «Феррари» вдруг заказала машину «Далларе» или «Альпин» отдала развитие «Лижье» или Mygale (слышали о таких же, да?).

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Чем же тогда планирует заниматься новый владелец? На вектор намекает как раз речь Эспельты для инвесторов – похоже, все уже определено:

«Глядя на календарь, вы увидите у нас отличное европейское присутствие, но спорт-то глобальный. Мы развиваемся на новых рынках вроде Юго-Восточной Азии, теперь у нас там есть заезд и мы дальше двигаемся для расширения и углубления важной фанбазы в регионе. Рассматривается много новых мест с большим интересом к мотоциклам, которые были бы ценны для производителей. Целим в создание новых гонок с привлекательной экономикой и опытом.

Успех в Юго-Восточной Азии – гид для нас по росту в Южной Америке, где тоже большой интерес к мотоциклам. США – еще одна огромная возможность, там огромная история мотоспорта и культура вождения мотоцикла очень важна. И у «Либерти» точно много опыта на американском рынке – мы получим с него бонусы.

Со всех этих растущих рынков мы сможем получить не только больше локаций и гонок, но и выручки от медиаправ, спонсорства и фанбазы».

«Мы можем расширить это шикарное спортивное зрелище на более глобальную широкую аудиторию, – подтвердил и Маффей. – У бизнеса есть грандиозная возможность для роста, и мы собираемся его вырастить во всех пунктах.

Что касается противопоставления монетизации и роста поддержки, я считаю, что это в некоторых отношениях ложная дихотомия – на мой взгляд, они идут рука об руку.

На примере «Ф-1» мы видели, что рост фанбазы облегчает монетизацию, ведь партнеры – будь то вещатели, промоутеры или спонсоры, которые стремятся к продвижению или активации –приходят в комплекте к просмотрам. Растет интерес, растет спрос, растет аудитория – все развивается сообща, как своего рода позитивный маховик. Мы почувствовали это в «Формуле-1», все сошлось воедино. Мне хочется верить, что здесь есть потенциал.

Наша цель – открыть его для более широкой аудитории, открыть его для более широкого диапазона коммерческих партнеров всех сортов. И, полагаю, эти задачи идут рука об руку.

Очевидно, мы добились успеха с шоу на Netflix, но у нас были и другие успехи с открытием «Ф-1» во многих смыслах: и в соцсетях, и сближении пилотов с фанатами на Twitch, и с улучшением фан-зон, и с изменением взгляда на то, как вообще спорт может развлекать. Наша цель – показать все то, каким восхитительным может быть MotoGP, более широкому миру, примерно как мы сделали с «Ф-1».

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Просто «Либерти Медиа» оценивает потенциал расширения рынка спортивных медиаправ с нынешних $56 млрд по всему миру до $64 млрд в 2026-м и в росте рынка спонсорских сделок с $70 млрд (да, и у мотогонок меньше 100 млн из них!) до $90 млрд. Если с ТВ-представительством у MotoGP еще все относительно терпимо (с учетом фактической концентрации на двух-трех основных рынках), то с коммерческими партнерами американцы явно собираются помогать.

И, похоже, обе стороны видят модель развития примерно такой: «Либерти» включает рекламную сирену на полную и приводит новых спонсоров, ТВ-партнеров и локации, боссы мотогонок все подписывают, выручка и акционерная стоимость взлетают, все кайфуют. План проще и надежнее, чем при покупке «Ф-1», которой срочно требовалась перестройка, косметический ремонт и вливание смелости.

Антимонополист ЕС уже банил такое. Теперь позволит?

Да, первая попытка собрать MotoGP и «Ф-1» в одном конгломерате уже была – в 2006-м, когда владельцем обоих активов оказался инвестиционный фонд CVC. Тогда Антимонопольный орган ЕС позволил инвесторам сохранить автогонки при условии продажи мотогонок – и их сбыли всего за 500 млн долларов. Цены с тех пор изменились!

У ЕС тогда были два ключевых возражения:

вопрос телеправ: бизнес-модель «Ф-1» и MotoGP строилась на трансляциях через бесплатный ТВ и конкурировала за таймслоты и внимание зрителей – особенно на рынках вроде Испании и Италии. Объединение и потенциальная продажа одним пакетом создавала поле для давления на вещателей и выбивание нерыночно выгодных условий;

вопрос требования к трассам: «Ф-1» и MotoGP – главные гоночные ивенты мира, но требования к безопасности бывают противоположные: например, мотогонки предпочитают асфальтовые зоны вылета, а машины для повышения зрелищности и цены ошибки стремятся к возвращению гравия;

В 2006-м вопрос с треками рассматривался как второстепенный, поскольку общая трасса была только одна – «Барселона». На данный момент мест потенциальных пересечений календарей не так много: «Сильверстоун», «Барселона» (может выпасть после 2026-го), «Трасса Америк» и «Ред Булл Ринг». В Британии и США противоречий вроде бы нет, а вот вопрос работы с австрийским «Шпильбергом» в мире «Ф-1» с каждым годом поднимется все громче. И на созвоне с инвесторами тема треков и решения вопроса вообще не обсуждалась!

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Зато Грегг Маффей отдельно проговорил, почему вопрос телеправ больше не встанет на пути сделки – просто ситуация на рынке изменилась, и теперь в большинстве локаций и «Ф-1», и MotoGP продается по платной подписке. У автогонок есть свой F1TV, у MotoGP – собственный Video Pass, а на рынках вроде Испании они и так уже вместе в подписке от DAZN!

Конечно, в некоторых странах вроде Бельгии, Австрии и США гонки еще остались на бесплатном ТВ, но теперь само по себе наличие своей платной подписки у каждой из серий с большим количеством дополнительных опцией размывает основания для сомнений регулятора в потенциале картельного сговора – теперь чемпионатам не так важны таймслоты в прайм-тайм на главных каналах, поскольку главные источники выручки другие.

Да и условия прозрачности концентрации двух главных гоночных активов были другими – CVC управлялась в частном порядке, а не торговалась на бирже с раскрытием всех отчетов, условий всех сделок и подачей кучи всевозможных отчетов регуляторам вроде SEC. Потому и опасность теневых картельных сговоров должна была восприниматься выше.

Совокупность перемен и вселяет в «Либерти Медиа» уверенность: теперь все будет по-другому и сделку утвердят к концу года. В 2025-м у мотогонок начнется новая эра.

А связки с «Ф-1» вообще будут?

Похоже, нет. Ни боссы «Либерти Медиа», ни руководство MotoGP не видит в сочетании смысла.

«В данный момент по очевидным причинам здесь точно нет моментальных планов, – отрезал босс MotoGP Кармело Эспельта на созвоне с инвесторами. – И это не та вещь над которой мы работаем. С другой стороны, на среднесрочной перспективе общий ивент мы не исключаем полностью.

Но даже говоря это, надо понимать: реальность такова – в этом будет мало смысла, поскольку у наших событий собственная фанатская база, в большинстве локаций MotoGP фанатская база отличается от фанатской базы «Ф-1». Она и так наполняет большинство автодромов, некоторые – до аншлага. Потому сводить нас в один в уик-энд – только вызовет трудности и степень возврата инвестиций в такое сейчас не слишком ясна.

Затем еще начнутся проблемы с разными спонсорами, ТВ-вещанием. Это был бы целый проект, или даже больше – крайне сложный проект, давайте скажем так.

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И опять же, есть набор трасс, способных принять обе серии, но их не так много. Так что полностью исключать и отбрасывать совместный ивент не стоит, но мы над ним не работаем. Такое обсуждалось время от времени долгие годы, но в реальности, скажем очень прямо, я не вижу выигрыша.

Даже для «Супербайка» и то его чуть больше, хотя все факторы те же. С ним тоже не будет общих гонок, как и «Супербайка» с MotoGP, потому что люди увидели бы чуть больше «Супербайка», но и только. Не думаю, что тут много можно сделать».

«Я не хочу критикиовать положение «Ф-1» в момент нашего прихода, но, думаю, MotoGP сейчас намного выше на шкале развития, – высказался Маффей. – В некоторых смыслах, если посмотреть, что происходило с «Ф-1», можно сказать, MotoGP уже многое в себя вобрало – но я не уверен, что это полностью остановится.

Тем не менее, мы не станем объединять активы в пакет или приносить их на рынок совместно. Это абсолютно раздельные владения. При соединении они ни в каком виде не усилят друг друга.

Думаю, единственное схождение – выявление эскиза работы и усиление через экспертизу по развитию, которое у нас есть из «Ф-1», в нем мы и видим некоторую возможность представить MotoGP, но не в смысле раздувания обоих.

Мы не будем вести никаких совместных переговоров об «Ф-1» и MotoGP одновременно – и из-за потенциальных вопросов от регуляторов, а также из-за структуры наших сделок с партнерами по «Ф-1» и командами.

Можно даже не начинать эту тему. Я бы просто предпочел думать, что у «Либерти» есть отличное понимание, как сейчас развивается медиарынок и как представлять продукты медиапартнерам за пределами традиционных рынков вроде Испании, Италии и Франции, помогать росту на других рынках. Думаю, у нас есть знания об этом», – резюмировал Маффей.

Так что «Формула-1» не станет поглощать или паразитировать на MotoGP, а новые совместные владельцы не будут пихать байки в кадр к автогонкам. Фанатам обоих чемпионатов можно расслабиться – «Либерти» просто хочет заработать еще больше, и видит очевидные пути. Кейс авто-Гран-при доказал: в таком случае их не остановить. Будет громко, пафосно и местами все-таки эмоциально и красиво.

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Фото: East News /Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru /David Ramos, Mirco Lazzari gp, Robert Cianflone