2023-й – год, когда «Ф-1» ворвалась в поп-культуру и захватила не только Маска и Шакиру, но и детей

Прорыв.

Сезон-2023 в «Формуле-1» выдался удивительно рекордным – Ферстаппен и «Ред Булл» выиграли 21 гонку из 22-х и обновили десяток исторических достижений.

Все свершения Макса и его команды еще только предстоит осмыслить, но 2023-й запомнится не только спортивными достижениями, но и шоу-элементами вокруг них. «Формула-1» вошла в сезон в лучшей бизнес-форме благодаря новой графике и медиа, новым Гран-при, зрительскому интересу благодаря сериалу Drive To Survive на Netflix, постковидному восстановлению и историческому сезону-2021 с битвой Хэмилтона и Ферстаппена за титул вплоть до последнего круга финальной гонки.

Американские владельцы чемпионата из «Либерти Медиа» и не думали останавливаться. Напротив, в 2023-м они вжарили еще сильнее – и «Ф-1» реально пробилась в поп-культуру США и всего мира. Исполнилась мечта бизнесменов-инвесторов, высказанная при приобретении чемпионата за $8,4 млрд в 2017-м.

Рывок в поп-культуру: от презентаций как в НБА до фильмов для Голливуда и Netflix и рэп-гимнов

«Формула-1» активно привлекала новых зрителей – причем даже не из других видов спорта, а совсем не охваченных гонками. Для этого на американских Гран-при попытались сделать максимально близкие кроссоверы с поп-культурой – чтобы можно было понаслаждаться зрелищем, если уж покатушки не зайдут.

Идею активнее всего опробовали на этапах с наивысшей концентрацией платежеспособной аудитории – в США. Из Майами сделали пляжную вечеринку с отсылками к американскому футболу, промо с героями «Форсажа» и представлениями гонщиков как в НБА с рэпером LL Cool J.

А Вегас превратили в классическую гламурную вечеринку – с концертами звезд и представлением гонщиков как из «Голодных игр».

Экспансия продолжилась в мир музыки: «Формула-1» запартнерилась с давним фанатом гонок рэпером will.i.am из The Black Eyed Peas. Тот перед Гран-при Майами выпустил клип на рэп-гимн с Lil Wayne (рифмы про Хэмилтона и Ферстаппена, дрифтующие компьютерные болиды – полный разбор здесь), а перед этапом в Остине выкатил еще одно творение Let’s Go с испаноязычным J Balvin.

28 миллионов просмотров у The Formula только на ютубе, 19 млн – у Let’s Go: новую аудиторию точно захватили.

Продолжилось расширение и на фильмы: весь 2023-й доделывали, монтировали и выпускали на Disney+ документалку о великой истории «Брауна», взявшего титул в 2009-м без денег после ухода «Хонды» и с минимумом персонала. В роли рассказчика и главной звезды – Киану Ривз!

Основной точкой привлечения широкой аудитории стала съемка голливудского фильма с бюджетом в пару сотен миллионов долларов, инвестициями Apple+, Брэдом Питтом в главной роли и Льюисом Хэмилтоном в качестве консультанта.

Помимо звезд и многообещающего промо, на восприятие и ожидания влиял маааленький факт – фильм буквально снимали в реальном паддоке на реальных Гран-при рядом с реальными командами и гонщиками!

Даже забастовка актеров не остановила съемки: гоночные и второплановые трековые сцены снимали на Гран-при без Брэда Питта. Дата выхода пока не меняется – фильм ждут в начале 2025-го, но хайп заливает паддок уже сейчас!

Экспансия продолжилась и на стримингах: Netlflix отказался от борьбы за трансляции самих гонок, но придумал, как расширить портфолио «Формулы-1». Перед Гран-при Вегаса видеогигант организовал кроссовер из самых медийных пилотов Drive To Survive и главных звезд дока про гольф Full Swing на полях одного из самых богатых отелей-партнеров этапа!

Получился идеальный рекламный ролик персонажей «Ф-1» для новой аудитории – и попадание в поп-культуру.

Владельцы чемпионата нацелились не только на подростков и аудиторию 20+ из традиционных зрителей Netflix, но и взялись за совсем юную публику! Специально ради них создали отдельную картинку и трансляцию с детьми-репортерами, своей графикой и комментариями. И провели в таком режиме Гран-при Венгрии и Абу-Даби.

У «Формулы-1» довольно большие планы на интеграцию детской аудитории. По словам директора серии по медиаправам и контенту Иэна Холмса, в будущем для популяризации Гран-при серия планирует создать мультсериал:

«Сериал Drive To Survive отлично сработал. Теперь мы хотим запустить анимационный сериал. Он может быть о путешествиях или о чем-нибудь другом, но это должно быть связано с «Формулой-1». Мы должны развивать успех и взаимодействовать с болельщиками, которые вовлекаются в гонки благодаря таким проектам».

Наверное, поэтому в графике трансляций пилотов упорно демонстрируют только в виде цифровых аватаров – видимо, чтобы дети привыкали. Интересно, как быстро вслед за сериалом в магазинах появятся игрушки и фигурки по мотивам «Формулы-1»?

Результат: аншлаги на Гран-при, вал знаменитостей, безумная любовь к пилотам

Активная работа «Либерти Медиа» по расширению календаря «Ф-1» на тусовочные места США изменил восприятие Гран-при в глазах селебрити. Резкость разворота резюмировал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер на примере «человека года по версии журнала Time» – теперь даже ей не гарантирован пропуск!

«Это немыслимо. Если помните, несколько лет назад нам приходилось приглашать Тейлор Свифт, чтобы собрать зрителей в Остине. Теперь ей повезет, если она сможет попасть».

Причина – в цунами из спроса со стороны знаменитостей. Если раньше звезд в основном собирали гламурные этапы вроде Монако или Британии, то теперь у «Ф-1» есть гонка в Вегасе, как раз придуманная для заработков на обслуживании тысяч випов! Примерно та же история и с Майами: на пляжную вечеринку весной съезжается американский бомонд.

Но такой ажиотаж не только в Америке: внезапно рекорды по звездной посещаемости побил Гран-при Испании – одних только футболистов заметили несколько десятков! Или Гран-при Абу-Даби – там собрались от Роналдо до Шараповой и Наоми Кэмпбелл. Вал селебрити в Британии на их фоне выглядит «обычным».

Некоторые звезды ездили на Гран-при серийно и подряд, вызвав отдельную волну слухов – например, Шакира приехала в Барселону на второй Гран-при после визита в Майами прямо под слухи о возможном романе с Хэмилтоном.

А Неймар посетил связку «Монако-Испания», пока его тренер отмазывал отсутствие бразильца на поле травмой и словами «ему трудно передвигаться». В княжестве он признался в любви и Хэмилтону, и «Ред Булл» в одном эфире, а в Испании заглянул в боксы всех команд и запустил процедуру пересмотра правил по вип-пропускам!

Мог ли кто-то такое представить о «Формуле-1» еще 10 лет назад?

Мало кто ожидал увидеть Илона Маска – а он пришел в боксы «Ред Булл» на Гран-при Майами.

«Занимательное обсуждение аэродинамики и технологии батарей в «Ф-1». Я предложил провести в «Ф-1» гонку электромобилей против бензиновых/гибридных болидов», – написал Илон в соцсетях.

«Он невероятно умный парень, хотел узнать все об аккумуляторах, мощности и характеристиках болида, а затем бросил нам перчатку: пожелал посоревноваться на одном из своих электромобилей. Вовремя понял, что его машины смогут проехать только половину дистанции Гран-при», – ответил Хорнер в интервью Financial Times.

Кстати, Маск приехал и в Остин – на прототипе Cybertrack!

Энн Хэтэуэй на традиционном ежегодном модном базе Met Gala прямо сказала Даниэлю Риккардо, что она – большой фанат!

А на Гран-при Вегаса самое популярное вечернее телешоу США – шоу Джимми Киммелла – делегировало комика и бывшего уборщика из Мексики Гильермо Родригеса – тот нарядился в шуточный комбинезон и попытался прожить этап так, словно он персонаж сериала Netflix об «Ф-1» Drive To Survive!

Главным моментом выпуска стал опрос звезд на входе в паддок на тему «как звучит болид «Ф-1»!

Обычно у шоу Джимми Киммела рейтинги около 1,3 до 2,2 млн зрителей – больше чем у большинства Гран-при «Ф-1» на территории США. Однако оно уже не игнорирует «европейские» гонки, а вписывает их в свою культуру. Это признание.

Аншлаги на большинстве Гран-при: побито несколько рекордов

Пару лет назад посещаемость в 300 тысяч человек за 3-4 дня считалась очень хорошим результатом: в первый год «Либерти Медиа» средний показатель равнялся 203 570 человек.

В 2023-м 300 тысяч – уже средний результат. Практически половина перешагнула важную планку, и еще 4 Гран-при подобрались к ней вплотную. Прежний бенчмарк качества – Гран-при Японии (там недорогие билеты, традиционный трек с билетами для свободного размещения, финальные разборки, большая популярность и масштабная гоночная культура) – уже сползает в класс «ниже среднего».

Гран-при Великобритании побил подтвержденный официальный рекорд – 480 тысяч (больше только 520 тысяч на последнем Гран-при в Аделаиде в 1995-м с посещением в 210 тысяч человек в финальный день, однако источник цифр – один текст журналиста Джо Сейварда без намека, откуда он их взял, а его инсайды далеко не всегда точные).

4 Гран-при перевалили за гроссмейстерскую оценку в 400 тысяч – включая «новичка» Мехико (кстати, все билеты на этот этап 2024-го УЖЕ распроданы). Каждая гонка в США вышла успешной: с учетом высочайшей цены на билеты в Майами и Вегасе посещаемость 270-300 тысяч человек за все дни выглядит сильно, хотя были опасения в желании американской аудитории поглощать столько «Ф-1».

Динамика вещания на США пока держится на исторических уровнях – можно сравнить с предыдущими сезонами:

По данным других подсчетов, средняя аудитория этапов в последние сезоны чуть выше – 1,4 млн для 2022-го и 1,3 млн для 2023-го, но общий тренд понятен.

Институт исследований спорта при Университете Пенсильвании замерил интерес к гонкам в разных штатах, а канал BrakeHard подбил итог – «Ф-1» проникла и завоевала уже 9 штатов! Включая пару традиционных «реднековских», где живут любители NASCAR – особенно колоссален эффект Гран-при Майами во Флориде, там же располагается легендарная «Дайтона».

Это как если бы в Лондоне наибольшие рейтинги собирали матчи испанской Ла Лиги, например!

Машина фанатской слежки за гонщиками раскручена на полную: на примере Леклера

Рост посещаемости, телесмотрения и популярности сериала на Netflix перекинулся на рост аудитории в соцсетях. Гонщиков не так много, как топовых футболистов или баскетболистов, поэтому взгляд фанатов очень сконцентрирован – и любое действие в моменте приобретает феноменальный оборот.

Идеальный пример – взлет музыкальной карьеры Шарля Леклера из «Феррари». В апреле он признался, что работает над релизом первых записей, через пару дней дебютировал с красивым клавишным AUS23 (1:1), а потом...

Обнаружил себя на 6-м месте мирового чарта iTunes – рядом с P1nk и Эдом Шираном.

Его заметил и офицальный аккаунт «Ф-1» – и подсветил успех монегаска. Теперь только на Spotify у трека 9,5 млн прослушиваний.

Сейчас же Шарль выпустил еще две клавишных композиции и обзавелся двумя неспортивными менеджерами – Verdigris Management и WME. Причем если первый занимается в основном музыкой, то второй – в сфере развлечений: музыки, кино, ТВ и цифровых медиа. Есть у них и спортсмены, но Леклер в этой сфере работает со старым агентом – WME подписала его именно как селебрити.

Ферстаппен как образ сокрушительной скорости

Но, конечно, главным примером погружения «Ф-1» в США и по всему миру стал именно образ чемпиона – он уже на территории Михаэля Шумахера и двигает фигуру Красного барона в представлении «человек-скорость».

С Максом делают игрушки. В его честь фанаты сочиняют песни. Раскручиваются отсылки к его скорости – в сериале «Миллиарды» сравнили подход к жизни одного из главных героев со стремительностью Ферстаппена.

Мемы с Максом постят даже порноактрисы. Самый неожиданный кроссовер – клич «Макс Ферстаппен» от квотербека «Бронкос» в американском футболе, обозначавший тактику на ближайший розыгрыш. Чемпиона все чаще узнают даже далекие от гонок люди – и это главный итог его доминирования и взлета «Ф-1» по всему миру.

Быстрейший чемпион «Формулы-1» почти всегда в моменте был мировой суперзвездой – и Хант, и Лауда, и Сенна, и Шумахер, и Феттель, и Хэмилтон проходили через эти периоды. Но, кажется, сейчас все факторы складываются так, словно Макс перебьет их по известности.

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В 2023-м публика запомнила гонщиков прежде всего как личностей, звезд и знаменитостей. В том и заключалась цель «Либерти Медиа»: не всем заходят гонки, но из-за симпатии к пилотам многие зрители все равно остаются в зоне досягаемости. А шоу, связанные с Гран-при (или в рамках Гран-при), помогают склеивать разную аудиторию. Теперь Гран-при не только чисто спортивное событие, но и полноценный фестиваль.

Фото: Instagram; Twitter; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Peter Fox