28 комментариев

Напарник Льюиса в тупике.

В последний день лета «Мерседес» наконец развеял главную трансферную интригу года в «Формуле-1» – Льюис Хэмилтон остается и на 2024-й, и на 2025-й! Параллельно команда официально подтвердила и продление на те же два сезона и Джорджа Расселла.

«У нас лучшая пара пилотов, и оба играют ключевую роль, – высказался шеф и акционер команды Тото Вольфф. – Продолжение сотрудничества всегда было лишь формальностью, и публичное подтверждение придает энергии.

Наше партнерство с Льюисом – одно из самых успешных в истории «Формулы-1». Его чисто гоночные качества иллюстрируются выдающимися показателями, но с годами он также стал столпом и лидером команды. Его лидерские качества играют важнейшую роль в тот момент, когда мы сосредоточены на возвращении в борьбу за титулы. Как главная глобальная звезда он оказал ключевое влияние на наши инициативы, связанные с многообразием, инклюзивностью и защитой окружающей среды, которые станут основной для наших успехов в будущем.

Джордж – флагман своего поколения. Он оправдал нашу веру в него, когда мы предоставили ему место в команде на 2022 год. Его дебютный поул в Венгрии и первая победа в Гран-при в Сан-Паулу стали ярчайшими моментами прошлого сезона.

Как гонщик он сочетает острую как бритва скорость с волей настоящего лидера. Кроме того, он привносит ум и внимание к деталям, что помогает ему расти, развиваться и прибавлять. Он прекрасно вписался в команду, и мы счастливы продлить сотрудничество на ближайшие годы».

Сразу три британских издания – Mirror, Telegraph и Daily Mail – независимо узнали гонорар Льюиса по новому контракту. Он внушителен и больше, чем у Макса Ферстаппена – 50 млн фунтов стерлингов, или 63 млн долларов по нынешнему курсу. За два года семикратный чемпион заработает 126 миллионов – обычно он подписывается без бонусов, но забирает все имиджевые, коммерческие и маркетинговые права на образ.

Макс остался позади с зарплатой в 55 миллионов. Причем его контракт действует до 2028-го – у Льюиса будут шансы обновить рекорд еще пару раз.

Ведь сделка чемпиона с «Мерседесом», судя по всему, не последняя – репортер Sky Sports Крэйг Слэйтер сразу высказал идею, что Хэмилтон останется в «Мерседесе» и как минимум на 2026-й.

Почему же Льюис выбрал только два года сейчас? Это его обычный подход: весь период в «Мерседесе» он работал по двухлетним контрактам. Предыдущий он так же заключал в июле 2021-го – ничего нового.

Да и в принципе продление брака Хэмилтона и «Мерседеса» выглядело абсолютно безальтернативно для обоих сторон после того, как Льюис выразил желание провести еще много лет в «Формуле-1». Восьмикратным чемпионам негде было взять пилота хотя бы близкого уровня без сложнейших и дорогостоящих выкупов и переговоров, а для №44 отсутствовали лидерские места в топовых коллективах.

Судя по всему, стороны действительно долго утрясали все юридические и бумажные вопросы о возможных маркетинговых активностях чемпиона и его статуса. Теперь загадка разрешена, но появилась новая!

Что с будущим напарника Хэмилтона – Джорджа Расселла?

Джорджа представили вместе с Хэмилтоном – словно уравняв их статусы. Тото Вольфф подчеркнул: оба играют ключевую роль. Именно результаты Джорджа шеф «Мерседеса» назвал ярчайшими моментами прошлого сезона – вместе с «волей настоящего лидера».

Выглядит так, словно от старой формулы «чародей и ученик чародея» отказались, но что в реальности ждет Джорджа в ближайшие два года с Льюисом?

Сейчас Джорджу 25 лет – в феврале исполнится 26. То есть перед стартом сезона-2026 №63 как раз будет 28 лет – он проведет весь пиковый период вместе с Хэмилтоном. И в каком статусе? Как оформлена внутрикомандная субординация?

2022-й Расселл начинал новичком-помощником, однако победил напарника и по очкам, и по победам, и по поулам. Фанаты Льюиса и сам чемпион объясняли поражение концентрацией на тестах всевозможных деталей в первой фазе сезона и не слишком большое внимание к итоговой позиции в неудачный год, но все же Джордж выглядел не хуже на дистанции всего календаря.

В этом году он не замедлился и не потерял темп в принципе – например, третье место в квалификации на Гран-при Нидерландов параллельно с вылетом Хэмилтона из второго сегмента прозвучало очень ярко. Расселл проводил сильный Гран-при: Австралии второе место в квалификации и пара кругов лидирования или прорвался на подиум в Испании после старта 12-м – ярких моментов все еще хватает.

Но теперь прорезались множество мелких ошибок и помарок и в квалификациях, и в гонках. В прошлом году Джордж ровнее проводил практически каждый уик-энд, а теперь перестаешь удивляться лишней блокировке колес в его исполнении, провала в общении с инженерами при подготовке решающего быстрого круга или просто внезапной неудаче в попытке собрать все лучшие сектора.

Создается ощущение, будто Расселл уперся в потолок и перестал прогрессировать. Ему некуда двигаться дальше, и он не слишком понимает, куда двигаться.

Здесь как раз играет роль фигура Хэмилтона – она сильно сбивает ориентиры для Джорджа и установки внутри команды.

Ведь прогрессировать можно только при постановке и стремлении к целям чуть выше нынешнего уровня – тогда для их достижения нужно в чем-то улучшаться.

А в чем может заключаться теперь цель Джорджа? Просто победить Льюиса по ходу сезона? Он уже это делал по очкам.

Побеждать каждый раз по ходу гонок? Но позволит ли команда им свободно бороться в условиях, когда Хэмилтон сам говорит о «незаконченном деле», а Тото Вольфф отвечает, что «Мерседес» задолжал №44 восьмой титул?

В таком случае задача Расселла – оставаться классным спарринг-партнером для Хэмилтона, закрывать его неудачные, набирать очки и опыт. Джордж уже отлично справляется – но здесь негде сделать следующий шаг.

Прогресс возможен только в случае повышения ставок и выдачи равного статуса обоим гонщикам. Совместное представление продления Расселла и Хэмилтона намекает на смену модели внутренней работы – да и раньше Льюиса при случае по радио убирали с пути напарника.

Но правда ли «Мерседес» осмелится на такое? №44 все еще в отличной форме и способен сам побеждать №63, но как отреагирует, если напарник сделает-таки следующий шаг и начнет превосходить его постоянно? Как тогда быть с «незаконченными делами» и восьмым титулом?

Иначе же Расселлу в лучшие годы предстоит работать на напарника и ждать шанса до 28 лет – с риском сохранения такого же положения еще на год-два. Готов ли Джордж пойти на такое? Не повторится ли история противостояния Росберга и Хэмилтона?

И если все пройдет хорошо, не сгорят ли лучшие годы Джорджа в стагнации из-за роли спарринг-партнера? Ведь Хэмилтон в любом случае скоро закончит карьеру, и Ферстапенну потребуются новые суровые противники. Максу-то те же 25 лет, а он уже почти трехкратный и постоянно прогрессирует.

Ваши предположения – Расселл справится?

Фото: instagram.com/mercedesamgf1; HOCH ZWEI/Global Look Press