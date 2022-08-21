В России больше никогда не будет Гран-при «Формулы-1». А какая наша главная гонка – никто не знает

Но теперь она очень нужна.

Через полгода после разрыва контракта на проведение Гран-при России шеф «Формулы-1» Стефано Доменикали исключил ее возвращение в принципе – за любые деньги.

«Деньги [за проведение Гран-при] были безумными. Но некоторые вещи не подлежат обсуждению. Я всегда говорю: никогда не говори «никогда». Но в данном случае могу пообещать: мы не будем вести с ними никаких переговоров. Гонок там больше не будет», – несколько раз повторил Доменикали и в интервью Bild, и для Gazetta Dello Sport, и для немецкого Sky Sport.

Конечно, политическая ситуация и общая коньюктура еще могут поменяться – на внешние условия заявления указал и гендиректор промоутера Гран-при России в реакции на слова Доменикали.

«Текущая ситуация в мировом спорте крайне политизирована. С поправкой на это необходимо воспринимать слова Доменикали. У сказанного им есть ярко выраженный политический подтекст, который не имеет ничего общего с настоящим спортивным духом.

Будущее наших отношений сегодня действительно непонятно. Мы будем учитывать позицию Доменикали при дальнейшей работе. Однако, что касается нашей предыдущей работы, неизменным остается следующий факт – в России не состоялся Гран-при 2022 года, за этот этап были перечислены деньги, которые на сегодняшний момент не возвращены».

Тем не менее, гадать о возможной дате и условиях возвращения «Формулы-1» в Россию просто бессмысленно – любые варианты будут основаны на предположениях, а не фактах. А твердый фундамент оценки ситуации всегда надежнее, потому и логично исходить именно из официальной позиции: Гран-при у нас больше не будет.

И принятие этого факта позволяет сделать логичное умозаключение: раз главная до 2022-го года гонка страны пропала, что же придет на ее место? Какой заезд в России главный теперь?

Лично меня этот вопрос давно ставил в тупик. Наш автор Тимофей Поршнев задал его Даниилу Квяту на недавнем Garage Fest – и услышал в ответ «Не знаю, честно говоря. Есть хорошие трассы, поэтому нужно заняться организацией». Спортивный директор главной команды России в гонках на выносливость Роман Русинов ответил, что «Garage Fest [на «Игоре Драйв»] должен стать одним из топовых мероприятий в России».

То есть 1) не ГЛАВНЫМ и 2) только «должен стать» – то есть в будущем.

Что же есть сейчас? В календаре Российской автомобильной федерации 306 ивентов, но вспомнят ли нехардкорные фаны что-то позвучнее РСКГ, РДС или «Шелкового пути»?

Причем дрифт, рейды или кросс – это все-таки не то же самое, что и классическая шоссейная гонка на стационарном или городском автодроме. Дрифт – немного отдельный вид автоспорта (как фигурное катание и бег на коньках, например), а рейды и ралли нельзя показать в один таймслот по телевизору или свернуть в один день визита на трек. То есть это немного другой формат – тоже, безусловно, крутой и полезный, но вряд ли способный стать альтернативой Гран-при России.

Кстати, если в официальном календаре РАФ почему-то нет этапов Russian Endurance Challenge (REC) – той самой серии-аналоге «русского «Ле-Мана», гонка из которой на «Игоре Драйв» «должна стать топовым событием в России». В расписании она отсутствует, как и первый этап турнира на «Москоу Рейсвей» – то есть, выходит, формально не считается официальным заездом?

Именно поэтому вопрос «главной гонки страны» так важен. Он буквально экзистенциальный – пока в федерации, среде инвесторов, гонщиков и сообщества не определятся и хотя бы не выберут направление, серию или конкретный заезд, автоспорт продолжит существовать как бы для галочки и пары тысяч энтузиастов. Ведь они как раз найдут любые пути удовлетворения своей страсти: и пиратские трансляции, и особые детали для болидов, и даже собственные чемпионаты для себя. Но едва ожившая с приходом Гран-при индустрия без канализации высвободившейся энергии вернется в старую летаргию. Грустящим без заезда в России фанатам рано или поздно надоест страдать и искать замену, а сейчас сфера развлечений мощно растет по всему миру – цель для переключения внимания точно найдется.

И для ответа на вопрос о главной гонке как раз и нужно сперва сформулировать желания и ожидания от отечественного автоспорта вместе с принципиальными возможностями. Каким его хотим видеть? Битвой частных команд, самостоятельно собирающих машины в гаражах из любых доступных комплектующих? Полигоном для оставшихся автозаводов и инженерных мастерских? Может, царством пилотов в чисто гоночной моносерии? Или в России шоссейные битвы никогда не догонят по интересу свершения раллистов и райдеров того же «КАМАЗа»?

Пока в гоночном мире ответа, кажется, нет – вероятно, его ищут прямо сейчас. А если не ищут, то вообще стоило бы.

А какую гонку вы считаете главной в России вы?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Yuri Kochetkov – Pool; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; rusendurance.com