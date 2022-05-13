Тихая революция бизнеса в спорте: «Ф-1» впервые сама организует гонку. Купила землю в США на $240 млн – под боксы и главную трибуну

Как если бы ЛЧ владела стадионом для финала.

Пока все наслаждались Гран-при Майами, «Формула-1» сделала тихий, но лихой первый шаг к настоящей спортивной революции – купила почти 16 гектаров земли под паддок в Лас-Вегасе за $240 млн.

На первый взгляд ничего сенсационного: этап в Неваде запланирован на ноябрь 2023-го, а к возведению инфраструктуры еще даже не приступали – потому шаги по ускорению подготовки места для третьей гонки в США вполне логичны. Особенно с учетом нюансов города: большая часть земли у предполагаемой трассы принадлежит владельцам казино и других бизнесов, муниципалитет разрешил использовать только сами улицы, а потому перед организаторами встала дилемма: дорогие и не самые шикарные временные конструкции для паддока и боксов или постоянные, но в 1,5 километра от пит-лейн. Удачная сделка с недвижимостью, казалось, решила проблему и еще и обернулась отличной инвестицией: американцы в комментариях на реддите оценивали сумму как «копейки» и «настоящее везение».

Но все эти обсуждения – лишь ралли вокруг одного гигантского факта, трудно осознаваемого из-за неочевидности.

«ФОРМУЛА-1». ВПЕРВЫЕ. КУПИЛА. ЗЕМЛЮ. ДЛЯ. ПАДДОКА.

Более того, еще одна компания владельцев серии «Либерти Медиа» – Live Nation – совместно с властями штата станет младшим промоутером Гран-при. Основную и лидирующую роль промоутера и организатора со всеми капитальными и операционными инвестициями тоже взвалила на себя «Формула-1».

И это – настоящая революция, ведь раньше серия работала совсем по-другому: через локальных организаторов и промоутеров. Упрощенная схема проведения Гран-при выглядела так: управляющая компания чемпионата (Formula 1 Managment или FOM) продавала права на гонку местной организации (в России, например, это АНО «Росгонки» с ВТБ и РАФ в учредителях), и та готовила автодром, инфраструктуру, медийную и культурную программы, кейтеринг и фанзону, продавала билеты, рекламировала заезд, искала спонсоров… «Формула-1» получала фиксированный лицензионный взнос (от $10 до 55 млн в зависимости от локации и момента заключения контракта) и деньги за размещение логотипов глобальных партнеров, а выручка от билетов, локальных партнеров, агентских услуг и услуг командам оставалась промоутерам. «Ф-1» забирала только выручку паддок-клаба – самые дорогие и эксклюзивные ложи для VIP-персон над зданием боксов.

Теперь же «Формула-1» впервые за всю историю попробует сама организовать заезд. И не только спромотировать его: покупка земли под боксы и паддок (тот самый паддок-клаб – фактически главную и самую дорогую трибуну Гран-при) свидетельствует о долгосрочной инвестиционной стратегии и переходе к владению ключевых объектов инфраструктуры.

Но пока владельцы менеджерской компании из «Либерти Медиа» говорят о революции крайне осторожно – очевидно, чтобы не напугать промоутеров и не вызвать вал требований о перезаключении или уточнении контрактов. Особенно интересно выглядело обсуждение на недавнем корпоративном звонке, посвященном финансовым результатам первого квартала – где не было журналистов, одни только представители инвесторов и кредиторов вроде гигантов с Уолл-стрит типа JP Morgan.

«Посмотрим, как все пройдет в Лас-Вегасе, – объяснил исполнительный директор «Либерти Медиа» Грэг Маффей. – Обычно мы не занимается организациями Гран-при. Сперва мы ищем возможность расширить наши знания и понимания процесса промотирования. Вегас – огромная и уникальная возможность с финансовой перспективы.

Во-первых, Вегас близко от Денвера [где базируется Live Nation], и потому можно удобно решать вопросы. Во-вторых, у нас есть неплохая база знаний о локальном американском рынке по сравнению с остальными. И, что даже важнее, так мы расширим понимание бизнеса, создания лучшего продукта «Формулы-1» на треке.

Мы надеемся добиться успеха, а потом подумаем, куда двинуться дальше. Возможно, мы станем промоутерами еще нескольких этапов. Я бы не отказался от такой возможности. Не хочу пока оглашать никаких планов, мы просто начнем и увидим, как пойдет».

Для команд, похоже, новая стратегия не является секретом – к примеру, шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер ее даже приветствует.

«Думаю, это интересно. Live Nation организует самые большие концерты и шоу в мире. Это естественная эволюция, и [Гран-при Вегаса] станет лакмусовой бумажкой для проверки модели – смогут ли они все контролировать и всем владеть, смогут ли организовать Гран-при. И, следовательно, контролировать всю выручку».

Да, теперь все деньги с Гран-при целиком останутся в менеджерской компании «Ф-1» (это отдельно проговорено на тот же корпоративном звонке) – а значит, у FOM и следом у «Либерти Медиа» колоссально вырастет оборот. Должно быть, котировки акций тоже уйдут в рост в соответствии с мультипликаторами – и общая капитализация «Ф-1» повысится. Но, конечно, выручка вместе с маржой уплывет из рук локальных промоутеров и консолидируется.

«Это только первый шаг по новому пути организации чемпионата, – описал новость о покупке земли в Вегасе осведомленный и постоянный визитер паддока Джо Сэйвард. – Здания будут использовать и другим образом. Ходят слухи, что на этой земле обеспечат «Формуле-1» постоянное присутствие в Вегасе, и только на время гонок объекты будут переоборудоваться в боксы и элементы инфраструктуры для приема команд и гостей.

Предполагается, что здания во внегоночное время посвятят истории, наследии и выставкам автоспорта. Но никто не удивится, если их переделают в отели или магазины. Стоимость этой земли очень высока. Предыдущие владельцы заплатили в 2019 году 130 миллионов долларов за нее и еще один прилегающий участок площадью 21 акр».

А теперь представьте, как Лига Чемпионов строит собственный стадион и переносит все финалы только туда. Или еще хитрее: приватизирует главную и самую дорогую трибуну (или трибуны). Или как теннисная федерация переносит на собственную площадку условный «Ролан Гаррос». Или АПЛ инвестирует в собственную арену и предписывает проводить матчи только там.

Ведь ровно это и делает сейчас «Формула-1». В данный момент ни один топовый чемпионат – даже в США – не владеет инфраструктурой для организации собственных ивентов и не выступает промоутером. И если у «Либерти» все получится, легко представить, как другие виды спорта попробуют пойти тем же путем – особенно международные. Может, международный футбол или хоккей при организации чемпионатов мира?

Почему начинают с Гран-при Вегаса?

Подвернулся очень удачный момент: из-за падения интереса к NASCAR и «Индикару» «Формула-1» при помощи пандемии и сериала Drive To Survive на Netflix ворвалась в мир американского зрителя. Интерес к «европейской» серии в Новом Свете вырос так резко и бурно, что потенциала хватило на аншлаг в Техасе в прошлом году и моментальную продажу дорогущих билетов на Гран-при Майами уже в 2022-м – не воспользоваться таким шансом было бы действительно неразумно.

«Мы видели, как после объявления о проведении Гран-при отклик в соцсетях оказался в четыре раза выше, чем анонс Супербоула в Вегасе в 2024-м», – подчеркнул американский интерес к «Ф-1» шеф серии Стефано Доменикали.

К тому же, часть причин Маффей изложил инвесторам: Вегас для них – близкий и понятный рынок, а потому станет отличным полигоном для экспериментов и изучения новой сферы промотирования. Из-за конъюнктуры уйти в минус будет трудно, зато можно будет погрузиться в тему, заработать и здорово повысить стоимость компании.

И, конечно, Гран-при в Неваде станет еще и моментом истины для всей экспансии «Ф-1» в США: ведь местную гонку проведут ночью, и она впервые в истории страны получит телеслот в праймтайм. Раньше этапы всегда проводили в 14-15 часов дня – для учета интересов и европейской публики, а теперь со сдвигом локации на запад и переориентации целевой аудитории «Ф-1» решила сделать все максимально удобно именно для США. И соберет максимум денег за трансляции, билеты и спонсорство.

Раньше такой подход не использовали из-за огромных требований к операционным и капитальным затратам, а также из-за слишком большой фрагментированности локаций: у «Ф-1» не было достаточно денег для строительства своих автодромов и экспертизы в проведении ивентов в разных частях планеты с учетом местной специфики и национальных особенностей. Теперь «Либерти Медиа» сделала первые шаги в обоих направлениях. Просто вышел удобный момент: когда и ниша в США с растущим интересом пока не занята, и инфраструктуру все равно кому-то нужно строить.

А ведь 5 лет назад казалось, будто новые американские владельцы не особенно представляют, как выводить топовый чемпионат из тупика падения интереса.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; unsplash.com/Julian Paefgen