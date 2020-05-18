Лауду от смерти в горящем болиде спасли коллеги по «Ф-1». Их мало кто знает: один обгорел, другой обиделся на Ники за неблагодарность

Редкий героизм, подаривший голливудскую историю.

Самый известный эпизод из жизни трехкратного чемпиона «Ф-1» Ники Лауды – история о его возвращении на гоночный трек всего через 41 день после кошмарной аварии на «Нюрбургринге». Она по-настоящему ужасает и вдохновляет одновременно: ожоги на лице австрийского гонщика еще не зажили до конца, когда он уже садился в болид на Гран-при Италии и всерьез выезжал ради продолжения битвы за титул. Более того, Лауда поразил невероятным финишем на четвертом месте – хотя ему пришлось даже гоняться в специальном шлеме со смягченной подкладкой, чтобы не слишком давить на раны.

История за 40 лет стала легендой – и даже превратилась в голливудский фильм «Гонка». А уже он лег в основу нового выпуска нашего подкаста «Каждый понедельник» – целый час рассуждений о «Формуле-1», плюсах и минусах фильма Рона Ховарда и невероятной работе Даниэля Брюля по буквальному превращению в прославленного чемпиона:

Таймкоды

0:22 Начало 1:15 Иван объясняет, почему не любит «Формулу-1» 3:07 За что девушки любят гонщиков 4:45 Реальная история Ники Лауды и Джеймса Ханта 8:10 «Девушек Ханта в фильме больше, чем гонок» 8:38 Музыка из «Гонки» похожа на игропрестольских «Рейнов из Кастамере» 12:11 Кто главный герой и за кого мы болели? 13:25 Визит жены Лауды в больницу в реальности был еще жестче 14:53 Иван негодует: романы Ханта показаны очень плоско 16:40 Кирилл спорит и видит глубину в драме Ханта 18:05 Секс со стюардессой был у Ханта в фильме, а у Лауды в реальности 19:44 Смешная сцена с итальянскими фанатами 22:40 Как Брюль работал над австрийским акцентом с самим Лаудой 27:35 Ключевая гонка на самой опасной трассе «Нюрбургринг» 29:53 Иван поражен, что некоторые события реальны, хотя кажутся выдумкой 31:36 Что Лауда сказал священнику, когда очнулся 32:21 Сцена, которую невозможно смотреть без боли 35:55 Нежданчик: в финальной гонке Лауда и Хант борются не друг с другом 38:43 Как Лауда в реальности узнал, что проиграл чемпионат 39:36 Самовозки 50 лет назад, Лауда как Никита Мазепин 42:45 Странное изобретение на следующей машине Лауды 44:28 Режиссер Рон Ховард снял GTA 45:01 Исторические неточности в «Гонке» 47:55 Истории со съемок: Хемсворт скинул 14 кг для роли, машины «Ф-1» из коллекций 51:00 Жизнь Лауды и Ханта после сезона-1976 54:05 Хант-комментатор: дрался с сокастером, ругал гонщиков 54:40 Грустный курьез с камбэком Ханта в «Формулу-1» 56:31 Смерть Лауды через 43 года связан с той самой аварией в Германии 58:58 Небольшой тизер гостя следующего выпуска!

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Однако возвращение Лауды в «Ф-1», два следующих чемпионских титула и все остальное просто не случились бы без помощи четырех пилотов. Обычно их вспоминают лишь одной строкой, но ведь они с риском для своих жизней по сути спасли чемпиона от смерти – и даже слегка обгорели!

Эту четверку вспомнят по именам только самые олдскульные фанаты – и неудивительно: Гай Эдвардс провел в «Ф-1» только 15 Гран-при, Бретт Лунгер проехал 43 этапа, Харальд Эртл заявился на 28 заездов – и каждый из них не поднимался выше седьмого места. Артуро Мерцарио оказался успешнее: 85 Гран-при и три четвертых позиции.

Когда болид Лауды врезался в стену в «Бергверке» на скорости 220 км/ч, проскользил обратно на трек и загорелся, именно они оказались рядом с австрийцем. Эдвардс сумел объехать «Феррари» и остановиться на обочине, а Лунгер и Эртл врезались в пылающую машину – и через несколько секунд все трое бросились на помощь Ники. Еще пару мгновений спустя к ним присоединился и остановившийся Мерцарио – именно ему принадлежит большая часть лавров спасителя чемпиона. До появления Артуро гонщики никак не могли справиться с огнем и подступиться к машине Скудерии.

Рассказ Мерцарио: искусственное дыхание, первые слова Лауды после аварии, дорогие часы в качестве благодарности

«Ты просто делаешь то, что должен, – вспомнил итальянский пилот «Вольф-Уильямс». – Ники кричал от боли и страха. Поскольку его тело сильно зажало, я не смог с первой же попытки освободить его от ремней безопасности. Жар был насколько сильным, что мне несколько раз пришлось отступить. На третьей попытке Ники потерял сознание, но мне удалось открыть замок.

Я весил всего 60 кг. Просто чудо, что у получилось вытащить Ники из кокпита, а затем – подальше от болида. Я посчитал его мертвым, а потом увидел, что он проглотил язык. В армии я научился доставать его – и у меня все вышло. К счастью, на мне все еще были надеты гоночные перчатки, а они цепляли лучше, чем голые руки.

Затем я делал ему непрямой массаж сердца и дыхание рот-в-рот до приезда врачей. Шлем Ники слетел во время аварии, из-за чего кожа на его голове сильно обгорела. Я понял, что он будет жить, когда он очнулся и спросил, как теперь выглядит».

В следующий раз Лауда и Мерцарио увиделись только на Гран-при Италии – причем поведение австрийца показалось обидным итальянцу.

«Он просто прошел мимо и даже не сказал «спасибо», – вспомнил Артуро.

Ники попытался все исправить через неделю на «Зальцбургринге» во время гонки спорткаров, в которой участвовал его спаситель. Причем не с пустыми руками: чемпион преподнес Мерцарио золотые часы Rolex Oyster Perpetual Datejust за 8 тысяч долларов. Правда, итальянец жест не оценил.

«Он внезапно появился перед мной и просто протянул мне Rolex, – вспомнил Артуро. – Небрежно стянул с руки и подал мне. Точно не покупал их специально в качестве подарка».

Поначалу Мерцарио даже не хотел принимать подарок – парня убедил босс его команды Карло Кити. Спаситель Лауды засунул часы в коробку и ни разу с тех пор их не надевал.

«Правда, вообще никогда, – подтвердил он в 2018-м. – А с Ники мы затем не разговаривали практически 30 лет!

Вообще люди часто спрашивают меня насчет аварии. Все уверены, что в ней виновна сломанная подвеска или другой технический дефект, и никто не хочет верить в ошибку великого Лауды. Но он ее допустил.

На большей части трека асфальт был уже сухим – лишь местами встречались мокрые участки. «Бергверк» проезжали с полным газом по самой границе поребрика – и на нем как раз осталась лужа воды. Я видел, как Лауда наехал на нее, а после потерял контроль над болидом».

Версия Лунгера: помог огнетушитель на его машине, сработавший от удара, а еще армейский опыт из Вьетнама

«Это был слепой поворот, и его проходили на скорости в 260 км/ч, – вспомнил Бретт Лунгер. – Я ворвался в него и тут же наткнулся на машину посреди дороги – ничего не мог сделать для избежания столкновения. Мой болид воткнулся в «Феррари», и тут же сработал мой автоматический огнетушитель – возможно, он помог слегка сбить пожар на машине Ники. Арт Мерцарио быстро подоспел и расстегнул ремни Ники, а я схватил его и вытащил из болида.

Я не был героем. Люди считают мой поступок большим делом, но оно таковым не было. Возможно, мне помогла военная подготовка – я смог действовать в критической ситуации, прямо как во время службы во Вьетнаме».

Бретт и правда прошел через корпус морской пехоты США – после сезонов Can-Am в 67-68 годах он завербовался и отправился в Юго-Восточную Азию. В гонки он вернулся только после ранения близ Лаоса и комиссования – кто знает, спасли бы Лауду от гибели, если бы не тяжелый опыт Лунгера?

«В следующий раз я увидел Ники на пит-лейн в Монце во время практики – с перевязанной головой, – вспомнил Бретт. – Он подошел ко мне, посмотрел глаза и сказал только «Спасибо тебе». Развернулся и ушел, но мне этого хватило».

История Эдвардса: первым бросился на помощь и получил ожоги рук

«Его машина вылетела поперек дороги, задела мою и оттолкнула метров на 20 вверх по треку, – вспомнил Гай Эдвардс. – Я выпрыгнул и побежал к нему на помощь, но было трудно сразу что-то предпринять: его болид загорелся, а Лауду зажало».

Сперва англичанин попытался помочь Ники самостоятельно, но у него предсказуемо ничего не вышло из-за кошмарного огня – в результате Эдвардс даже получил ожоги рук второй степени. Пришлось ждать коллег.

«Лунгер, Эртл и Мерцарио подбежали и помогли мне, мы вытащили его из горящей машины и положили на траву, – рассказал пилот. – Да, он поблагодарил меня, но для него это был кошмарный момент – наверное, поэтому он не очень хотел о нем говорить. До инцидента мы друг друга почти не знали, но потом общались – регулярно встречались на Гран-при после конца его карьеры».

Благодарность от Лауды оказалась сдержанной, но награды и медали достались всем

К сожалению, воспоминания четвертого героя – Харальда Эртла – не добрались до наших дней: австрийский пилот погиб в авиакатастрофе в 1982-м, и его точка зрения так и не попала в толщи помнящего все интернета. Хотя Харальд был более чем характерным персонажем: работал австрийским журналистом, но оказался достаточно талантливым, чтобы привлечь огромным пивной бренд Warsteiner для финансирования выступлений в «Формуле-1» и гонках на машинах класса ГТ.

С другой стороны, соотечественника Лауда поблагодарил теплее остальных: сохранилась даже совместная фотка Ники с Харальдом – Эртл получил небольшой презент от «Феррари» за содействие в спасении главной звезды «Ф-1».

Общественность, кстати, не обошла вниманием каждого героя инцидента: Мерцарио, Эртлу, Лунгеру и представителю Эдвардса вручили золотые памятные медали от правительства земли Рейнланд-Пфальц за спасение Лауды сразу же после завершения гоночного уик-энда.

А Гай Эдвадс получил особую британскую Медаль Королевы за отвагу в Букингемском дворце 29 ноября 1977 года.

Все-таки подлинный героизм нужно награждать. И помнить о нем.

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Фото: globallookpress.com/via www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Tony Duffy, Central Press/Hulton Archive, Allsport UK /Allsport; en.wikipedia.org/