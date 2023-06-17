Могут ли лыжи зимой заменить бег?

И да, и нет – разбираемся.

Зимой погода располагает к переходу с бега на лыжи – скользить по снегу на загородной трассе приятнее, чем месить его по городским паркам. Но могут ли лыжи полностью заменить бег? Достаточно ли они прокачивают выносливость, чтобы бегун не потерял форму?

Короткий ответ: идеальный вариант – оставлять в плане и бег, и лыжи. Можно перенести скоростные тренировки в легкоатлетический манеж, а длительные кроссы заменить на лыжные тренировки.

Плюсы беговых лыж для замены бега

1. Отсутствие ударной нагрузки. Можно выполнять низкоинтенсивные объемные тренировки в большем объеме, тем самым поднять общую выносливость.

2. Разные техники хода (классика, конек) и подъемы в гору позволяют проработать множество мышечных групп. Для бегуна лыжи – дополнительная силовая подготовка, особенно для мышц кора.

3. Работа руками и подъемы в гору в сочетании с продолжительными тренировками позволяют сжигать много калорий – за зиму можно избавиться от лишних килограммов.

4. Свежий воздух. Хотя бег в манеже и на беговой дорожке может полноценно заменить тренировки на улице и стадионе, у многих вызывают дискомфорт постоянные занятия в замкнутом пространстве. Длительная тренировка на беговой дорожке – особое испытание, поэтому лучше заменить ее лыжной.

Почему лыжи не могут полноценно заменить бег

1. Отсутствие специфичности (нет фазы полета, мышцы работают по-другому) – после зимы наработанную на лыжах базу надо будет «разбегать».

2. На лыжах не получится подготовиться к конкретной беговой дистанции, например к весеннему полумарафону, так как пульсовые зоны, рабочие темпы и специальные тренировки будут отличаться от беговых.

Оптимальный вариант – комбинация лыжной и беговой подготовки

Идеальная схема – проводить длительные тренировки на лыжах, развивая общую выносливость, а скоростные делать в манеже или на беговой дорожке.

Также можно посвятить зиму лыжной подготовке, а с началом весны полностью переключиться на бег. Для подготовки к первому забегу в таком случае лучше заложить хотя бы 8-12 недель.

Также важно выполнять силовые тренировки с отягощениями, которые прорабатывают беговые мышечные группы: приседы, выпады, зашагивания, подъемы на носках, жим ногами в тренажере, отведение ноги назад в тренажере (разгибание бедра) и другие.