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Стюарт к нам не поедет! Кто из иностранок выступит в Премьер-лиге

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От редакции: вы читаете пользовательский блог «В мечтах о слэмданке», в котором рассказывают о женском баскетболе. Не жалейте плюсов, они согревают.

Пальцев двух рук хватит, чтобы пересчитать легионеров из дальнего зарубежья.

Уже в субботу, первого октября, стартует новый сезон Премьер-лиги, проводимой под эгидой РФБ.

Отъезд из России многих иностранных игроков в конце сезона-2021/22 обострил борьбу за медали, подарил болельщикам несколько увлекательных противостояний в плей-офф и, в конце концов, прервал гегемонию екатеринбургского УГМК в чемпионате страны.

К сожалению, за продолжительное межсезонье геополитическая ситуация стала только хуже, поэтому тренды весны не потеряли своей актуальности и осенью: клубы Премьер-лиги при формировании составов на новый сезон сделали ставку на россиянок, мобилизовав многих в том числе из Суперлиги-1, и игроков из так называемых «дружественных» стран. Впрочем, не обошлось и без неожиданных (и даже крайне рискованных) трансферов.

Лизек осталась в «Динамо», Барич и Грант-Аллен перешли в «Нику»

Курское «Динамо» сохранило в своем составе одну из главных героинь концовки прошлого сезона и MVP Премьер-лиги-2021/22 Еву Лизек. 27-летняя словенка стала единственным легионером в ростере действующего чемпиона страны.

Соотечественница Лизек Ника Барич усилила сыктывкарскую «Нику». Это уже четвертый российский клуб в карьере 30-летней разыгрывающей. Ранее Барич выступала за видновскую «Спарту энд К», екатеринбургский УГМК и курское «Динамо» (в сезонах-2019/20 и -21/22).

Второй сезон у Барич в Курске получился неудачным, поэтому в середине февраля стороны приняли решение расстаться по обоюдному согласию. Концовку сезона-2021/22 Ника провела в составе клуба «Чукурова», с которым выиграла Кубок Турции.

Первым же новичком «рысей» из-за рубежа стала 27-летняя центровая из Канады Саиша Грант-Аллен, продолжившая свое путешествие по России после сезонов за красноярский «Енисей» и «Самару». Примечательно, что «Самару» Грант-Аллен покинула в начале весны в связи с ситуацией на Украине, но новый сезон североамериканка все равно решила провести в нашей стране.

Тина вместо Бриттни

Обжегшись с легионерами в плей-офф-2022, «лисицы» сосредоточились на внутреннем рынке и за лето собрали боеспособный российский состав, но это не спасло их от поражения в финале Всероссийской Спартакиады, где сборная Свердловской области не справилась со сборной Москвы.

Перед новым сезоном УГМК постарался минимизировать все риски, связанные с игроками из-за рубежа, поэтому екатеринбуржцы ограничились лишь подписанием 31-летнего капитана сборной Сербии, чемпионки Европы-2021 Тины Краишник.

Краишник провела сезон-2021/22 в «Галатасарае», который провалился в чемпионате Турции (не вышел в полуфинал) и в Евролиге (занял предпоследнее место в группе), лишь за счет исключения курского «Динамо» из числа участников турнира получил путевку в Кубок Европы ФИБА, где завоевал бронзу.

Сербки на чемпионате мира в группе обыграли сборные Японии, Мали и Франции, а в четвертьфинале попали под каток сборной США.

Показатели Краишник на чемпионате мира-2022: 10.7 очка, 7.7 подбора, 1.0 передача, 1.5 перехвата и 1.0 блокшот в среднем за игру

Желто-бордовые ждут подкрепление из-за океана

В конце августа на встрече с болельщиками президент оренбургской «Надежды» Юрий Трофимов объявил, что экс-центровая видновской «Спарты энд К» Юник Томпсон, весной покинувшая Подмосковье, предстоящий сезон проведет в желто-бордовой форме.

Оренбургский клуб официально так и не подтвердил переход 23-летней американки, а через некоторое время появилась информация, что этот трансфер может и вовсе не состояться. Впрочем, по информации Telegram-канала «В мечтах о слэмданке», любительница яркого макияжа все-таки перейдет в «Надежду».

Томпсон же ударно провела лето, вместе с легендарной Лорен Джексон стала победительницей полупрофессиональной лиги в Австралии и завоевала награду MVP финала.

Авантюрные подписания сибирячек

Новосибирское «Динамо» после отбытия на родину Кайлы Александер, Кайлы Чарльз и Хлои Уэллс полетело в тартарары и финишировало лишь на восьмом месте в чемпионате России-2021/22 и весьма блекло выступило на Всероссийской Спартакиаде, но все-таки вселило в своих болельщиков оптимизм подписанием сразу трех легионеров.

Состав сибирского клуба пополнили 28-летняя разыгрывающая из США Эшли Беверли-Келли, 22-летний форвард из Пуэрто-Рико Майя Холлингшед и 25-летняя центровая из Демократической Республики Конго Ла Мама Капинга, ставшая MVP «регулярки» Адриатической лиги-2021/22.

Отметим, что Беверли-Келли, которая в последние годы выступала в третьем (!) дивизионе чемпионата Франции, уже прилетела в столицу Сибири, а Ла Мама Капинга даже дебютировала за «Динамо» в предсезонном турнире памяти Леонида Ячменева. Вероятно, что чуть позже к своей новой команде присоединится звезда сборной Пуэрто-Рико Майя Холлингшед.

Пуэрториканки, попавшие на чемпионат мира благодаря отстранению россиянок, на групповом этапе обыграли сборные Боснии и Герцеговины и Южной Кореи, вышли в четвертьфинал, где проиграли сборной Канады.

Показатели Майя Холлингшед на чемпионате мира-2022: 13.0 очков, 6.2 подбора и 1.8 передачи в среднем за игру

Белоруски – в тренде

Еще одна тенденция нового времени – миграция игроков из Беларуси в Россию.

УГМК сохранил в своем составе Марию Попову и натурализованную американку Александрию Бентли, «Енисей» подписал ветерана сборной Беларуси, бронзового призера Евробаскета-2007 Викторию Гаспер.

Продолжит выступать за ростовский «Пересвет-ЮФУ» Александра Шевченко, новичками «пантер» стали героиня одного из самых удивительных трансферов прошлого сезона Мария Адащик (из «Платова» в УГМК), а также Наталья Дашкевич и Арина Мосько.

Московское «Динамо», с миру по нитке собравшее команду на новый сезон, подписало 23-летнюю Наталью Горбачеву, имеющую неудачный опыт выступлений в российской Суперлиге-1, и 19-летнюю Александру Якубович из шестой команды чемпионата Беларуси-2021/22.

Еще ряд белорусских игроков и специалистов перешли в клубы Суперлиги и Высшей лиги.

Автор материала Антон Виноградов

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Фотографии FIBA, курского «Динамо», «Ники», новосибирского «Динамо» и «Енисея»

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