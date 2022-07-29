Лизек осталась в «Динамо», Косу перешла в УГМК и другие события межсезонья

Блог «В мечтах о слэмданке» резюмирует изменения, которые произошли в клубах Премьер-лиги, проводимой под эгидой РФБ.

Курское «Динамо», МБА и… «Самара» сохранили лидеров прошлого сезона

Логично рассудив, что чемпионский состав не меняют, курское «Динамо» сохранило восемь игроков из команды, завоевавшей историческое для города золото. За бело-голубых продолжат выступать сестры Фролкины, Юлия Козик, Аделина Абайбурова, Елизавета Шабанова, Наталья Анойкина, Анна Буровая, а также MVP Премьер-лиги-2021/22 словенка Ева Лизек.

Клубы Премьер-лиги традиционно неохотно рассказывают о кадровых изменениях, но практически доподлинно известно, что в новом сезоне за «Динамо» будут играть защитник Елизавета Комарова, форвард Александра Штанько и центровая Варвара Псарева. Также бело-голубые объявили о возвращении в Курск после годичной аренды Ольги Столяр, ставшей одним из ключевых игроков новосибирского «Динамо» в минувшем сезоне, и переводе из фарм-команды в «основу» чемпионки Суперлиги-1-2021/22 Олеси Сафоновой.

Василий Карасев, под руководством которого «Динамо» оформило золотой дубль, возглавил мужскую МБА, а новым главным тренером курянок стал экс-ассистент Василия Николаевича Тибо Пети. В штаб бельгийца вошли Дмитрий Шумихин, Калью Корстин и Денис Кандалов.

МБА после сверхволевой победы над «Никой» в серии за бронзу укрепилась… плеймейкером «рысей» Мариной Голдыревой, доставившей москвичкам массу проблем в этом противостоянии, а также подписала экс-форварда столичного «Динамо» Викторию Черен.

Жосселина Майга, Нина Глонти, Анастасия Логунова, россыпь разноплановых игроков задней линии, мощнейший клубный резерв (МБА-2 – четвертая команда Суперлиги-1-2021/22, МБА-ДЮБЛ – действующий чемпион Первенства ДЮБЛ) – очередной шанс для команды Александра Дирацуяна не ограничиваться лишь одним попаданием на пьедестал.

Без каких-либо потрясений провела межсезонье «Самара», которая одной из первых сформировала состав на новый сезон: волжане назначили Игоря Грачева главным тренером женской команды (и это после пяти сезонов во главе мужской команды!), сохранили всех (!) россиянок, вернули Ксению Кунакову и всколыхнули информационное пространство подписанием бронзового призера Олимпиады-2008 и чемпионки Европы-2011 Марины Баш (Кузиной), не выступавшей в России с 2015-го года!

УГМК вынужденно сменил курс

Екатеринбургский УГМК, растерявший прежний лоск после истории с Бриттни Грайнер, отъезда зарубежных звезд и проигранного финала против «Динамо», впервые за долгое время обратил свое внимание (разумеется, вынужденно) на российских баскетболисток.

Самым скандальным трансфером этого межсезонья, пожалуй, стал переход в УГМК 17-летнего экс-форварда «Динамо» и восходящей звезды российского баскетбола Олаири Косу. Косу в составе бело-голубых оформила золотой дубль, полезно проявила себя в финальной серии Премьер-лиги, помогла «Динамо-Фарм» выиграть Суперлигу-1 и завоевала награду MVP этого турнира, но… не устояла перед соблазном выступления за «лисиц», что вызвало бурю негодования у курских болельщиков.

Продолжат выступать за клуб из столицы Урала Альбина Ражева и Ксения Тихоненко, в спешном порядке рекрутированные УГМК из-за рубежа перед плей-офф-2022. Новичками же «лисиц» стали лучший бомбардир видновской «Спарты энд К» в сезоне-2021/22 Дарья Репникова, экс-плеймейкер курского «Динамо» Ксения Левченко и экс-форвард московской МБА Александра Столяр. Вновь в форме УГМК – спустя почти полтора года – болельщики увидят Елену Беглову, почувствовавшую в себе силы вернуться в баскетбол после рождения второго ребенка.

«Ника», кажется, не сделала выводов после прошлого сезона

Усеченная ротация «рысей» на протяжении всего сезона-2021/22 помешала сыктывкарской «Нике» завоевать Кубок России (в концовке финала гости остались без возможностей для проведения замен) и впервые в истории клуба подняться на пьедестал чемпионата России (МБА выиграла серию за бронзу, уступая в ней 0:2).

Варвара Псарева и Марина Голдырева стали второй и третьей соответственно баскетболистками по проведенному времени на площадке в прошлом сезоне Премьер-лиги, а в межсезонье… сменили клубы. Единственным же анонсированным новичком «Ники» на данный момент стала экс-плеймейкер видновской «Спарты энд К» Севара Нуритдинова – лидер сезона-2021/22 по игровому времени.

Являются ли Полина Федорова, Юлия Полуянова и Елизавета Заряжко (Крымова), фигурирующие в списке потенциальных новичков «Ники», игроками, отвечающими амбициям сыктывкарского клуба? Обеспечат ли они необходимую «рысям» глубину состава? И действительно ли в Сыктывкар приедет 208-сантиметровая центровая из Китая Хань Ксу?.. Новоиспеченному генеральному менеджеру «Ники» Олегу Храмкину явно будет из-за чего поломать голову.

«Надежда» сменила клубную «вертикаль власти»

Событием, затмившим подписание полдюжины новичков оренбургской «Надеждой», стала смена руководства желто-бордовых и возвращение к клубной работе Александра Ковалева, который будет совмещать ее с работой главным тренером национальной сборной России.

Олега Храмкина на посту директора «Надежды» сменил яркий представитель местного истеблишмента, экс-вице-губернатор Оренбургской области Юрий Трофимов, на протяжении многих лет курировавший желто-бордовых. Заместителем директора клуба стал основатель «Надежды» и одна из важнейших фигур в истории баскетбола региона Леонид Ценаев.

«Надежда» сохранила российский костяк (за исключением Елизаветы Комаровой) и подписала аж шесть новичков: Анастасию Зоткину из видновской «Спарты энд К», Алису Лацгаль и Анну Пачурину из красноярского «Енисея», Яну Паневину из московского «Динамо», а также двух представительниц Суперлиги-1 – Елену Михайлову из «Вологды-Чеваката» и Ольгу Омельченко из «Ставропольчанки-СКФУ». Известно, что желто-бордовые планируют укрепиться еще и несколькими иностранными игроками. Впрочем, о новичках из дальнего зарубежья клубы (не только «Надежда») пока предпочитают не распространяться.

«Спарта энд К» и «Енисей» провели масштабную перестройку

Видновская «Спарта энд К» в межсезонье понесла серьезные потери, но сохранила Дарью Игнатову, ставшую лучшим бомбардиром подмосковной команды в плей-офф-2022, а также аккумулировала в своем составе заметных игроков сразу трех клубов – московского «Динамо» (Анну Позднякову и Сабину Абайдуллину), ногинского «Спартака» (Екатерину Киселеву) и ростовского «Пересвета-ЮФУ» (Екатерину Рябову и Александру Кирину).

Похожим образом – из команд нижней половины таблицы Премьер-лиги-2021/22 и Суперлиги-1 – многочисленные бреши в своем составе закрыл и красноярский «Енисей», который подписал аж восемь новичков во главе с 34-летней центровой сборной Беларуси, бронзовым призером Евробаскета-2007 Викторией Гаспер.

Всероссийская Спартакиада, которая начнется менее чем через месяц, даст первые представления о том, насколько равноценными получились кадровые перестановки в составах команд.

«Нефтяник» собрал dream team Суперлиги-1

Количественный состав участников Премьер-лиги по сравнению с прошлым сезоном не претерпел изменений благодаря омскому «Нефтянику» – многократному призеру Суперлиги-1, заменившему в элитном дивизионе ногинский «Спартак». И есть предпосылки считать, что «волчицы», раньше всех начавшие «предсезонку», не раз покажут свои зубы.

Если не брать в расчет фарм-команды, то «Нефтяник», сохранив большинство лидеров «серебряного» сезона, практически собрал «команду мечты» Суперлиги-1: омички подписали лучшего бомбардира турнира-2021/22 Дарью Левченко из новочеркасского «Платова», бронзовых призеров последних лет Юлию Захарову, Ксению Шарову (обе – в сезоне-2021/22 в составе «Казаночки») и Екатерину Крылову (в сезоне-2020/21 в составе санкт-петербургского «Спартака»), скореров Альбину Хамитову из «Ставропольчанки-СКФУ» и Анастасию Алексееву из ивановской «Энергии», а также чемпионку Суперлиги-1 Викторию Понамарчук (в сезоне-2015/16 в составе курского «Динамо-Фарм»), успевшую поиграть в Премьер-лиге до перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка.

Теперь же этому составу предстоит доказывать свою конкурентоспособность на высшем уровне.

Московское «Динамо», новосибирское «Динамо» и «Пересвет-ЮФУ» утратили боеспособность

Московское «Динамо» аномально поздно начало трансферную кампанию, из-за чего оказалось вынуждено собирать состав в буквальном смысле с миру по нитке, комплектуясь еще и в условиях ограниченного бюджета, поэтому неудивительно, что в ростер бело-голубых на сезон-2022/23 попали игроки с максимально скромными портфолио – будь то 1.6 очками в среднем за встречу в Первенстве ДЮБЛ (!), игра за команду из нижней части таблицы чемпионата Беларуси или провальный опыт выступлений в Суперлиге-1… Даже ногинский «Спартак», не одержавший ни одной победы в прошлом сезоне, не выглядел настолько обреченным перед стартом турнира.

Скромно провело трансферную кампанию и новосибирское «Динамо», превратившееся в плацдарм в Премьер-лиге для игроков, испытывавших проблемы с практикой даже в Суперлиге-1. Лишь сохранение в своем составе Виталины Зверевой и воссоединение когда-то ударной связки Наталья Потемина – Мария Савина оставляет сибирякам надежды на решение хоть каких-нибудь задач.

Совсем пропал из информационной повестки ростовский «Пересвет-ЮФУ», где даже тренерский талант Дмитрия Федосеева может оказаться бессилен перед списком проблем, появившихся у клуба с юга после ухода из него полдюжины игроков, включая основных бомбардиров команды.

Материал Антона Виноградова

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