Женская сборная России впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира

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Осенью главная команда страны отправится в Австралию.

В столице Доминиканской Республики завершилась квалификация чемпионата мира-2022.

В Санто-Доминго россиянки потерпели крупное поражение от сборной Бельгии (43:66), но в решающем матче главная команда нашей страны разгромила сборную Пуэрто-Рико (102:68) и завоевала последнюю, двенадцатую путевку на турнир, который пройдет в конце сентября на Зеленом континенте.

Команда Александра Ковалева прервала 12-летнюю серию без сборной России в финальных стадиях чемпионатов мира.

Впечатляющая реализация «трешек»

Если с бельгийками наша команда провела, пожалуй, свой самый блеклый матч под руководством Ковалева и за всю встречу забила только 16 бросков с игры (27% – FG), то с пуэрториканками одних «трешек» россиянки отправили в цель аж 18 (!) и продемонстрировали великолепную реализацию в этом компоненте (18/31, 58%).

Сборная России раз за разом находила возможности для свободных бросков из-за дуги, которые с блеском использовала. Авторами попаданий с дальней дистанции стали Раиса Мусина (1/1), Елизавета Комарова (4/5), Ольга Фролкина (3/4), Нина Глонти (3/4), Юлия Козик (4/6) и Ксения Левченко (3/5).

Особенно ударной получилась вторая половина матча со сборной Пуэрто-Рико, в которой главная команда страны забила 10 из 14-ти бросков из-за дуги!

Проблемы в «краске»

Сразу после сообщения о том, что квалификацию пропустит лидер сборной России Мария Вадеева, стало понятно, что под щитами у нашей команды возникнут серьезные проблемы.

В матче с бельгийками эти опасения подтвердились в полном объеме: пара «больших» Belgian Cats Эмма Меессеман и Киара Линскенс на двоих набрала больше половины очков команды (34 из 66-ти) и практически ничего не позволила сделать россиянкам из трехсекундной зоны (12:38 – по очкам из «краски»).

Еще одним тревожным звонком стало то, что и пуэрториканки, существенно уступавшие в росте россиянкам практически в каждой микродуэли, в первой половине достаточно вольготно чувствовали себя под чужим кольцом: наши «теряли» игроков после «смен», не срабатывала подстраховка, а где-то элементарно не хватало коммуникации. И это против далеко не самой грозной сборной планеты!

В начале второй четверти акцент на действиях россиянок в нападении явно сместился в сторону трехочковых бросков, а серия промахов даже заставила Ковалева использовать тайм-аут, чтобы напомнить своим игрокам о других вариантах атак. Продолжением серии промахов стала серия потерь. Сборная Пуэрто-Рико этим воспользовалась и выдала 9-очковый рывок.

Благо, что россиянки быстро вернулись в игру, а после большого перерыва провели близкую к идеальной четверть: Жосселина Майга в небольшой стычке охладила пыл лидера пуэрториканок Джазмон Гватми и добавила в агрессии под щитами, вошла в раж Раиса Мусина, набравшая в третьей десятиминутке 12 очков, продолжили свое представление снайперы, устроившие настоящую бомбардировку кольца соперниц, и отдельно Нина Глонти, едва не оформившая трипл-дабл (18+9+7).

Противоречивое выступление Мусиной

Выступление капитана сборной России Раисы Мусиной в Санто-Доминго получилось неоднозначным. Примерно таким же, как и весь сезон, который проводит 23-летний форвард за сыктывкарскую «Нику». Турбулентным, когда провальный матч сменяет матч выдающийся.

Сверхжелание проявить себя и, наверное, не всегда правильная оценка собственных возможностей периодически играют злую шутку с Раисой, что идет во вред не только ей самой, но и всей команде.

6 очков, 4 подбора, передача, перехват и 3 потери во встрече со сборной Бельгии – явно не то, чего ждешь от одного из лидеров главной команды страны.

20 очков, 17 подборов, 5 передач, перехват, 2 блокшота во встрече со сборной Пуэрто-Рико – это уже больше похоже на игру примы российского женского баскетбола.

Как бы то ни было, но эту квалификацию Мусина завершила со среднематчевым дабл-даблом и лучшим показателем эффективности в составе нашей команды.

Яркий дебют Фролкиной и Козик

Александр Ковалев в этой квалификации дал возможность дебютировать в форме национальной команды серебряным призерам Олимпиады в Токио по баскетболу 3x3 Ольге Фролкиной и Юлии Козик, проводящим хороший сезон на клубном уровне.

Обе девушки полезной игрой отблагодарили тренерский штаб сборной России за доверие и показали, что на них можно рассчитывать и впредь.

В матче с бельгийками Ковалев уже в первой четверти выпустил на площадку Ольгу и Юлию, а в матче с пуэрториканками и вовсе доверил Фролкиной, ставшей самой результативной в российской команде днем ранее, место в «старте».

Фролкина стала лучшей из всех участников этой квалификации по реализации бросков из-за дуги (6/8, 75%), неплохо, как и Козик, проявила себя в защите и помогла сборной России практически не заметить отсутствие в своем составе Анастасии Шиловой.

В решающем матче за путевку на Кубок мира Фролкина и Козик на двоих набрали 25 очков (7/10 – из-за дуги) и сделали 5 «ассистов».

Поводы для беспокойства

Сборная России в Доминиканской Республике выполнила главную цель, но оставила весьма смутное представление о том, насколько боеспособной она будет в Сиднее.

По-прежнему беспокоит количество потерь. Особенно таких, после которых хочется схватиться за голову: когда не используем возможность тактически сфолить, чтобы не дать бельгийкам отличиться в концовке четверти, или когда выход 5 в 3 превращаем в потерю и легкий бросок в свою корзину. Кстати, сами мы крайне мало очков набрали в быстрых отрывах и в раннем нападении.

35 результативных передач в матче с пуэрториканками – отличный результат. Почти треть этих «ассистов» сделал основной бэккорт сборной России Марина Голдырева – Елизавета Комарова, но лучшим плеймейкером в составе главной команды в Санто-Доминго стала Ксения Левченко (9 «ассистов» при одной потере), которая в обоих матчах провела по 20 минут на площадке. Как будет выглядеть задняя линия сборной России в Австралии?

Во встречах квалификации лишь эпизодическими появлениями на площадке отметились Александра Штанько, Камилла Огун, Елизавета Шабанова и Дарья Репникова. Ротация состава может быть еще более активной, а вклад игроков скамейки запасных в общее дело – более существенным.

Впрочем, впереди еще вся вторая половина клубного сезона, за которую многое может поменяться. На решение всех задач у тренерского штаба сборной России есть больше полугода, а сейчас можно просто порадоваться. Сборная России – в числе 12-ти сильнейших сборных планеты!

Материал Антона Виноградова

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Фото: russiabasket.ru