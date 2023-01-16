9 комментариев

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором переживают за «Голден Стэйт», главную команду современности.

Действующие чемпионы в опасности?

Еще чуть менее года назад Майк Браун восседал по правую руку (символично) от Стива Керра и помогал «Голден Стэйт» сделать яркий чемпионский рывок. В наши же дни он не просто топовый ассистент, а сертифицированный чудотворец, подаривший «Сакраменто» их первый за 16 лет плей-офф, и без пяти минут двукратный «коуч года» (эту награду Майк уже получал в 2009, будучи рулевым в «Кливленде»). Можно ли было выдумать более киношные обстоятельства для первого в истории рандеву в постсезоне между «Уорриорз» и «Кингз»? Да, но пришлось бы сильно напрячься.

Давайте нырнем в расклады чуточку глубже.

Чего точно не стоит ждать от этой серии, так это войны стилей – здесь будет приличная рубка в пределах одного. Браун не стал писать новые конспекты, а просто чуть подправил уже имеющиеся голденстэйтовские, вдохнув в свою текущую команду частичку культуры «Уорриорз». По большей части это касается базовых принципов в нападении. Извините, но сейчас я нагружу вас циферками, чтобы показать в насколько похожий баскетбол на чужой половине играют «бывшая» и «нынешняя» Майка.

Изучаем. Среднее количество ассистов: «Уорриорз» – первое место в лиге (29,8), «Кингз» – третье (27,3). Количество очков, генерируемое с помощью ассистов: «Уорриорз» – первое место в лиге (78,9), «Кингз» – третье (71,7). Число владений с катом к кольцу : «Уорриорз» – первое место в лиге (11,7), «Кингз» – третье (9,8). Владения с хэндоффами: «Кингз» – первое место в лиге (10,2), «Уорриорз» – третье (8,0). Количество трехочковых попаданий и попыток: «Уорриорз» – первое и первое (сюрприз) место в лиге (16,6/43,2), «Кингз» – шестое и пятое места (13,8/37,3). Кэтч-н-шут броски: «Уорриорз» – первое место в лиге (32,5), «Кингз» – четвертое (29,6). Обе команды сильно чураются изоляций («воины» третьи с конца по частоте их использования, «короли» – девятые с конца) и пик-н-роллов любого вида (будущие соперники оба в замыкающей шестерке по частоте использования этого элемента).

Движение мяча и движение без него, серьезная аллергия на хироболл (если речь не о клатче), большая ставка на броски из-за дуги – все это теперь роднит «Уорриорз» и «Кингз», что целиком и полностью является заслугой Брауна. Майк не просто перенес принципы нападения из своей прошлой команды в нынешнюю – в этом сезоне он реализовал их даже лучше, чем первоисточник. Атака «Сакраменто», к слову, имеет самый высокий в лиге атакующий рейтинг (118.6) и лучшую эффективность нападения. «Уорриорз» же расположились на десятом месте атакующего рейтинга (115.1) и продемонстрировали девятое по эффективности нападение. Стоит признать, что важную роль в подвигах «Сакраменто» на чужой половине сыграло железное здоровье игроков стартовой пятерки – каждый из стартеров провел в регулярке 73+ матча. Такая редкая для сегодняшней НБА доступность ключевых исполнителей позволила тренерскому гению Брауна лишь подкручивать некоторые тонкие настройки в постоянном четком игровом рисунке, не отвлекаясь на затыкание дыр. Как результат – сразу четыре игрока из стартового лайн-апа «Кингз» оказались в топ-10 лиги по индивидуальному атакующему рейтингу.

Хочется надеяться, что фронт-офис «Сакраменто» приглашал Майка Брауна, сложив его бэкграунд и сильные стороны собственного ростера и придя к осознанию, что этот союз смотрится более чем перспективно, а не по принципу «он свободен – давайте попробуем». Ведь представить более тепличные условия для Майка довольно трудно: тут уже был Дрэймонд Грин местного разлива (речь про функции в нападении) – Сабонис, парочка Клэев Томпсонов (Хертер и Мюррэй), уиггинсоподобный Харрисон Барнс, чуть более надежная версия Джордана Пула (Малик Монк) и «мид-рэйндж Карри» – Фокс. Единственный, кому не нашлось никаких аналогов (прости, Трэй Лайлз) – Кевон Луни. Просто потому что никаких аналогов ему не существует в принципе.

Когда между собой встречаются команды с очень похожими системами нападения, то решающую роль играет общий уровень таланта твоей атаки. При всем уважении к «Сакраменто», «воины» обладают талантом куда больших объемов, поэтому в откровенной перестрелке шансов у «Кингз» будет совсем мало.

Защитный потенциал команд тоже находится на принципиально разных уровнях (особенно если Уиггинс начнет серию в адекватных кондициях). Не смотря на репутацию специалиста по обороне, Брауну не удалось помочь «Сакраменто» приобрести привычку хорошо защищаться уже сейчас. Сказалась нехватка «материала» – в команде слишком мало игроков, которых можно было бы раскрыть на своей половине за всего лишь один сезон (на одних лишь Барнсе и Митчелле далеко не уедешь). Защитный рейтинг «Кингз – двадцать четвертый в лиге (116.0), а эффективность обороны – двадцать пятая. В общем, «Уорриорз» в состоянии в определенный момент игры засушить ее, «Кингз» – увы.

Все мы понимаем, что баскетбол в регулярке и в плэй-офф – это два разных вида спорта. Общий уровень давления резко подскакивает и то, что получалось у тебя в предыдущих 82 матчах отлично, может перестать даваться так же здорово в играх на вылет. Опыт и «mental toughness» начинают играть одну из главных ролей в успехах (при их наличии) или в неудачах (при их отсутствии) команды в постсезоне. Стоит ли в очередной раз напоминать о том, что в этом плане нет коллектива тяжеловеснее, чем эти «Голден Стэйт»? Именно поэтому не стоит переоценивать скверный гостевой рекорд действующих чемпионов в регулярном сезоне. Об аналогичном опыте «Кингз» можно только шутить. Да, их домашняя арена будет наэлектризована до жути, но как это повлияет на игроков? Окрылит или заставит принимать необдуманные решения в попытке взорвать трибуны еще сильнее? Вопрос открытый. Ответ на него и на многие другие последует совсем скоро.

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Фото: Gettyimages.ru/Loren Elliott; eastnews.ru/José Luis Villegas