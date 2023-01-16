9 комментариев

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«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

НБА НБА
Стефен Карри Стефен Карри
Голден Стэйт Голден Стэйт
Сакраменто Сакраменто
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Стив Керр Стив Керр
Де'Аарон Фокс Де'Аарон Фокс
Майк Браун Майк Браун
Домантас Сабонис Домантас Сабонис
Клэй Томпсон Клэй Томпсон
НБА плей-офф НБА плей-офф
Кевон Луни Кевон Луни
Эндрю Уиггинс Эндрю Уиггинс
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором переживают за «Голден Стэйт», главную команду современности.

Действующие чемпионы в опасности?

Еще чуть менее года назад Майк Браун восседал по правую руку (символично) от Стива Керра и помогал «Голден Стэйт» сделать яркий чемпионский рывок. В наши же дни он не просто топовый ассистент, а сертифицированный чудотворец, подаривший «Сакраменто» их первый за 16 лет плей-офф, и без пяти минут двукратный «коуч года» (эту награду Майк уже получал в 2009, будучи рулевым в «Кливленде»). Можно ли было выдумать более киношные обстоятельства для первого в истории рандеву в постсезоне между «Уорриорз» и «Кингз»? Да, но пришлось бы сильно напрячься.

Давайте нырнем в расклады чуточку глубже.

Чего точно не стоит ждать от этой серии, так это войны стилей – здесь будет приличная рубка в пределах одного. Браун не стал писать новые конспекты, а просто чуть подправил уже имеющиеся голденстэйтовские, вдохнув в свою текущую команду частичку культуры «Уорриорз». По большей части это касается базовых принципов в нападении. Извините, но сейчас я нагружу вас циферками, чтобы показать в насколько похожий баскетбол на чужой половине играют «бывшая» и «нынешняя» Майка.

Изучаем. Среднее количество ассистов: «Уорриорз» – первое место в лиге (29,8), «Кингз» – третье (27,3). Количество очков, генерируемое с помощью ассистов: «Уорриорз» – первое место в лиге (78,9), «Кингз» – третье (71,7). Число владений с катом к кольцу : «Уорриорз» – первое место в лиге (11,7), «Кингз» – третье (9,8). Владения с хэндоффами: «Кингз» – первое место в лиге (10,2), «Уорриорз» – третье (8,0). Количество трехочковых попаданий и попыток: «Уорриорз» – первое и первое (сюрприз) место в лиге (16,6/43,2), «Кингз» – шестое и пятое места (13,8/37,3). Кэтч-н-шут броски: «Уорриорз» – первое место в лиге (32,5), «Кингз» – четвертое (29,6). Обе команды сильно чураются изоляций («воины» третьи с конца по частоте их использования, «короли» – девятые с конца) и пик-н-роллов любого вида (будущие соперники оба в замыкающей шестерке по частоте использования этого элемента).

Движение мяча и движение без него, серьезная аллергия на хироболл (если речь не о клатче), большая ставка на броски из-за дуги – все это теперь роднит «Уорриорз» и «Кингз», что целиком и полностью является заслугой Брауна. Майк не просто перенес принципы нападения из своей прошлой команды в нынешнюю – в этом сезоне он реализовал их даже лучше, чем первоисточник. Атака «Сакраменто», к слову, имеет самый высокий в лиге атакующий рейтинг (118.6) и лучшую эффективность нападения. «Уорриорз» же расположились на десятом месте атакующего рейтинга (115.1) и продемонстрировали девятое по эффективности нападение. Стоит признать, что важную роль в подвигах «Сакраменто» на чужой половине сыграло железное здоровье игроков стартовой пятерки – каждый из стартеров провел в регулярке 73+ матча. Такая редкая для сегодняшней НБА доступность ключевых исполнителей позволила тренерскому гению Брауна лишь подкручивать некоторые тонкие настройки в постоянном четком игровом рисунке, не отвлекаясь на затыкание дыр. Как результат – сразу четыре игрока из стартового лайн-апа «Кингз» оказались в топ-10 лиги по индивидуальному атакующему рейтингу.

Хочется надеяться, что фронт-офис «Сакраменто» приглашал Майка Брауна, сложив его бэкграунд и сильные стороны собственного ростера и придя к осознанию, что этот союз смотрится более чем перспективно, а не по принципу «он свободен – давайте попробуем». Ведь представить более тепличные условия для Майка довольно трудно: тут уже был Дрэймонд Грин местного разлива (речь про функции в нападении) – Сабонис, парочка Клэев Томпсонов (Хертер и Мюррэй), уиггинсоподобный Харрисон Барнс, чуть более надежная версия Джордана Пула (Малик Монк) и «мид-рэйндж Карри» – Фокс. Единственный, кому не нашлось никаких аналогов (прости, Трэй Лайлз) – Кевон Луни. Просто потому что никаких аналогов ему не существует в принципе.

Когда между собой встречаются команды с очень похожими системами нападения, то решающую роль играет общий уровень таланта твоей атаки. При всем уважении к «Сакраменто», «воины» обладают талантом куда больших объемов, поэтому в откровенной перестрелке шансов у «Кингз» будет совсем мало.

Защитный потенциал команд тоже находится на принципиально разных уровнях (особенно если Уиггинс начнет серию в адекватных кондициях). Не смотря на репутацию специалиста по обороне, Брауну не удалось помочь «Сакраменто» приобрести привычку хорошо защищаться уже сейчас. Сказалась нехватка «материала» – в команде слишком мало игроков, которых можно было бы раскрыть на своей половине за всего лишь один сезон (на одних лишь Барнсе и Митчелле далеко не уедешь). Защитный рейтинг «Кингз – двадцать четвертый в лиге (116.0), а эффективность обороны – двадцать пятая. В общем, «Уорриорз» в состоянии в определенный момент игры засушить ее, «Кингз» – увы.

Все мы понимаем, что баскетбол в регулярке и в плэй-офф – это два разных вида спорта. Общий уровень давления резко подскакивает и то, что получалось у тебя в предыдущих 82 матчах отлично, может перестать даваться так же здорово в играх на вылет. Опыт и «mental toughness» начинают играть одну из главных ролей в успехах (при их наличии) или в неудачах (при их отсутствии) команды в постсезоне. Стоит ли в очередной раз напоминать о том, что в этом плане нет коллектива тяжеловеснее, чем эти «Голден Стэйт»? Именно поэтому не стоит переоценивать скверный гостевой рекорд действующих чемпионов в регулярном сезоне. Об аналогичном опыте «Кингз» можно только шутить. Да, их домашняя арена будет наэлектризована до жути, но как это повлияет на игроков? Окрылит или заставит принимать необдуманные решения в попытке взорвать трибуны еще сильнее? Вопрос открытый. Ответ на него и на многие другие последует совсем скоро.

ВАЖНЕЙШЕЕ НАПОМИНАНИЕ: у блога есть телеграм-канал, в котором я стараюсь широко освещать дела команды и делиться своими мыслями касательно ее жизни на паркете и не только. Залетайте!

Фото: Gettyimages.ru/Loren Elliott; eastnews.ru/José Luis Villegas

9 комментариев

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diego22
Ответ Rodbert
Получается что система ГСВ работает вне сплэш бразерс, то бишь сама по себе, нужны лишь похожие исполнители. А это значит, что все, кому не лень начнут внедрять ее у себя. Ну а у Кингз потенциал громадный. Когда подтянут оборону, начнут катком по всем проходиться.
На высоком уровне уже будет решать талант, в ГСВ к системе работающей как часы, добавился талант Карри, Томпсона и Грина. То есть это крайне редкое сочетание, чтобы совпали сразу оба аспекта. Иначе бы такие команды появлялись каждый год, а не несколько раз в истории.
+12
0
+12
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Rodbert
Получается что система ГСВ работает вне сплэш бразерс, то бишь сама по себе, нужны лишь похожие исполнители. А это значит, что все, кому не лень начнут внедрять ее у себя. Ну а у Кингз потенциал громадный. Когда подтянут оборону, начнут катком по всем проходиться.
+11
-3
+8
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Roger Pain
Автор
Ответ Альберт Салихов
Одинаковые стили?????????????? Хироболизм Монка и Фокса? Против командной игры ГСВ это одинаковые стили???????? Ничуть не уменьшаю заслуг Монка и Фокса, оба ооочень круты. Но вот автор сообщения игру то смотрел вообще первую??? ))) Там опять около 30 командных ассистов гсв против примерно 15 у Кингс. Ну просто один в один играют одинаково. И гсв как раз слили концовку потому что Томпсон резко превратился в себя начала этого года. Тупорылые броски через руки почти без подготовки - это ппц.
не думаю, что рисунок одной игры перевешивает тенденции на дистанции целого сезона
+5
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+5
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Roger Pain
Автор
Ответ Rodbert
Получается что система ГСВ работает вне сплэш бразерс, то бишь сама по себе, нужны лишь похожие исполнители. А это значит, что все, кому не лень начнут внедрять ее у себя. Ну а у Кингз потенциал громадный. Когда подтянут оборону, начнут катком по всем проходиться.
ну, так радикализировать я бы не стал. все-таки степень успеха системы напрямую зависит от уровня исполнителей внутри нее.
+2
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Степан Лазарев
спасибо, самая интересная пара, после мемфис-лал
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Roger Pain
Автор
Ответ Денис Кёнигсберг
чуть более надежная версия Джордана Пула (Малик Монк) - неуважительно к Монку. Хотя бы просто "более надежная"))
Думаю, Малик не обидится. У него сейчас нет на это времени - нужно по 30+ со скамейки накидывать ;)
+1
0
+1
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Альберт Салихов
Одинаковые стили?????????????? Хироболизм Монка и Фокса? Против командной игры ГСВ это одинаковые стили???????? Ничуть не уменьшаю заслуг Монка и Фокса, оба ооочень круты. Но вот автор сообщения игру то смотрел вообще первую??? ))) Там опять около 30 командных ассистов гсв против примерно 15 у Кингс. Ну просто один в один играют одинаково. И гсв как раз слили концовку потому что Томпсон резко превратился в себя начала этого года. Тупорылые броски через руки почти без подготовки - это ппц.
+2
-2
0
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Денис Кёнигсберг
чуть более надежная версия Джордана Пула (Малик Монк) - неуважительно к Монку. Хотя бы просто "более надежная"))
0
0
0
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Roger Pain
Автор
Ответ Степан Лазарев
спасибо, самая интересная пара, после мемфис-лал
спасибо за фидбэк!
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