Евролига. 37 очков Дорси помогли «Олимпиакосу» победить «Реал», «Хапоэль» выиграл у «Фенербахче», «Барселона» уступила «Панатинаикосу» и другие результаты
«Хапоэль Тель-Авив» уверенно обыграл «Фенербахче», для которого это поражение стало четвертым подряд.
37 очков Тайлера Дорси помогли «Олимпиакосу» одержать победу над «Реалом».
«Барселона» дома проиграла «Панатинаикосу».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос Греция – 24-12, Валенсия Испания – 23-13, Фенербахче Турция – 23-13, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 22-13, Реал Испания – 22-14, Панатинаикос Греция – 21-15, Жальгирис Литва – 21-15, Барселона Испания – 20-16, Црвена Звезда Сербия – 20-16, Монако – 19-16, Дубай ОАЭ – 19-17, Маккаби Тель-Авив Израиль – 18-17, Милан Италия – 17-19, Бавария Германия – 16-20, Партизан Сербия – 15-20, Париж Франция – 14-22, Виртус Италия – 13-23, Баскония Испания – 12-24, Анадолу Эфес Турция – 10-25, Виллербан Франция – 8-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Главные интриги - Фенер сдувается или смогут стабилизировать ситуацию?
Жальгирис 2026 = 1999? Масюлис 2026 = Казлаускас 99? Франсиско = Тайус Эдни? Я бы повременил. Но Масюлис прям видно, что команда при нём играет, и играет умно.
Не смотрел Евролигу в те бородатые года, но на Ютубе попался этот момент среди лучших баззеров в истории турнира