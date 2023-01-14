Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?

И всегда ли их выдают?

В пятницу «Спартак» улетел на первый зимний сбор в ОАЭ, но там не будет главной звезды команды – Квинси Промеса. Он не травмирован, не болеет и, судя по инсайдам, не конфликтует с клубом.

Единственная официальная информация от «Спартака» сформулирована очень осторожно: «Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу».

Подробностей клуб не раскрыл, но инсайдер Иван Карпов писал, что пропуск сбора может быть связан с договором Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции и взаимопомощи в расследовании уголовных дел. С этой версией согласен и юрист Юрий Зайцев.

Коротко о проблемах Промеса: обвинения в покушении и возможная связь с наркотрафиком

Дело Промеса тянется с конца 2020 года, когда он еще играл в Нидерландах за «Аякс». Тогда двоюродный брат обвинил Промеса в покушении: якобы во время ссоры он ударил его ножом в ногу. Полиция начала расследование и даже арестовала Промеса для допроса, но потом отпустила, сохранив статус подозреваемого. Вскоре после этого он уехал из Нидерландов в «Спартак» – и с тех пор выступает в России.

Во время расследования журналисты NOS выяснили, что полиция почему-то прослушивает телефон Промеса. В Нидерландах такая мера применяется для борьбы с организованной преступностью, а Промес к ней вроде как отношения как не имел.

Позже De Telegraaf рассказала, что параллельно с этим делом полиция расследовала другое – о торговле наркотиками и предполагаемом участии Промеса в преступной организации. Якобы он с родственниками был в числе тех, кто вложился в крупную партию кокаина. И именно поэтому его телефон прослушивался.

На январь 2023 года известно только о предстоящих слушаниях по делу о покушении на убийство. Внятной информации о Промесе и возможной причастности к наркотрафику нет. Но в теории быть фигурантом достаточно, чтобы власти Нидерландов захотели вернуть его в юрисдикцию страны.

Как работает экстрадиция: всегда ли человека выдают?

Экстрадиция – это процесс, когда одна страна запрашивает у другой выдачу лица, которое она преследует за совершенные преступления или подозрения в них. Если человека подозревают в торговле оружием, финансовых махинациях, нападении и других тяжких преступлениях, то теоретически правительство может запросить его экстрадицию.

Состоится ли она, зависит от разных факторов, среди которых политические интересы стран, наличие или отсутствие договора между ними, отношения правительств. Условно: если США запросит экстрадицию у Великобритании, то шансы на нее высоки, а если у Китая, то все будет куда сложнее (так же выглядит разница и в отношениях Нидерландов с Россией и ОАЭ, об этом ниже). Обычно запрос об экстрадиции одобряют, когда преступление достаточно тяжкое и считается таковым в обеих странах.

Базово нужно понимать, что экстрадиция – это только право государства выдать человека, а не обязанность. В обязанность она может превратиться, если страны заключат двухсторонний договор. Без него шансы на выдачу невысокие.

Один из недавних резонансных примеров отказа в выдаче – Эдвард Сноуден, бывший работник ЦРУ и АНБ. В 2013 году он раскрыл журналистам информацию о тотальной слежке американских спецслужб и уехал в Россию. Там он получил сначала убежище, а потом и гражданство.

Другой пример – бывший директор Nissan Карлос Гон. Япония обвинила его в финансовых махинациях и поместила сначала в тюрьму, а потом под домашний арест, но он сбежал в 2019 году и переправился в Ливан. Оттуда его так и не экстрадировали – во многом из-за того, что между странами нет формальных соглашений и обязательств.

Если же договор между странами существует, то экстрадиция работает примерно так:

Страна, которая преследует человека, запрашивает экстрадицию;

Суд страны, где человек находится, рассматривает запрос;

Если суд удовлетворяет запрос, то он передает его исполнительной власти (в зависимости от страны это может быть министр юстиции, премьер-министр, министр иностранных дел);

Исполнительная власть решает, выдать запрашиваемое лицо или нет.

Договоры облегчают процесс выдачи, но не всегда его гарантируют. Например, Мексика имеет с США договор об экстрадиции с 1978 года, но это не помешало ей отказать в выдаче наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро – организатора одного из главных наркокартелей 1970-х и 1980-х годов.

Для мексиканцев его поимка была важным символом в борьбе с наркотрафиком. Несмотря на просьбы США об экстрадиции, его поместили в тюрьму на родине. Правда, из сорокалетнего срока он отбыл только 28 лет, после чего суд отменил приговор. Потом власти признали это ошибкой, стали разыскивать Кинтеро и снова арестовали. США опять заговорили об экстрадиции, но ее все еще не произошло. По одной из версий, Кинтеро использовался как политический рычаг в переговорах Мексики и США о зоне свободной торговли.

У Нидерландов есть двусторонний договор с ОАЭ, но не с Россией

В августе 2021 года Нидерланды и ОАЭ заключили два договора: о выдаче осужденных или подозреваемых в преступлениях и о международной правовой помощи. Министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в пресс-релизе неоднократно говорил об общих проблемах ОАЭ и Нидерландов: обе страны – крупные логистические хабы, и потому обе становятся привлекательными точками для наркоторговцев.

Торговля наркотиками упоминается в пресс-релизе чаще других преступлений – учитывая новости про обвинения, Нидерланды могут запросить экстрадицию, если будут знать, что Промес приехал со «Спартаком» на сборы в ОАЭ.

С Россией же у Нидерландов подобного двустороннего договора нет. Да, действует Европейская конвенция об экстрадиции, но с практикой ее применения все очень сложно. Формально Россия выдает иностранцев, но отношения с Нидерландами сильно испортились на фоне дела о крушении малазийского Boeing в июле 2014 года. Промес и вовсе теоретически может получить российское гражданство – и тогда шансы на выдачу скатятся к нулю, поскольку Россия не экстрадирует своих граждан.

Пока официально про российское гражданство Промеса ничего не сообщалось – об этом только написал инсайдер Иван Карпов в декабре 2022 года.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев; globallookpress.com/Stanley Gontha; wikipedia.org