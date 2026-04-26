  • МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Торонто», «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи проиграл 0:5 «Чикаго»
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Торонто», «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи проиграл 0:5 «Чикаго»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В чемпионате МЛС в субботу «Атланта» Алексея Миранчука победила «Торонто» (2:1).

В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1), «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова разгромлен «Чикаго» (0:5).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
25 апреля 17:00, БМО Филд
Торонто
Завершен
1 - 2
0.74xG0.58
Атланта Юнайтед
Матч окончен
77’
Миранчук   Reilly
77’
Cooper Wyatt Sanchez   Галарса
Alonso Coello Camarero   Antone Jason Bossenberry Romero
72’
Emilio Aristizábal Chavarriaga   Henry
72’
Сарджент   Jules-Anthony Vilsaint
72’
  Emilio Aristizábal Chavarriaga
71’
67’
  Муюмба
59’
Бреннан   Пико
48’
  Миранчук
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Cooper Wyatt Sanchez
38’
Грегерсен
Сифуэнтес   Этьен
30’
27’
Тогаси   Латте-Лат
Кушчевич   Lazar Stefanovic
20’
Торонто
Гавран, Эдвардс, Кушчевич, Монлуис, Franklin, Осорио, Alonso Coello Camarero, Сифуэнтес, Шаллои, Emilio Aristizábal Chavarriaga, Сарджент
Запасные: Сифуэнтес, Gilman, Кушчевич, Alonso Coello Camarero, Сарджент, Emilio Aristizábal Chavarriaga, Ярбро, Reid Robert Fisher, Cimermancic
1тайм
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Грегерсен, Edwards, Муюмба, Бреннан, Торрес, Cooper Wyatt Sanchez, Миранчук, Тогаси
Запасные: Cooper Wyatt Sanchez, Миранчук, Хибберт, Эрнандес, Михай, Амадор, Лобжанидзе, Бреннан, Тогаси
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
25 апреля 23:30, Nu Stadium
Интер Майами
Завершен
1 - 1
2.94xG1.54
Нью-Инглэнд Революшн
Матч окончен
Силва
90’
+2’
89’
Юсуф   Фагундес
86’
Тургеман   Бисон
Мура   Cesar Ezequiel Abadia-Reda
76’
  Бертераме
75’
71’
Йоу   Юлл
Лухан   Фрэй
69’
Руис   Preston Plambeck
69’
Руис
67’
Альенде
59’
56’
  Хиль
46’
Фейнгольд   Лангони
Аллен   Альенде
46’
2тайм
Перерыв
Интер Майами
Сент-Клэр, Силва, Фалькон, Лухан, Аллен, Мура, Руис, Де Поль, Бертераме, Суарес, Месси
Запасные: Dániel Pintér, Мура, Daniel Sumalla, Моралес, Аллен, Риос, Alexander Shaw, Лухан, Руис
1тайм
Нью-Инглэнд Революшн:
Тернер, William Franklin Sands, Фофана, Ethan David Kohler, Фейнгольд, Юсуф, Brooklyn Sigel Randolph Raines, Хиль, Peyton James Miller, Тургеман, Йоу
Запасные: Фаррелл, Eric Klein, Фейнгольд, Marcos Alberto Zambrano Delgado, Тургеман, Йоу, Donovan Jivan Parisian, Cristiano Paulo Santos Oliveira, Юсуф
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
26 апреля 00:30, Солдир Филд
Чикаго Файр
Завершен
5 - 0
2.7xG0.37
Спортинг Канзас Сити
Матч окончен
  Кейперс
90’
+8’
86’
Капита   Jacob Bartlett
Tah Ange Innocent D'Avilla Djé   Пинеда
84’
Гутман   Радоевич
84’
  Хайле-Селассие
79’
Синкернагель   Shokalook
76’
Салетрос   Sergio Oregel Jr.
76’
75’
Харрис   Африфа
75’
Ian Alexander James   Wyatt Thomas Meyer
  Кейперс
73’
  Синкернагель
65’
Puso Taelo Dithejane   Луд
61’
  Синкернагель
51’
Кейперс
51’
2тайм
Перерыв
Гутман
10’
Чикаго Файр
Брэйди, Гутман, Эллиотт, Уотермэн, Dean Jr, Салетрос, Tah Ange Innocent D'Avilla Djé, Puso Taelo Dithejane, Хайле-Селассие, Синкернагель, Кейперс
Запасные: Tah Ange Innocent D'Avilla Djé, Puso Taelo Dithejane, Poreba, Синкернагель, Dylan Borso, Коэн, Мбокази, Гутман, Салетрос
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Miller, Ethan Andrew Bartlow, Ian Alexander James, Kwaku Agyabeng, Ману Гарсия, Йонсен, Davis, Капита, Йовелич, Харрис
Запасные: Капита, Харрис, Сулейманов, Macielo Tschantret, Jack Stattman Kortkamp, Taylor Calheira, Ian Alexander James, Кливленд, Reid
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Посмотрел обзор матча "Атланты". Открыл для себя сразу несколько интересных вещей. (1) Оказывается Миранчук капитан команды (2) оказывается их тренерует Тато Мартино.
Посмотрел обзор матча "Атланты". Открыл для себя сразу несколько интересных вещей. (1) Оказывается Миранчук капитан команды (2) оказывается их тренерует Тато Мартино.
И по ходу владелец Миранчук😁
За Интер Майами 👋👋👋
