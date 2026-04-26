МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Торонто», «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи проиграл 0:5 «Чикаго»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В чемпионате МЛС в субботу «Атланта » Алексея Миранчука победила «Торонто » (2:1).

В ночь на воскресенье «Интер Майами » Лионеля Месси сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1), «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова разгромлен «Чикаго» (0:5).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат 25 апреля 17:00, БМО Филд Торонто Завершен 1 - 2 0.74 xG 0.58 Атланта Юнайтед Матч окончен 77’ Миранчук Reilly 77’ Cooper Wyatt Sanchez Галарса Alonso Coello Camarero Antone Jason Bossenberry Romero 72’ Emilio Aristizábal Chavarriaga Henry 72’ Сарджент Jules-Anthony Vilsaint 72’ Emilio Aristizábal Chavarriaga

71’ 67’ Муюмба

59’ Бреннан Пико 48’ Миранчук

2 тайм Перерыв 45’ +2’ Cooper Wyatt Sanchez 38’ Грегерсен Сифуэнтес Этьен 30’ 27’ Тогаси Латте-Лат Кушчевич Lazar Stefanovic 20’ Торонто Гавран, Эдвардс, Кушчевич, Монлуис, Franklin, Осорио, Alonso Coello Camarero, Сифуэнтес, Шаллои, Emilio Aristizábal Chavarriaga, Сарджент Запасные: Сифуэнтес, Gilman, Кушчевич, Alonso Coello Camarero, Сарджент, Emilio Aristizábal Chavarriaga, Ярбро, Reid Robert Fisher, Cimermancic 1 тайм Атланта Юнайтед: Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Грегерсен, Edwards, Муюмба, Бреннан, Торрес, Cooper Wyatt Sanchez, Миранчук, Тогаси Запасные: Cooper Wyatt Sanchez, Миранчук, Хибберт, Эрнандес, Михай, Амадор, Лобжанидзе, Бреннан, Тогаси

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС