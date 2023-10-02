Щербакова, Трусова, Навка переносят проекты в Китай – что там за индустрия? Исследование Sports.ru

Лучшие российские фигуристы в эти дни выступают в Китае – на шоу Magic on ice.

Щербакова, Трусова, Загитова (и многие другие) – в Пекин прилетели флагманы. Как идет освоение китайского рынка? И одними ли шоу собираются зарабатывать там наши фигуристы? Считаем и разбираемся.

Как наша фигурка заинтересовалась Китаем? Этот рынок делят федерация, Навка и Плющенко

Magic on Ice – новый проект известных китайских парников Пан Цин и Тун Цзяня. Двукратные чемпионы мира крепко взялись за развитие фигурного катания на родине: у них фонд, помогающий перспективным спортсменам.

Но их главная мечта – приучить китайцев к ледовым шоу, рынок которых в стране до сих пор не развит.

Начали громко.

В компанию к местным фигуристам позвали почти весь цвет последнего олимпийского командника: Анастасию Мишину/Александра Галлямова, Викторию Синицину/Никиту Кацалапова и Марка Кондратюка. Не хватает только Камилы Валиевой, хотя изначально в заявке организаторов числилась и она. Правда, недолго – на следующий день после публикации список подкорректировали, и Камила из китайских анонсов пропала.

Может быть, причина в ошибке, а участие Валиевой в гастролях не предполагалось изначально; а может, организаторы оперативно отреагировали на негативные комментарии в китайских соцсетях: выступление Камилы сразу после заседания CAS поняли не все.

Хедлайнерами шоу стали Анна Щербакова и Александра Трусова (сравниться с ними по популярности в Китае не может ни один российских фигурист), но компанию составили Петр Гуменник, Алина Загитова и Алина Горбачева.

По словам организаторов, участники отбирались совместно с Федерацией фигурного катания России (ФФКР) – тем понятнее теперь цель августовского приезда гендиректора Александра Когана в Китай.

Шоу проходят три вечера подряд – с 1 по 3 октября на олимпийском катке Пекина. Правда, не на привычном фигуристам, а на «Ледяной ленте» – там в феврале 2022-го соревновались конькобежцы. Разброс цен на билеты серьезный: от 3 до 33 тысяч рублей. Самые дорогие VIP-места, кстати, раскупили хуже всего, хотя они и предполагали бонусы в виде совместных фотографий с фигуристами.

Время для гастролей выбрано удачное: сейчас в Китае празднуют традиционный фестиваль осени, в стране неделя выходных, поэтому на экзотическое для местной публики ледовое шоу зрителей привлечь легче.

Но организаторы говорят, что хорошим продажам помешал проходящий в соседнем здании большой теннисный турнир China Open – у китайцев теннис традиционно популярен. Так что трибуны Ice Ribbon заполнены в лучшем случае наполовину – над продвижением российского фигурного катания еще придется поработать.

В Пекин наши фигуристы привезли новые показательные номера, многие – под хиты на русском. Александра Трусова катает «Кукушку», Марк Кондратюк «Мумий Тролля», а Петр Гуменник – российскую кавер-версию той самой Sonne от Rammstein.

Разве что Алина Загитова сделала реверанс в адрес принимающей стороны: у нее новая постановка от Даниила Глейхенгауза под саундтрек из «Дома летающих кинжалов».

Закрывает шоу Анна Щербакова (что всегда показатель статуса) – у нее тоже новый показательный под Frozen Мадонны, она же первая во всех роликах рекламной кампании шоу. Но приветствия для китайской аудитории записали все участники из России – вот редкий шанс послушать, как Загитова говорит на английском.

В Пекине сейчас все первые лица нашей федерации – от Александра Когана и Антона Сихарулидзе до старшего врача Александра Озерова. Телеверсию шоу прилетела делать команда Первого канала – так что трансляция позже будет доступна и в России. Подход серьезный, и кажется, это больше, чем просто гастроли – скорее, перспективное совместное предприятие на фоне бана российских фигуристов.

Весной такую же представительную делегацию возили на шоу в Монголию, но вряд ли какой рынок может сравниться по потенциалу с китайским. И российские чиновники это прекрасно понимают.

От представителей федерации не отстает и Татьяна Навка: она собирается привезти свои шоу в Китай в ноябре, но даты и места пока не раскрыты. Неизвестно, какую именно постановку покажет Navka Show – но ясно, что уступать позиции на новом рынке она не готова.

«Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне! Navka Show есть чем удивить и покорить мирового зрителя» – предупреждает Татьяна в соцсетях.

Евгений Плющенко тоже полон оптимизма, но как настоящий бизнесмен ограничиваться гастролями не собирается. К тому же свои шоу Плющенко презентовал в Китае еще летом, теперь работает над открытием там филиалов академии.

Медведева тоже в деле: пока без шоу, зато на контракте с автопроизводителем

Одновременно с российскими гастролями в Китай приехала и Евгения Медведева – в ее плане мастер-классы в четырех китайских мегаполисах.

Стоимость участия в автограф-сессии 5 тысяч рублей, сами мастер-классы обойдутся в сумму от 8 до 11 тысяч. Скромнее, чем 200 тысяч за тренировку с Александрой Трусовой, приезжавшей в Китай в августе вместе с ледовым шоу Плющенко.

Правда, мастер-класс Саши был частью VIP-пакета, в который входили и проживание в отеле, и билеты на шоу, но такую ценовую политику поняли не все. А занятия с Медведевой рекламировались по местным спортшколам и позиционировались как часть тренировочного сбора.

«Бесконечному очарованию королевы российского фигурного катания» (цитата из анонса) ассистирует еще одна наша фигуристка – Анастасия Гулякова. На рекламных постерах она, правда, указана как чемпионка Европы – организаторы, кажется, перепутали ее с Софьей Самодуровой, выигравшей Евро в 2019-м.

Перед вылетом Медведева объявила о сотрудничестве с китайским автоконцерном Jetour: она теперь амбассадор молодежного кроссовера этой марки. На наш вопрос, почему лицом бренда выбрали именно Евгению, в компании ответили практически рекламным слоганом: «Нас объединяет нацеленность на успех, движение вперед и готовность преодолеть любые препятствия».

Солидным автомобильным контрактом до Медведевой могла похвастать только Анна Щербакова: уже год она лицо китайского бренда Omoda. Двум главным российским фигуристкам удалось выйти на традиционно мужскую рекламную аудиторию и монетизировать растущую популярность фигурного катания в Китае.

Серьезные китайские контракты Щербаковой автопромом не ограничились: летом она стала лицом крупного бренда электроники TCL.

Если вспомнить, что путь к китайским спонсорам Анна начинала с рекламы шампуней в местных соцсетях, то очевидно: ставка на китайский рынок оправдалась.

«В торговом центре пришлось отключать эскалаторы». Легендарная китаянка Лу Чэнь объясняет масштаб популярности Щербаковой в Китае

Мы связались с Лу Чэнь – чемпионкой мира-1995 и дважды бронзовой медалисткой Олимпиады (в 1994-м и 1998-м). Чэнь – легенда для китайцев, по влиятельности и авторитету с ней не сравнятся даже знаменитые местные парники. К моде на российское фигурное катание она тоже причастна – благодаря знакомствам с нашими чиновниками.

«У нас с мужем (Лу замужем за Денисом Петровым, серебряным призером Олимпиады-1992 в паре с Еленой Бечке – Sports.ru) в Китае академия фигурного катания, на четырех катках – от Пекина до Шанхая. Этим летом мы решили провести турнир моего имени и сразу сказали, что мечтаем привезти на него в качестве почетного гостя Анну Щербакову.

Мы давно дружим с вашей федерацией, поэтому связались с Антоном Сихарулидзе и попросили разрешить Анне приехать к нам – как бы от лица российского фигурного катания.

И все сложилось: у Щербаковой есть свободное время, а у нас огромный интерес. Мы хотели показать ей Китай, которого, по сути, она не видела – на Играх они за пределы олимпийской деревни не выходили.

– Почему выбрали именно Аню?

– Щербакова, без сомнения, самая популярная российская фигуристка в Китае. Мне кажется, она не до конца это осознает, потому что слишком скромная. А я-то отлично это понимаю. Поэтому нам была нужна именно она.

Полтора года назад Китай впервые провел зимнюю Олимпиаду, по сути, познакомив страну с зимними видами спорта. Они у нас сильно проигрывают в популярности летним, но домашние Игры сделали свое дело. Соревнования смотрела вся страна – отчасти потому, что они совпали с празднованием китайского Нового года. Это главные каникулы в стране, но из-за пандемии люди не могли никуда поехать, поэтому сидели по домам и смотрели телевизор.

Столько людей тогда влюбились в фигурное катание – и, в первую очередь, в трех русских девочек! Могу сказать, что Аня, Саша и Камила – самые популярные иностранные спортсменки тех Игр в Китае. Кого ни спроси, все вспомнят в первую очередь ваших русских «матрешек».

– Судя по видео, Щербакову встречают в Китае как настоящую рок-звезду.

– О, у Анны тут море фанатов, ее очень любят. На ее выступление люди приезжали из других городов – с плакатами и цветами. Мы даже не говорили, каким рейсом она прилетала, потому что боялись безумия в аэропорту. В итоге толпа болельщиков пришла туда с самого утра и караулила все российские рейсы.

А на само выступление собралось несколько тысяч зрителей. За безопасность отвечало две сотни охранников, но мы все равно не ожидали, что будет столько народу. Это был каток в торговом центре. Так там пришлось отключить часть эскалаторов, чтобы как-то координировать поток людей, которые пришли посмотреть на Аню.

Не могу не отметить, что Аня – очень внимательная и вежливая девушка: никому не отказывала в автографах, со всеми мило общалась и очень профессионально отнеслась к этой поездке. Кстати, мягкие игрушки, которые ей подарили, она попросила передать в детский приют».

Спросили саму Щербакову: а что Китай значит для нее?

Анна Щербакова поговорила со Sports.ru про свои отношения с китайской публикой.

– Хоть это мой четвертый приезд сюда, я все еще узнаю и изучаю эту страну. Все мои поездки в Китай связаны с фигурным катанием, и у меня тут всегда насыщенный график. Очень хочу приехать в Китай не по делам, а именно туристом и действительно узнать эту огромную и замечательную страну с богатой историей. Пока могу только отметить гостеприимство и доброжелательность китайцев и большое количество небоскребов.

– Ты уже привыкла к тому, что тут настоящая звезда?

– К такому вниманию, мне кажется, невозможно привыкнуть, это каждый раз трогает до глубины души. Но это не только приятно, но и большая ответственность. Такое внимание всегда добавляет волнения перед выступлением, зато потом все эмоции умножаются в несколько раз. И это как раз самые классные и незабываемые моменты.

– Успела что-то полюбить из китайской кухни?

– В мой прошлый приезд Лу Чэнь познакомила меня с ней поближе – в Шеньчжэне я попробовала больше новых блюд, чем за всю жизнь. Больше всего понравились Crystal shrimp dumpling и Shrimp shumai. Если вкратце, то это похоже на пельмени с креветками. Я написала об этом в телеграме, а на следующий день несколько китайских болельщиков пришли в этот же ресторан и заказали именно эти блюда. Надеюсь, им тоже понравилось.

– Лу Чэнь выступала еще до твоего рождения, ты посмотрела ее программы? А за сегодняшним китайским фигурным катанием следишь?

– Конечно! Я с детства люблю смотреть прокаты разных лет. Еще когда была маленькой, начала болеть за Боян Цзиня. Когда он впервые прыгнул четверной лутц – это был настоящий фурор, все фигуристы обсуждали и пересматривали это видео. И, конечно, невозможно не восхищаться Суй Вэньцзин и Хань Цуном – их спортивный путь поражает.

– У Лу Чэнь в Китае огромная ледовая академия. Ты учишься на тренера – хотела бы открыть что-то подобное?

– Пока об этом говорить рано, я только закончила первый курс. Если честно, я даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером.

Если ты что-то умеешь, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений. Потенциально, конечно, это очень интересно. Но я сегодня не готова ответить, что мне интереснее после завершения карьеры: тренировать или выбрать совершенно другой род деятельности. В обоих случаях мне предстоит многому учиться.

– Ты думаешь про второе образование?

– Сейчас все мое время уходит на участие в различных проектах и учебу, для меня это очень важно. Я пока не знаю, в какой именно области хотела бы продолжить образование. Это должен быть уже полностью осознанный выбор и именно то, что пригодится мне в будущей работе.

***

Умение Щербаковой строить отношения с китайской аудиторией лучше всего иллюстрирует один эпизод. К фанатам, встречающим ее в пекинском аэропорту, Анна вышла в именных кроссовках, подаренных ей на день рождения китайскими болельщиками.

Возвращаемся к разговору с Лу Чэнь: оказывается, Тутберидзе предлагали тренировать китайских фигуристок!

– Продолжим про Щербакову. Вы недавно опубликовали совместные фото Ани и вашей дочери Анастасии – видно, что девочки давно знакомы.

– Да, летом 2019-го мы с дочкой приезжали в Москву. Она занимается фигурным катанием, хоть и на любительском уровне. И она была счастлива сфотографироваться с Аней. Ну а сейчас они решили этот снимок повторить.

Я приезжала тогда, чтобы обсудить с Этери Тутберидзе перспективы тренировок в «Хрустальном» для одной нашей фигуристки, но планам помешала пандемия. Мы нацеливались не только на подготовку к домашней Олимпиаде, но и на долгосрочное сотрудничество. Нам хотелось сделать стажировки у Тутберидзе регулярными.

От этой идеи мы и сейчас не отказались, но после пандемии все очень тяжело начинать заново. Хотя я по-прежнему уверена: Китаю есть чему поучиться у России в фигурном катании, и я сделаю все, чтобы наши фигуристы могли заниматься у лучших.

Вашим фигуристам сейчас очень непросто. Но я считаю, что спорт не должен быть связан с политикой, поэтому я надеюсь, что вас скоро допустят до международных соревнований. Век фигуриста короток, пропуск даже одного сезона критичен. Особенно для женского катания – теперь там можно рассчитывать максимум на один олимпийский цикл. А уж для российских девочек ситуация и того тяжелее – у вас каждый год появляются новые сильные фигуристки.

После Олимпиады в Пекине ваши спортсмены открыли для себя китайский рынок, потому что теперь они тут известны. Это солидная аудитория с большими перспективами. Я сейчас, например, помогаю Щербаковой с различной деловой активностью, тут важно правильно все организовать.

С шоу та же история – уже нельзя взять и привезти сюда фигуристов с показательными номерами. Это работало 10 лет назад, когда я приглашала Алексея Ягудина и других ваших фигуристов.

После ковида ситуация на рынке изменилась: компании сильно урезали рекламные бюджеты, поэтому спонсоров находить сложнее. У людей меньше денег, и к выбору развлечений они теперь относятся более внимательно. Поэтому надо искать новые способы привлечь аудиторию и не перекормить публику. Это бизнес, который должен быть выгоден для всех участников.

***

Кажется, объяснять выгоду китайского рынка нашим фигуристам уже не нужно. Именно там теперь наши главные рекламодатели и единственные международные шоу. И это может быть очень надолго.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; instagram.com