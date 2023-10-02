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Щербакова, Трусова, Навка переносят проекты в Китай – что там за индустрия? Исследование Sports.ru

Анна Щербакова Анна Щербакова
Александра Трусова Александра Трусова
Евгения Медведева Евгения Медведева
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Лу Чэнь
Антон Сихарулидзе Антон Сихарулидзе
Алина Загитова Алина Загитова
Татьяна Навка Татьяна Навка
Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Лучшие российские фигуристы в эти дни выступают в Китае – на шоу Magic on ice.

Щербакова, Трусова, Загитова (и многие другие) – в Пекин прилетели флагманы. Как идет освоение китайского рынка? И одними ли шоу собираются зарабатывать там наши фигуристы? Считаем и разбираемся.

Как наша фигурка заинтересовалась Китаем? Этот рынок делят федерация, Навка и Плющенко

Magic on Ice – новый проект известных китайских парников Пан Цин и Тун Цзяня. Двукратные чемпионы мира крепко взялись за развитие фигурного катания на родине: у них фонд, помогающий перспективным спортсменам.

Но их главная мечта – приучить китайцев к ледовым шоу, рынок которых в стране до сих пор не развит.

Начали громко.

В компанию к местным фигуристам позвали почти весь цвет последнего олимпийского командника: Анастасию Мишину/Александра Галлямова, Викторию Синицину/Никиту Кацалапова и Марка Кондратюка. Не хватает только Камилы Валиевой, хотя изначально в заявке организаторов числилась и она. Правда, недолго – на следующий день после публикации список подкорректировали, и Камила из китайских анонсов пропала.

Может быть, причина в ошибке, а участие Валиевой в гастролях не предполагалось изначально; а может, организаторы оперативно отреагировали на негативные комментарии в китайских соцсетях: выступление Камилы сразу после заседания CAS поняли не все.

Хедлайнерами шоу стали Анна Щербакова и Александра Трусова (сравниться с ними по популярности в Китае не может ни один российских фигурист), но компанию составили Петр Гуменник, Алина Загитова и Алина Горбачева.

По словам организаторов, участники отбирались совместно с Федерацией фигурного катания России (ФФКР) – тем понятнее теперь цель августовского приезда гендиректора Александра Когана в Китай.

Шоу проходят три вечера подряд – с 1 по 3 октября на олимпийском катке Пекина. Правда, не на привычном фигуристам, а на «Ледяной ленте» – там в феврале 2022-го соревновались конькобежцы. Разброс цен на билеты серьезный: от 3 до 33 тысяч рублей. Самые дорогие VIP-места, кстати, раскупили хуже всего, хотя они и предполагали бонусы в виде совместных фотографий с фигуристами.

Время для гастролей выбрано удачное: сейчас в Китае празднуют традиционный фестиваль осени, в стране неделя выходных, поэтому на экзотическое для местной публики ледовое шоу зрителей привлечь легче.

Но организаторы говорят, что хорошим продажам помешал проходящий в соседнем здании большой теннисный турнир China Open – у китайцев теннис традиционно популярен. Так что трибуны Ice Ribbon заполнены в лучшем случае наполовину – над продвижением российского фигурного катания еще придется поработать.

В Пекин наши фигуристы привезли новые показательные номера, многие – под хиты на русском. Александра Трусова катает «Кукушку», Марк Кондратюк «Мумий Тролля», а Петр Гуменник – российскую кавер-версию той самой Sonne от Rammstein.

Разве что Алина Загитова сделала реверанс в адрес принимающей стороны: у нее новая постановка от Даниила Глейхенгауза под саундтрек из «Дома летающих кинжалов».

Закрывает шоу Анна Щербакова (что всегда показатель статуса) – у нее тоже новый показательный под Frozen Мадонны, она же первая во всех роликах рекламной кампании шоу. Но приветствия для китайской аудитории записали все участники из России – вот редкий шанс послушать, как Загитова говорит на английском.

В Пекине сейчас все первые лица нашей федерации – от Александра Когана и Антона Сихарулидзе до старшего врача Александра Озерова. Телеверсию шоу прилетела делать команда Первого канала – так что трансляция позже будет доступна и в России. Подход серьезный, и кажется, это больше, чем просто гастроли – скорее, перспективное совместное предприятие на фоне бана российских фигуристов.

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

Весной такую же представительную делегацию возили на шоу в Монголию, но вряд ли какой рынок может сравниться по потенциалу с китайским. И российские чиновники это прекрасно понимают.

От представителей федерации не отстает и Татьяна Навка: она собирается привезти свои шоу в Китай в ноябре, но даты и места пока не раскрыты. Неизвестно, какую именно постановку покажет Navka Show – но ясно, что уступать позиции на новом рынке она не готова.

«Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне! Navka Show есть чем удивить и покорить мирового зрителя» – предупреждает Татьяна в соцсетях.

Евгений Плющенко тоже полон оптимизма, но как настоящий бизнесмен ограничиваться гастролями не собирается. К тому же свои шоу Плющенко презентовал в Китае еще летом, теперь работает над открытием там филиалов академии.

Медведева тоже в деле: пока без шоу, зато на контракте с автопроизводителем

Одновременно с российскими гастролями в Китай приехала и Евгения Медведева – в ее плане мастер-классы в четырех китайских мегаполисах.

Стоимость участия в автограф-сессии 5 тысяч рублей, сами мастер-классы обойдутся в сумму от 8 до 11 тысяч. Скромнее, чем 200 тысяч за тренировку с Александрой Трусовой, приезжавшей в Китай в августе вместе с ледовым шоу Плющенко.

Правда, мастер-класс Саши был частью VIP-пакета, в который входили и проживание в отеле, и билеты на шоу, но такую ценовую политику поняли не все. А занятия с Медведевой рекламировались по местным спортшколам и позиционировались как часть тренировочного сбора.

«Бесконечному очарованию королевы российского фигурного катания» (цитата из анонса) ассистирует еще одна наша фигуристка – Анастасия Гулякова. На рекламных постерах она, правда, указана как чемпионка Европы – организаторы, кажется, перепутали ее с Софьей Самодуровой, выигравшей Евро в 2019-м.

Перед вылетом Медведева объявила о сотрудничестве с китайским автоконцерном Jetour: она теперь амбассадор молодежного кроссовера этой марки. На наш вопрос, почему лицом бренда выбрали именно Евгению, в компании ответили практически рекламным слоганом: «Нас объединяет нацеленность на успех, движение вперед и готовность преодолеть любые препятствия».

Солидным автомобильным контрактом до Медведевой могла похвастать только Анна Щербакова: уже год она лицо китайского бренда Omoda. Двум главным российским фигуристкам удалось выйти на традиционно мужскую рекламную аудиторию и монетизировать растущую популярность фигурного катания в Китае.

Наши фигуристы покоряют Китай: занятия с Трусовой за 200 тысяч, мечты Плющенко о новой академии, на очереди – шоу Навки

Серьезные китайские контракты Щербаковой автопромом не ограничились: летом она стала лицом крупного бренда электроники TCL.

Если вспомнить, что путь к китайским спонсорам Анна начинала с рекламы шампуней в местных соцсетях, то очевидно: ставка на китайский рынок оправдалась.

«В торговом центре пришлось отключать эскалаторы». Легендарная китаянка Лу Чэнь объясняет масштаб популярности Щербаковой в Китае

Мы связались с Лу Чэнь – чемпионкой мира-1995 и дважды бронзовой медалисткой Олимпиады (в 1994-м и 1998-м). Чэнь – легенда для китайцев, по влиятельности и авторитету с ней не сравнятся даже знаменитые местные парники. К моде на российское фигурное катание она тоже причастна – благодаря знакомствам с нашими чиновниками.

«У нас с мужем (Лу замужем за Денисом Петровым, серебряным призером Олимпиады-1992 в паре с Еленой Бечке – Sports.ru) в Китае академия фигурного катания, на четырех катках – от Пекина до Шанхая. Этим летом мы решили провести турнир моего имени и сразу сказали, что мечтаем привезти на него в качестве почетного гостя Анну Щербакову.

Мы давно дружим с вашей федерацией, поэтому связались с Антоном Сихарулидзе и попросили разрешить Анне приехать к нам – как бы от лица российского фигурного катания.

И все сложилось: у Щербаковой есть свободное время, а у нас огромный интерес. Мы хотели показать ей Китай, которого, по сути, она не видела – на Играх они за пределы олимпийской деревни не выходили.

– Почему выбрали именно Аню?

– Щербакова, без сомнения, самая популярная российская фигуристка в Китае. Мне кажется, она не до конца это осознает, потому что слишком скромная. А я-то отлично это понимаю. Поэтому нам была нужна именно она.

Полтора года назад Китай впервые провел зимнюю Олимпиаду, по сути, познакомив страну с зимними видами спорта. Они у нас сильно проигрывают в популярности летним, но домашние Игры сделали свое дело. Соревнования смотрела вся страна – отчасти потому, что они совпали с празднованием китайского Нового года. Это главные каникулы в стране, но из-за пандемии люди не могли никуда поехать, поэтому сидели по домам и смотрели телевизор.

Столько людей тогда влюбились в фигурное катание – и, в первую очередь, в трех русских девочек! Могу сказать, что Аня, Саша и Камила – самые популярные иностранные спортсменки тех Игр в Китае. Кого ни спроси, все вспомнят в первую очередь ваших русских «матрешек». 

Судя по видео, Щербакову встречают в Китае как настоящую рок-звезду.

– О, у Анны тут море фанатов, ее очень любят. На ее выступление люди приезжали из других городов – с плакатами и цветами. Мы даже не говорили, каким рейсом она прилетала, потому что боялись безумия в аэропорту. В итоге толпа болельщиков пришла туда с самого утра и караулила все российские рейсы.

А на само выступление собралось несколько тысяч зрителей. За безопасность отвечало две сотни охранников, но мы все равно не ожидали, что будет столько народу. Это был каток в торговом центре. Так там пришлось отключить часть эскалаторов, чтобы как-то координировать поток людей, которые пришли посмотреть на Аню. 

Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?

Не могу не отметить, что Аня – очень внимательная и вежливая девушка: никому не отказывала в автографах, со всеми мило общалась и очень профессионально отнеслась к этой поездке. Кстати, мягкие игрушки, которые ей подарили, она попросила передать в детский приют».

Спросили саму Щербакову: а что Китай значит для нее?

Анна Щербакова поговорила со Sports.ru про свои отношения с китайской публикой.

– Хоть это мой четвертый приезд сюда, я все еще узнаю и изучаю эту страну. Все мои поездки в Китай связаны с фигурным катанием, и у меня тут всегда насыщенный график. Очень хочу приехать в Китай не по делам, а именно туристом и действительно узнать эту огромную и замечательную страну с богатой историей. Пока могу только отметить гостеприимство и доброжелательность китайцев и большое количество небоскребов.

– Ты уже привыкла к тому, что тут настоящая звезда?

– К такому вниманию, мне кажется, невозможно привыкнуть, это каждый раз трогает до глубины души. Но это не только приятно, но и большая ответственность. Такое внимание всегда добавляет волнения перед выступлением, зато потом все эмоции умножаются в несколько раз. И это как раз самые классные и незабываемые моменты.

– Успела что-то полюбить из китайской кухни?

– В мой прошлый приезд Лу Чэнь познакомила меня с ней поближе – в Шеньчжэне я попробовала больше новых блюд, чем за всю жизнь. Больше всего понравились Crystal shrimp dumpling и Shrimp shumai. Если вкратце, то это похоже на пельмени с креветками. Я написала об этом в телеграме, а на следующий день несколько китайских болельщиков пришли в этот же ресторан и заказали именно эти блюда. Надеюсь, им тоже понравилось.

– Лу Чэнь выступала еще до твоего рождения, ты посмотрела ее программы? А за сегодняшним китайским фигурным катанием следишь?

– Конечно! Я с детства люблю смотреть прокаты разных лет. Еще когда была маленькой, начала болеть за Боян Цзиня. Когда он впервые прыгнул четверной лутц – это был настоящий фурор, все фигуристы обсуждали и пересматривали это видео. И, конечно, невозможно не восхищаться Суй Вэньцзин и Хань Цуном – их спортивный путь поражает.

– У Лу Чэнь в Китае огромная ледовая академия. Ты учишься на тренера – хотела бы открыть что-то подобное?

– Пока об этом говорить рано, я только закончила первый курс. Если честно, я даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером.

Если ты что-то умеешь, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений. Потенциально, конечно, это очень интересно. Но я сегодня не готова ответить, что мне интереснее после завершения карьеры: тренировать или выбрать совершенно другой род деятельности. В обоих случаях мне предстоит многому учиться.

– Ты думаешь про второе образование?

– Сейчас все мое время уходит на участие в различных проектах и учебу, для меня это очень важно. Я пока не знаю, в какой именно области хотела бы продолжить образование. Это должен быть уже полностью осознанный выбор и именно то, что пригодится мне в будущей работе.

***

Умение Щербаковой строить отношения с китайской аудиторией лучше всего иллюстрирует один эпизод. К фанатам, встречающим ее в пекинском аэропорту, Анна вышла в именных кроссовках, подаренных ей на день рождения китайскими болельщиками.

Возвращаемся к разговору с Лу Чэнь: оказывается, Тутберидзе предлагали тренировать китайских фигуристок!

– Продолжим про Щербакову. Вы недавно опубликовали совместные фото Ани и вашей дочери Анастасии – видно, что девочки давно знакомы.

– Да, летом 2019-го мы с дочкой приезжали в Москву. Она занимается фигурным катанием, хоть и на любительском уровне. И она была счастлива сфотографироваться с Аней. Ну а сейчас они решили этот снимок повторить.

Я приезжала тогда, чтобы обсудить с Этери Тутберидзе перспективы тренировок в «Хрустальном» для одной нашей фигуристки, но планам помешала пандемия. Мы нацеливались не только на подготовку к домашней Олимпиаде, но и на долгосрочное сотрудничество. Нам хотелось сделать стажировки у Тутберидзе регулярными.

От этой идеи мы и сейчас не отказались, но после пандемии все очень тяжело начинать заново. Хотя я по-прежнему уверена: Китаю есть чему поучиться у России в фигурном катании, и я сделаю все, чтобы наши фигуристы могли заниматься у лучших.

Вашим фигуристам сейчас очень непросто. Но я считаю, что спорт не должен быть связан с политикой, поэтому я надеюсь, что вас скоро допустят до международных соревнований. Век фигуриста короток, пропуск даже одного сезона критичен. Особенно для женского катания – теперь там можно рассчитывать максимум на один олимпийский цикл. А уж для российских девочек ситуация и того тяжелее – у вас каждый год появляются новые сильные фигуристки.

После Олимпиады в Пекине ваши спортсмены открыли для себя китайский рынок, потому что теперь они тут известны. Это солидная аудитория с большими перспективами. Я сейчас, например, помогаю Щербаковой с различной деловой активностью, тут важно правильно все организовать. 

С шоу та же история – уже нельзя взять и привезти сюда фигуристов с показательными номерами. Это работало 10 лет назад, когда я приглашала Алексея Ягудина и других ваших фигуристов.

После ковида ситуация на рынке изменилась: компании сильно урезали рекламные бюджеты, поэтому спонсоров находить сложнее. У людей меньше денег, и к выбору развлечений они теперь относятся более внимательно. Поэтому надо искать новые способы привлечь аудиторию и не перекормить публику. Это бизнес, который должен быть выгоден для всех участников.

***

Кажется, объяснять выгоду китайского рынка нашим фигуристам уже не нужно. Именно там теперь наши главные рекламодатели и единственные международные шоу. И это может быть очень надолго.

Неизвестная жизнь Трусовой и Щербаковой в Китае: особые прозвища, реклама шампуня и машин, +650 тысяч подписчиков за ночь

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; instagram.com

25 комментариев

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Ирина Ларина
Какое интересное интервью с Лю Чен. И она оказалась права, что просто шоу номера будут неинтересны - залы практически пустые на наших фигуристах, хотя приехали самые яркие звезды. Явно просчитались и с датами, и с ареной и ценами на билеты.
Про Аню очень приятно было читать. Пусть у нее и дальше с Китаем складывается все удачно.
+12
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KMR
Даже теннис умыл. А кто-то по популярности на футбол замахивался)
+8
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Delirium
Рынок Китая перспективнейший, но нужно знать специфику, так что, надеюсь, через кооперацию с Чен можно будет наладить как спортивное взаимодействие, так и шоу туры.
+7
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BillShen
Ответ King_bez_ice
Все классно, но не совсем понятно почему такая стоимость билетов От этого пока тяжело оценить насколько нужны шоу в Китае
3 -33k - это от 30 до 330 евро. Это вполне себе нормальный разброс на абсолютно рядовой футбольный матч в Европе. На какой-нибудь Рамон Санчес Писхуан билеты столько будут стоить на матч с Сосьедадом Закаряна.
Другое дело что если китайцы не раскупили випы, то фигурка как событие никому в Китае не сдалась за такую цену... Если еще загитова будет кататься вполноги - то вообще пустые трибуны увидим.
+8
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Ритт
Отличная статья, Майя!!! Спасибо.
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vylysypydystychky
Ответ Ирина Ларина
Какое интересное интервью с Лю Чен. И она оказалась права, что просто шоу номера будут неинтересны - залы практически пустые на наших фигуристах, хотя приехали самые яркие звезды. Явно просчитались и с датами, и с ареной и ценами на билеты. Про Аню очень приятно было читать. Пусть у нее и дальше с Китаем складывается все удачно.
А как же безумная популярность Щербаковой в Китае? Почему армия её фанатов проигнорировала шоу, где их кумир является хедлайнером?
+4
-1
+3
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Юра Плисецкий
Отличная статья.
А главную мысль нужно было выделить жирным шрифтом.

Сейчас нельзя, как 10 лет назад, взять и привезти фигуристов с показательными выступлениями.

Китай хочет видеть у себя фигуристов в хорошей спортивной форме и качественные шоу.
Есть о чем задуматься.
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King_bez_ice
Все классно, но не совсем понятно почему такая стоимость билетов
От этого пока тяжело оценить насколько нужны шоу в Китае
+2
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Marya Y
==их главная мечта – приучить китайцев к ледовым шоу, рынок которых в стране до сих пор не развит.== На минуточку, ниже ссылка на фото с шоу в Пекине от 2.08.2015 - уже тогда китайский рынок был частью мировой индустрии ФК. Можно оценить уровень популярности в те времена. https://img-fotki.yandex.ru/get/6801/38902749.f/0_d9494_eccfd1a_XL.jpg Рынок развит, но пандемия на многое повлияла. Китайцев не надо приучать, им лучше напомнить о прежних временах.)
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RusVector
Я бы тоже при долларе по 100р. перенес все свои проекты из России хоть куда-нибудь, где есть иностранная валюта и побыстрее! Рубль туалетной бумажкой сделали!
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ДИОНИС
Отличная статья! Удачи нашим фигуристкам и фигуристам в покорении Китая!
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Elena S
Ответ KMR
Даже теннис умыл. А кто-то по популярности на футбол замахивался)
Там же великий ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ! А если без шуток- на теннисном турнире много звезд играют
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Макс Боронин
Ответ RusVector
Я бы тоже при долларе по 100р. перенес все свои проекты из России хоть куда-нибудь, где есть иностранная валюта и побыстрее! Рубль туалетной бумажкой сделали!
Но у тебя их нет
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Ярик01
Ответ KMR
Даже теннис умыл. А кто-то по популярности на футбол замахивался)
На теннис приехали действительно мировые звезды, а не нишевые.
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Fedor V
Хорошие новости, повеяло оптимизмом и надеждой развития отношений и ФК.
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Alex Vieri
Ответ tanya_1111
В смысле теннис умыл? Теннис так-то самый популярный индивидуальный вид спорта в мире.
Смотря как измерять популярность. Боксеры, думаю, могут поспорить...Точно также как и гонщики Формулы 1.
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tanya_1111
Ответ KMR
Даже теннис умыл. А кто-то по популярности на футбол замахивался)
В смысле теннис умыл? Теннис так-то самый популярный индивидуальный вид спорта в мире.
0
0
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именименя
Ответ vylysypydystychky
А как же безумная популярность Щербаковой в Китае? Почему армия её фанатов проигнорировала шоу, где их кумир является хедлайнером?
Какая ОЧ такая и популярность😁 пустые трибуны👍
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EmperorNazer
Ответ vylysypydystychky
А как же безумная популярность Щербаковой в Китае? Почему армия её фанатов проигнорировала шоу, где их кумир является хедлайнером?
Большую часть вип-мест около льда скупили именно фанаты Ани, на видео с финального номера по плакатам «Аня» это было прекрасно заметно. Верхние места тоже хорошо заполнены, а вот средние ряда плохо скупили. Просто надо цены скорректировать в следующий раз, не каждый фанат может позволить себе отдать несколько сотен долларов, а обычные зрители тем более за такие деньги не пойдут. Ну и, конечно, проводить шоу на конькобежных аренах - тоже идея так себе, мягко говоря.
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Алина Бель
Ответ BillShen
Ну кринж он и в Китае кринж. Если алиночка будет падать направо и налево - может и вылететь из этих гастролей. Cо свистом.
а некоторые даже не долетели, не нужны оказались))
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BillShen
Ответ девочкитакиедевочки
Даже в Китае без Загитовой никак. 😉
Ну кринж он и в Китае кринж. Если алиночка будет падать направо и налево - может и вылететь из этих гастролей. Cо свистом.
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девочкитакиедевочки
Ответ BillShen
3 -33k - это от 30 до 330 евро. Это вполне себе нормальный разброс на абсолютно рядовой футбольный матч в Европе. На какой-нибудь Рамон Санчес Писхуан билеты столько будут стоить на матч с Сосьедадом Закаряна. Другое дело что если китайцы не раскупили випы, то фигурка как событие никому в Китае не сдалась за такую цену... Если еще загитова будет кататься вполноги - то вообще пустые трибуны увидим.
Даже в Китае без Загитовой никак. 😉
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-2
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именименя
Судя по пустым трибунам, (сегодня зрителей было еще меньше чем вчера), популярность наших фигристок в Китае СИЛЬНО приувеличина😁 шуму то было, а оказалось пшик
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elan_
Не знаю, кому пришла идея выступать в Китае с шоу в начале октября. У них там сейчас "золотая отпускная неделя" - когда все навещают родственников. Всем китайцам точно не до шоу. Чтоб не быть голословным, цитата с турсайта:
=====

Важно: никогда не приезжайте в Китай с 1 по 7 октября. Передайте это знание друзьям, родственникам, коллегам на работе.

Обычных отпусков, как это принято у нас, в Китае не бывает (за редким исключением). То есть, куда-то поехать можно только в специально отведенное время, в установленные государственные выходные. Таких дней в году всего 11. К ним относятся Новый год по лунному календарю, первомайские праздники и так называемая “золотая неделя”.

“Золотая неделя” приурочена к 1 октября, Дню образования КНР, и длится по 7 октября. Любимая тема китайских граждан и китайских СМИ в этот период – столпотворение на вокзалах, которое творится по всей стране. 1,3 миллиарда человек СРОЧНО решает навестить свою бабушку, проживающую в 3000 км от них, ну или, если бабушку уже навещали, можно, например, посетить родителей, дядю, друзей или кого еще. Все выбираются из своих городов - массовый исход.
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