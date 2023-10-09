Россия строит альтернативу мировой фигурке – клубный формат с офисом в Узбекистане, Тутберидзе тоже в деле. Исследование Sports.ru

В консервативном мире фигурного катания – новый игрок с амбициями. Это Global Skating Academу, заявленная цель которой – развитие клубного формата.

Неожиданный проект для спорта с давно устоявшимися правилами, зато идейный вдохновитель академии вам точно знаком. Александр Лакерник – бывший вице-президент ISU по фигурному катанию (то есть, по сути, босс мировой фигурки в большой коньковой федерации), влиятельный и авторитетный до сих пор.

За весенней презентацией клуба последовала сильная новость: сотрудничать с молодым проектом согласилась команда Этери Тутберидзе, что сразу привлекло к Академии особое внимание. Тренеры «Хрустального» отвечали за премьерные сборы GSA в межсезонье. В планах клуба также фигурировали обучающие семинары и проведение соревнований.

Турниры не между странами, а между клубами для фигурного катания редкость. Такие соревнования если и устраивают, то в основном на национальном уровне. Но новый проект нацелен на работу по всему миру. Международное сотрудничество – ключевой момент в концепции GSA, что в текущих реалиях звучит смело: российский спорт заперт в вакуум внутренних соревнований.

Так что из себя представляет Глобальная академия фигурного катания? Что это – хитрый ход для попадания российских фигуристов на международку или просто коммерческий проект могущественного Лакерника при поддержке Тутберидзе? И как к этому относится ISU?

Скандал на старте: почему из топ-менеджмента пропали изначально заявленные иностранцы?

В прошлом году 78-летний Лакерник не смог переизбраться на пост вице-президента ISU по фигурному катанию – после 6 лет в кресле главного по мировой фигурке. Формально ему помешал возраст: чиновникам старше 75 лет в ISU баллотироваться запрещено, а предложение поднять этот ценз до 80 лет отклонили (в отличие от лимита для фигуристов).

Но было понятно: после февраля 2022 года такую должность россиянину не оставили бы. Лакерник занял пост почетного вице-президента – представительскую позицию без возможности влиять на происходящее в ISU.

Почетная пенсия не устроила, и меньше, чем через год Лакерник объявил, что возвращается в фигурное катание – с коммерческим проектом. Новость о создании Академии появилась 8 марта, уже через неделю прогремел первый скандал.

Вот так изначально выглядел список руководства Global Skating Academy (март-2023).

Визитка не оставляла сомнений: перед нами поистине глобальная организация. Президент – технический контролер ISU из Бельгии Рита Зоннекен, вице-президент – Эвелин Россухи-Шнайдер (второй человек в австрийской фигурке), Александр Лакерник – в скромной роли соучредителя.

В марте Зоннекен должна была ехать на чемпионат мира в Японию как руководитель бельгийской сборной, но за несколько дней до начала ЧМ ее неожиданно с этой должности сняли. Бельгийская федерация проговорила причину: «Не хотим, чтобы фигуристам задавали вопросы об участии Риты в только что созданной структуре – это нарушит спокойствие внутри команды».

Сама Зоннекен тогда отрицала слухи о работе с Лакерником: «Это фейк. Да, велись обсуждения, но не больше».

Правда, уже в июле в аккаунте академии в социальных сетях бельгийка появилась среди специалистов, которые «проведут обучение и экзамены для участников предстоящих семинаров GSA», а в среде пошли разговоры, что бельгийская федерация приостановила ее контракт.

В разговоре со Sports.ru глава Королевской федерации фигурного катании Бельгии Юрген Шроен это опроверг.

«Да, Рита больше не является техническим специалистом ISU, но исключительно из-за возраста, других причин тут нет. При этом она продолжает консультировать нас на национальном уровне: в Бельгии мало специалистов такого калибра, и мы очень ценим ее знания. Большую часть года она в разъездах – ее часто зовут провести семинары в разных концах мира, особенно в Азии.

Что же касается истории на чемпионате мира... Да, тогда только вышла новость о создании этой академии, а мы не хотели, чтобы наш тимлидер был в центре внимания по вопросам, не связанным с бельгийским фигурным катанием. При этом мы не можем ограничивать или контролировать сотрудничество наших консультантов с другими организациями. Это их право».

Совпадение или нет, но вскоре иностранные фамилии с сайта Академии исчезли. Отредактированный список топ-менеджеров выглядит так.

Александр Лакерник теперь в главной роли, второй соучредитель – его давняя правая рука Мария Ерашова. За финансовые вопросы отвечает ее брат Даниил.

Лакерник и Ерашова согласились поговорить со Sports.ru и рассказать про проект. По словам Марии, изменения в руководстве никак не связаны с реакцией в мировой прессе:

«Решение обновить структуру академии мы приняли за день до громких заголовков в СМИ. Наши юристы убедили нас в том, что на данном этапе проекту по уставу совсем не обязательно иметь президента или вице-президента. Если сильно разрастемся – вернемся к этому вопросу. Рита и Эвелин с пониманием отнеслись к этим изменениям».

А нет ли тут конфликта интересов с ISU? Что думают в Союзе про инициативу своего бывшего руководителя

Создание Академии в иностранной прессе и правда восприняли однозначно: русские ищут способ попасть на международные соревнования в обход санкций – при этом используя административные связи Лакерника и медийность / статус / класс Тутберидзе.

По информации Sports.ru, несколько европейских федераций даже просили разъяснений у нового вице-президента ISU, канадца Бенуа Лавуа – как Союз относится к созданию частного клубного чемпионата.

Мы не знаем, что ответил на запрос Лавуа (и ответил ли), поэтому связались с ISU сами. Но там нам посоветовали обратиться напрямую к Лакернику: «Международный союз конькобежцев никак не связан с этим проектом, поэтому мы не считаем возможным комментировать эту инициативу».

Формально это действительно так: ISU регулирует фигурное катание только на национальном уровне – на турнирах под эгидой Союза спортсмены выступают под флагом страны, которую представляют. Из этого принципа выбивается разве что синхронное катание – там как раз между собой соревнуются клубы (из российских на слуху питерский «Парадиз» и казанский «Татарстан»). Но на международных турнирах всегда указывается, под каким флагом выступает команда, а на чемпионате мира, к примеру, все равно есть квота на участников от страны.

Сам Лакерник тоже подчеркивал, что никакого конфликта интересов нет: «Запрета со стороны Международного союза конькобежцев на межклубные соревнования нет, поскольку спортсмен в этом случае представляет клуб, а не страну. Поэтому российские фигуристы смогут принять участие в наших соревнованиях».

В конституции ISU соревнования между клубами упомянуты, но парой абзацев. Там подчеркивается, что результаты таких соревнований не могут считаться отбором для турниров ISU, а сами состязания должны быть организованы не страной, а клубом, и «оставаться исключительно в рамках клубной сферы деятельности».

В Академии уверяют, что надобности согласовывать формат с ISU не было – теперь, когда Лакерник там не работает, корпоративную этику проект не нарушает:

«Мы занимаемся развитием фигурного катания в самом широком смысле. Разве это противоречит интересам ISU? Хуже своим проектом мы точно никому не делаем», – говорит Ерашова.

Справедливости ради, соревнования на уровне клубов придумал не почетный вице-президент ISU. Просто раньше эта практика существовала только на национальном уровне. Например, в Москве уже год проходит турнир «Битва школ» – его придумала столичная Федерация фигурного катания во главе с Ниной Мозер. В серии участвуют 20 спортивных школ со всей страны, а на первом этапе с показательными номерами выступали Аделия Петросян и Софья Акатьева от «Хрустального».

Но международный размах идее придал именно Лакерник.

Работа с Тутберидзе и иностранцами – как Лакернику удается привлекать в стартап громкие имена

«Умнейший человек» (цитируем Татьяну Тарасову) знал, как громче заявить о старте проекта. Участие Этери Тутберидзе сразу вывело академию в число элитных игроков на рынке. Кстати, сборы GSA – первые, которые Тутберидзе согласилась провести со всеми желающими, а не только с фигуристами «Хрустального».

Александр Лакерник объясняет почему: «Раньше бы я вряд ли обратился к Этери Георгиевне с таким предложением – у нее было достаточно международной деятельности в плане соревнований, но сейчас нужно придумывать активности вне страны».

Лакернику вторит и сама Тутберидзе:

«Нас искусственным путем лишают возможности работать на международном уровне, и вдруг появляется шанс делать что-то новое. Пусть это будет через мастер-классы, почему нет? По-моему, самое время. Думаю, что это выход не только для российского, а для всего фигурного катания. Надо стараться двигаться вперед в любой ситуации».

Идею проекта проговорили сразу, как стало понятно, что доступ к международке для наших фигуристов закрыт на неопределенный срок. Лакерник не скрывает, что клубный формат турнира – в том числе спасительная соломинка, за которую может ухватиться российская фигурка.

«Мы решили заняться проведением межклубных мероприятий – на это никакого запрета нет. Спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования, согласно правилам ISU, проводить можно. Если ситуация с отстранением будет продолжаться, этот вариант станет более актуальным. Это не решение проблемы, но хоть что-то в плане международной активности», – объяснял Лакерник.

Обратите внимание на оборот «не запрещено». Лакерник придумал, как воспользоваться тем, что такой формат не затрагивает регламент ISU, а, значит, развивать фигурное катание теперь может самостоятельно, без оглядки на Союз.

В интервью Sports.ru Лакерник уточнил:

«Да, в силу возраста и международной обстановки я больше не являюсь избранным лицом в ISU. Они могут привлекать меня, но пока загружают не сильно. А я всю жизнь прожил в фигурном катании, хоть это и не моя основная профессия. Я чувствую в себе силы работать – и мой опыт вполне подходит для международной деятельности.

Вот мы и вспомнили об идее, которая давно крутилась в голове. Клубное фигурное катание существовало в каком-то виде и до нас, но мы решили построить именно глобальную межклубную систему . Нам важно привлечь страны, которые не часто попадают на международные соревнования – у них просто нет фигуристов сильного уровня.

Мы не пытаемся заменить ISU, это параллельная история – на том уровне, который ISU просто физически не может охватить. Наша цель – работать на пользу мирового катания.

Я хочу особенно подчеркнуть, что наши двери открыты для всех – мы создавались не для участия фигуристов из конкретной страны. К нам может заявиться любой клуб из любой точки земного шара».

За лето на GSA успели поработать не только российские специалисты – семинары вели и уже упомянутая бельгийка Зоннекен, и техспец из Латвии Раймо Реинсалу.

Представить себе, что сегодня с проектом из России соглашаются сотрудничать европейцы, сложно, но академия не имеет российской прописки. Зарегистрирована она в Узбекистане – так проще поддерживать международный статус и решать финансовые вопросы в условиях санкций.

Очевидно, что главный актив нового проекта – связи, репутация и опыт Лакерника. Все иностранцы, соглашающиеся сотрудничать с GSA, – его старые знакомые по ISU. Многие – из-за того же возрастного ценза – работать там больше не могут, а новый формат позволяет им оставаться в фигурном катании. Да и глупо было бы не использовать накопленный ими опыт.

К тому же, Лакерник по-прежнему свой человек в среде и умеет находить аргументы для сотрудничества, в том числе с Тутберидзе.

Сколько стоит потренироваться у Тутберидзе? И кто финансирует Лакерника?

Размах, с которым новый клуб взялся за дело, немедленно вызвал вопросы об источниках финансирования.

«Это частный проект, никаких государственных денег у нас нет и быть не может. У нас нет инвесторов, мы на полной самоокупаемости и пока работаем себе в убыток», – отвечают учредители.

Неделя сборов с Тутберидзе и Сергеем Дудаковым стоила от 800 до 1500 долларов (в зависимости от возраста участников), это только за сами тренировки – проживание и питание оплачивалось отдельно. Цена вполне рыночная, летние сборы у Стефана Ламбьеля или Алексея Мишина обойдутся примерно в ту же сумму.

Участие в онлайн-семинарах для судей и вовсе стоит 100 долларов. Программа заточена не только на опытных техспецов – обучать готовы и совсем новичков, поэтому много заявок пришло из экзотических для фигурки стран: Индонезии, Сингапура и Ирана. Все теоретические занятия проводит сам Лакерник – в академии он явно не свадебный генерал.

«Мы хотим подчеркнуть: это не клуб, созданный Лакерником и Тутберидзе. Наша концепция – приглашать разных тренеров, и уже в следующем сезоне мы планируем сотрудничество с известными иностранными специалистами. Можно сказать, что это наше уникальное торговое предложение. Раз уж мы первые вышли на этот рынок, сделать это надо было ярко.

А у Тутберидзе – лучший штаб в мире. И знаете? Когда видишь, как команда Этери Георгиевны работает на наших сборах, понимаешь, почему она столько достигла. Они выкладывались по максимуму – без скидок и халтуры», – отмечает Ерашова.

Но обучение и сборы – явно не то, ради чего придумывали новый проект.

В октябре в Ташкенте пройдет первый межклубный турнир под эгидой GSA. Пока соревноваться будут только юниоры и фигуристы помладше, заявки подали клубы из нескольких стран (в том числе, европейских).

Призового фонда нет – напротив, за участие в соревнованиях надо заплатить 80 долларов (если катаешь одну программу) или 100 (если выступаешь и с короткой, и с произвольной). Но это стандартная мировая практика для турниров такого уровня. Сувениры и дипломы участникам, конечно, приготовили, но главное для них – соревновательный опыт, который во многих странах просто негде получить.

Нет сомнений, если появятся громкие имена (или хотя бы российские клубы) – появятся и спонсоры. Ждать ли на турнире юниоров из «Хрустального»? Ерашова этого не исключает:

«С Тутберидзе мы этот вопрос не обсуждали. Безусловно, мы вышлем в «Хрустальный» приглашение, но ровно такое же, как и другим клубам. Решат заявиться – мы будем очень рады, ведь там занимаются фигуристы высочайшего уровня. Но мы открыты для всех и приоритет никому не отдаем».

Изучаем мировой опыт. Почему в футболе турниры между клубами норма, а индивидуальный спорт пока буксует?

В игровых видах к турнирам между клубами все привыкли – футбольная Лига чемпионов или КХЛ в хоккее ни у кого вопросов не вызывают. С индивидуальными видами сложнее. Проект похожего масштаба есть разве что в велоспорте – на «Вуэльте» или «Тур де Франс» спортсмены выступают именно за клубы.

International Swim League – еще один пример попытки вывести индивидуальный спорт из-под государственного флага. В серии соревнуются не отдельные пловцы, а команды, объединяющие спортсменов из разных стран. Да, строго говоря, принадлежность участников здесь не клубная, но и национального принципа отбора нет. Турнир этот молодой и пока поставлен на паузу, но среди пловцов пользовался большой популярностью – возможностей заработать в плавании не так много.

В лыжах тему с клубами тоже обсуждают – идею проводить такие соревнования лоббирует сам Йоханнес Клэбо. Норвежец уверен, что новый формат привлечет в гонки спонсоров и зрителей – существующая система Кубка мира, по его мнению, устарела и превращает лыжи в нишевый спорт (что-то подобное мы регулярно слышим и про фигурное катание, не правда ли?).

Кстати, по такой системе успешно работает марафонская серия Ski Classics – в ней соревнуются профессиональные лыжные команды, и национальность спортсменов там не играет роли. Большой популярности у зрителей (и у спонсоров) турнир, правда, не заработал – мешает отсутствие статуса.

***

Вообще, есть ощущение, что придумай такой формат не россияне, а канадцы – вопросов и нервозности в индустрии было бы куда меньше. Идею сочли бы как минимум интересной, а уже на первый турнир бы заявились десятки команд из Европы и Америки.

В западной системе именно на клубы ложатся основные затраты на развитие фигуристов – поэтому идея получить трофей многим из них явно понравилась бы.

Не забываем и один из главных выводов последнего финансового отчета ISU: спад зрительского интереса. Международный союз конькобежцев – консервативная и крайне неповоротливая организация. Возможно, новый соревновательный формат – как раз то, что привлечет ту самую «новую, более широкую и молодую аудиторию по всему миру» (цитата из отчета)?

Представьте себе турнир, на котором друг с другом соревнуются фигуристы из «Ангелов Плющенко», «Хрустального», канадского «Крикет клаба» и калифорнийского «Great Park Ice». Были бы у организаторов проблемы с продажей билетов и прав на трансляции?

Владельцы Global Skating Academy не скрывают, что планируют сделать проект финансово успешным. Мария Ерашова уверена: фигурка может и должна быть прибыльным бизнесом:

«Откуда взялось мнение, что зарабатывать на фигурном катании позорно? Комментаторы в интернете же ходят на работу не бесплатно. Чтобы нам получить первую зарплату на этом проекте, надо сначала вложить туда раз в 20 больше.

Сперва инвестиции – и только потом доход, да и то, если формат станет успешным. Это законы бизнеса, они ровно так же работают в спорте. А что касается критики... Не критикуют тех, кто ничего не делает».

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф