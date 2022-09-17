«Знаю много слов по-русски: «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Лучшая фигуристка США любит Россию

В сборной США новый лидер – 15-летняя Изабо Левито: два серебра взрослого Гран-при, победы на турнирах в Братиславе и Филадельфии – она настроена серьезно и в финале на этой неделе поборется за золото.

Женское катание – знаковый вид для американцев, но со времен Мишель Кван не было стабильного лидера. А уж олимпийское золото для Америки в последний раз завоевывала и вовсе Сара Хьюз, спорно обыграв в 2002-м Ирину Слуцкую. С тех пор корону главной олимпийской надежды примеряли то Саше Коэн, то Грейси Голд, то Алисе Лью.

Теперь – Левито: действующая чемпионка мира среди юниоров впечатляет артистизмом и сложностью программ, у нее русские тренеры (!) – знакомый сценарий, не раз приносивший золото фигуристкам «Хрустального». Изабо и правда крепко связана с Россией: занимается у Юлии и Вячеслава Кузнецовых, для программ выбирает музыку Чайковского и Евгения Доги, а в кумирах – Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Майя Багрянцева поговорила с Левито и ее тренером Юлией Кузнецовой.

Изабо освоила 25% слов из курса русского, а еще – научилась готовить котлеты

– Давай сначала не про фигурное катание. У тебя первый сезон по взрослым, турнир за турниром – а что со школой?

– Я сама до сих пор не понимаю, как все успеваю – и вообще успеваю ли? Если честно, полноценно совмещать школу и спорт на таком уровне невозможно, но с другой стороны – остальные же как-то справляются. Преклоняюсь перед такими спортсменами. Мне сложно, это как две работы одновременно. Я оставляю себя на льду, все силы брошены туда. Поэтому грустно понимать, что учеба идет по остаточному принципу. Так что это борьба каждый день. Все время надо выбирать, что в приоритете – и чаще всего это каток, а не учеба.

Учусь я онлайн, в обычную школу не хожу – так намного эффективнее. Уроки делаю между тренировками, урывками. И то только в те дни, когда на льду все прошло хорошо, без стресса. Ну и в выходные – тут накапливается гора учебы. Мне повезло, я жаворонок, просыпаюсь в 6:30, и вот воскресное утро – главное мое время для уроков.

– Все твои тренеры – из России, как обстоят дела с русским языком?

– Пару лет назад я даже начала им заниматься. А потом поняла, что не могу тянуть одновременно два иностранных языка: моя мама итальянка, поэтому половина семьи говорит по-итальянски. А мой italiano пока далек от идеала: я все понимаю, но ответить нормально не могу – не хватает словарного запаса. И как понимаете, это вопрос семейной чести для меня, ха-ха. Так что где-то через год полностью освоюсь с итальянским, а потом снова примусь за русский.

Я пока и так между учебой и льдом вздохнуть толком не могу, а тут еще иностранные языки. Но знаете, я ведь неплохо продвинулась с русским – Duolingo (онлайн-тренажер иностранных языков – Sports.ru) уверяет, что я освоила 25% слов из курса русского.

– На тренировках можешь что-то сказать по-русски?

Кузнецова: Она знает «давай-давай», «хорошо», «молодец».

Левито (перебивает): Я знаю больше, вы что! Вот например (говорит по-русски): «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Поэтому если я окажусь в России и потеряюсь – я справлюсь. «Я хочу вода», «я устала», «я хочу спать», «я хочу в кровать». Ну и яблоки с яйцами – так что как-нибудь выживу.

– В России ты пока не была ни разу?

Кузнецова: С этим не очень просто – Изабо нужна виза. Мы собирались приехать два года назад, но потом начался ковид, а теперь вот это все... Мы планировали потренироваться у моих хороших друзей – в группе Евгения Рукавицына, где сейчас занимается Настя Губанова. Пока не получается, к сожалению.

– А в Италию ездила?

Левито: Да, один раз, когда была совсем маленькой, и еще прошедшим летом. Обожаю Италию! Отличная получилась поездка к семье, которую я так редко вижу. Это же, по сути, было мое первое путешествие, никак не связанное с соревнованиями. Поэтому я отдыхала и наслаждалась жизнью.

– И итальянской кухней, да? Как она тебе?

– Это моя любимая кухня, запросто могу питаться только ей – к тому же если учесть, что в еде я довольно привередлива. Так что я вдвойне рада, что финал Гран-при в этом году проходит в Турине. Я не подвела итальянскую бабушку – отобралась туда. Здорово приехать в страну, когда знаешь ее язык – это же совсем другие ощущения.

– Ок, а русскую еду какую-нибудь пробовала?

– Нет. Я знаю слово «борщ» – вот, пожалуй, и все мои познания. А, нет! Еще «котлета»! Юлия даже научила меня их готовить. Я не то чтобы консервативна в еде – просто не очень люблю смешивать некоторые продукты. Ну и не выношу острое, перец мне никуда добавлять нельзя. А так ем и молочку, и мучное.

Ок, я стараюсь не думать о том, как именно делается сыр – поэтому из всех сыров ем разве что моцареллу и тертый пармезан к пасте. Ну я же наполовину итальянка, чего еще от меня ждать.

«На Олимпиаде Медведева чувствовала, что она катает». Изабо в восторге от Жени, мама даже подарила ей такую же салфетницу

– Тебе 15 лет – многие фигуристки вскоре сталкиваются с проблемами роста. Ты боишься пубертата?

– Нет. Мне кажется, что если я буду за собой следить, все делать потихоньку – ну условно говоря, если масло на бутерброд мазать тоненьким слоем, а не вываливать куском – то буду в порядке. Не знаю, понятна ли эта аллегория? Конечно, никто наверняка не знает, но меня это пока не сильно беспокоит. Думаю, мне повезло с генетикой. Ну и я немного тренируюсь...

– Но ты настроена на долгую жизнь в спорте? Например, Алиса Лью сразу объявила, что за медалями не гонится – и довольно быстро ушла.

– Я другой человек. Я не сажусь и не думаю: ок, буду кататься еще столько-то дней. Моя карьера в большом спорте только начинается, посмотрим.

– Есть что-то особенное в работе именно с русскими тренерами?

– Мне очень нравится, что им не все равно. Они на все обращают внимание. Видно, что они принимают все близко к сердцу, эмоционально реагируют, выкладываются на 100%. Мне нравится, как они меня поддерживают – я всегда чувствую их плечо.

(В этот момент Юлия Кузнецова прочитала в новостях, что Туктамышева выиграла этап Гран-При в Москве)

Кузнецова: Она выиграла, выиграла! Обошла даже Софью Акатьеву! Нет, никаких вопросов к Соне – она невероятная, Этери прекрасный тренер, да что там – лучший в мире. Но это такой результат! Мы так рады за Лизу, слов нет.

– Изабо, ты знаешь новых русских девочек – следишь за конкурентками?

– Это, наверное, прозвучит странно, но почти нет. У меня реально не хватает на это времени. Да и потом, их так много! Я вообще поняла, что фигурное катание почти не смотрю. Слежу разве что за программами тех фигуристов, которые мне нравятся – и все. Это как любимый сериал на Нетфликсе – просто сидишь и пересматриваешь его, раз за разом.

Изабо Левито, Софья Муравьева и Анастасия Зинина

– Ты начала заниматься фигурным катанием в 3 года. Помнишь, кто вдохновлял тебя тогда из спортсменок?

– Не особо. Первой фигуристкой, которая меня потрясла, была Евгения Медведева. Мне было лет 10, наверное: я помню, как собиралась на каток и смотрела ее прокат на мамином телефоне.

– Расстроилась ее серебру на Олимпиаде?

– Да, наверное. Я недавно пересмотрела те олимпийские программы. Знаете, Алина Загитова все сделала технически великолепно. Я смотрю на эти прокаты и понимаю: вау, это ведь невероятно сложно. Но мое сердце было всегда с Евгенией.

– При этом тогда Алине было 15 – как тебе сейчас, но тебе ближе все равно история Медведевой...

– Евгения чувствовала, что она катает. Есть люди, которые живут музыкой – и их движения на льду связаны с этим. Это невозможно выразить словами, но я слышала тогда Медведеву в прокате, она будто перенесла меня к себе на лед.

Я восхищаюсь тем, как она тогда собрала себя и сделала все прыжки, не забывая об истории в программе. Это было само совершенство, хотя идеала все равно никому никогда не достичь. Поэтому она для меня – настоящее вдохновение. Я поняла тогда, что я хочу так же и попробую этого достичь.

Кузнецова: Она всегда будет идолом и иконой фигурного катания.

Левито: Несколько лет назад мне мама даже купила такую же салфетницу, как у Евгении, зная, как сильно это меня порадует.

«В Америке взрослеют позже, чем в России. Условия более тепличные»

– Это твой первый взрослый сезон – насколько амбициозны планы?

– Моя задача – становиться лучше и сильнее с каждым соревнованием. Мне важно понимать после прокатов, что я сделала шажок вперед, что я отдала себя зрителям и в чем-то стала лучше. Это необязательно должен быть значимый прогресс каждый раз. Но внутри я должна чувствовать, что двигаюсь вперед.

– В прошлом году ты тренировала четверной тулуп, были разговоры про тройной аксель. Но потом травма и снятие с финала юношеского Гран-при. Как сейчас с этим обстоят дела?

– Были определенные проблемы роста, но сейчас все вроде позади. Я не тороплюсь и не бегу за квадами. Надеюсь, что рано или поздно запрыгаю их. Но я не хочу торопиться, не хочу гонки.

И потом, мне есть над чем работать и без четверных. Мне важно сфокусироваться на представлении программ, я теперь выступаю не по юниорам и должна показывать взрослое, осмысленное катание. А из сложного пока буду прыгать каскад с риттбергером, я его обожаю, не могу представить программу без него.

– Юлия, с вами часто работает Евгений Платов (двукратный олимпийский чемпион в танцах вместе с Оксаной Грищук – Sports.ru), что это дает Изабо?

Кузнецова: Да, этим летом он дважды к нам приезжал. Здорово, что он – с его огромным опытом – помогает нам. Он учит нас, в первую очередь, как кататься под давлением и как не терять при этом программу. Ну и, конечно, навыки самого катания, скольжение – в этом Платов невероятный мастер.

– Если продолжить про русских тренеров – в сети есть совместная фотография Изабо и Олега Протопопова (двукратный олимпийский чемпион в парах вместе с Людмилой Белоусовой – Sports.ru). Как они познакомились?

Кузнецова: О, это фото до сих пор у меня в телефоне. На всю жизнь запомнила тот момент!

Изабо приехала на отборочные соревнования перед национальным чемпионатом, тогда еще маленькая. Мы разминались на катке, а там тренировался Протопопов. Сама Изабо, конечно, не знала, кто это. Но когда я его увидела, то поняла: мы обязаны сфотографироваться вместе, чего бы мне это ни стоило. Он же легенда!

Он, конечно, в фото не отказал и спросил Изабо, кто она и что тут делает. А наша девочка ответила: я приехала выиграть эти соревнования. Потом-то я показала Изабо все его программы и объяснила, что это за мужчина стоит с ней на фото.

– Вы как тренер можете сформулировать, что в вашей ученице особенного? Почему она выигрывает?

– Она очень стойкий человек, настоящий боец, внутри нее такой стержень – это невозможно описать. При этом она может и покапризничать, конечно – ну она же девочка, куда без этого.

– Обычно тренеры, наоборот, говорят, что фигуристки в этом возрасте послушные, с ними проблем меньше, чем с мальчиками...

– Ну это в России: у девочек высокая конкуренция, поэтому они умеют зубы сжать и держаться. Американские девочки немного другие и работают в других условиях.

Да, когда Изабо устает – может и пожаловаться, и не соглашаться с чем-то. Но тогда мы с ней садимся и говорим: зачем тебе все это, почему ты здесь? Она же отлично понимает, что фигурное катание – это ее путевка в жизнь.

Она не из такой богатой семьи, у нее нет никаких гарантий, ей надо зарабатывать на будущее. То есть мотивировать и уговаривать ее не приходится. Просто иногда нужно напомнить, сколько она уже прошла и как высоко залезла. Главное – не сдаваться, обидно будет все это потерять. Да, сейчас тяжело, но потом будет легче, помни – не всем так повезло, как тебе.

Она не одна, для нее каток – второй дом. Ее тренеры – это, можно сказать, вторые родители. Наверное, я знаю ее лучше, чем родная мама. И по музыке для программ так же: я просто знаю, что на нее «сядет». В прошлом году принесла ей музыку для произвольной на следующий сезон – мелодию из русского кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». И она сразу начала крутиться, глаза загорелись: «Ой, как мне нравится, это что – правда мне? Спасибо огромное!» Ну что, нравится – носи.

Изабо при этом очень взрослая по мозгам, хваткая и умная, но жизнь знает пока мало, конечно. В Америке взрослеют позже, чем в России, мне кажется. Условия более тепличные – мама на каток привезла-увезла, за место в вагоне метро бороться не надо, тренер обо всем позаботится. Да, она пашет и работает на износ – я ведь тренер очень требовательный, прямо в русских традициях хочу от нее много.

– Но и результат получается тоже русский, так ведь?

– Ну, пока еще не совсем, хочется больше.

– Отстранение российских спортсменов вам с Изабо помогает или мешает?

– Для нас это потеря. Прогресс останавливается, понимаете? В этом году на этапах Гран-при прыгают каскады 3-2 – да и мы, как видите, уже не форсируем ни тройной аксель, ни квады. В том сезоне мы очень упорно к ним шли, а сейчас понимаем, что можно работать и над другими аспектами. На юниорском чемпионате мира у Изабо лутц-риттбергер стоял во второй половине программы, а сейчас там лутц-тулуп. Потому что «нам хватает», понимаете?

Я этим, конечно, не очень довольна, но я должна играть по правилам, а правила сейчас такие. Поэтому для меня как для тренера это потеря – я люблю амбициозные цели.

А сейчас для нас главное – катание, скорость и презентация. Компоненты. Мы съездили на Skate America – и Изабо увидела, как каталась Эмбер Гленн, как с публикой во время проката общается Каори Сакамото. А русские девочки – вообще локомотив фигурного катания. Мы все равно за ними следим, смотрим их выступления, равняемся на них. Это мировые лидеры, как к этому ни относись, это правда. Мы за ними тянемся и не хотим от них отстать.

– Вы работаете с Изабо с ее трех лет – нет страха, что она сейчас подрастет и уйдет? Или ее уведут.

– Если это случится, это будет ее выбор. Я знаю, что буду в ее сердце – что бы ни случилось, я ее вторая мама. Я всегда говорю: это твоя жизнь, решать тебе. Я буду поддерживать и подсказывать, но если ты скажешь, что тебе надоело и ты хочешь уйти – я пойму.

А если решат ее переманить... Ну я же знаю, что она приезжает на соревнования такая перспективная, хорошая и выглядящая как ангел – потому что мы ее так подготовили. Пускай пытаются переманить – увидят, что внутри она далеко не такой ангел.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Mathieu Belanger/AFLO ; instagram.com/isabeau.levito; instagram.com/Михаил Шаров