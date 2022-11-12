Морис Квителашивли – ветеран группы Тутберидзе – теперь тренируется не у Тутберидзе. В чем проблема?

Морис Квителашвили – лучший грузинский фигурист, призер Евро – провел в группе Этери Тутберидзе практически всю карьеру (более 10 лет вместе).

«Уход», «переход», «бегство» – за сутки появилось несколько версий, почему Морис теперь не в «Хрустальном». Разбираемся, что же случилось на самом деле, и нам помогают многие причастные.

1. Накануне прошла информация, что 27-летний Квителашвили приостановил сотрудничество с «Хрустальным» и переехал в Италию, в штаб к Лоренцо Магри.

«Причиной приостановки сотрудничества стали проблемы с логистикой, вызванные обстановкой в мире. Решение принималось совместно с Тутберидзе».

На это успел в привычной манере отреагировать президент «Самбо-70» Ренат Лайшев: «Где бы он ни находился после работы с Этери Георгиевной, у него ничего не получится. Все великие свершения случаются только в России! Пусть они зарубят себе раз и навсегда. Никогда нельзя уезжать оттуда, где тебе хорошо и где тебе по-настоящему хотели добра».

Сам Морис подтвердил переезд, подчеркнув, что с штабом Тутберидзе все согласовано: «Да, это так, тренируюсь в Италии. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут еще меняться».

2. Через несколько часов, правда, Квителашвили опубликовал уточнение: «Ребят, новость содержит неправильную информацию, и ситуация немного другая. Я не ушел из группы Этери Георгиевны, я просто временно тренируюсь в другом месте».

При этом на официальной странице ISU обновился клуб, за который выступает Квителашвили: в профиле записана уже итальянская Young Goose Academy, а не «Хрустальный».

3. Но и это не конец истории. Перед короткой программой на этапе Гран-при в Шеффилде Морис почему-то удалил свое сообщение. День у него, очевидно, выдался нервным – что не могло не сказаться на прокате: наошибавшись, перед произвольной программой Квителашвили занимает последнее, 12-е место.

«Никто никуда не сбегает». Логистика и правда поплыла: проблемы почти у всех грузинских фигуристов, связанных с Россией

• От новых комментариев после выступления Морис ожидаемо отказался, но ситуацию прояснила глава грузинской федерации Мариам Гиоргбиани:

«Из-за определенных обстоятельств Морис, как и некоторые другие наши спортсмены, вынужден на какое-то время поменять место тренировок. Никто никуда не сбегает, это не уход из предыдущего штаба, решение согласовано с Этери Георгиевной. У нас остаются прекрасные отношения и с Тим Тутберидзе, и с итальянской академией. Мы очень благодарны обеим школам, что они вошли в наше непростое положение».

• Интересно, что второй грузинский одиночник – Ника Егадзе – остается в «Хрустальном», и уже на следующем этапе в Японии его выведет на старт Сергей Дудаков. В грузинской федерации подчеркивают, что все это исключительно рабочие моменты – и политического давления они не испытывают:

«Никакого скандала нет, все это – только из-за проблем с логистикой. Настя Губанова сюда добиралась с огромными сложностями – сначала пешком переходила через границу с Финляндией и только оттуда летела в Шеффилд. Билеты на самолет из России стоят безумных денег, и даже у ISU, который берет на себя оплату транспортных расходов, есть определенный потолок на такие траты».

Губанова продолжает тренироваться в Петербурге в штабе Евгения Рукавицына, но уже месяц назад на турнире в Хельсинки в КиКе с ней сидел... Морис Квителавшили. Те же проблемы с логистикой, видимо, не позволили тренеру приехать и на этап в Шеффилд с Анастасией.

«Пока мы еще хоть как-то можем это тянуть – мы будем это сотрудничество сохранять», – Мариам Гиоргбиани понимает, что смена тренера в середине сезона – ситуация экстремальная.

• Именно с таким форс-мажором столкнулись грузинские парники: Анастасия Метелкина и Даниил Паркман приехали в Шеффилд с новым тренером – на старт их выводит немец Александр Кениг, готовивший к Олимпиаде-2018 Алену Савченко и Бруно Массо. Еще в сентябре на турнир в Оберстдорф пара приезжала с Василием Великовым, но сразу после этого спортсмены сменили тренеров и переехали в Берлин.

Через месяц к ним присоединился и второй грузинский дуэт – Карина Сафина с Лукой Берулавой, тренировавшиеся последний сезон в «Хрустальном». Контакт с московским штабом они не теряют, неделю назад во Францию приезжали с Сергеем Дудаковым, а Павлу Слюсаренко фигуристы регулярно отправляют видео с тренировок.

А что говорит новый (временный?) шеф Квителашвили? Они работают вместе всего 5 дней

В Young Goose Academy, которая базируется в итальянской Энье, Мориса Квителашвили ждут другие коллеги по сборной – у Маттео Занни там тренируются танцоры Мария Казакова и Георгий Ревия, тоже недавно уехавшие из России. Лоренцо Магри, новый тренер Квителашвили, подчеркивает, что экстренная смена тренеров – стресс для обеих сторон.

«Все договоренности достигнуты лишь месяц назад – во время этапа юношеского Гран-при в Энье. Так что мы только начали работать вместе.

На момент прихода Мориса у меня уже был полностью сверстан план по перелетам и турнирам в этом сезоне с другими фигуристами. Поэтому я сразу сказал и ему, и грузинской федерации: давайте попробуем и будем стараться работать так, как это было заведено у вас в предыдущем тренерском штабе. Во время серии Гран-при я не смогу уделять вам много внимания на тренировках, но давайте познакомимся и сделаем все, что в наших силах.

Я успел поработать с Морисом всего 5 дней – езжу по соревнованиям с другими фигуристами. Поэтому пока с ним занимаются в основном мои коллеги – Ангелина Туренко и Алиса Миконсаари. Но мы только в начале пути. Сейчас главная задача – придать его катанию блеск. Постановки остаются прежними, у Мориса прекрасные программы в этом сезоне, мой друг Даниил Глейхенгауз проделал хорошую работу».

По словам Магри, идея отправить Квителашвили в Италию принадлежит Тутберидзе – из-за сложностей, связанных с тренировками в России.

«Я был счастлив об этом узнать и могу всех заверить: мы сделаем все возможное, чтобы продолжить путь, который начали в группе Тутберидзе – одной из лучших в мире. Здорово, что мы сохраняем в нашем спорте такую дружбу и умеем отделять происходящее вокруг от мира фигурного катания».

Никакого особенного рецепта успеха у Магри для Квителашвили нет – его ждет много работы:

«Для Мориса двери открыты всегда. Ему просто надо было найти место, где он может много и успешно тренироваться. Морис – фигурист такого класса, что ему не надо посреди сезона резко учиться чему-то новому. Ему надо много работать в группе с высокой конкуренцией – а в нашей академии ее предостаточно».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com/moriskvit; instagram.com/lorenz.magri