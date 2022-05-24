Роналду страшно рискует. Зачем он устроил все перед ЧМ?

Мнение Владислава Воронина.

Ну вот и все, Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» разошлись.

Другого конца и быть не могло.

Отправляя приглашение журналисту Пирсу Моргану, Криштиану лучше всех в мире представлял, что будет дальше. Мы легко можем домыслить, что он этой цепочки и добивался: критика в прямом эфире обостряет конфликт, в команду он уже не возвращается.

Но я совершенно не понимаю: почему Роналду сделал все это сейчас? Что изменилось бы для него, выйди это интервью не в ноябре, за неделю до дебюта Португалии на чемпионате мира, а после Катара, в декабре? Роналду не мог попросить своего приятеля придержать видеофайл до конца турнира?

Уверен, что мог – ради такого эксклюзива Морган, судя по его поведению во время разговора, пошел бы на любые условия.

Время выхода интервью – выбор самого Роналду. Новость, разрывающая все соцсети и медиа меньше чем за двое суток до первого матча Португалии в Катаре, – это прямое последствие выбора Криштиану. И последствие предельно предсказуемое. Не стихийное, а ожидаемое.

На выходе – Криштиану, добившийся своего, и Тен Хаг, избавившийся от токсичного актива. А сборная Португалии – случайная жертва личной разборки.

Конечно, можно сказать, что в Португалии собраны профессионалы – они хотят успеха на ЧМ, новостям и думскроллингу предпочтут сон накануне старта на ЧМ. Но в современном мире невозможна информационная изоляция. Сегодня, завтра и в четверг до самого свистка в смартфонах португальцев – новости о Криштиану, а вокруг – напряжение из-за расставания главной звезды страны с гиперпопулярным клубом. Весь мир будет смотреть на первую игру Криштиану Роналду-свободного агента в карьере, а не первую игру Португалии.

Это напряжение будет везде, как его ни избегай.

И это высоченное напряжение создал Роналду. Своими же словами, желая побыстрее разобраться с личной проблемой.

Никогда не поверю в объяснения, что общий шум и расставание с «МЮ» стали для него сюрпризом. Просчитывание последствий любого публичного выступления – базовая работа сразу нескольких людей в окружении Криштиану, и они все прекрасно понимали.

Роналду просто не хотел ждать и порвал с «МЮ» сразу. И тем самым рискнул состоянием сборной Португалии – он ее лидер, лицо и идеолог, от него зависит крайне многое.

Если выступления Роналду хоть как-то пошатнут коллектив – это сокрушительный удар по личному наследию.

Если ничего не сломается – ну, повезло, можно только порадоваться.

Но это безумный и чрезмерно эгоистичный риск. Между заботой о команде и личной амбицией (выступить быстро и смело) он выбрал второе.

Перед последним ЧМ в карьере.

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Lee, Ryan Pierse