Желание клубов РПЛ отменить вылет в ФНЛ – ошибка и ускорение деградации

Колонка Владислава Воронина.

Можно было сказать как на ютуб-канале Алексея Пивоварова «Редакция»: все всё понимают. Но нет.

Не все. И не всё.

Поэтому сначала давайте вернемся в февраль 2021 года. Тогда чудом спасли «Тамбов», который должен был обанкротиться и покрыться уголовными делами, но благодаря инъекциям продержался до мая. Осмысляя эту историю, я (простите за самоцитирование) писал:

«Работая над этим текстом, я очень часто вспоминал автобиографию американской журналистки Джаннетт Уоллс «Замок из стекла». Ее отец – очень смышленый, но обиженный на мир мужчина – мечтал найти золото и построить прекрасный хрустальный дворец, с солнечными батареями и собственной системой очистки воды. Эти мечтания мучительно конфликтовали с реальностью, где семья скиталась по стране, скрываясь от кредиторов и обитая в тихих шахтерских поселках. Чем дальше – тем хуже. Грубость родителей, беспросветная бедность с поиском огрызков в мусорном ведре, укрытие под полиэтиленом от дождя с потолка – жизнь окунулась во мрак, из которого дети хотят сбежать. И сбегают. Их учили, что город – это смерть, а они находят в нем спасение и успех: одна становится известным журналистом, вторая – художником-иллюстратором комиксов, третий – классным детективом.

Так вот, батя Джаннет Уоллс – это и есть российский футбол. Отвергает прогресс, чужой опыт, чужие технологии, строит свой лимитный хрустальный замок и не замечает, что на самом деле тонет в иллюзиях о солнечных батареях, сидя в картонной коробке.

История Джаннетт Уоллс кончилась болезненным семейным конфликтом, а у российского футбола еще есть шанс исправиться».

Прошел год. И что изменилось? Да ничего. Только картонная коробка, в которой сидит российский футбол, промокла и стала еще дряхлее.

Что делают руководители клубов в ситуации, когда финансовые риски не очевидны еще даже Центробанку, а всю индустрию развлечений круглосуточно трясет на все 12 баллов и вдобавок накрывает цунами?

Правильно: хотят расширения до 18 клубов. В пятницу они большинством голосов проголосовали за мораторий на вылет из РПЛ (соответственно, 16 клубов остаются, а к ним добавятся еще 2 из ФНЛ). За, по данным Рейтинга Букмекеров, проголосовали 10 клубов, против – 5 («Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА и кто-то еще), «Спартак» на заседании отсутствовал.

Годы идут, экономический ландшафт меняется, а желания некоторых руководителей все так же экономически беспросветны и безосновательны. Я не буду повторять старые аргументы против расширения: все есть тут.

Предлагаю обсудить только детали, связанные с уникальными нормами нового времени.

Мораторий на вылет руководители клубов-активистов увязывают со спортивным принципом: им как-то не с руки бросать в беде команды, которые остались без половины состава из-за разрешения ФИФА замораживать контракты. Вот только одновременно с этим боссы «Урала», «Арсенала», «Химок» и «Уфы» (все уверенно стоят на вылет и стыки) почему-то не продавливают временное смягчение инфраструктурных критериев для команд ФНЛ. Знаете, почему это важно? Потому что прямо сейчас может сложиться так, что ни один из клубов ФНЛ при доскональном изучении заявки не пройдет лицензирование в РПЛ. Хотя Ашот Хачатурянц, принимая кресло президента, говорил о гибких правилах – не очень большому городу не нужен очень большой стадион (как пример – Оренбург, которому обязательно нужно сделать вместимость выше 10 000 зрителей, хотя столько на матчах собирают не все клубы РПЛ, тем более в городе с 500-тысячным населением).

Если бы инициаторов этого голосования действительно волновал спортивный принцип и пирамида российского футбола, они бы говорили не только о вылете и невылете, но и о некоем инфраструктурном фонде – часть огромного телеконтракта направляется на развитие тех, кто пока отстает, но стремится развиваться (мы рассказывали об очень эффективном примере такого фонда в Австрии, часть телеконтракта уходит вниз и в АПЛ, и в Бундеслиге – вообще везде, но не в России). Но это слишком сложно. Жесткость спортивного принципа оказывается не столь уж принципиальна, когда дело не касается вас.

И тут мы подходим к главному. В основе решения инициаторов моратория – не расчет пользы для российского футбола, а страх. Они боятся вылететь в ФНЛ и попасть под радикальное сокращение финансирования. Уж если что-то сейчас и очевидно, так это то, что бюджеты регионов и даже некоторыха компаний с госучастием пересмотрят: какие-то непрофильные проекты сожмут, какие-то – закроют. Одна подпись – и клуб без имиджевого блеска, спустившись в ФНЛ, лишается расположения боссов и денег. Страшно? Очень. И тут на помощь приходит крепкая группа лоббистов расширения – они уже дважды добивались успеха на голосовании в РПЛ, дважды их разворачивали отказом на исполкоме РФС, но почему бы в разгар паники не попробовать снова? Соблазн слишком велик – особенно если мы вспомним, что с лета должен вступить в силу рекордный телеконтракт РПЛ с «Газпром-медиа» (все вместе с обслуживанием ВАР – более 6 миллиардов рублей).

Допустим, мораторий одобрен. Допустим, в РПЛ взяли еще 2 команды.

Что даст увеличение количества матчей «Факел» – «Уфа» и «Оренбург» – «Химки»?

Давайте постараемся обойтись без популистских клише про социальную миссию и большую страну – годы бубнежа привели к деградации на всех уровнях: от менеджмента до системы подготовки игроков. Пора очнуться и посмотреть на себя трезво. Количество сильных легионеров упадет, уровень работы академий сейчас такой, что при расширении до 18 клубов мы получим болото – и по качеству футбола, и по зрелищности, и по соревновательному балансу лиги. Все знают, что клубы давно хотят избавиться от стыковых матчей с ФНЛ, а новый шаг реформ создаст бессмысленную зону с 9-го по 16-е место – где никому ничего не надо, в лучшем случае самые мотивированные побьются за пару десятков миллионов рублей сверху от телеконтракта (во-первых, биться будут не все, во-вторых, еще бы не снизилась сумма контракта).

Так кому нужен «Факел» – «Уфа» в 2022 году в РПЛ при сохранении такого же количества матчей «Химки» – «Арсенал»?

Это нужно «Матч ТВ» и «Газпром-медиа»? Холдингу, которому будет крайне сложно отбить все потраченные на РПЛ миллиарды (ведь РПЛ будет бесплатно размещать рекламу своих спонсоров вокруг трансляций)? Холдингу, который из-за санкций лишается ценных медиаактивов для продвижения подписки и явно будет терпеть огромные убытки? Холдингу, которому необходимо высокорейтинговое зрелище, дадут дополнительные матчи «Факела» и «Химок»?

Это может звучать как попытка хоть как-то украсить лигу, но попытка – плохая, и вряд ли менеджмент «Матч ТВ» всерьез ее оценит. А если даже и оценит, то просто похоронит идею об РПЛ как бизнес-проекте и забудет о собственной экономической эффективности: потому что тотальное заполнение федерального эфира матчами РПЛ приведет к обессмысливанию подписки, всего нового контракта (который позиционировали как инвестицию в развитие) и обрушит все последующие активности РПЛ.

Это нужно новым рекламодателям? Спонсорский рынок в России точно просядет: уходят крупные холдинги с огромными маркетинговыми бюджетами, и перераспределение рынка будет а) небыстрым, б) болезненным, потому что стоимость каждой сделки будет рассматриваться еще строже, чем прежде. В таких условиях рекламодателям нужна предельная эффективность и яркость. Больше матчей ≠ больше денег. Рост доходов пропорционален росту зрелищности и востребованности. Но чего может добиться расширенная РПЛ в этом направлении?

Я бы хотел услышать ответы на эти вопросы, но боюсь, что ни один из проголосовавших «за» их не даст. Потому что они поддерживали идею большой красивой лиги – где представлены разные регионы и есть торжество спортивного принципа. Нет человека, которому не нравился бы такой светлый образ. Только это опять мечта о хрустальном дворце и иллюзия человека, сидящего в картоне. Оглянитесь – и вы увидите минимум 3-4 клуба, существование которых может прерваться в любой момент по ходу следующего сезона РПЛ («Крылья Советов», «Уфа», «Урал» – прежде всего). Зачем так рисковать, когда еще совершенно непонятно, какой будет наша экономика к лету?

Единственный разумный аргумент голосовавших – в отсутствие еврокубков и официальных матчей сборной у нас будет слишком мало игр. Справедливо! Но давно единственным способом увеличения игровых дней стало расширение лиги? Почему в момент, когда мы отрезаны от еврокубков и не обязаны соблюдать многие детали, нельзя напрячься и изобрести что-то действительно интересное или хотя бы простое, но эффективное? Деление на восьмерки? Яркий плей-офф после двух кругов? Дополнительный кубковый турнир по системе double elimination, как в киберспорте, где вылетевшие играют между собой и могут пробиться наверх? Почему не рассмотреть самые разные варианты, обсудить их и попробовать что-то еще? Что-то новое, не замыленное на бессмысленных заседаниях?

Ну и самое печальное. Вместо долгосрочных инициатив для перезагрузки системы, чтобы позитивный результат взрос лет через 8-10 (пока на это еще реально есть и деньги, и время), мы опять обсуждаем затыкание дыр, не думая о будущем.

Это как увеличивать спальные места в доме, где вот-вот рухнет крыша.

Безответственно. Глупо.

Так безответственно и глупо, что это способно отбросить нас в развитии неведомо далеко.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович; fc-ural.ru; fcufa.pro; vk.com/fcorenburg