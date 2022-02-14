0,001 секунды не хватило нашему шорт-трекисту до финала 😱 Кто и как определяет такие незаметные отрывы?

В воскресенье на дистанции 500 метров в шорт-треке случился самый плотный фотофиниш из возможных. Россиянина Павла Ситникова и итальянца Пьетро Сигеля в борьбе за попадание в финал разделила одна тысячная доля секунды. Повторим цифрами, потому что быстро осознать мимолетность этой цифры невозможно. 0,001 секунды – такова разница между попаданием в финал и вылетом из борьбы за медали.

Несколькими днями ранее сноубордист Вик Уайлд был глубоко шокирован тем, что в четвертьфинале обогнал соперника на 0,01 секунды.

«Ноль, точка, ноль, один? ######, я не знал! Вау, я не знал!» – эти эмоции Вика точнее всего передают состояние, с которым каждый человек, не погруженный в мир хронометрии, смотрит на подобные цифры.

Как вообще можно засечь настолько маленькую разницу? Мы часто слышим слово «фотофиниш», но можем не представлять, как он устроен на самом деле. Давайте разбираться.

Вся магия – в камере, делающей 10 000 снимков в секунду

На уровне финишной линии всегда установлены вот такие камеры.

Они называются Myria, их главная особенность – способность делать 10 000 снимков в секунду.

«Камера снимает первые 8 миллиметров финишной линии со скоростью 10 000 кадров в секунду, благодаря этому мы всегда способны предельно точно сказать, кто пересек линию первым и с каким именно временем», – говорит Ален Зобрист, отвечающий за время на всех Олимпийских играх.

Каждый из тысяч снимков привязан к конкретной тысячной доле секунды – и благодаря компьютеру нетрудно определить четкое мгновение, когда первый спортсмен добрался до финишной линии, это делается автоматически. Отсюда и неуловимая для человека разница во времени: раз камера делает 10 000 снимков в секунду, она может увидеть разницу и меньше тысячной доли.

«Мы устанавливаем по три камеры на финишную линию с разных сторон, – продолжает Зобрист. – И если два спортсмена финишируют вплотную друг к другу, мы все равно увидим, кто пересек линию первым».

Камеры сделаны швейцарской часовой компанией Omega – многие знают ее как официального спонсора Олимпийских игр, но она еще и официальный хронометрист Игр с 1932 года (вся история фотофинишей – это ее работа). Швейцарцы отвечают за все подсчеты времени спортсменов на всех Олимпиадах, поэтому строят на каждом стадионе единую инфраструктуру – от пистолета судьи на старте до камеры фотофиниша.

Умная система – от пистолета до лазера на финише и машины, фиксирующей одну миллионную долю секунды

Да, пистолет арбитра – это тоже элемент работы хронометриста. Начиная с Ванкувера-2010 судьи используют электронные пистолеты, которые автоматически запускают отсчет времени на каждом участке работы Omega. Поэтому на секундомере камеры фотофиниша отображается предельно точное время.

Эта общая система называется Quantum Timer – по словам швейцарцев, она настолько мощна, что может фиксировать время с разницей до одной миллионной доли секунды (0,000001 секунды).

Но и это не все. На старте и финише в конькобежном спорте стоят маленькие красные квадратики – это фотоэлектрические установки, которые испускают лучи света на высоте 2-3 сантиметра надо льдом. Как только спортсмен достигает этого луча – время останавливается. Именно время, определенное этими установками, вы видите в трансляциях и на табло стадионов – в протокол уходит время с камер фотофиниша, оно считается официальным.

Эти элементы действенны и в начале гонки – благодаря лучу автоматизируется определение фальстарта. Если спортсмен коснулся луча еще до выстрела (он-то и запускает систему) – тут ни с чем не поспоришь.

И последний факт, чтобы оценить масштаб работ: Omega привезла в Пекин 300 специалистов-хронометристов и 200 тонн оборудования.

Первый фотофиниш отнял несколько часов. Это было 90 лет назад

Фотофиниш зародился в двадцатые годы XX века – во многом благодаря скачкам, где время – это официально деньги, а потому промах на доли секунды особенно удручающ.

Первый официальный фотофиниш в истории Олимпийских игр случился в 1932 году в Лос-Анджелесе на 100-метровке. Эдди Толан и Ральф Меткалф финишировали с одинаковым временем 10.38 – и, как МОК отмечает в небольшом документальном фильме, на объявление Толана чемпионом потребовалось несколько часов.

Теперь это занимает в тысячи раз меньше времени.

Фото: AFP/ROBERTO SCHMIDT; omegawatches.com