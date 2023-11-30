«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец

Готовится к боксерскому бою и говорит про UFC.

Даня Милохин – блогер, которого вы знаете по забавным тиктокам, собирающим миллионы просмотров, и участию в «Ледниковом периоде».

Теперь он неожиданно зашел в единоборства: планирует дебют в боксе, говорит о карьере в UFC, а прямо сейчас живет в Дубае и много тренируется.

Мы с ним поговорили.

«Уже месяца полтора-два каждый день с утра я провожу по две тренировки. Просыпаюсь в 6:00»

– 1 декабря ты анонсировал боксерский бой. Что это вообще такое и кто будет твоим соперником?

– Скорее всего, уже не 1 декабря, но в начале месяца. Соперником будет непопулярный тип – думаю, не русскоговорящий, местный. Не профессионал, а любитель, как я.

Я проведу несколько таких боев – пять, шесть, семь, чтобы привыкнуть к выступлению перед людьми. Потому что спарринговать, биться в зале при друзьях – одно, а выступать один на один, с судьей – совсем другое. Потихонечку буду привыкать.

– По каким правилам пройдет бой?

– Пока не очень углублялся в эту тему, но это точно знает мой тренер. Он говорит, что будет классический бокс, судья и, скорее всего, съемка. Это все пройдет в Дубае. Мини-ивент, куда соберутся люди: может, семья этого типа, его тренер, мои друзья, Алишер [Моргенштерн – признан в России иностранным агентом] поддержит. Честно, даже если я проиграю, то не расстроюсь и не опущу руки.

– У тебя уже был экспериментальный опыт в боксе – в огромных перчатках с блогером Артуром Бабичем. Ты там вообще готовился?

– В тот момент не так активно. Тогда я просто начинал. Мне нравилось – ходил [на тренировки], когда хотел. Сейчас же подготовка выглядит совсем по-другому. Уже месяца полтора-два каждый день с утра я провожу по две тренировки. Просыпаюсь в 6:00, кушаю, занимаюсь английским и еду на тренировку. Первая – в 10 часов, она с профессионалами.

В понедельник у нас спарринги – до 11. В 11 – лапы с моим персональным тренером, где продумываем удары. В 12 – группа моего уровня. После тренировки я приезжаю домой, кушаю, сплю минут 30, а потом занимаюсь своими делами: стримы, тиктоки, блог.

– Насколько сложно адаптироваться к нагрузкам? Организм не офигевает?

– Бро, каждый день, когда приезжаю на спарринги, у меня сжимается очко до невозможного размера. Я реально очень боюсь – даже если не спарринги. Но иду через этот страх, просыпаюсь, отлепляюсь от кровати, потому что все мышцы напряжены, все болит.

Единственный выходной – воскресенье. В этот день у меня ледяные ванны, массажи и все, что нужно организму, чтобы восстановиться. При этом пью комплексные витамины, рыбий жир. Здесь, в Дубае, половина каждого дня тратится на спорт.

– Но ты от этого кайфуешь?

– Когда спаррингую, в последние три минуты думаю: «Все, ## ### [на фига] мне это надо? Я уже устал, синяки, меня носом воткнули в мат». В общем, очень плохо себя чувствую.

Но как только тренировка кончается – огромный прилив энергии. И я под этой энергией еду домой – похавал и спать. Бам! Думаю: «Я молодец».

– Раньше когда-нибудь занимался единоборствами?

– Да. Но еще я занимался хоккеем. Это тоже такой контактный вид спорта, где нужно бортовать. Мне нравится что-то подобное. А в 15-16 лет я занялся рукопашным боем. Ходил в группу с типами, мы там спарринговали, но я не выступал – очень боялся, отлынивал. Так прозанимался полгода. Немножко понял, каково получать по лицу.

Я вообще занимаюсь спортом всю жизнь. Достаточно подвижный, бегаю туда-сюда. У меня быстрый метаболизм. Нравилось раньше ходить с ребятами в обычный зал. Играл в падел. Сейчас именно спортивный режим, где утром нужно себя заставлять вставать и идти. Тогда было не так: захотел – позанимался, не захотел – не позанимался.

– Любил физкультуру в школе?

– Да, я всегда всех побеждал, самый первый приходил, самый первый прибегал. Я всегда самый лучший игрок – не важно, баскетбол, футбол или волейбол. Помню, были шахматы, но там не побеждал.

Конечно, по физкультуре была пятерка. Физруки меня любили: «Йоу, Даня, покажи, как нужно выполнить это упражнение, потому что другие не понимают».

Мне все нравилось. Понимание, что сегодня физкультура, уже радовало. Последней она или первой – без разницы. Главное, что не математика, русский или биология.

«Хочется показать, что я очень разносторонний: могу и петь, и танцевать, и снимать тиктоки, и по ######### [лицу] давать и получать»

– Кто из бойцов больше всего нравится?

– У меня нет одного любимого. Часто, когда ем, включаю любой бой по ММА, высматриваю каждое движение, повторяю, перематываю, замедляю. Смотрю, кто как увернулся, отмахнулся. Или зашел в ноги, сделал залом.

Могу отметить Исраэля Адесанью и Конора Макгрегора. И, конечно же, Хамзата Чимаева. Это убийца.

– Вы с ним общаетесь?

– Он ходит в тот же зал, что и я. То есть он работает с тренерами, которые со мной занимаются. Но мы не виделись, потому что я тренируюсь утром, а он – вечером. Не думаю, что Чимаев плохо на меня отреагирует – посмеется и скажет продолжать.

– Сколько раз в жизни ты дрался?

– Ни разу. Когда был маленьким, мог за волосы кого-то взять. Но прям драться-драться в лицо – нет. Бро, я не могу ударить человека голой рукой, потому что у меня начинается дрожь, понимаешь? То есть чувство, что я сделаю ему плохо, останавливает. Но тут спорт. Мне нравится спорт: обыграть человека, быть выносливее его, увидеть удар и отмахнуться. Ни в коем случае не со злостью убить.

На тренировках у меня синяки, была небольшая сечка – много ран. Но после одного удара сначала кружит, а потом чувствую прилив энергии, адреналина. Если меня обыграл профессиональный спортсмен, то мне не обидно. Понимаю, что это профи. Но если я выиграю, то ему будет так стыдно. Наступит момент, когда я дам отпор всем профессионалам.

– Ты говорил, что хочешь зайти и в бокс, и в кикбоксинг, и в ММА. Зачем столько дисциплин?

– Начну с бокса, потому что в нем, наверное, меньше движений. Например, занимаюсь ММА, где намного сильнее устаю, больше сил трачу. После бокса подключу удары ногами, потому что они не защищены: то есть если на руках перчатки, на ногах – ничего. И там голень – если в нее попадешь, будет больно. После ног, наверное, пойду в грэпплинг, поборюсь с типами, отточу борьбу. И потом в MMA.

– Зачем тебе единоборства, кроме хайпа? У этого есть глобальная цель?

– Когда я достигну успеха, у людей не будет вопросов. Понятно, что не побью Чимаева – это сложно, другой уровень, он всю жизнь готовится.

Но хотя бы мечтать и идти к этому можно. Хочется показать, что я очень разносторонний: могу и петь, и танцевать, и снимать тиктоки, и по ######### [лицу] давать и получать.

У меня никогда в жизни не было дисциплины. Для меня это тоже воспитание, через силу, через страх идти и делать, потому что я уже пообещал.

– К боям тебя подтолкнул Моргенштерн*. Почему он решил, что ты боец?

– Все просто. Сидели с ребятами: «Чем Даня может заняться прямо сейчас? Что ему сделать, чтобы выхлоп пошел вдолгую?» То есть не песни петь, как все, а такое, чтобы люди ###### [офигели].

И мне говорит: «Представьте, Даня будет давать типам ##### [затрещины]. Что? Это же звучит странно, что Даня кого-то ######## [побьет]. Люди в это не поверят. Ты готов?» Ну и все, погнали.

– Спарринговал с Моргенштерном?

– Когда еще не очень сильно занимался, он меня побеждал – Алишер больше меня, у него длиннее руки, дольше ходил на бокс. Сейчас, бро, он не лезет и не хочет со мной спарринговать. Понимает, что я уже отбитый чел и мне уже хорошенько давали по лицу.

Он видел мои синяки, тренировки и, конечно, изменения в теле. Алишер сам говорит: «Вау, бро! ## ### [вот это] у тебя шея. Ты уже такой – прям мужичок». Думаю, нам нет смысла спарринговать. Сейчас если не вырублю его, то точно обыграю.

– Когда ты говоришь, что хочешь зайти в UFC или подраться с братом Хабиба, сам себе веришь?

– Конечно, я вижу бойцов, смотрю их бои. Вижу, как кровожадно, голодно они вырывают себе места. Они занимались всю жизнь. Прекрасно понимаю, что мне нужно очень долго работать, чтобы хотя бы попасть на один ринг с этими убийцами.

У меня такое правило: нужно целиться так, чтобы люди подумали, что ты ####### [дурак], понимаешь? Нужно целиться выше, чтобы добиться чего-то ######### [крутого]. Если я буду думать про блогеров и бить артистов, то ни на секундочку не приближусь к типам, которые умеют биться.

А сейчас, если буду двигаться к профессионалам (к Чимаеву, к Хабибу), мне будет жалко биться с блогерами. Ставлю в голове невозможную цель, чтобы к ней идти. Не сказать, что сильно верю, но никто не запрещает себя обмануть: сидеть по утрам, представлять, что я бьюсь, лицо в крови, толпа орет, огромный стадион. Почему я не могу это представлять?

– Не кажется, что в какой-то момент ты сбежишь, как это было в «Ледниковом периоде»?

– В первый год «Ледникового периода» было классно, хайпово. Все счастливы и рады видеть нас [с фигуристкой Евгенией Медведевой] на каждом выступлении. Второй год – будто повторение первого. Как только я достигну удовлетворительных результатов и увижу, что спортсмены (даже не Хабиб) отдали мне должное, тогда, наверное, успокоюсь.

Сейчас я не пойду полностью в спорт, не буду всю жизнь уделять только этому, потому что мне еще нужна голова, мозг пригодится. Хочется и денег заработать, и жить спокойно, и чтобы в старости у меня не тряслись руки.

– Ты понимаешь, что будешь получать по лицу, но именно им зарабатываешь?

– Конечно. Любой перелом, любой полом уха – сразу же иду к врачу и все это лечу. Понимаю, что сейчас стоять с типами, которые сильнее меня, которые занимаются этим с трех лет, точно не буду – это риск. Мои ребята, тренеры, Алишер не позволят мне драться с тем, кто в миллиарды раз сильнее.

– Кто-то отговаривал тебя от этого?

– Нет. Они же видят, как я загорелся, занимаюсь, уделяю этому много времени. Думаю, понимают, что нет смысла [меня отговаривать]. Шансов на это мало. Поэтому остается только поддерживать.

– Насколько различаются тренировки в «Ледниковом периоде» и сейчас?

– Как будто одинаково. Первые полгода до съемок мы каждый день тренировались, я каждый день приходил на лед и с утра до вечера по 6-7 часов учился кататься на фигурных коньках, потому что это не хоккейные.

Болели ноги, мозоли. Я рвал их снова и снова, но мне было интересно. Понимал, что в конце концов мои труды принесут плоды. Сейчас просыпаюсь, нехотя иду, но на тренировке я уже такой: «Let’s go».

– Много травм?

– Помню первый-второй спарринг с профессионалами (там же перчатки тонкие, но толще, чем в MMA). И был один тип, который увидел, что я хочу хорошенько получить – лез на него, натыкался. Он мне один раз дал, я издал характерный звук: «О, давай, брат, продолжай». И он держал меня коленом, дал в лицо.

Я отмахивался и забыл, что есть живот, не напряг его. Он мне так пробил, что я начал задыхаться. Показал ему, что не могу дышать, наклонился. А он мне сказал: «Не-не-не, вставай». И дальше меня бил. То есть он дал мне отдышаться, а потом еще раз пробил в живот. А тренер стоял и ничего не говорил: «Это бой, это спарринги».

В моменте я почувствовал все. Мне было очень плохо, тошнило, бросало в жар, но после этого я пожал сопернику руку: «Спасибо, брат». Так закаляется сталь.

– Медведева говорила, что ты ленился на тренировках.

– Здесь этого не получится. Сначала я работал только с одним тренером. То есть у меня не было партнеров, мог сказать: «Бро, я устал, давай отдохнем». Он отвечал: «Конечно, можешь сутки посидеть, ничего не делать».

А тут я потренировался три дня подряд, устал и подумал: «Не пойду сегодня». Мне написал человек: «А ты почему не приехал? Так ты ничего не добьешься и ничего не получишь». Спрашиваю: «А нужно тренироваться каждый день?» – «Два раза в день».

Эти слова меня задели. То есть если не приду, то я трус. Если у меня нет уважительной причины, то я лох. Без дисциплины здесь нечего делать.

«Когда вызвал брата Хабиба, до фига типов с бородой писали: «####### [дурак], куда ты лезешь? Видел себя?»

– Сколько ты сейчас весишь?

– Может, 67-68 кг при росте 175 см.

– Планируешь набрать массу?

– Не знаю, как это сделать. Я пил протеин, креатин, чтобы росли мышцы. Но у меня из-за них несварение. Я не набирал. Понял, что лучше успокоиться и отдать внимание тренировкам по тактике. Просто буду выступать в таком весе.

– А с кем работаешь? Кто отвечает за твое развитие?

– Сначала работал с одним тренером, но в какой-то момент я перестал чувствовать прогресс. Не знал, что делать во время спарринга. Выбрал групповые тренировки, куда хожу уже недели 2-3. Там и профессионалы, и типы моего уровня. Спаррингую с каждым из них. Здесь чувствую прогресс.

Это зал в Дубае – TK MMA. Там очень много звезд. Но пошел не из-за того, что там звезды. Мне показали: «Даня, смотри, у нас есть такой зал, есть такие ребята, если хочешь – приходи. Мы рады тебя видеть».

– То есть одного конкретного тренера у тебя сейчас нет?

– Есть тренер по боксу, который занимается тактикой. Он расставляет мне ноги, учит двигаться во время боя, а не стоять на месте. Есть еще несколько тренеров – каждый из них понемногу дает мне умений.

– Как они оценивают твой уровень?

– Думаю, они в #### [шоке]. Когда я первый раз пришел, меня спросили: «А ты вообще умеешь боксировать?» На первом спарринге я решил, что нужно показать характер. Не сказать, что победил, но показал, что готов рубиться. Мало кто из ребят ходил за рубкой. Они стоят: «Попал – аккуратнее, брат». А я сильнее дал, он мне сильнее дал. И все – начинается заруба. Они [тренеры] почувствовали, что у меня есть характер. Но нужно у них спрашивать.

– На твой вызов брата Хабиба отреагировали Усман Нурмагомедов и Ислам Махачев. Как тебе?

– Я ожидал, что это будет некорректно, агрессивно: «Че этот ####### [дурак] лезет?» С их стороны получился достаточно приятный отзыв. Понятно, что я не боец, что это их удивило и насмешило: раз хочет, то пусть занимается и идет к этой цели.

Когда я говорил про брата Хабиба, то имел в виду любого друга из его команды. Может, кто-то с моим весом, моего возраста. Хочется такого: «Даня, вот здесь было ####### [круто]». Хочется одобрения.

– Много хейта летело в личку?

– До фига типов с бородой писали: «####### [дурак], куда ты лезешь? Видел себя?» Очень много мата, разных оскорблений. Но это мной движет. Если бы все вокруг говорили «Дань, у тебя получится, ты молодец, мы верим в тебя», было бы скучно.

Это как в «Ледниковом периоде» во второй год: все меня любят, обожают, я самый популярный блогер и выступаю на Первом канале, куча рекламы. И я стою на месте – круто, но все так же. Захотелось дать себе проблем, чтобы их решать, расти. Мне хочется покорить мир, бро.

– С кем реально готов подраться? Бой мечты?

– Конечно, хочется дать ##### [затрещину] Александру Стоуну [блогер, боец поп-MMA]. Да, он больше меня и вот это все, но... Бро, я очень быстро схватываю. Здесь не так страшно, как с братом Хабиба – Стоун не такой опасный, но все равно сильный.

До него мне придется подраться со многими типами, чтобы хотя бы войти в эту атмосферу боев – получить сечки, переломы. То есть пройти через что-то, что я мог бы предложить, чтобы он не просто стоял в ринге: «Дань, ну куда ты лезешь? Иди отсюда». Хочется, чтобы он попотел и хорошенько получил по лицу.

* Моргенштерн признан в России иностранным агентом

Фото: Komsomolskaya Pravda, Mathias Bergeld/Global Look Press; Instagram/danya_milokhin