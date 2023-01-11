Вокруг шум
Блог

Боец-сибиряк из поселка под Кемерово катается на УАЗе по грязи и коллекционирует страны в UFC

Роман Копылов Роман Копылов
MMA MMA
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Путешествия Романа Копылова.

Роман Копылов – российский средневес из UFC. Он родился в поселке Щебзавод, но провел детство в другом – Бачатском. Оба находятся в Кемеровской области. Там Копылов занялся единоборствами и проходил подготовку к дебютному бою в UFC:

«У нас даже не город, поселок. Народа совсем мало. Когда я еще в школу ходил, одноклассники на секцию рукопашного боя пошли. И мама меня тоже записала. Знаешь, когда я начал туда ходить, там были ребята старшие, которые занимались по 10-12 лет».

Копылов периодически приезжает в Бачатский, где по выходным рыбачит, устраивает велокроссы на 50 километров и вместе с друзьями катается по бездорожью на УАЗе.

Он делал отсылки к региону после первого боя в UFC и говорил об ответственности перед командой: «Люди поддерживают. Неохота их подводить, чтобы их труд пропадал. Ответственность большая, будем стараться. Сибирь – сила!»

Дебют Копылова в промоушене состоялся в 2019 году: за это время он провел три боя (четвертый состоится 15 января), еще несколько сорвалось из-за травм и проблем с визой. Все четыре – в разных странах:

1. 🇷🇺 Москва, Россия.

Копылов планировал дебютировать в UFC в Санкт-Петербурге, а не Москве – помешала травма плеча. В 2019 году он участвовал в московском турнире, где дрались Забит Магомедшарипов и Александр Волков. Итог – поражение от Карла Роберсона.

2. 🇦🇪 Абу-Даби, ОАЭ.

В Абу-Даби Копылов участвовал в номерном турнире и проиграл Альберту Дураеву. Тогда он говорил, что хотел бы проводить по три-четыре боя в год, но пауза между дебютом и следующим выходом в октагон затянулась на два года. На это повлияла пандемия коронавируса:

«Первый раз сорвался бой в Лас-Вегасе. Должны уже были улетать с секундантом и как раз в это время закрыли Москву. Запретили все перелеты. За десять дней сорвался бой. Пришлось дома находиться какое-то время.

Следующий бой должен был пройти в Дубае. Мы прошли подготовку в Москве. Вылетели в Дубай, но по прилету тест на коронавирус дал положительный результат. Пришлось две недели отсидеть на карантине в номере. После чего уже не было возможности подраться, мне пришлось вернуться домой».

3. 🇫🇷 Париж, Франция.

После первой победы в UFC над Алессио ди Кирико Копылов выложил фотографию на фоне Эйфелевой башни: «Это было славное путешествие».

4. 🇺🇸 Штат Невада, Лас-Вегас, США.

15 января Копылов подерется с Пунахеле Сориано на UFC Fight Night в США. Впервые в карьере он провел Новый год вне дома, потому что готовился к бою: «Это наша работа. Будет нужно, поедем в любую точку мира, будем доказывать, что представители России – лучшие в любой организации».

У Копылова заканчивается контракт с UFC. Его менеджер Александр Скаредин подтвердил, что продление зависит от результата боя против Сориано.

Подписывайтесь на «Панчер» – наш телеграм-канал о единоборствах

Фото: East News/JULIEN DE ROSA/AFP ; globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier ; instagram.com/roman_kopylov_ ; РИА Новости/Владимир Астапкович

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LastImaginary
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спасибо за правильное написание нашего города, а то даже местные недосми написали бы "из поселка под КемеровОМ" *respect*
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Акимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Стартовал не очень, UFC это топ уровень. Но надеюсь ему будет по силам закрепиться в качестве крепкого середняка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Van Basten
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ещё Абдулманап его в свое время отмечал и вроде даже приглашал к себе в команду. Всегда переживаю за него, очень техничный парень
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fusionax
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень симпатичную этому парню, видел его бои ещё в местных промоушенах - там он просто перебивал всех в стойке. ufc конечно это другой уровень и недостаточно быть просто хорошим ударником. Удачи в следующем бою, красавец что из такой дыры выбрался.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Sarapulov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С точки зрения всяких Коноров и Нгану результаты у парня, может быть, скромные.
С точки зрения Бачатского, это просто космос. Был в этом посёлке 90% работают на шахте, остальные пьют, угольная пыль везде.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий