Боец-сибиряк из поселка под Кемерово катается на УАЗе по грязи и коллекционирует страны в UFC

Путешествия Романа Копылова.

Роман Копылов – российский средневес из UFC. Он родился в поселке Щебзавод, но провел детство в другом – Бачатском. Оба находятся в Кемеровской области. Там Копылов занялся единоборствами и проходил подготовку к дебютному бою в UFC:

«У нас даже не город, поселок. Народа совсем мало. Когда я еще в школу ходил, одноклассники на секцию рукопашного боя пошли. И мама меня тоже записала. Знаешь, когда я начал туда ходить, там были ребята старшие, которые занимались по 10-12 лет».

Копылов периодически приезжает в Бачатский, где по выходным рыбачит, устраивает велокроссы на 50 километров и вместе с друзьями катается по бездорожью на УАЗе.

Он делал отсылки к региону после первого боя в UFC и говорил об ответственности перед командой: «Люди поддерживают. Неохота их подводить, чтобы их труд пропадал. Ответственность большая, будем стараться. Сибирь – сила!»

Дебют Копылова в промоушене состоялся в 2019 году: за это время он провел три боя (четвертый состоится 15 января), еще несколько сорвалось из-за травм и проблем с визой. Все четыре – в разных странах:

1. 🇷🇺 Москва, Россия.

Копылов планировал дебютировать в UFC в Санкт-Петербурге, а не Москве – помешала травма плеча. В 2019 году он участвовал в московском турнире, где дрались Забит Магомедшарипов и Александр Волков. Итог – поражение от Карла Роберсона.

2. 🇦🇪 Абу-Даби, ОАЭ.

В Абу-Даби Копылов участвовал в номерном турнире и проиграл Альберту Дураеву. Тогда он говорил, что хотел бы проводить по три-четыре боя в год, но пауза между дебютом и следующим выходом в октагон затянулась на два года. На это повлияла пандемия коронавируса:

«Первый раз сорвался бой в Лас-Вегасе. Должны уже были улетать с секундантом и как раз в это время закрыли Москву. Запретили все перелеты. За десять дней сорвался бой. Пришлось дома находиться какое-то время.

Следующий бой должен был пройти в Дубае. Мы прошли подготовку в Москве. Вылетели в Дубай, но по прилету тест на коронавирус дал положительный результат. Пришлось две недели отсидеть на карантине в номере. После чего уже не было возможности подраться, мне пришлось вернуться домой».

3. 🇫🇷 Париж, Франция.

После первой победы в UFC над Алессио ди Кирико Копылов выложил фотографию на фоне Эйфелевой башни: «Это было славное путешествие».

4. 🇺🇸 Штат Невада, Лас-Вегас, США.

15 января Копылов подерется с Пунахеле Сориано на UFC Fight Night в США. Впервые в карьере он провел Новый год вне дома, потому что готовился к бою: «Это наша работа. Будет нужно, поедем в любую точку мира, будем доказывать, что представители России – лучшие в любой организации».

У Копылова заканчивается контракт с UFC. Его менеджер Александр Скаредин подтвердил, что продление зависит от результата боя против Сориано.

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Фото: East News/JULIEN DE ROSA/AFP ; globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier ; instagram.com/roman_kopylov_ ; РИА Новости/Владимир Астапкович