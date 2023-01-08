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Хабиб совсем ушел из ММА – но он же уходил? Что это значит?

Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Хочет все время уделять семье.

Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что покидает MMA. Эту информацию опубликовала группа с эксклюзивным контентом от его промоушена Eagle FC. Нурмагомедов подписан на нее сам и сделал оттуда репост:

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье».

Несколько дней назад Хабиб опубликовал совместную фотографию с другими бойцами (среди них – Ислам Махачев) и без конкретики оставил подпись: «Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу. Обнял вас всех крепко». На этот пост отреагировали брат Умар Нурмагомедов, Тагир Уланбеков и менеджер Али Абдель-Азиз.

Президент Eagle FC Шамиль Завуров тоже выложил общую фотографию с Хабибом из зала: «Со спорта он ушел, вот спорт из него никогда не уйдет. Хорошо отпахали на ночь».

Да, Хабиб в ММА – все. Что об этом нужно знать?

Когда Хабиб последний раз дрался?

Официально карьеру как боец Хабиб Нурмагомедов завершил в 2020 году.

В октябре-2020 Нурмагомедов провел последний бой в UFC, досрочно победив Джастина Гейджи. Он в третий раз защитил титул в легком весе и ушел непобежденным на серии 13:0. После этого боев не было. На завершение карьеры повлияла смерть отца Абдулманапа Нурмагомедова в июле-2020.

Бой против Гейджи состоялся уже после смерти Нурмагомедова-старшего. Хабиб говорил, что перед этим советовался с мамой и обещал ей уйти из профессионального спорта: «Когда UFC позвонил мне насчет Джастина, я поговорил с мамой, она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен следовать ему до конца».

А чем Хабиб занимался в MMA после завершения карьеры?

• Последняя активность – участие в совместном турнире между Bellator и Rizin, который прошел в Японии 31 декабря. Там Хабиб выступил как капитан команды Bellator, называл Японию другим миром и стал секундантом Гаджи Рабаданова, который тренируется вместе с ним. Итог – победа 5:0.

• В июле-2022 Хабиб попал в зал славы UFC. Там он получил пиджак с золотой подкладкой и выступил с речью: «Многие спрашивают о том, чем я больше всего горжусь. И сейчас я отвечаю: тем, что никогда не сдаюсь».

• Работал вместе с Исламом Махачевым и сопровождал его на боях в углу октагона. На UFC 267 в 2021 году, когда Махачев дрался с Дэном Хукером, Нурмагомедов был секундантом.

В 2022-м на титульный бой Махачева против Чарльза Оливейры Хабиб много подсказывал за сеткой, а потом катал его на плечах. Авторитет Нурмагомедова продвинул этот бой.

• Занимался продвижением промоушена Eagle FC. Хабиб основал его в 2020 году, а первый турнир прошел в январе-2022. Среди бойцов, с которыми взаимодействовал Eagle FC, – Кевин Ли, Джуниор дос Сантос, Антонио Сильва, братья Хабиба Умар и Усман и другие.

Нурмагомедов планировал пригласить в Eagle FC Федора Емельяненко и обсуждал это с президентом Bellator Скоттом Кокером. Потенциальный бой – между Емельяненко и дос Сантосом.

А что дальше?

Точно сказать нельзя.

В феврале-2022 Ислам Махачев проведет объединительный чемпионский бой против Алекса Волкановски. На прошлых боях Хабиб секундировал Махачеву и находился в углу. В каком статусе он приедет в Австралию – неизвестно.

Что будет с промоушеном Eagle FC? Тоже непонятно. Еще в декабре Хабиб говорил о связях между Россией и Казахстаном, когда в Атырау состоялся турнир промоушена: «Между Атырау и Дагестаном такой некий мост получается. Очень рад, что к этому был причастен я и отец мой».

Как Хабиб связан с Bellator: дружба с боссом, переговоры по бою Емельяненко, $2 млн от 50 Cent за дебютный бой

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov; Gettyimages.ru/Carmen Mandato

13 комментариев

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Висита Эльмурзаев
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Ответ Денис Мартин
Никогда не нравился Хабиб, как боец в плане стиля его боя, да и высказываний его не поддерживаю часто. Но если смотреть без пристрастий и неприязни, то он топовый спортсмен, хороший тренер, и видимо, хороший семьянин. Мне он не близок, ни как боец, ни как человек. Но вот смотрю на него, и думаю, что все его резкие слова в интервью, это просто от того, что он такой же простой парень как и многие из нас, и просто часто говорил не подумав, я бы наверное, на его месте тоже болтнул лишнего. Я это к чему все, нас не сильно должно волновать, что думают и говорят спортсмены. Их работа, это хорошо выступать, а остальное их личная жизнь. В плане спорта к Хабибу нет вопросов и быть не может. А как к человеку, так не нам его судить.
Стиль у него самый сбалансированный и приносящий победы.
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Hola Hola
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Ответ Funny_Roger
Ребят, ну зачем это на главную то? Он уже больше двух лет не дрался (важно отметить что это никак не умаляет его заслуг)
А почему нет? Разве на главной спортса появляются исключительно действующие спортсмены? Он был весьма заметной фигурой в ММА, спорте в целом, и уж тем более в его российском сегменте. Думаю, этого достаточно для появления на главной. )
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Hola Hola
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Ответ алексей бабенко
Да вообще всё равно
Если человеку все равно, он не заходит в статью, и уж тем более не комментирует. )
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Shamarin
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Будут бабки, будет и возвращение)
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алексей бабенко
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Да вообще всё равно
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vulturecrow
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Ответ BananaMantana
Интересно конечно. Но не понятно, что значит уходит из ММА? Мол из медиапространства боев?
почти все бойцы живут и тренируются в штатах сейчас. наверное, Хабиб вернётся в Дагестан и не сможет участвовать в тренировочных и организационных процессах.
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BananaMantana
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Интересно конечно. Но не понятно, что значит уходит из ММА? Мол из медиапространства боев?
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Денис Мартин
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Никогда не нравился Хабиб, как боец в плане стиля его боя, да и высказываний его не поддерживаю часто.

Но если смотреть без пристрастий и неприязни, то он топовый спортсмен, хороший тренер, и видимо, хороший семьянин.

Мне он не близок, ни как боец, ни как человек.

Но вот смотрю на него, и думаю, что все его резкие слова в интервью, это просто от того, что он такой же простой парень как и многие из нас, и просто часто говорил не подумав, я бы наверное, на его месте тоже болтнул лишнего.

Я это к чему все, нас не сильно должно волновать, что думают и говорят спортсмены. Их работа, это хорошо выступать, а остальное их личная жизнь.

В плане спорта к Хабибу нет вопросов и быть не может.

А как к человеку, так не нам его судить.
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Funny_Roger
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Ребят, ну зачем это на главную то? Он уже больше двух лет не дрался (важно отметить что это никак не умаляет его заслуг)
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D-eisler@yandex.ru
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Вышел тренером не хуже Бати. Хочу чтоб вернулся в тренеры
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vital_23
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Его право, сделал выбор в пользу семьи. Будет больше детишек тренировать в свободное время
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Qwasklop
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Легенда ММА
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Пилипенко Дмитрий
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Давай досвидания, скучать не будем !
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