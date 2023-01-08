Хабиб совсем ушел из ММА – но он же уходил? Что это значит?

Хочет все время уделять семье.

Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что покидает MMA. Эту информацию опубликовала группа с эксклюзивным контентом от его промоушена Eagle FC. Нурмагомедов подписан на нее сам и сделал оттуда репост:

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье».

Несколько дней назад Хабиб опубликовал совместную фотографию с другими бойцами (среди них – Ислам Махачев) и без конкретики оставил подпись: «Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу. Обнял вас всех крепко». На этот пост отреагировали брат Умар Нурмагомедов, Тагир Уланбеков и менеджер Али Абдель-Азиз.

Президент Eagle FC Шамиль Завуров тоже выложил общую фотографию с Хабибом из зала: «Со спорта он ушел, вот спорт из него никогда не уйдет. Хорошо отпахали на ночь».

Да, Хабиб в ММА – все. Что об этом нужно знать?

Когда Хабиб последний раз дрался?

Официально карьеру как боец Хабиб Нурмагомедов завершил в 2020 году.

В октябре-2020 Нурмагомедов провел последний бой в UFC, досрочно победив Джастина Гейджи. Он в третий раз защитил титул в легком весе и ушел непобежденным на серии 13:0. После этого боев не было. На завершение карьеры повлияла смерть отца Абдулманапа Нурмагомедова в июле-2020.

Бой против Гейджи состоялся уже после смерти Нурмагомедова-старшего. Хабиб говорил, что перед этим советовался с мамой и обещал ей уйти из профессионального спорта: «Когда UFC позвонил мне насчет Джастина, я поговорил с мамой, она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен следовать ему до конца».

А чем Хабиб занимался в MMA после завершения карьеры?

• Последняя активность – участие в совместном турнире между Bellator и Rizin, который прошел в Японии 31 декабря. Там Хабиб выступил как капитан команды Bellator, называл Японию другим миром и стал секундантом Гаджи Рабаданова, который тренируется вместе с ним. Итог – победа 5:0.

• В июле-2022 Хабиб попал в зал славы UFC. Там он получил пиджак с золотой подкладкой и выступил с речью: «Многие спрашивают о том, чем я больше всего горжусь. И сейчас я отвечаю: тем, что никогда не сдаюсь».

• Работал вместе с Исламом Махачевым и сопровождал его на боях в углу октагона. На UFC 267 в 2021 году, когда Махачев дрался с Дэном Хукером, Нурмагомедов был секундантом.

В 2022-м на титульный бой Махачева против Чарльза Оливейры Хабиб много подсказывал за сеткой, а потом катал его на плечах. Авторитет Нурмагомедова продвинул этот бой.

• Занимался продвижением промоушена Eagle FC. Хабиб основал его в 2020 году, а первый турнир прошел в январе-2022. Среди бойцов, с которыми взаимодействовал Eagle FC, – Кевин Ли, Джуниор дос Сантос, Антонио Сильва, братья Хабиба Умар и Усман и другие.

Нурмагомедов планировал пригласить в Eagle FC Федора Емельяненко и обсуждал это с президентом Bellator Скоттом Кокером. Потенциальный бой – между Емельяненко и дос Сантосом.

А что дальше?

Точно сказать нельзя.

В феврале-2022 Ислам Махачев проведет объединительный чемпионский бой против Алекса Волкановски. На прошлых боях Хабиб секундировал Махачеву и находился в углу. В каком статусе он приедет в Австралию – неизвестно.

Что будет с промоушеном Eagle FC? Тоже непонятно. Еще в декабре Хабиб говорил о связях между Россией и Казахстаном, когда в Атырау состоялся турнир промоушена: «Между Атырау и Дагестаном такой некий мост получается. Очень рад, что к этому был причастен я и отец мой».

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov; Gettyimages.ru/Carmen Mandato