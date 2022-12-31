«Напоминает двух пьяных парней возле бара, которые не умеют драться». Угадай событие 2022-го по эпичному твиту бойца
События 2022 года из мира единоборств отразились потоком панч-реакций в твиттере. Мы выбрали самое-самое.
В этом тесте вам нужно угадать главные бои и персонажей прошлого года по короткому, но хлесткому описанию.
Если тест не открывается, перейдите по ссылке.
Конор в 2022-м: вылетел из рейтингов UFC, стал качком (набрал 15 кг) и снялся в Голливуде
Махачев на шее у Хабиба, доминация Бивола и грустные поражения Яна: главное для российских бойцов в 2022-м
Фото: East News/Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM; Gettyimages.ru/John McCoy
Комментарии