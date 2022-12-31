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«Напоминает двух пьяных парней возле бара, которые не умеют драться». Угадай событие 2022-го по эпичному твиту бойца

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Оскар Де Ла Хойя Оскар Де Ла Хойя
Генри Сехудо Генри Сехудо
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

События 2022 года из мира единоборств отразились потоком панч-реакций в твиттере. Мы выбрали самое-самое.

В этом тесте вам нужно угадать главные бои и персонажей прошлого года по короткому, но хлесткому описанию.

Если тест не открывается, перейдите по ссылке.

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Фото: East News/Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM; Gettyimages.ru/John McCoy

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