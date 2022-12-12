Связь Хабиба с Bellator: дружит с боссом, договаривался о бое Емельяненко и получал предложение от 50 Cent на $2 млн за дебют в промоушене

31 декабря в Токио пройдет предновогодний турнир «Rizin 40: Rizin vs Bellator», в котором подерутся бойцы японской и американской лиг. Команду Bellator возглавит Хабиб Нурмагомедов.

Стоп. Хабиб и Bellator – промоушен, в котором он никогда не дрался? Как так получилось?

Хабиб дружит с главой Bellator: они вместе ужинают и, кажется, договаривались о бое Емельяненко в Eagle FC

Глава Bellator Скотт Кокер – друг Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов советовал Bellator и UFC быть осторожнее, потому что Eagle FC [компания Хабиба] готова подписать их бойцов. Потом говорил о дружбе: «Не знаю, почему СМИ пытаются заставить меня сражаться со Скоттом Кокером или с Дэйной Уайтом.

Я давно знаком со Скоттом. Он из Сан-Хосе, я сам почти из Сан-Хосе, тренируюсь там 10 лет. Иногда мы ходим ужинать или завтракать с ним и тренером Мендесом. А Дэйна вообще стал мне как дядя. Я давно знаю их, у меня прекрасные отношения с обоими».

Скотт Кокер называл Нурмагомедова величайшим бойцом и отмечал его вклад в прогресс Ислама Махачева и братьев Усмана и Умара Нурмагомедовых. Кокер следил за бойцами в AKA [американская академия кикбоксинга тренера Хосе Мендеса] в Сан-Хосе и сравнивал их с армией.

Нурмагомедов планировал организовать бой между Джуниором дос Сантосом из Eagle FC и Федором Емельяненко, который представляет Bellator. Емельяненко станет почетным гостем Rizin 40, а в феврале проведет реванш с Райаном Бейдером, которому проиграл в 2019 году.

«Если Джуниор выиграет у Йоргана Де Кастро, я хочу организовать его бой против Федора Емельяненко. Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером, потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю», – объяснял Нурмагомедов в мае-2022.

Дос Сантос проиграл Де Кастро, но Хабиб все равно встретился с Кокером. Летом он опубликовал совместное фото: «Работа в процессе». При этом не указал, что именно обсуждалось на встрече. Кокер перед этим косвенно подтверждал возможность боя: «Спасибо за предложение, Хабиб. С нетерпением жду встречи на следующей неделе. Ужин с тебя».

Сам Емельяненко не заинтересован в бое: «На меня никто из команды Хабиба не выходил, на мою команду – тоже. Со Скоттом Кокером планировалась встреча, но, как я понял, Скотту – да и нам – не интересен бой с Джуниором дос Сантосом. Прежде всего из-за его поражения».

На Rizin 40 Хабиб станет секундантом Рабаданова, который тренируется в его команде. Двоюродный брат Усман – уже чемпион Bellator

Гаджи Рабаданов – боец Bellator, который проводит под его эгидой четвертый бой. На Rizin 40 Рабаданов подерется с Коджи Такедой. Перед боем он говорил о влиянии Нурмагомедова: «Конечно, для меня это огромная поддержка и большой опыт. Хабиб хорошо знает этот спорт и в нужную минуту может дать важный совет. Это большая поддержка».

Сейчас Рабаданов идет в Bellator на серии из трех побед. В июле-2022 он единогласным решением судей победил Бобби Кинга. Тогда Хабиб тоже находился рядом: настраивал в октагоне, подсказывал с тренером Хавьером Мендесом и вместе праздновал. Прошлую победу в Bellator Рабаданов праздновал в футболке с изображением Абдулманапа Нурмагомедова.

Летом Нурмагомедов победил в спарринге представителя Bellator Фернандо Гонсалеса Тревино и радовался, когда сразу четыре российских бойца выиграли на Bellator 263: «Просто это была наша ночь». Когда его двоюродный брат Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator в 2021 году, Хабиб был секундантом. В ноябре-2022 Усман стал чемпионом в легком весе.

50 Cent звал Хабиба в Bellator после драки с Конором и предлагал два миллиона долларов за бой

После победы над Конором Макгрегором, которая в 2018 году завершилась массовой дракой, рэпер 50 Cent поддержал Нурмагомедова. Тогда глава UFC Дэйна Уайт сказал, что напавшие на Макгрегора бойцы больше не выступят в промоушене. Среди них – Зубайра Тухугов. На это Нурмагомедов пригрозил Уайту расторжением контракта и отказом от гонорара.

50 Cent написал, что UFC несправедливо поступает с Хабибом, так как не наказывает Макгрегора: «Сегодня же плачу 2 миллиона долларов, если Хабиб подерется для меня в Bellator. UFC не единственный игрок в этом деле. С контрактом разберемся, Зубайру возьмем тоже».

Нурмагомедов ответил: «Если хочешь посмотреть, где растут настоящие мужчины, приглашаю тебя в Дагестан. Когда прилечу в США, дам тебе знать». 50 Cent принял предложение, но ситуация не развилась. Скотт Кокер сказал, что 50 Cent не представляет Bellator и не может организовывать бои, а менеджер Али Абдель-Азиз назвал сумму мусором: «За два миллиона долларов он может открыть Хабибу бутылку колы».

Фото: eastnews.ru/Matt Ferris; globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Axel Heimken; Gettyimages.ru/Dave Kotinsky