Почему японцы везде убирают за собой мусор, снимают обувь в театре и ведут в школах уроки чистоты

На ЧМ-2018 в России японские зрители убирали мусор с трибун после окончания матчей, а футболисты наводили порядок в раздевалке. То же самое – на ЧМ-2022 в Катаре. Один из болельщиков после победы над Германией объяснял: «Мы японцы, поэтому не оставляем после себя мусор. Мы уважаем это место».

Такие примеры до сих пор удивляют мир, хотя для японцев уборка и поддержание чистоты вокруг = норма. Откуда у них столько уважения к среде? Как такая бытовая сознательность вшита в менталитет? А что с мусором и порядком в самой Японии?

Культура чистоты – проявление буддистских и синтоистских взглядов. Это проявление уважения к обществу и поддержка ума и тела

Важное место в японском мировоззрении занимает очищение: чистота – добро, грязь – зло. Противовес чистоты – кегаре [термин из синтоизма, который обозначает состояние осквернения и загрязнения]. К нему относятся смерти, болезни и другие неприятные события жизни. Для их избегания нужно проводить ритуалы духовного и физического очищения.

Помощник синтоистского священника в хиросимском храме Канда Нориаки Икеда говорил [ссылка ведет на материал BBC – заблокирован в России]: «Если человек страдает кегаре, это может принести вред всему обществу. Так что практиковать чистоту жизненно важно. Это очищает вас и помогает избежать бедствий для всего общества. Вот почему Япония – очень чистая страна».

Древние японцы верили, что в природных явлениях и среде живут духи. Их почитание или признание – осознание себя как часть естественного порядка мира. По социологическим опросам NHK [данные за 2018 год], больше 60% японцев считают себя атеистами, около 35% – буддисты или синтоисты. При этом 74% опрошенных верят, что Японию населяют синтоистские боги, и посещают святые места.

The New Yorker объяснял, что уборка и культ чистоты связан с книгой «Энгисики» – указы японского императора и законодательный свод, написанные в 927 году. В ней прописана обязанность по ежегодной уборке императорского дворца в Киото, которая имела ритуальный смысл: так отгонялись злые духи и невезение перед началом нового года. С XIII века аналогично делали в буддийских храмах и синтоистских святилищах, а потом практика распространилась на простое население.

Японская культура – большое внимание к гармонии общества. Это национальная черта. Поддержание чистоты среды приравнивается к сохранению чистоты тела и ума. Наблюдение писателя Сиба Ретаро: «Думая о величине корня, когда смотрел на часть горной породы, почувствовал странность. Едва только благоговел перед чем-нибудь, очищал то место и не ступал без основания, чтобы не святотатствовать… Лишь бы сохранить тот угол чистым, ведь там уже существует бог».

Японцы приучаются к уборке со школы, а родители забирают пакеты с использованными памперсами из детских садов

Уборка – часть учебного процесса в школе. Дети занимаются ей с шести-семи лет, когда попадают в первый класс. Уборка не воспринимается ими как наказание, а принимает формат игры и становится привычкой. Это подкрепляется влиянием родителей, которые настаивают на поддержании чистоты и порядка в доме. Так ребенок интегрируется в японское общество и формирует самосознание ответственности и взаимопомощи.

Уборка сопровождает детей весь школьный период. Ученикам начальной школы помогают старшеклассники, а чисткой туалетов и ремонтными работами занимаются специалисты. Для уборки используются веник и совок, а не пылесос, как дома. Писатель Ютака Окихара в книге «Школьная уборка» сформулировал подход: «Никакая работа, даже грязная работа по уборке, не является слишком низкой для ученика; все должны одинаково выполнять общие задачи; содержание школы – ответственность каждого».

Журналистка Хироко Йода, которая училась в японской школе, рассказывала об устройстве уборки: «Каждый день после окончания занятий мы делились на несколько групп (как мальчиков, так и девочек), по очереди протирали парты, подметали пол и выносили мусор.

Я четко помню разочарование, когда нашу старую школу в пригороде Токио снесли и перестроили с использованием современных материалов. Какими скучными казались стерильные бетонные полы по сравнению с роскошными деревянными половицами, гладко отполированными предыдущими поколениями учеников. Это было похоже на потерю друга».

Писательница Даниэль Деметриу, которая переехала в Японию в 2007 году, отмечала: «Нередко родителям (в том числе и мне) вручают аккуратно упакованные пакеты с использованными подгузниками детей, когда они забирают их из детских садов в конце каждого дня – чтобы отнести мусор домой и выкинуть в ведро.

Вместе со спортивными наборами и пеналами мне недавно пришлось купить и промаркировать несколько салфеток для посуды для моего шестилетнего ребенка, который только пошел в первый класс в японской школе. Всех детей с первого дня учат тщательно убирать классную комнату и убирать за собой обед».

«Это не так серьезно, чтобы считать философией, – рассказывала одна из учительниц в японской школе. – Мы просто хотим научить детей: если ты пользуешься чем-то или проводишь время в определенном месте, будь то классная комната или твоя собственная, ты должен сам все убрать. Это наш обычай, для нас это естественно».

Как дела с мусором на улицах Японии: прозрачные урны для защиты от терактов, владельцы собак относят отходы домой и смывают в унитаз

Европейцы, которые посещали Японию в XVIII-XIX веках, выделяли чистоту на улицах и тягу японцев к порядку. Заместитель директора токийского офиса правительства префектуры Хиросимы Маико Аване говорила [ссылка ведет на материал BBC – заблокирован в России]: «Нас, японцев, очень заботит то, как мы выглядим в глазах других. Нам не хочется, чтобы о нас думали как о людях, которым не хватает образования или воспитания, чтобы убраться за собой».

Bloomberg указывал, что на душу населения Японии приходится вдвое меньше бытовых отходов, чем в США. Японцы опережают американцев и британцев по темпам переработки мусора. На это влияет нехватка территорий под свалки.

Почему японцы убирают за собой мусор на стадионе?

Писательница Даниэль Деметриу называла Токио одним из самых чистых городов мира. Она отмечала порядок в токийских аэропортах, вокзалах и улицах, несмотря на густонаселенность – около 14 миллионов жителей: «[Это видно] даже по высокотехнологичным общественным туалетам (в которых также – что, возможно, немыслимо в других городах – редко отсутствует туалетная бумага)».

На улицах Японии почти нет мусора и урн. Количество мусорных баков сократилось после теракта с применением химического оружия, который произошел в метро в 1995 году. Тогда погибли 12 человек, а несколько тысяч – отравились. После этого урны на железнодорожных станциях и в других общественных местах исчезли, так как воспринимались как удобный способ для совершения новых атак.

Из-за больших туристических потоков Япония постепенно вернулась к их использованию на улицах. Теперь многие урны имеют прозрачные стенки и тщательнее контролируются в метро. Во время международных визитов за урнами следили еще сильнее. Так было в 2014 и 2017 годах, когда Японию посещали бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. Тогда мусорные баки опечатывались, а во время визита Обамы на станции Акихабара их контролировала охрана.

Отсутствие урн не сказалось на объемах мусора на улицах. Японцы просто забирают отходы домой или выкидывают их в приспособленных для этого местах. Такая практика касается хозяев, которые выгуливают собак. Саймон Деньер из The Washington Post писал:

«Владельцы собак всегда без исключения собирают экскременты собак и часто носят бутылку воды, чтобы помыть все, на что помочился их питомец. Некоторые идут еще дальше и кладут коврик, чтобы собрать отходы еще до того, как они коснутся земли. Владельцы собак носят экскременты собак домой и смывают их в унитаз: бумажный пакет внутри пластикового облегчает эту задачу».

Японцы надевают тапочки в общественных туалетах, таксисты носят белые перчатки, а заболевший сам носит маску без мыслей о штрафах

Поддержание чистоты в Японии охватывает многие сферы повседневной жизни. Журналист Юрий Синалеев, который прожил в Токио больше 15 лет, выделял качество воды в домах:

«Пить ее можно без опаски. Одно время по инициативе мэрии Токио водопроводную воду даже продавали за символическую плату в пластиковых бутылках, а жителям рассылали бесплатные стаканчики с призывом не бояться пить воду из-под крана. Акция на некоторое время прервалась из-за трагедии 11 марта 2011 года (в этот день страна пострадала от одного из самых разрушительных землетрясений в своей истории), но и тогда водопроводная вода не вызывала никаких опасений».

Юлия Андреева в книге «Изнанка веера. Приключения авантюристки в Японии» рассказывала: «В такси белые кружевные чехлы на сидениях, водители носят девственно белые перчатки. В машинах и на велосипедах прекрасные дамы разъезжают в белых стильных перчатках до плеча. Во время предвыборных кампаний политики разъезжают по улицам в агитационных автобусах, демонстрируя избирателям опять же свои незапятнанные белые перчатки.

Японцы брезгливо относятся к европейским компьютерам, потому что, в отличие от них, мы не уделяем и сотой доли внимания дезинфекции мышке и клавиатуры. В японских домах, в ресторанах и гостиницах для посещения туалета существуют особые тапочки. Никакой японец, если, конечно, он в здравом уме, ни за что не перепутает тапки для дома и для туалета».

Ученики носят в школах сменную обувь, зрители переобуваются при посещении театра, а вызванные на дом работники разуваются у входа. Александр Прасол в книге «Япония. Лики времени» отмечал, что снимать обувь перед входом в помещение – стандартная процедура: «Чтобы обозначить границу между внутренним и внешним пространством, пол специально приподнимают на двадцать-тридцать сантиметров».

Если японец простудился, то в общественных местах носит медицинскую маску, чтобы не заразить других. Писательница Даниэль Деметриу подчеркивала: «Бескорыстное уважение к гармонии коллективного общества в Японии – что-то вроде национальной черты. Это отражается как в ее острой пунктуальности, так и знаменитом мастерстве омотэнаси, что в переводе означает «очень впечатляющее японское гостеприимство».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Юрий Абрамочкин; Gettyimages.ru/Alex Grimm, Chris McGrath, Tomohiro Ohsumi; commons.wikimedia.org/Saigen Jiro; globallookpress.com/Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency