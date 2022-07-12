Полный разбор от эксперта.

Подбор велосипедной рамы – дело ответственное. Высоту седла или вынос руля всегда можно отрегулировать, но изменить размер самой рамы уже не получится. Как правильно подобрать размер рамы и на что обратить внимание, рассказывает специалист по байкфиту и функциональному тестированию Виктор Ситало.

Виктор Ситало: «Иногда даже для опытного велосипедиста покупка нового велосипеда может стать сложной задачей. Среди моих клиентов попадаются люди, которые ранее годами катались на неправильно подобранном велосипеде. Принять дискомфорт как неотъемлемую часть велоспорта – очень распространенная ошибка».

Что подразумевается под размером рамы

Виктор Ситало: «Размер рамы – это совокупность ее длины, высоты и угла наклона труб или, выражаясь спортивными терминами, это геометрия рамы. На официальных сайтах производителей велосипедов и рам можно найти рекомендации по подбору геометрии и ростовки. Это отправная точка в выборе подходящего размера рамы.

Рекомендации основываются на росте человека и длине ног до промежности (в зарубежных каталогах параметр inseam), а в некоторых случаях калькулятор ростовки просит сделать дополнительные замеры. Однако данный расчет не учитывает другие важные параметры, такие как длина рук, гибкость, наличие травм, лимитирующих движения.

Часто люди по своим антропометрическим параметрам попадают между двух ростовок или в верхнюю/нижнюю часть диапазона ростовки, рекомендованного производителем. Тут и случаются ошибки выбора. В такой ситуации я рекомендую обратиться в студию байкфита, где занимаются настройкой велосипедов под параметры катающихся, там помогут подобрать корректную ростовку».

Как измерить длину ног до промежности (inseam)

Как выбрать подходящую велосипедную раму

Виктор Ситало: «Я разделяю все велосипеды на две категории – городской велосипед и спортивный инвентарь. В первую группу попадают:

синглспиды (велосипеды с одной передачей – одной звездой спереди и одной звездой на заднем колесе);

круизеры (прогулочные велосипеды с прямой посадкой);

складные велосипеды;

грузовые велосипеды (двухколесные и трехколесные велосипеды с большим багажником);

электровелосипеды.

С точки зрения геометрии городские велосипеды сконструированы для комфортной езды, чтобы на них можно было кататься в повседневной одежде. Они имеют широкий диапазон настроек и по размерам напоминают футболки – S, M, L.

Ко второй категории относятся специализированные велосипеды для езды по бездорожью, асфальту и гравию. Объединяет их более узкая область применения и акцент на спортивное предназначение, что выражается в спортивной посадке.

Спортивная посадка сильно отличается от той, к которой вы привыкли, катаясь на городском велосипеде. Также учитывайте, что если вы многие годы катались на горном велосипеде в комфортной посадке, а затем решили взять другой тип велосипеда (например, шоссейный), нельзя брать размер рамы текущего велосипеда за отправную точку.

Размер рамы и, как следствие, посадка на горном велосипеде сильно отличаются от посадки на шоссейном или гравийном. Более того, размер рамы может различаться у разных брендов довольно значительно».

Советы по подбору размера рамы

1. Не фокусируйтесь на одном велосипеде. Выберите несколько моделей, которые вам нравятся.

2. Используя рекомендации на официальном сайте производителя, определите свой размер велосипеда. Обращайте внимание на параметры stack и reach. Чем больше параметр reach, тем рама велосипеда длиннее. Чем больше параметр stack, тем рама выше.

3. Определите собственную гибкость, выполнив простые тесты, которые можно найти в интернете. Используйте простые градации от 1 до 3, где «1» означает, что вы сильно лимитированы в гибкости, а «3» – стоя можете спокойно дотянуться пальцами рук до пола.

4. Сопоставьте подходящие по размеру велосипеды с результатами теста на гибкость. Если у вас хорошая гибкость, берите велосипед с более длинной (параметр reach) и низкой геометрией (параметр stack). Если же вы лимитированы в гибкости и ваша цель – не гоночные состязания, а комфортная езда, то вам подойдет рама с более короткой и высокой геометрией.

5. Сравните в выбранных моделях углы наклона рулевой и подседельной труб. Этот параметр актуален как при подборе горного, так и шоссейного и гравийного велосипеда. Чем углы этих труб больше, тем геометрия велосипеда агрессивнее. Для рулевой трубы это значение – от 73,5 градусов. Чем выше градус, тем больше вы сместитесь вперед на велосипеде. Центр тяжести также больше сместится вперед, колесная база будет короче, руление будет ощущается резче, что придаст дополнительную маневренность. В то же время уменьшится плавность управления.

Как правильно подобрать велосипед для ребенка

Виктор Ситало: «В большинстве случаев ребенку хватает велосипеда на два года, дальше он ему становится мал, поэтому нужно покупать новый.

Как правильно подобрать детский велосипед по росту:

1. При посадке на велосипед и спешивании с него всегда должно быть некоторое расстояние от верхней трубы рамы до промежности. Если труба впритык и ребенку приходится вставать на носки, чтобы она не давила, это может привести к травмам при экстренном торможении и соскальзывании с седла на раму.

2. Ребенок должен свободно дотягиваться до тормозных ручек, не меняя положения рук на руле. На многих велосипедах штатно устанавливаются рули с изгибом от центра к краям, что позволяет настраивать дистанцию до ручек, проворачивая руль в выносе. Таким образом, руль можно приблизить или отдалить для более комфортной посадки.

3. При подборе велосипеда на колесах 24» и больше можно руководствоваться теми же правилами, что и для взрослого.

На что еще обратить внимание при покупке детского велосипеда и в процессе обучения катанию:

1. Начинайте с беговела. Это беспроигрышный вариант, если хотите развить у ребенка чувство баланса.

2. Как можно быстрее откажитесь от дополнительных колес на велосипеде, так как они мешают осваивать правильную технику катания. Проведите с ребенком несколько интенсивных занятий, страхуйте его от падений, учите держать равновесие и крутить педали плавно.

3. Не покупайте велосипед на вырост. Сейчас можно легко найти детский велосипед в отличном состоянии на интернет-площадках частных объявлений, а также разместить объявление со своим велосипедом на продажу или обмен.

4. С самого начала приучайте ребенка носить шлем во время езды на велосипеде».

Таблицы размеров рамы велосипедов по росту

У разных производителей размерная сетка может сильно различаться. Также не все производители выпускают полную линейку размеров, поэтому некоторые модели велосипедов будет непросто найти очень высоким или низким людям.

Размер рамы в сантиметрах или дюймах равен расстоянию от центра оси каретки (где крепятся педали) до центра верхней трубы (куда вставляется подседельный штырь с седлом).

Далее приведены примеры размерных сеток для разных типов велосипедов.

Размерная сетка для городского велосипеда

Рост, см Размер рамы, см Размер рамы 148-158 см 33-37 см XS 158-168 см 38-42 см S 168-178 см 43-47 см M 178-185 см 48-52 см L 186-193 см 53-57 см XL 193-198 см 58-61 см XXL

Размерная сетка для синглспида

Рост, см Inseam, см Размер рамы, см 155-160 см 68-74 см 48 см 160-165 см 70-76 см 50 см 165-170 см 73-78 см 52 см 170-175 см 76-81 см 54 см 175-180 см 78-83 см 56 см 180-188 см 81-86 см 58 см 185-195 см 83-88 см 60 см

Размерная сетка для детского велосипеда

Возраст, лет Рост, см Размер рамы, дюймы (см) 2-5 85-110 см 12’’ (30 см) 2-4 85-100 см 14’’ (36 см) 3-5 95-110 см 16’’ (41 см) 5-7 110-120 см 20’’ (51 см) 7-9 120-135 см 22’’ (56 см) 9-11 135-145 см 24’’ (61 см) 11+ 145+ см 26’’ (66 см)

Размерная сетка для шоссейного велосипеда

Рост, см Inseam, см Размер рамы, см 152-160 см 71-75 см 48 см (XS) 160-170 см 75-79 см 51 см (S) 170-174 см 79-83 см 54 см (M) 174-180 см 83-85 см 56 см (L) 180-188 см 85-89 см 57 см (XL) 188-195 см 89-92 см 60 см (XXL) 195+ см 92+ см 61 см (XXXL)

Размерная сетка для горного велосипеда

Рост, см Inseam, см Размер рамы, см 152-160 см 71-75 см 38 см (XS) 160-170 см 75-79 см 41 см (S) 170-174 см 79-83 см 43 см (M) 174-180 см 83-85 см 46 см (M) 180-188 см 85-89 см 48 см (L) 188-195 см 89-92 см 51 см (L) 195+ см 92+ см 53 см (XL)

Размерная сетка для велосипеда для триатлона

В таблицах для специальных велосипедов для триатлона может присутствовать параметр длины верхней трубы.

Рост, см Inseam, см Размер рамы, см Длина верхней трубы, см 155-160 см 68-74 см 48 см 48,5 – 50 см 160-165 см 70-76 см 50 см 50 – 51,5 см 165-170 см 73-78 см 52 см 51,5 – 53,5 см 170-175 см 76-81 см 54 см 53,5 – 55,5 см 175-180 см 78-83 см 56 см 55,5 – 57 см 180-188 см 81-86 см 58 см 57 – 58 см 185-195 см 83-88 см 60 см 58 – 59 см

Размерная сетка для BMX

Возраст, лет Рост, см Размер рамы, дюймы (см) 5-7 110-122 см 16’’ (41 см) 7-11 122-147 см 18’’ (46 см) 11+ 147-193 см 20’’ (51 см)

FAQ 1. Может ли мне подойти велосипедная рама меньшего размера, чем рекомендуется для моего роста? Рама меньшего размера будет не только короче, но и ниже, поэтому перепад между седлом и рулем будет больше, чем на правильно подобранной ростовке. Из-за этого во время катания будут затекать плечи и неметь ладони. 2. Нужно ли мне покупать велосипедную раму с запасом? Нет. Больший размер рамы будет доставлять такой же дискомфорт во время катания, как и малый. Рама должна быть ровно того размера, который соответствует антропометрическим параметрам катающегося.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин