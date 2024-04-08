Звезда женской Суперлиги: росла с 12 детьми, играла на 4 континентах, исследует Россию

Любит задавать вопросы.

Женский футбол в России далек от посещаемости РПЛ, но и там есть интересные герои.

Например, нигерийская нападающая ЦСКА Франциска Ордега. В Суперлиге-2023 она в 22 матчах сделала шесть ассистов и забила девять голов (один – с нулевого угла! ). А еще у нее насыщенная жизнь: играла по всему миру, открыла фонд помощи в родном городе и гоняет на поездах по России.

Валерий Самсонов записал монолог Ордеги о бедной жизни в Нигерии, удивительных открытиях в России и межконтинентальных футбольных путешествиях.

Семья: 13 детей (двое умерли) и три жены отца

Я родилась в очень маленьком городке Гбоко на юго-востоке Нигерии, недалеко от Камеруна. Градообразующим предприятием был один из крупнейших цементных заводов страны. Он спонсировал местный футбольный клуб BCC Lions, который в 90-х побеждал в чемпионате Нигерии и играл в Кубке обладателей кубков Африки.

В Нигерии четыре официальных языка: английский, хауса, йоруба, игбо. В моем штате большинство говорит на английском, но в Гбоко чаще используют местный диалект – тив, который по звучанию похож на китайский. Тив не очень распространен, поэтому если заговорю на нем, меня не поймут.

20 лет назад в Нигерии было классно и безопасно, но сейчас все поменялось (в 2021-м году Нигерия стала самой криминальной страной континента – Sports.ru). Я ездила со сборной по Африке и видела, что во многих странах живут гораздо лучше.

В Абудже (столица с населением 3,8 миллиона – Sports.ru) днем сможете спокойно прогуляться в центре, вечером и ночью – уже как повезет. Но в другие районы и города – только с охраной, потому что везде можно нарваться на похитителей, грабителей или юных гангстеров.

На западе Нигерии более-менее окей, а на востоке ужасные дороги, поэтому банды устраивают засады на проезжающие машины. Там нужно быть крайне осторожным: ни света, ни полиции. Люди в тех районах не знают, будет ли у них вечером еда, и внутренний голос говорит им: «Ты должен любым способом достать покушать».

Моей семье повезло: мы с детства жили хорошо. Отец был дальнобойщиком и много трудился, поэтому неплохо зарабатывал. Мы ходили в лучшую школу в городе, ели три раза в день, что не все могли позволить.

Я католик и помню, как в церкви говорили: есть лишняя еда – поделись с соседями. Так поступала мама, а в декабре 2012-го я открыла в Гбоко фонд помощи женщинам и вдовам, который помогает по мере возможности: собрать ребенка в школу или оплатить счета за лечение.

У родной мамы был небольшой бизнес. Из рейсов отец привозил продукты, а она их продавала. Сейчас оба на пенсии.

В Нигерии разрешено многоженство, поэтому у отца были еще две жены. С моей мамой у него было восемь детей, со второй женой – три сына, с третьей (скончалась, когда я была маленькой) – два. В нашей семье было 13 детей, но двое братьев уже умерли, поэтому сейчас нас 11. Иногда чувствую себя одиноко вдали от братьев и сестер.

Все жили в одном доме, но когда я училась в старшей школе, вторая жена попросила отца обеспечить ее отдельным жильем. Между женами были прекрасные отношения, они часто делали что-то вместе: убирали или готовили. Дети тоже классно ладили как одна большая семья: вместе ели, пили, играли, спали. Может быть, жены ревновали друг друга, но это не было заметно. Хотя мама говорила мне не выходить замуж за кого-то, кто уже женат, ха-ха.

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Русских невозможно переубедить. Возможно, это и плюс

В России и Северной Нигерии много полезных ископаемых, но некоторые люди живут достаточно бедно. Почему так? Думаю, нет одного ответа. В Нигерии лидеры страны думают не о людях, а о себе, но в последнее время это меняется.

Я люблю задавать вопросы. Спрашивала, сколько в России получают учителя, доктора. Как мне говорили, их зарплаты сильно выросли по сравнению с девяностыми. Отлично, но есть еще над чем работать.

В России живут классные люди, но у вас есть один минус: если вы во что-то верите, вас почти невозможно переубедить. Хотя, может, это ваш большой плюс.

В ЦСКА мы как-то собирали вещи для нуждающихся. Меня это удивило, потому что когда слышишь о России, то первые ассоциации: большая страна и много денег. Но потом понимаешь, что это страна контрастов, как и другие большие государства.

Москва сильно отличается от остальной России. Летом мы играли в Красноярске. Гуляла по центру и думала: «Мы точно в России?» Здания заметно отличались от московских, здесь свой колорит. Россия – огромная страна, у каждого региона есть особенности. Как люди одеваются, какие машины водят – большая разница в сравнении с Москвой.

В Нигерии пропасть между столицей и провинцией еще больше. У нас можно по внешнему виду понять, из какого штата человек.

В 2020-м Виктор Осимхен, Одион Игало и другие нигерийские футболисты выступили против полицейского насилия SARS (специальный отряд по борьбе с ограблениями, основанный в 1992 году – Sports.ru). Поначалу правоохранители ответственно исполняли обязанности, но потом скатились в вымогательство и пытки. По всей стране были недельные протесты, в которых я тоже участвовала в родном городе – и это отчасти сработало: SARS расформировали, но эти люди все еще работают в органах.

Летом в Нигерии сменился президент (71-летний Бола Тинубу набрал 37,62% голосов – Sports.ru). Остается только надеяться, что он исправит положение в стране, потому что сейчас всем нелегко.

В США Ордега играла с трансгендером, на ЧМ-2023 – против

Я занялась футболом в восемь. В 15 попала в профессиональную команду, а через год сыграла за сборную U17 и получила первый контракт – около 20 долларов в месяц, но в те времена этого хватало.

В 20 моим первым зарубежным клубом стала «Россиянка» (представляла Химки, в 2017-м объединилась с ЦСКА – Sports), но я получила травму, было холодно, мало кто говорил по-английски – было тяжело. Так что через несколько месяцев я перебралась в шведский «Питеа». Да, было еще холоднее, но там играла моя партнерша по сборной, и почти все владели английским, что упрощало адаптацию.

В 2015-м дебютировала на чемпионате мира. В первой игре забила Швеции, но мы заняли последнее место. После турнира мне предложили перейти в «Вашингтон Спирит» – конечно, я согласилась.

Америка – лучшая страна, где я играла по многим аспектам, в том числе по футбольным. Я чувствовала себя как дома: классная погода, много нигерийцев. Тогда я была на пике. А как иначе, когда играешь против Алекс Морган, Меган Рапино и Марты, лучшей футболистки мира. У нее есть все: сила, дриблинг, скорость.

В «Вашингтоне» играла нечасто, поэтому уходила в аренды: австралийский «Сидней» и мадридский «Атлетико». В Испании мы сразу выиграли чемпионат, на очко опередив «Барселону», которая выиграла два из трех последних финалов Лиги чемпионов.

Летом вернулась в Австралию – на чемпионат мира (Нигерия вылетела от Англии по пенальти в 1/8 – Sports.ru). ФИФА порадовала реформами. Во-первых, все футболистки жили в одноместных номерах – девушкам нужно больше приватности. Во-вторых, призовые за участие в турнире теперь идут не в федерацию, а напрямую игрокам – по 30 тысяч долларов вне зависимости от того, играешь ты или нет.

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Одна из новостей того турнира – первое участие трансгендера на ЧМ. Мы с Ребеккой [Куинн] были в одной команде в США, поэтому играть против нее не было чем-то удивительным. У нее нет физического преимущества над другими девушками, поэтому проблем нет. Если вдруг в какой-то команде окажется мужчина, решивший жить как женщина, то это уже будет не окей.

С 2021-го я в ЦСКА, мне тут нравится. Единственный минус – долгие выезды. В Краснодар мы добирались на поезде почти сутки – это ужас! Я люблю поезда: 4-5 часов нормально, но не 14.

В июне мы уступили «Зениту» в Суперкубке, в октябре второй раз подряд обыграли их в Кубке и, к сожалению, проиграли в последнем туре. Мы постоянно хотим выигрывать. Надеюсь, в новом сезоне возьмем все три кубка.

Фото: instagram.com/ordegafrancisca ; instagram.com/wfccska ; IMAGO/Noe Llamas / SPP, Ding Xu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press