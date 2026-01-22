Палладино о 2:3 с «Атлетиком»: «Аталанта» провела идеальный 1-й тайм, контролировала матч, но потом случилось помутнение. В ЛЧ нужно быть более зрелым, здесь за каждую ошибку наказывают»

Палладино о 2:3 с «Атлетиком»: у «Аталанты» случилось помутнение.

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о поражении команды от «Атлетика » в матче Лиги чемпионов (2:3).

Итальянцы вели 1:0 к перерыву.

«Трудно объяснить такую игру, потому что первый тайм был идеальным: мы исполнили все, что готовили против команды, о которой знали, что она приедет обороняться и играть на контратаках. Мы создавали моменты, повели в счете, могли забить и второй гол.

Затем в перерыве в раздевалке мы сказали, что должны сохранить тот же настрой, но необъяснимо этот ответный гол стал для нас смертельным ударом. У нас случилось помутнение, и мы пропустили серию голов, которые обычно никогда не пропускаем. Мы не ожидали такого развития событий: план был забить второй мяч. В Лиге чемпионов нужно проявлять больше зрелости, потому что здесь за каждую ошибку наказывают.

Это футбол, пропущенный гол может случиться, но нужно оставаться в игре и не допускать подобного. После этого остается горький осадок.

Я не верю, что дело в самоуверенности, потому что эти игроки каждый день работают над тем, чтобы становиться лучше. Мы контролировали матч, а ответный гол был пропущен в момент, когда в штрафной находились пять оборонявшихся игроков. Пропускать такой мяч – абсурд, раньше мы никогда не позволяли себе подобного, но в Лиге чемпионов за это приходится платить высокую цену.

Остается много сожалений, мы должны проанализировать ситуацию, и каждый из нас должен сделать что-то большее, чтобы в этом разобраться», – сказал Палладино в интервью Sky Sport Italia.