Слот об игре Салаха против «Марселя»: «Он был готов сыграть 90 минут, проведя месяц вдали от команды – это говорит о его профессионализме. То, что он не забил, не повредило «Ливерпулю»

Слот о Салахе: проведя месяц вдали от команды, он был готов отыграть 90 минут.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру Мохамеда Салаха против «Марселя».

«Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:0 в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Салах, вернувшийся с Кубка Африки, вышел в стартовом составе мерсисайдцев, на 83-й минуте он не реализовал выход один на один в почти пустой штрафной «Марселя».

«Он с нами уже долго, поэтому знает своих партнеров по команде и знает, как мы хотим играть, и это нам помогает. Проведя месяц вдали от команды, он был готов отыграть все 90 минут, что говорит о его огромном профессионализме. Он был близок к голу, хорошая передача от Коди [Гакпо ], и обычно в таких ситуациях он забивает. Сейчас этого не произошло, но это нам не повредило, потому что мы забили три гола.

Думаю, в целом многие провели индивидуально хороший матч, как и против «Арсенала» и «Бернли». Хочу отметить Джо Гомеса , потому что он мало играл в последние полтора года. Порой он страдал от травм, иногда я не выпускал его на поле, когда он был в форме. Несколько раз, когда он выходил на поле, у него были моменты в Кубке лиги и Англии. Он провел выдающийся матч, сыграв важную роль для итогового результата», – сказал Слот .