Голенков открывает падел-клуб в Самаре: «В Москве игра популярна давно, а в Ростове наши испанские тренеры говорят, что играть негде. И спорт популяризируешь, и коммерческий интерес»

Голенков открывает падел-клуб в Самаре: в Москве игра популярна давно.

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал об открытии собственного падел-клуба в Самаре.

– В родной Самаре вы открыли падел-клуб. Как решились?

– В Москве игра популярна давно. А в Ростове наш испанский тренерский штаб постоянно говорил о том, что клуба в городе нет, играть негде. Хорику [Байрамяну ], знаю, предлагали открыть клуб – это зайдет. Один клуб в городе, в «дутике» стоит – хотели записаться и поиграть, но места нет.

Я решил открыть клуб в родной Самаре – и хорошее дело для города, и спорт популяризируешь, и коммерческий интерес. Сейчас строю полноценный клуб. Пока о прибыли речи не идет, потому что продолжается строительство. Это инвестиции в спорт, надеюсь, сделаю хорошее дело.

– В Ростове не думали открыть?

– Ниша уже занята. Хорик построил падел-центр, – сказал Голенков.

Роман Шишкин: «Когда в Москве убирают футбольные поля и строят корты для падела – это о чем говорит? Прибыльно. Аренда недешевая – в районе пяти тысяч»