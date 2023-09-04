Лидерство Бердыева, провал «Торпедо», нервный срыв Калешина и магия «Тюмени»! Главные сюжеты Первой лиги

Осмысление Сергея Ильева.

Мелбет Первая лига ушла на зимнюю паузу в очень интригующей конфигурации.

Главный ценитель турнира Сергей Ильев (подписывайтесь на его телеграм-канал с инсайдами) рассказал о заметных событиях и трендах первой части сезона.

Лидерство Махачкалы

Система «Динамо» выстроена не Курбаном Бердыевым, а Гаджи Гаджиевым. В прошлом году Махачкала пропустила меньше всех, играя в силовой, прагматичный футбол. В этом году впереди появились исполнители: полузащитники Самину Абдуллахи и Эгаш Кассинтура, форвард Сердер Сердеров, поэтому они выступают лучше.

По деньгам они 7-10-е в Первой лиге. Они не могут покупать игроков, повторять зарплаты РПЛ. Летом арендовали у «Рубина» форварда Михаила Костюкова. Большая часть его зарплаты – на казанцах. В «Динамо» средние зарплаты, за исключением некоторых легионеров (Кассинтура, Ковачевич). Больше 500 [тысяч рублей] ни у кого нет. Зато у них самые большие премиальные – около 200 тысяч за победу. В прошлом сезоне они были сначала 100 с чем-то, весной подняли.

Судейские скандалы

В каждом туре – по два-три очень сомнительных решения. В позапрошлые выходные защитник «КАМАЗа» Артем Гюрджан сыграл в мяч, судья дал желтую (была бы второй), потом лайнсмен подсказал, что защитник сыграл в мяч, арбитр отменил карточку, но не пенальти. Где логика? До этого крайне сомнительный пенальти поставили в ворота «Шинника» и не дали точку «Химкам» за откровенный блок рукой в штрафной – оба эпизода против «Алании». Еще был одиннадцатиметровый за попадание мяча в затылок.

Многие клубы готовы внедрить ВАР за свой счет, но есть и те, кому это совсем не по карману. В лучшем случае ВАР когда-то появится на трех-четырех ключевых матчах тура.

Теперь решают не только деньги

Раньше клубы собирали под задачу сумасшедший состав. Год назад по такому пути пошел «Рубин». Сейчас при шестикратном превосходстве соперника по бюджету команда будет круче максимум раза в полтора.

Яркий пример – «Торпедо», проблемы которого прогнозировались. Не понимаю, по какому принципу они формировали состав. Кажется, по такому: хороший игрок – берем! Купили за 10 млн у «СКА-Хабаровск» центрдефа Александра Иванькова, который при Пепе Клотете не вышел ни разу. Взяли футболистов на зарплату в 3-4 млн в месяц, при этом не оказалось левого защитника с левой ногой. Дыру затыкал вингер Ираклий Манелов. Сейчас позитив есть только от молодых.

«Родина» (7-е место) – коллективный глюк. Возможно, переоценили футболистов. Летом считал ее одним из фаворитов, но пока седьмая и отстает от «Динамо» на девять очков. Клуб выстраивал структуру, подписывая игроков на перспективу. На фоне «Торпедо», у которого не было ярких матчей, «Родина» четыре из семи побед одержала, забив четыре мяча. Ей дают играть – команда летит. Но когда нужно вырвать на зубах – не получается.

Хабаровский СКА играет с самым большим бюджетом в своей истории (по зарплатам в топ-4 лиги). Летом 2022-го Роману Шаронову поставили задачу: за два года выйти в РПЛ. Команда хорошо провела конец прошлого сезона после возвращения на домашний стадион, где меняли газон. Но этот уже провален.

В Хабаровске вроде построили команду, взяли игроков на большие контракты (защитник Олег Кожемякин и полузащитник Вячеслав Подберезкин получают за миллион), но во что играет Шаронов – до сих пор непонятно. Дома они еще ловят всех за счет часовых поясов, а на выезде – беда (худшая гостевая команда Первой лиги: три ничьих в 10 играх – Sports.ru).

Один испанский тренер провалился в «Торпедо», другой – перезагружает «Родину»

Пеп Клотет запутался: запрет на улыбки, тренировки в день игры, сборы в 9 утра перед выездом. Он настроил против себя почти всю команду. У испанца были любимчики: Рейна, Чурич, а большинство других футболистов «Торпедо» его не приняло. Может быть, Пеп просто ждал выплаты неустойки (все деньги до конца контракта)? В итоге дождался: после 12 туров его сняли.

Франка Артигу позвали на замену Дмитрию Парфенову из «Родины-2», которая играла в интересный футбол. Пока сильного прогресса не вижу, хотя он увеличил интенсивность, меняет схему. Нужно дать ему зимние сборы. Надежда есть, ведь Артига долго работал в академии «Барселоны».

Талалаев справляется с Садыговыми

«Химки» фактически начали сезон со второго тура из-за проблемы с заявкой, которая тянется из-за старых долгов легионерам. Зимой их должны закрыть – тогда команда Андрея Талалаева почти наверняка выйдет в РПЛ.

Инвестор «Химок» Садыгов-старший никуда не делся: по-прежнему финансирует клуб. Его сын, форвард Садыгов-младший, в трех матчах Кубка провел больше минут, чем за 12 в чемпионате. В Первой лиге мало встреч, где можно играть с минус одним футболистом.

Еще одна причина не лучшего старта – Талалаев в иллюзиях от прошлой работы в «Химках», когда они разрывали соперников, играли в доминирующий футбол (после 25 туров сезона-2019/20 Талалаев ушел в отставку из-за смены вектора развития клуба – Sports.ru). А сейчас в лиге нет футболистов такого уровня, чтобы не замечать соперников. Потом Талалаев перестроил игру: сделал ставку на быстрые атаки – и пошло.

«Алания» снова мимо РПЛ

Во Владикавказе хотели строить стадион на 35 тысяч, но потом из-за финансирования вместимость сжалась до 12,5. Компактную арену уже можно было собрать из металлоконструкций. Еще вопрос – зачем снесли предыдущий стадион, чтобы на его месте строить новый? Играли бы спокойно и параллельно делали ремонт. Теперь уже третий сезон проводят в Грозном. А без арены в домашнем регионе не дадут лицензию РПЛ.

Без [президента «Алании»] Владимира Гуриева клуба не будет. Недавно он перенес операцию на сердце. Вероятно, сказывается в том числе и нервотрепка со стадионом. Были разговоры, что зимой будет перезагрузка, сокращение бюджета, но потом он нашел компромисс с республикой. Главное – решить вопрос с ареной. Ситуация демотивирует игроков.

По игре тоже большие вопросы: ни одного внятного матча. Главная проблема – низкие скорости. Хотя состав мощнейший, особенно передняя линия. Вероятно, Олег Василенко потерялся в этом изобилии. Все-таки кавказским ребятам нужен более жесткий тренер, а Василенко объяснялся перед игроками, когда сажал их в запас. Перед последним туром его сняли.

Есть шанс, что в «Аланию» вернется Спартак Гогниев, но только если уберут гендира Руслана Сиукаева, из-за которого он покинул клуб в 2022-м. Кстати, Сиукаев – брат жены Гогниева. Вот такая запутанная история.

Антисистема Калешина сломалась о систему

Евгений Калешин на голову болен футболом. Для него каждое поражение – смерть. Иногда эмоции не идут на пользу, как было во втором тайме с «Химками» после разноса в перерыве: орал на футболистов, не подбирая выражений. После этого он извинился перед командой – и «Акрон» попер.

Да, наш футбол очень не идеален, но Калешин перебарщивает с такими заявлениями («футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, невозможно в открытую идти» – Sports.ru). «Акрон» сам находится в этой системе, играет по этим правилам.

Клуб – реальный претендент на четверку, но от него сложно требовать лидерства или попадания в двойку. Тем удивительнее расставание с Калешиным через несколько часов после последнего тура. Деталей пока не знаю, но вероятно, отголоски той жаркой пресс-конференции.

«Арсенал» исцеляется без Аджоевых

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук комплектовал команду сам под себя: «Арсенал» играет и бежит. Сезон начали неудачно (победа в семи стартовых турах – Sports.ru), но потом проиграли только «Химкам» – и уже в двух очках от лидера. Хотя тренера могли уволить.

В «Арсенале» играет лучший бомбардир лиги Джонатан Окоронкво, который в прошлом году в «Краснодаре-2» не забил ни одного мяча за 14 матчей. Зимой «Краснодар» может вернуть нигерийца, но и без него у Сторожука достаточно классных игроков.

В Туле хорошие условия. Зимой наверняка поставят задачу.

«Тюмень» и «КАМАЗ» – магия вне Хогвартса

Четвертому месту «Тюмени» у меня нет объяснения. По платежной ведомости они ниже середины.

Игорь Меньшиков три года не мог вывести команду в Первую лигу, балансировал на грани увольнения. Он вообще специфичный тренер с сумасшедшими нагрузками: после матчей дает кроссы, приседания со штангой – за счет этого команда выдержала весь сезон без спадов.

У «Тюмени» нераскрученный состав, но все ребята с мотивацией. Показывают силовой футбол через фланги. Наигрывают ауты: после них уже забили пять мячей. Приятная бегущая команда с характером: может сравнять в меньшинстве с 0:2, как было против «Родины».

«КАМАЗ» – девятый, но для них это сверхуспех. Клуб постоянно экономит, футболисты часто уходят во Вторую лигу или к прямым конкурентам, если те предлагают на 10 тысяч больше. Живут в одной гостинице, питаются в другой. Нет денег даже на RuStat (сервис по сбору, агрегации и хранению статистики – Sports.ru).

Если в прошлом сезоне «КАМАЗ» ждал, что кто-то из футболистов отвалится из более статусных клубов и приедет к ним, то летом так не прокатило. Поэтому центрального защитника сейчас играет 17-летний школьник Ильяс Асылов, который дебютировал вообще в 16. Команде катастрофически не хватает мастерства.

При таких вводных Ильдар Ахметзянов (старший, но фактически главный тренер) творит чудеса. «КАМАЗ» не паркует автобус, развивает футболистов. Каждый год так выкручиваться невозможно, но у него получается.

Панченко, Рейна, Полоз и другие звезды не сверкнули

Перед стартом турнира я выделил несколько футболистов: форвардов Йорди Рейну из «Торпедо» и Ивана Тимошенко из «Родины», крайнего нападающего Николая Гиоргобиани из «Алании», хавбека Давида Кобесова (оттуда же), Никиту Глушкова из «Енисея», Астемира Гордюшенко из «Родины» и Кирилла Панченко из «Химок».

Кроме Глушкова и Тимошенко, который большую часть мячей забил командам из нижний половины, остальные не блещут. Рейна потерял мотивацию после отставки Клотета. Гиоргобиани, Кобесову и всей «Алании», вероятно, не подошел рациональный футбол Василенко. Гордюшенко не проваливает сезон, но весной был ярче, как и вся «Родина». Панченко – классный футболист, но не подошел под систему Талалаева, которому нужны объем и мобильность.

Главное разочарование – Дмитрий Полоз: подписал с «Торпедо» огромный контракт (около 3,5 млн в месяц), теперь валяет дурака. Открытия – защитник «Тюмени» Александр Бем, которым уже интересуются в РПЛ, и защитник «Химок» Сергей Варатынов.

В прошлые сезоны в сборную тура легко набирались две команды, не попадали даже авторы дублей, а сейчас есть человек 7-8, остальных наскребаю. Стабильных топов, как защитник «Акрона» Константин Савичев или хавбек «КАМАЗа» Александр Гаглоев, осталось мало.

Новички посыпались

Поднявшиеся из Второй лиги «Ленинградец», «Черноморец» (восемь матчей без поражений) и «Сокол» (два тура был вторым) на старте выглядели бодро, но потом откатились вниз. Это специфика короткого межсезонья: пацаны, месяц назад игравшие в лиге ниже, выходят с сумасшедшей самоотдачей и вырывают очки.

После 8-10 туров проявляются проблемы слабого комплектования. Плюс большие клубы входили в сезон, набирали форму.

Усиливаться некем

Если кто-то решит сменить тренера – вопрос, где брать нового. Например, есть Аленичев и Тихонов, которые давно без работы, но у них огромные условия. И надо ли это им вообще? Такая же история и на поле. Если укреплять состав, то только за счет легионеров.

Закупка из Медиалиги не планируется

Осенью было много разговоров: тренер 2Dtots Дмитрий Кузнецов – в «Енисее», полузащитник 2Drots Манна – в «Акроне», хавбек «Амкала» Прокоп – в «Торпедо», но думаю, это больше пиар-история. В Медиалиге, вероятно, есть блок игроков, который может усилить Первую, но массовых трансферов ждать не стоит.

Экс-полузащитник 2Drots Борис Фартуна – скорее исключение. В начале сезона он неплохо показал себя, но потом играл похуже. Да, он стабильно выходит, но в «КАМАЗ» берут всех, кто хоть как-то шевелится. Были бы средства – играли бы другие.

Кто выйдет и кто вылетит?

Пауза может многое изменить. Если не произойдет больших перемен, я бы поставил на выход «Химок» и «Динамо». Им может помешать только Тула. А вылетят однозначно «Сокол» плюс кто-то из тройки: «Черноморец», «Ленинградец» или «Кубань».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Сергей Пивоваров; torpedo.ru; arsenaltula.ru