Марадона-1986 – пик гениальности. Это лучший индивидуальный перфоманс в истории ЧМ

Как Карлос Билардо адаптировал тактику под божество.

В 1986-м Диего Марадона сделал Аргентину чемпионом мира. В 7 матчах он собрал 10 по гол+пас (никто после него не набирал больше). Команда бесстыдно зависела от него. Часто это нездоровая ситуация (особенно если соперники это понимают), но из-за уровня Марадоны этот недостаток превратился в главный козырь.

Тренер Карлос Билардо адаптировал под него тактику (и наградил Диего капитанской повязкой), соперники испробовали все типы опеки, но на деле лишь выбирали метод, которым Марадона их казнит (например, через дриблинг или голевой пас после стандарта). Ни до, ни после никто не доминировал в такой степени в рамках одного ЧМ.

Подробнее погрузимся в турнир, на котором Марадона нескромно назвал себя Богом (и, возможно, не ошибся).

Карьера Марадоны делится на до и после 1986-го

На момент старта турнира Марадоне было 25. Диего был зрелой суперзвездой и с отрывом лучшим дриблером планеты, но именно ЧМ в Мексике провел границу между одним из главных талантов поколения и гением исторических масштабов.

До ЧМ-1986 у Диего было четыре сезона в Европе – два в «Барселоне», где он устраивал первоклассные шоу, но слишком часто травмировался, и два в «Наполи», где он успел адаптироваться и стать любимчиком, но создавшие его культ чемпионства были еще впереди. Между уместился трансфер за 10,5 млн долларов – мировой рекорд того времени.

Точного современного аналога Марадоне в той точке не найти, но неплохим мог бы выступить Неймар: ярчайший талант поколения, который обновил мировой трансферный рекорд, при этом не всегда ставил футбол на первое место – доказал и выиграл многое, но не все. То есть место в истории никто не оспаривает, но в воздухе подвис вопрос – а не мог ли такой суперталант сделать еще более мощную карьеру?

Еще надо учитывать, что в те годы был перекос в сторону футбола сборных как мировой арены для демонстрации величия. В 80-е Арриго Сакки выдал смешной по нынешним меркам, но точный для своего времени вердикт: «Футбол должен стремиться к высочайшему уровню. Ни один топ-клуб не в состоянии достичь уровня лучших сборных».

Сакки говорил о невозможности сконцентрировать в одной команде большое количество звезд. Из-за устройства трансферного рынка, более равного финансового уровня клубов и лимитов на легионеров топ-сборные превосходили лучшие клубы. Следовательно, мифы вокруг главных звезд складывались именно на Евро и ЧМ, а не в Кубке чемпионов и местных лигах. Также эти турниры просто больше показывали по ТВ, и они были доступнее массовому зрителю.

В контексте ЧМ Марадона к 1986-му мог предъявить лишь непопадание в чемпионскую заявку 1978-го (хотя всерьез претендовал даже в 17 лет) и удаление против Бразилии в 1982-м. «Репортеры говорили мне: «Рикардо Бочини сильнее Марадоны». Я их просто игнорировал», – вспоминал Билардо. Такая оценка выглядела нелепо даже в контексте своего времени, но хорошо подчеркивала, кем аргентинцы видели Марадону – спорной фигурой и большим талантом, который пока никому не удалось полностью реализовать.

Уникальность талантов Диего строилась вокруг дриблинга.

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Основным инструментом сдерживания была персональная опека. «Я отыскал несколько матчей Марадоны и смотрел их два дня. Я изучал его манеру и приемы, думал, как лучше его ограничить. Остановить его было невозможно. Можно было только ограничить», – рассказывал Клаудио Джентиле (жесткий защитник Италии на ЧМ-1982), вспоминая о матче, в котором итальянцы устроили охоту на Диего (23 фола – за одну игру!).

Гарантий не было, но влияние Марадоны можно было сильно ограничить. Прием любили и иногда даже доводили до абсурда. В одном из матчей против Перу Марадону опекал Луис Рейна: когда Диего оказывали помощь у бровки, он просто шел туда и ждал, вообще не обращая внимания на игру. Сейчас персональной опеки в таком виде не существует – вот, посмотрите, как это выглядело:

В 1986-м Марадона провел 7 идеальных матчей, которые сделали его легендой. После них было много всего стоящего, но главное достижение в карьере Диего – самый индивидуально сильный ЧМ в истории. Сошлось все: тренер, который уже тогда видел в Марадоне абсолютного гения; дикая мотивация Диего (открыто признавал, что сборная в приоритете и всю весну почти каждую неделю летал через океан); команда, которая не просто смирилась с ролью декораций в спектакле Марадоны, но и блестящее эту роль исполнила.

Билардо адаптировал команду под Диего – даже запрещал полузащитникам бегать вперед праздновать голы (надо экономить силы, чтобы пахать за Марадону)

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Билардо придумал специальную схему под Марадону. На тренировках ее отрабатывали с 1983-го, но в матчах она практически не работала. Хулио Олартикоэчеа (полузащитник Аргентины-1986) вспоминал, что лишь за три недели до старта ЧМ тренер принял окончательное решение ее использовать. «Газеты много писать про нашу схему, было много критики и обсуждений. Потом, когда мы уже приехали в Мексику, она заработала. Через пару матчей, мы почувствовали себя комфортно, зарядились уверенностью и раскрыли свой потенциал», – вспоминал Олартикоэчеа.

Когда Билардо впервые попробовал перевести команду на новую формацию, журналисты посчитали, что он допустил ошибку, заполняя протокол. Карлос в ответ объяснил, что специально выбрал состав без вингеров и крайних защитников, а схему назвал 3-5-2. Позже Билардо даже утверждал, что изобрел эту формацию.

Это спекулятивное и слишком сильное заявление, но в каком-то плане Карлос имел на него право. Во-первых, в Аргентине тогда так точно никто не играл (уровень шока у репортеров показателен). Во-вторых, тактические тренды между странами распространялась медленно (как правило, через большие турниры) – вполне вероятно, он пришел к этой идее самостоятельно. В-третьих, в его варианте 3-5-2 есть совсем уж оригинальная фишка – роли фланговых игроков.

Стартовавшие по бокам Хулио Олартикоэчеа и Рикардо Джусти были фланговыми лишь номинально. На практике это центральные полузащитники, способные давать большой объем работы. Билардо переучил их для роли, которой в аргентинском футболе в те годы не было – с мячом делали привычную работу в центре, а без мяча оборонялись на флангах.

Задумка была простой – зачем фланговые игроки, если созидать все равно будет Марадона (через дриблинг)? Лучше сосредоточить в центре побольше игроков, которые будут отвлекать внимание, что хотя бы частично облегчит работу Диего.

У схемы была уязвимость – проблемы при сдерживании контратак. Трех защитников для этого не хватало, а фланговые застревали в центральной зоне в момент потери мяча. Долгое время именно этот аспект мешал всему механизму заработать, но на турнире Билардо предложил мощное, пускай циничное решение – тактические фолы. Красных карточек за срыв даже убойных контратак с явным моментом тогда не было (именно после успеха Аргентины разговоры о необходимости более сурового наказания пойдут – правило преобразуют в 1990-м). Желтые раздавали тоже гораздо менее охотно.

«Мы верили в идею Билардо, но долгое время у нас не было ни одного положительного результата в качестве опоры. Однако даже тогда мы выходили из раздевалки с ощущением, что можем обыграть любого соперника. Все дело в продуманности планов Билардо, в его тактике, в его одержимости правильностью наших позиций. Неудивительно, что потом все внезапно начало получаться», – вспоминал Марадона.

В плане движения Аргентина была самой синхронной и организованной командой на турнире. В паузы между сборами Билардо ездил по Европе с видеокассетами и показывал игрокам, что от них требуется. Иногда у него даже получалось собирать сборников из разных клубов в одном месте для работы над связками. «Бурручага навешивает в Нанте, а Вальдано замыкает в Мадриде», – в шутку описывал эту методику Карлос.

В таком внимании к деталям узнается другой аргентинский тренер. «Я разделяю философию Бьелсы, потому что делал то же самое в 1986-м. Он изучает множество видео по соперникам – я делал так же», – рассказывал Билардо в начале 2000-х. Это очень нестандартная параллель в плане стиля (Билардо никак не ассоциируется со смелым футболом), но очень точная в плане помешанности на мелочах.

«Тренер всегда подходил к матчу, отталкиваясь от соперника. Я с уважением относился к его решениям», – вспоминал нападающий Педро Паскулли. Ярче всего принцип проявился, когда он забил победный мяч Уругваю, но оказался на скамейке против Англии. Билардо объяснил так: «Против Англии нельзя играть с чистым нападающим. Они съедят его. Нужен дополнительный человек в полузащиту, чтобы создать больше пространства для Марадоны».

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Возможно, лучшим примером характера Билардо стала реакция на победу в финале. «Мы обыграли Германию, но я был очень зол. Не мог праздновать. Все спрашивали: «Карлос, что с тобой»? Я злился, потому что мы пропустили два гола после стандартов. При таком количестве повторений на тренировках, с отдельным акцентом именно на этих розыгрышах соперника! И все равно пропустили два».

К чемпионату мира Билардо подошел с двумя схемами – 4-4-2 с ромбом и 3-5-2. В первой в атаке были Марадона, Вальдано и чистый нападающий. Во второй впереди оставались только Марадона и Вальдано, который в этой концепции делал в первую очередь отвлекающие рывки – чистого нападающего не было. Билардо читал соперника – и выбирал оптимальный вариант.

«У нашей команды была очень надежная архитектура, а в центре строения был гений, которому предоставлялась свобода и привилегии. Влияние Марадоны было таким большим, что распространялось на всю команду, но с точки зрения тактики мы были очень структурированны. У каждого было весьма четкое задание», – рассказывал Вальдано.

Марадона отлично понимал, насколько удобные условия ему создавали партнеры: «Мы инстинктивно понимали друг друга. Например, с Вальдано у меня было просто идеальное взаимопонимание. Если я опускался, он открывался впереди – и наоборот. Бурручага делал точечные рывки именно в ту зону, в которую должен был. Карлос вбил это в наши головы. Все маневры совершались без лишних слов и были точной копией тех, что мы отрабатывали на тренировках».

Итого получалась такая тактическая формула:

• полная творческая свобода у Марадоны;

• насыщение центра с мячом (либо через ромб, либо через пятерку полузащитников), но не столько для комбинаций, сколько для отвлечения внимания от Марадоны – для создания возможности начать сольный проход;

• заранее отработанные фальшивые и настоящие рывки после начала дриблинга Диего – Билардо признавался, что учитывал умение делать такие рывки при формировании состава;

• высочайший уровень организованности при командных смещениях, основанный на сверхдетальном для того времени подходе Билардо.

С одной стороны, эта команда рушилась, если убрать из нее гений Диего – прямо полностью рушилась. С другой, она была выстроена так, чтобы максимально помочь ему сверкать. Один факт идеально передает заточенность команды на Марадону: Билардо запрещал полузащитникам бегать вперед праздновать голы, чтобы экономить энергию и пахать за Марадону. Об этой инструкции Диего рассказал в автобиографии со скромным названием «Помазанный Богом». Кажется, несколько раз на эмоциях ее нарушали, но наличие такой установки идеально характеризовало приоритеты команды.

Билардо адаптировался под Марадону не только тактически, но и психологически. Он понимал, что для полной мотивации и концентрации на турнире Марадоне нужна капитанская повязка. Карлос сделал капитаном 22-летнего Диего. «Люди говорили: «Марадона подвел сборную (прим. – речь про выступление на ЧМ-1982). Зачем ему доверять повязку?» Я доверился ему, потому что понимал: он будет лучшим игроком на ЧМ. Я верил, что если Диего наберет форму, он станет фактором, который решает исход равных матчей».

Чтобы передать повязку Диего, Билардо пошел на конфликт с Даниэлем Пассарелой (капитаном чемпионской сборной-1978). «Пассарелла не мог принять тот факт, что я был единственным 100-процентным игроком старта и капитаном команды Билардо. Он так и не справился с этим, из-за чего начал оказывать на меня давление», – вспоминал Диего.

Команда разделилась на два лагеря. Пассарелла и Марадона проводили собрания, на которых сыпались взаимные обвинения. Даниэль обвинял Марадону в употреблении наркотиков и негативном влиянии на молодых игроков, Марадона повесил на Пассареллу неоплаченный счет за телефон (после одного выезда никто не признался – поделили на всю команду) и обвинил в романе с женой одного из партнеров.

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Ситуация успокоилась только после отъезда Пассареллы из-за мифических или настоящих проблем с желудком. Без него команда окончательно приняла Диего капитаном, а он использовал повязку как топливо самомотивации. «Диего каждый день вставал раньше всех. Он был лидером на тренировках, подсказывал всем, а потом оставался для дополнительного занятия. Он показывал пример во всех отношениях. Я горд, что у меня в карьере был такой капитан. В этой команде было много отличных футболистов, но также был лучший игрок мира в лучший период карьеры. Все вращалось вокруг него. И никто не сомневался в правильности этого подхода», – вспоминал защитник сборной-1986 Хосе Луис Браун.

Ритуалы команды тоже были вполне в духе Марадоны. По ходу турнира возникла традиция всей командой сбегать с базы. Паскулли вспоминал, что игроки ходили по торговым центрам, ели хот-доги и мороженое, а однажды после победы встретили в стейкхаусе болельщиков – и отпраздновали с ними.

Марадона доминировал на турнире во всех отношениях. Космос – даже по его стандартам

Претензия на лучший индивидуальный ЧМ в истории предполагает, что Диего разрывал во всех базовых показателях:

Даже по общему количеству действий Марадона – лидер (обычно тут выделяются защитники или полузащитники, но Аргентина была полностью подчинена гению Диего и эффективно его кормила). Марадона прямо принимал участие в 56% от всех ударов Аргентины (то есть без предударных и косвенного влияния). В голах эта пропорция еще выше – 10 из 14 (71,4%), что подчеркивает эффективность Марадоны. Атаки, которые тащил именно он, чаще завершались успехом.

По-настоящему в космос Диего улетел в двух категориях, которые особенно подчеркивают его качества – обводки и собранные фолы. Эти рекорды кажутся вечными. По фолам Диего конкурирует лишь с другими версиями себя. Подобраться к его достижению при современных правилах практически невозможно (а его магия при осознании уровня сопротивления завораживает еще сильнее):

По обводкам у Марадоны есть конкуренты, но до рекорда всем далеко. Снова его счастливое число – 53.

Фолы и обводки – это не только символическое достижение и олицетворение технического гения, с которым ничего не могли сделать соперники. Это еще и плод тактической идеи Аргентины.

Вся игра была заточена на суперсилу Марадоны. Проходы сквозь 3-4 соперников были для Диего нормой, если удается разогнаться. На ограниченном пространстве работал чистый гений Марадоны, а дальше помогали рывки партнеров, которые затрудняли сопернику подстраховку. Почти все полузащитники и форварды той команды акцентировали внимание на важности этих рывков, называя их «уводящими», «якорными» и «отвлекающими».

Только Марадона способен был заставить эту тактику работать. Разрабатывая ее, Билардо понимал, что у него есть Марадона. Мы на регулярной основе наблюдали разные вариации гола столетия.

На самом деле Диего почти забил такой же Англии в товарищеском матче 1980-го:

На ЧМ он разобрался в аналогичной манере не только с англичанами, но и с бельгийцами. Разница лишь в том, что до Билардо это были вспышки, а теперь стало регулярной попыткой создать момент таким образом. Любой вариант продолжения был опасным – и пас на партнера, который оказывается свободным после выдвижения оппонента на Диего, и продолжения соло Марадоны против соперника, который становится легкой жертвой (так как разрывается между двумя направлениями):

«С Диего возможным было все. Он рутинно исполнял такие проходы. В этом была его магия. Мы наблюдали экстраординарные вещи каждый день. Поэтому его сольный проход против англичан не показался мне чем-то особенным – хотя исполнить такое, пожалуй, мог только он. Он был чудом. Настоящим чудом. Мне казалось, что он родился с мячом в ногах.

Хотя у Диего были свои странности. Он не завязывал шнурки, но ни разу не наступил на них. Я бы точно упал. Это причуды гения. Он был лидером, но вел себя как один из нас. Никогда не забывал, что он часть коллектива», – вспоминал Олартикоэчеа.

В попытках остановить Диего соперники перепробовали персоналку, зонный прессинг, передачу Марадоны и даже откровенную грубость, но он разрушал любой план. Соперник лишь выбирал оружие, которым Диего его казнит.

Корейцы использовали персоналку и грубость – Марадона наказал через два голевых паса со стандартов (следствие постоянных фолов). Англичане выбрали высокое давление и игру через зоны (без персоналки) – Марадона выбивает личный рекорд по обводкам. Бельгийцы попробовали повторить тактику Англии, только сильнее насытив центр, а Марадона повторил сольный гол.

Пожалуй, две лучшие попытки минимизации эффекта Диего – Уругвай и Германия. Уругвай, по воспоминаниям Паскулли, устроил на Диего «настоящую охоту» – не просто фолили, а именно ломали. Марадона все равно имел моменты, но еще важнее, что без внимания оставались его партнеры. На этом Аргентина и сыграла. «Диего начал атаку, которая по цепочке дошла до меня. Мне оставалось только переиграть вратаря», – объяснял Паскулли.

В финале Германия разменяла Лотара Маттеуса на Марадону. В первом тайме немец вообще не отходил от Диего. Персональщик такого уровня действительно создал Марадоне проблемы:

Вот только Германия таким образом разрушила и собственную игру в атаке. Марадона не возвращался в оборону, Маттеус вместо привычного плеймейкинга в свободной роли оставался рядом с ним, немцы не представляли, что делать с мячом.

А вот Аргентина – очень даже представляла. «Мы осознавали, что в лице Марадоны у нас есть козырь, способный перевернуть любой матч. Но мы также хорошо понимали, что если Диего закрыт, больше пространства получает Бурручага, а мы можем играть через него», – объяснял опорник Серхио Батиста. Маттеусом Марадону удалось закрыть только на первый тайм (потом пришлось рисковать, что привело к появлению у Диего пространства), а Бурручага забил победный гол.

Тактику Аргентины на ЧМ-1986 хочется описывать не гиковским языком, а религиозным. Билардо сделал зависимость от Марадоны не просто базисом для командной структуры, а культом. Марадона в условиях полного поклонения своему таланту ответил на молитвы. Это чудо. С любым другим игроком в главной роли тактика Билардо провалилась бы. С Марадоной абсурдный подход становился логичным и оправданным.

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Изучая уроки Марадоны-1986, кое-что может усвоить и Лионель Месси (Аргентина + статус главной надежды/спасителя), и – внезапно – Неймар (сходства раскрываются в первой части текста). В случае удачного выступления медиа неизбежно будут проводить аналогии, но в чистом видео Марадону не повторить. Такая степени заточенности на одного игрока, построения всей командной тактики вокруг сольных проходов гения, уровень дриблинга – эти элементы делают Марадону и его случай уникальным.

«Вы вообще представляете, каким игроком я был бы, если бы не наркотики? Я был бы тем игроком, которого вы видели в Мексике 1986-го. Играл бы так из сезона в сезон», – рассуждал Диего. В тоне высказывания есть признание, что именно таким игроком он не стал.

Ворвался в тройку величайших в истории, до сих пор железно находится в пятерке, но мог быть еще круче. Тизер его пиковой гениальности мы наблюдали на ЧМ-1986. Это супергеройский шедевр, которому не должно было найтись место в командной игре, но который втайне мечтает повторить каждый. Скорее всего, не сможет никто и никогда.

Фото: Gettyimages.ru/Bongarts, Bob Thomas / Contributor, David Cannon / Contributor, Michel Barrault / Contributor, El Grafico / Contributor, Mike King; globallookpress.com/Juha Tamminen/AFLO