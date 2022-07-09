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Абаскаль пытался сыграть с «Зенитом» в свой футбол. В этом хорошая и плохая новости для «Спартака»

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Экспресс-реакция Вадима Лукомского.

Сложилось ощущение, что Гильермо Абаскаль попытался сыграть в свой футбол вообще без оглядки на «Зенит». Даже продублировал стартовый состав с последнего матча сборов против «Енисея» –кроме позиции правого защитника (Даниил Хлусевич вышел вместо Николая Рассказова). 

Попытки коротко разыгрывать и высоко давить в рамках схемы 4-4-2 ромб – зарождающаяся идея Абаскаля со сборов. Никаких адаптаций под Суперкубок не прослеживалось. Увы, ни один предсезонный соперник не прессинговал так высоко, как это делал «Зенит», и не обладал возможностью быстро переводить мяч с фланга на фланг (вскрывать ромб). Иногда питерцы выбирались из-под прессинга даже без перевода – на чистом мастерстве (у «Зенита» офигенные по меркам России игроки – вот же сюрприз).

Плохая новость: такое отношение к Суперкубку (как к еще одному матчу на сборах) оказало прямое влияние на результат. Конечно, не на 0:4 матч, но описанные проблемы были видны даже при 0:0. Думаю, чтобы иметь здравый шанс на успех, надо было адаптироваться (точно на текущей стадии развития). 

Хорошая новость: в РПЛ мало (или вообще нет) команд с такими же вводными данными как у «Зенита». «Спартаку» будет проще строить футбол с аналогичными принципами – проще в смысле не будет мигом вскрываться сырость розыгрышей (пока они именно такие) и структурный недостаток схемы (ромб уязвим к быстрым переводам). 

Вот пара примеров описанных проблем. Роман Зобнин при розыгрыше опускается на одну линию с Наилем Умяровым, сокращая для него варианты впереди. Умяров сумел развернуться, но в полуфланге, через который можно выгодно продолжить атаку, было пусто:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Здесь к Умярову стягивается Михаил Игнатов, а открывания между линиями снова нет:

Ромб – полезная штука для полного контроля центра (даже в ущерб другим зонам), но пока команда не использует его основной плюс из-за банальной нехватки сыгранности. На данный момент все так сыро, что Владимир Москалев лучше чувствует пространство внутри ромба, чем полузащитники «Спартака».

Вторая проблема – провалы после переводов «Зенита» – выглядела так. Зобнин в рамках ромба выдвигается для прессинга крайнего защитника (Алексея Сутормина), но из-за скорости перевода остальная часть ромба не успевает сместиться – Роман вынужден разрываться между двумя оппонентами, Далер Кузяев получает огромную свободную зону:

«Зенит» обладает большим количеством инструментов, чтобы вскрывать эту слабость (некоторые завязаны на индивидуальном мастерстве, которого нет у других команд). 

Вижу у «Спартака» идею – просто не вижу, как она могла сработать против «Зенита» без адаптаций. Это не гарантирует успех (все будет зависеть от воплощения), но следить интересно.

Зенит – Спартак 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
9 июля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29 Сергеев, 2:0 – 34 Малком, 3:0 – 46 Вендел, 4:0 – 90 Кассьерра.
ЗенитОдоевский, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Ерохин, 86), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Сутормин (Бакаев, 69), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 77), Сергеев (Кассьерра, 69).
СпартакСелихов, Джикия, Чернов (Рассказов, 76), Рыбус, Денисов, Зобнин (Пруцев, 76), Умяров, Игнатов (Зиньковский, 46), Хлусевич (Литвинов, 61), Промес, Соболев (Николсон, 60).
Предупреждения:
Чернов (57), Николсон (88), Барриос (89).

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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