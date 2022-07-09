Абаскаль пытался сыграть с «Зенитом» в свой футбол. В этом хорошая и плохая новости для «Спартака»

Экспресс-реакция Вадима Лукомского.

Сложилось ощущение, что Гильермо Абаскаль попытался сыграть в свой футбол вообще без оглядки на «Зенит». Даже продублировал стартовый состав с последнего матча сборов против «Енисея» –кроме позиции правого защитника (Даниил Хлусевич вышел вместо Николая Рассказова).

Попытки коротко разыгрывать и высоко давить в рамках схемы 4-4-2 ромб – зарождающаяся идея Абаскаля со сборов. Никаких адаптаций под Суперкубок не прослеживалось. Увы, ни один предсезонный соперник не прессинговал так высоко, как это делал «Зенит», и не обладал возможностью быстро переводить мяч с фланга на фланг (вскрывать ромб). Иногда питерцы выбирались из-под прессинга даже без перевода – на чистом мастерстве (у «Зенита» офигенные по меркам России игроки – вот же сюрприз).

Плохая новость: такое отношение к Суперкубку (как к еще одному матчу на сборах) оказало прямое влияние на результат. Конечно, не на 0:4 матч, но описанные проблемы были видны даже при 0:0. Думаю, чтобы иметь здравый шанс на успех, надо было адаптироваться (точно на текущей стадии развития).

Хорошая новость: в РПЛ мало (или вообще нет) команд с такими же вводными данными как у «Зенита». «Спартаку» будет проще строить футбол с аналогичными принципами – проще в смысле не будет мигом вскрываться сырость розыгрышей (пока они именно такие) и структурный недостаток схемы (ромб уязвим к быстрым переводам).

Вот пара примеров описанных проблем. Роман Зобнин при розыгрыше опускается на одну линию с Наилем Умяровым, сокращая для него варианты впереди. Умяров сумел развернуться, но в полуфланге, через который можно выгодно продолжить атаку, было пусто:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Здесь к Умярову стягивается Михаил Игнатов, а открывания между линиями снова нет:

Ромб – полезная штука для полного контроля центра (даже в ущерб другим зонам), но пока команда не использует его основной плюс из-за банальной нехватки сыгранности. На данный момент все так сыро, что Владимир Москалев лучше чувствует пространство внутри ромба, чем полузащитники «Спартака».

Вторая проблема – провалы после переводов «Зенита» – выглядела так. Зобнин в рамках ромба выдвигается для прессинга крайнего защитника (Алексея Сутормина), но из-за скорости перевода остальная часть ромба не успевает сместиться – Роман вынужден разрываться между двумя оппонентами, Далер Кузяев получает огромную свободную зону:

«Зенит» обладает большим количеством инструментов, чтобы вскрывать эту слабость (некоторые завязаны на индивидуальном мастерстве, которого нет у других команд).

Вижу у «Спартака» идею – просто не вижу, как она могла сработать против «Зенита» без адаптаций. Это не гарантирует успех (все будет зависеть от воплощения), но следить интересно.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов