«Реал» сильно прибавил в прессинге и смял «ПСЖ» в последние 30 минут. Бензема – супергерой, но Модрич и Винисиус тоже прекрасны

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» забил три мяча в последние полчаса матча против «ПСЖ» – и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (3:1). Встреча поделилась четко на две части – до замен Карло Анчелотти (57-я минута) и после. После на поле была только одна команда, что делает матч еще более интересным для разбора.

1. Две ключевые потери в составе «Мадрида» – Ферлан Менди и Каземиро (оба дисквалифицированы). На левом фланге вышел Начо – был вариант с Марсело, но, вероятно, Анчелотти посчитал его слишком ненадежным для такой встречи. Вместо Каземиро формально появился Феде Вальверде, но на практике уругваец играл выше (центрального полузащитника), а позицию опорника взял на себя Тони Кроос.

2. Главная новость в составе «ПСЖ» относительно первой встречи – возвращение Неймара . В прошлый раз он попал в заявку, но не был готов стартовать. Еще одна интрига закрутилась вокруг готовности Килиана Мбаппе – он подходил к игре с небольшой травмой, но все-таки вышел в старте.

Такой расклад означал воссоединение тройки Месси-Мбаппе-Неймар на ключевой матч сезона. В отличие от первой встречи Месси действовал справа (а не ложной девяткой), Неймар занимал центральную позицию в тройке, а Мбаппе расположился левее.

3. Матч разбился на два этапа. Поворотная точка – первая порция замен Анчелотти .

Первые 57 минут: «ПСЖ» больше владел мячом и был острее, но прямо доминирующей команды на этом отрезке не было.

После 57-й минуты: «Реал» сметает соперника – 11:1 по ударам (7:0 по ударам из штрафной); «Париж» не просто потерял контроль, но и регулярно допускал моменты. Ни на одном другом отрезке двух матчей не наблюдалось такого разрыва между командами.

4. Пожалуй, любой анализ «ПСЖ» должен начинаться с этого кадра:

Семь футболистов обороняются (четыре защитника, три полузащитника), а атакующая тройка просто отрезана от команды – хаотичное расположение, максимальная удаленность от зоны мяча, ходьба вместо бега. Даже в динамике только Мбаппе через несколько секунд ускорится, чтобы оказать хоть какую-то помочь.

Это совсем радикальный пример, но разновидности проблемы прослеживались всю встречу. Иногда просто они были не так далеко от эпизода и выключались не все сразу. В любом случае активной помощи не оказывали. Обороняться в семь полевых на топ-уровне – трудно. Вчерашний матч в очередной раз подтвердил эту простую истину.

Конечно, у наличия такого трио есть и плюсы. Есть понятный путь к победе с ними на поле – нужно просто, чтобы их великолепие с мячом перевесило ущерб без него . Но матчи всегда будут разбалансированными – без контроля, но с надеждой на класс и реализацию. Даже вчера все могло сложиться иначе – у «Парижа» были шансы и отмененные голы. Проблема в том, что даже в лучшие отрезки не было контроля (в худший – вообще на поле не было команды) – топ-соперник за такое наказывает.

Вдвойне интересен контраст с первым матчем. Та встреча может претендовать на статус самой сбалансированной у «ПСЖ» в сезоне. Дома против «Реала» играли только двое из тройки – готовый хотя бы эпизодически отрабатывать Мбаппе и стартовавший в центре Месси (там требования пониже). Помогал им трудяга Анхель Ди Мария. Вариант работал и даже впечатлял. А вот придумать нечто подобное с тройкой у Почеттино не получилось.

Самое страшное: не факт, что это его вина (не снимаю ответственность полностью, но сомневаться тут правда уместно). Не факт, что это вообще возможно.

5. «Во втором матче нам нужно больше прессинговать», – анонсировал Анчелотти после поражения в Париже. «Реал» правда прибавил в давлении относительно первой встречи. Это ощущалось даже в первом тайме.

Ключевой элемент этого прогресса – Феде Вальверде. Вероятно, Карло хотел максимально использовать умения уругвайца в прессинге, поэтому использовал Тони Крооса поглубже (на месте Каземиро), а Модрича и Феде – выше. Такое расположение не было очевидным – у этой тройки были матчи в таком же сочетании, но с Вальверде на позиции Каземиро.

Ставка Анчелотти на максимизацию качеств Вальверде в прессинге оправдалась . Частыми были ситуации, где он был частью первой волны, а потом успевал добежать и отработать во второй.

Феде поддерживает тройку атаки в прессинге – давит на Маркиньоса:

Маркиньос успел отдать пас (первая волна не сработала), но Вальверде возвращается и отнимает мяч у Паредеса:

Первая волна – «Мадрид» давит через персональные ориентировки, Вальверде против Верратти:

Не прошло сразу, Верратти сыграл через Маркиньоса (против него был Бензема, но выключился) – Вальверде исправляет ошибку и склеивает прессинг:

Работа Феде в прессинге была топовой. 10 успешных прессинг-действий (то есть с возвратом мяча в пределах 5 секунд после давления) – никто другой не сделал больше 6. И 43,5% успешности: у остальных лучший результат 30%.

6. В каком-то плане «Мадрид» был вынужден прибавить в прессинге, потому что привычный способ обороны работал намного хуже обычного. Разница между Кроосом и Каземиро без мяча бросалась в глаза . Когда «Париж» добирался до этой зоны, возникали пожары.

Не хочется быть слишком суровым к Тони. Он форсированно вернулся к матчу, играл не на своей позиции и был традиционно хорош в плане игры в пас. Но при обороне проблемы были очевидными: где-то немцу не хватало цепкости, чтобы отбирать мяч; где-то он оказывался в полупозиции; где-то принимал неверные решения, пытаясь встречать атаки на скорости. В каждом из описанных аспектов Каземиро безупречен.

Один из примеров – Кроос бросает опорную зону, пытаясь надавить на Верратти, но не успевает, при этом оставляет свободного Мбаппе за спиной:

Быстрая игра в пас от «ПСЖ» – и мяч у Мбаппе, на которого с опозданием летит Милитао:

Да, Эдер мог потушить пожар – вместо этого промазал по мячу и пустил Килиана в убойную зону. Но цепочка проблем началась именно с необдуманного решения Крооса. Когда играет Каземиро, нагрузка на центральных защитников понижается – он и опорную держит, и сам еще страховать их выдвижения успевает. С Кроосом ситуация перевернулась – теперь «Реал» буквально зависел от безошибочности центрдефов при выдвижениях, а выдвигаться в опорную нужно было часто. Не всегда этот механизм работал.

7. В атаке у «Реала» Асенсио действовал в весьма свободной роли. Прослеживалась такая идея: Дани Карвахаль дает ширину на фланге, Асенсио уходит в центр или даже на чужой фланг, а Вальверде при необходимости делает рывки направо, чтобы поддерживать Карвахаля. Слева Начо действовал осторожнее, а за ширину отвечал Винисиус (или даже Бензема):

Идея была интересной и четко выраженной, но нельзя сказать, что она прямо сработала. В первом тайме главным источником угрозы со стороны «Мадрида» были навесы. Во втором основные моменты (включая голы) пришли из прессинга и быстрых атак.

8. «ПСЖ» в плане атакующей идеи – полная противоположность. Тройка атаки располагается максимально узко (как правило, Месси глубже остальных) – комбинации шли именно через эту зону:

Формально ширину в атаке давали Хакими и Мендеш – порой они поднимались выше, чем на скрине, но их роль была преимущественно декоративной. «Париж» не вел атаки в эту зону и ставил все на взаимопонимание и талант звездного трио. У латералей «ПСЖ» на двоих набралось 0 передач в штрафную и всего 1 пас под удар.

9. Замены Анчелотти на 57-й минуте – ключевой элемент мадридского камбэка. Вместо Крооса вышел Камавинга, а вместо Асенсио – Родриго. Схема не изменилась, но «Реал» сильно добавил в интенсивности давления (также с Эдуардо стало понадежнее в опорной зоне).

«Замены сыграли важную роль. Именно после них нам удалось переломить ход матча. Свежесть Камавинги и Родриго нам помогла. Дело не столько в тактике, сколько в энергии , которую они придали команде. Соперник, напротив, к тому моменту был истощен», – резюмировал Карло.

10. В тактическом плане эти изменения привели к повышению интенсивности прессинга «Мадрида» . Даже в первом тайме он был вполне достойным, но стал еще мощнее. Это хорошо заметно через данные канала «Футбол в цифрах».

В финальный отрезок наклон поля (показатель отражающий территориальное доминирование) – 79,5% на 20,5% в пользу «Реала». PPDA опустился с 12,4 до 4,9. На этот отрезок пришлись 9 из 15 возвратов мяча «Реала» в радиусе 40 метров от ворот соперника. В совокупности это отражает то, о чем говорил Анчелотти. Прессинг и контрпрессинг проявился и непосредственно в голах – вынужденные ошибки Доннаруммы и Маркиньоса пришли именно из давления.

11. Впечатляющий перфоманс Винисиуса – особенно на контрасте с первым матчем, где эффективно сработало спецзадание Данилу Перейры по бразильцу. В Париже Данилу страховал Хакими, когда «Реал» пытался контратаковать через Винисиуса, и подстраховывал Хакими, когда соперник атаковал позиционно. Еще одним игроком на фланге был Ди Мария, который тоже отрабатывал назад. Направление атак через Винисиуса было полностью нейтрализовано.

Вчера же к этому флангу при обороне был формально привязан Месси. На практике все пространство должны были покрывать Данилу и Хакими (при том, что у Данилу еще есть зона в центре).

Это кардинально поменяло картину. Винисиус развлекался, как мог : 7 предударных действий, 14 обводок (7 удачных), 9 продвигающих передач, 12 проходов с продвижением – по всем этим показателям бразилец был лучшим в составе «Реала».

12. Матчи с «Мадридом» утвердили Мбаппе в качестве главной звезды «ПСЖ» прямо сейчас. В первые 150 минут противостояния Килиан показал очень многое. Феноменален на пространстве, уничтожает соперников 1-в-1 (и даже 1-в-2), отлично комбинирует и открывается, классно завершает.

Увы, из-за еще более грандиозного Карима Бензема все это из сольного концерта превратилось в тизер того, что публика на «Сантьяго Бернабеу», возможно, будет наблюдать регулярно через пару месяцев.

13. Бензема – топище. Очень многие элементы его великолепия были вчера на виду – особенно хладнокровие и класс в самый решающий момент. Но держите еще один (менее очевидный) элемент.

Прессинг-действия на чужой трети поля: Бензема – 14; весь «ПСЖ» – 14. Учитывая важность командного давления для рисунка матча, Карим был не только звездой, но и тактическим инструментом Анчелотти.

14. Еще одна суперзвезда вечера – Лука Модрич. Второй гол олицетворяет великолепие хорвата . У него полный набор навыков. Сначала прочитал и перехватил:

Потом протащил мяч под давлением и отдал продвигающий пас:

Во второй волне организовал тонкую голевую на Бензема:

Работоспособность, связь атак (быстрых и позиционных) и созидание – полный комплект. И Модрич радует этим из недели в неделю.

15. В противостоянии прослеживалась прямая связь между качеством прессинга и инициативой команд. То есть конкретно в этих матчах данный элемент был важнее обычного. Это связано с стилем розыгрышей. Обе играли коротко и не имели альтернативных вариантов начала атаки. Если побеждаешь соперника в этой стадии, то получаешь контроль.

В этом матче было всего 7 верховых дуэлей на две команды. Это сделало игру более тонкой, но в то же время зависимой от конкретных стадии – розыгрыши/прессинг. В первой встрече интересные варианты предложил Почеттино. Вчера лучше был «Реал».

Ключевой риторический вопрос: был бы прессинг «ПСЖ» лучше, если бы вместо кого-то из трио играл бы Ди Мария?

16. «В последние полчаса на поле была только одна команда. Я многое повидал в этом турнире, но таких вечеров даже у меня было немного. Но по-настоящему незабываемым вечер станет, если мы продолжим в том же духе и выиграем Лигу чемпионов», – саммари Анчелотти.

Это взгляд оптимиста. Пессимист расскажет про 150 минут противостояния, в которые «ПСЖ» выглядел увереннее. Но это не значит, что исход несправедлив. Ведь такой разницы, как в эти 30 минут, между командами не было. В то же время закладываться на 30-минутные суперотрезки и добычу результата в них – тоже не лучшая стратегия.

Матч дал ответы по «ПСЖ» (нет, все-таки быть командой в современном футболе слишком важно – важнее коллекционирования звезд), а по «Реалу» лишь сформулировал вопросы (а можно так, но все 90 минут? А почему бы не выиграть ЛЧ, если можно?).

Фото: REUTERS/Susana Vera TPX IMAGES OF THE DAY, Juan Medina; East News/FRANCK FIFE/AFP; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer