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«Реал» сильно прибавил в прессинге и смял «ПСЖ» в последние 30 минут. Бензема – супергерой, но Модрич и Винисиус тоже прекрасны

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Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» забил три мяча в последние полчаса матча против «ПСЖ» – и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (3:1). Встреча поделилась четко на две части – до замен Карло Анчелотти (57-я минута) и после. После на поле была только одна команда, что делает матч еще более интересным для разбора. 

1. Две ключевые потери в составе «Мадрида» – Ферлан Менди и Каземиро (оба дисквалифицированы). На левом фланге вышел Начо – был вариант с Марсело, но, вероятно, Анчелотти посчитал его слишком ненадежным для такой встречи. Вместо Каземиро формально появился Феде Вальверде, но на практике уругваец играл выше (центрального полузащитника), а позицию опорника взял на себя Тони Кроос.

2. Главная новость в составе «ПСЖ» относительно первой встречи – возвращение Неймара. В прошлый раз он попал в заявку, но не был готов стартовать. Еще одна интрига закрутилась вокруг готовности Килиана Мбаппе – он подходил к игре с небольшой травмой, но все-таки вышел в старте.

Такой расклад означал воссоединение тройки Месси-Мбаппе-Неймар на ключевой матч сезона. В отличие от первой встречи Месси действовал справа (а не ложной девяткой), Неймар занимал центральную позицию в тройке, а Мбаппе расположился левее.

3. Матч разбился на два этапа. Поворотная точка – первая порция замен Анчелотти.

Первые 57 минут: «ПСЖ» больше владел мячом и был острее, но прямо доминирующей команды на этом отрезке не было. 

После 57-й минуты: «Реал» сметает соперника – 11:1 по ударам (7:0 по ударам из штрафной); «Париж» не просто потерял контроль, но и регулярно допускал моменты. Ни на одном другом отрезке двух матчей не наблюдалось такого разрыва между командами. 

4. Пожалуй, любой анализ «ПСЖ» должен начинаться с этого кадра:

Семь футболистов обороняются (четыре защитника, три полузащитника), а атакующая тройка просто отрезана от команды – хаотичное расположение, максимальная удаленность от зоны мяча, ходьба вместо бега. Даже в динамике только Мбаппе через несколько секунд ускорится, чтобы оказать хоть какую-то помочь. 

Это совсем радикальный пример, но разновидности проблемы прослеживались всю встречу. Иногда просто они были не так далеко от эпизода и выключались не все сразу. В любом случае активной помощи не оказывали. Обороняться в семь полевых на топ-уровне – трудно. Вчерашний матч в очередной раз подтвердил эту простую истину.

Конечно, у наличия такого трио есть и плюсы. Есть понятный путь к победе с ними на поле – нужно просто, чтобы их великолепие с мячом перевесило ущерб без него. Но матчи всегда будут разбалансированными – без контроля, но с надеждой на класс и реализацию. Даже вчера все могло сложиться иначе – у «Парижа» были шансы и отмененные голы. Проблема в том, что даже в лучшие отрезки не было контроля (в худший – вообще на поле не было команды) – топ-соперник за такое наказывает.

Вдвойне интересен контраст с первым матчем. Та встреча может претендовать на статус самой сбалансированной у «ПСЖ» в сезоне. Дома против «Реала» играли только двое из тройки – готовый хотя бы эпизодически отрабатывать Мбаппе и стартовавший в центре Месси (там требования пониже). Помогал им трудяга Анхель Ди Мария. Вариант работал и даже впечатлял. А вот придумать нечто подобное с тройкой у Почеттино не получилось. 

Самое страшное: не факт, что это его вина (не снимаю ответственность полностью, но сомневаться тут правда уместно). Не факт, что это вообще возможно. 

5. «Во втором матче нам нужно больше прессинговать», – анонсировал Анчелотти после поражения в Париже. «Реал» правда прибавил в давлении относительно первой встречи. Это ощущалось даже в первом тайме. 

Ключевой элемент этого прогресса – Феде Вальверде. Вероятно, Карло хотел максимально использовать умения уругвайца в прессинге, поэтому использовал Тони Крооса поглубже (на месте Каземиро), а Модрича и Феде – выше. Такое расположение не было очевидным – у этой тройки были матчи в таком же сочетании, но с Вальверде на позиции Каземиро. 

Ставка Анчелотти на максимизацию качеств Вальверде в прессинге оправдалась. Частыми были ситуации, где он был частью первой волны, а потом успевал добежать и отработать во второй.

Феде поддерживает тройку атаки в прессинге – давит на Маркиньоса:

Маркиньос успел отдать пас (первая волна не сработала), но Вальверде возвращается и отнимает мяч у Паредеса:

Первая волна – «Мадрид» давит через персональные ориентировки, Вальверде против Верратти:

Не прошло сразу, Верратти сыграл через Маркиньоса (против него был Бензема, но выключился) – Вальверде исправляет ошибку и склеивает прессинг:

Работа Феде в прессинге была топовой. 10 успешных прессинг-действий (то есть с возвратом мяча в пределах 5 секунд после давления) – никто другой не сделал больше 6. И 43,5% успешности: у остальных лучший результат 30%. 

6. В каком-то плане «Мадрид» был вынужден прибавить в прессинге, потому что привычный способ обороны работал намного хуже обычного. Разница между Кроосом и Каземиро без мяча бросалась в глаза. Когда «Париж» добирался до этой зоны, возникали пожары. 

Не хочется быть слишком суровым к Тони. Он форсированно вернулся к матчу, играл не на своей позиции и был традиционно хорош в плане игры в пас. Но при обороне проблемы были очевидными: где-то немцу не хватало цепкости, чтобы отбирать мяч; где-то он оказывался в полупозиции; где-то принимал неверные решения, пытаясь встречать атаки на скорости. В каждом из описанных аспектов Каземиро безупречен.

Один из примеров – Кроос бросает опорную зону, пытаясь надавить на Верратти, но не успевает, при этом оставляет свободного Мбаппе за спиной:

Быстрая игра в пас от «ПСЖ» – и мяч у Мбаппе, на которого с опозданием летит Милитао:

Да, Эдер мог потушить пожар – вместо этого промазал по мячу и пустил Килиана в убойную зону. Но цепочка проблем началась именно с необдуманного решения Крооса. Когда играет Каземиро, нагрузка на центральных защитников понижается – он и опорную держит, и сам еще страховать их выдвижения успевает. С Кроосом ситуация перевернулась – теперь «Реал» буквально зависел от безошибочности центрдефов при выдвижениях, а выдвигаться в опорную нужно было часто. Не всегда этот механизм работал. 

7. В атаке у «Реала» Асенсио действовал в весьма свободной роли. Прослеживалась такая идея: Дани Карвахаль дает ширину на фланге, Асенсио уходит в центр или даже на чужой фланг, а Вальверде при необходимости делает рывки направо, чтобы поддерживать Карвахаля. Слева Начо действовал осторожнее, а за ширину отвечал Винисиус (или даже Бензема):

Идея была интересной и четко выраженной, но нельзя сказать, что она прямо сработала. В первом тайме главным источником угрозы со стороны «Мадрида» были навесы. Во втором основные моменты (включая голы) пришли из прессинга и быстрых атак.

8. «ПСЖ» в плане атакующей идеи – полная противоположность. Тройка атаки располагается максимально узко (как правило, Месси глубже остальных) – комбинации шли именно через эту зону:

 

Формально ширину в атаке давали Хакими и Мендеш – порой они поднимались выше, чем на скрине, но их роль была преимущественно декоративной. «Париж» не вел атаки в эту зону и ставил все на взаимопонимание и талант звездного трио. У латералей «ПСЖ» на двоих набралось 0 передач в штрафную и всего 1 пас под удар. 

9. Замены Анчелотти на 57-й минуте – ключевой элемент мадридского камбэка. Вместо Крооса вышел Камавинга, а вместо Асенсио – Родриго. Схема не изменилась, но «Реал» сильно добавил в интенсивности давления (также с Эдуардо стало понадежнее в опорной зоне). 

«Замены сыграли важную роль. Именно после них нам удалось переломить ход матча. Свежесть Камавинги и Родриго нам помогла. Дело не столько в тактике, сколько в энергии, которую они придали команде. Соперник, напротив, к тому моменту был истощен», – резюмировал Карло. 

10. В тактическом плане эти изменения привели к повышению интенсивности прессинга «Мадрида». Даже в первом тайме он был вполне достойным, но стал еще мощнее. Это хорошо заметно через данные канала «Футбол в цифрах».

В финальный отрезок наклон поля (показатель отражающий территориальное доминирование) – 79,5% на 20,5% в пользу «Реала». PPDA опустился с 12,4 до 4,9. На этот отрезок пришлись 9 из 15 возвратов мяча «Реала» в радиусе 40 метров от ворот соперника. В совокупности это отражает то, о чем говорил Анчелотти. Прессинг и контрпрессинг проявился и непосредственно в голах – вынужденные ошибки Доннаруммы и Маркиньоса пришли именно из давления.

11. Впечатляющий перфоманс Винисиуса – особенно на контрасте с первым матчем, где эффективно сработало спецзадание Данилу Перейры по бразильцу. В Париже Данилу страховал Хакими, когда «Реал» пытался контратаковать через Винисиуса, и подстраховывал Хакими, когда соперник атаковал позиционно. Еще одним игроком на фланге был Ди Мария, который тоже отрабатывал назад. Направление атак через Винисиуса было полностью нейтрализовано. 

Вчера же к этому флангу при обороне был формально привязан Месси. На практике все пространство должны были покрывать Данилу и Хакими (при том, что у Данилу еще есть зона в центре).

Это кардинально поменяло картину. Винисиус развлекался, как мог: 7 предударных действий, 14 обводок (7 удачных), 9 продвигающих передач, 12 проходов с продвижением – по всем этим показателям бразилец был лучшим в составе «Реала».

12. Матчи с «Мадридом» утвердили Мбаппе в качестве главной звезды «ПСЖ» прямо сейчас. В первые 150 минут противостояния Килиан показал очень многое. Феноменален на пространстве, уничтожает соперников 1-в-1 (и даже 1-в-2), отлично комбинирует и открывается, классно завершает. 

Увы, из-за еще более грандиозного Карима Бензема все это из сольного концерта превратилось в тизер того, что публика на «Сантьяго Бернабеу», возможно, будет наблюдать регулярно через пару месяцев. 

13. Бензема – топище. Очень многие элементы его великолепия были вчера на виду – особенно хладнокровие и класс в самый решающий момент. Но держите еще один (менее очевидный) элемент.

Прессинг-действия на чужой трети поля: Бензема – 14; весь «ПСЖ» – 14. Учитывая важность командного давления для рисунка матча, Карим был не только звездой, но и тактическим инструментом Анчелотти.

14. Еще одна суперзвезда вечера – Лука Модрич. Второй гол олицетворяет великолепие хорвата. У него полный набор навыков. Сначала прочитал и перехватил:

Потом протащил мяч под давлением и отдал продвигающий пас:

Во второй волне организовал тонкую голевую на Бензема:

Работоспособность, связь атак (быстрых и позиционных) и созидание – полный комплект. И Модрич радует этим из недели в неделю.

15. В противостоянии прослеживалась прямая связь между качеством прессинга и инициативой команд. То есть конкретно в этих матчах данный элемент был важнее обычного. Это связано с стилем розыгрышей. Обе играли коротко и не имели альтернативных вариантов начала атаки. Если побеждаешь соперника в этой стадии, то получаешь контроль.

В этом матче было всего 7 верховых дуэлей на две команды. Это сделало игру более тонкой, но в то же время зависимой от конкретных стадии – розыгрыши/прессинг. В первой встрече интересные варианты предложил Почеттино. Вчера лучше был «Реал». 

Ключевой риторический вопрос: был бы прессинг «ПСЖ» лучше, если бы вместо кого-то из трио играл бы Ди Мария?

16. «В последние полчаса на поле была только одна команда. Я многое повидал в этом турнире, но таких вечеров даже у меня было немного. Но по-настоящему незабываемым вечер станет, если мы продолжим в том же духе и выиграем Лигу чемпионов», – саммари Анчелотти. 

Это взгляд оптимиста. Пессимист расскажет про 150 минут противостояния, в которые «ПСЖ» выглядел увереннее. Но это не значит, что исход несправедлив. Ведь такой разницы, как в эти 30 минут, между командами не было. В то же время закладываться на 30-минутные суперотрезки и добычу результата в них – тоже не лучшая стратегия. 

Матч дал ответы по «ПСЖ» (нет, все-таки быть командой в современном футболе слишком важно – важнее коллекционирования звезд), а по «Реалу» лишь сформулировал вопросы (а можно так, но все 90 минут? А почему бы не выиграть ЛЧ, если можно?).

Реал Мадрид Испания – ПСЖ Франция 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
9 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 39 Мбаппе, 1:1 – 61 Бензема, 2:1 – 76 Бензема, 3:1 – 78 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Васкес, 66), Алаба, Милитао, Начо, Модрич, Кроос (Камавинга, 57), Вальверде, Бензема, Асенсио (Родриго, 57), Винисиус Жуниор.
ПСЖДоннарумма, Хакими (Дракслер, 88), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра (Ди Мария, 80), Верратти, Паредес (Гуйе, 71), Месси, Неймар, Мбаппе.
Предупреждения:
Паредес (7), Начо (43), Винисиус Жуниор (43), Карвахаль (60), Доннарумма (62), Хакими (81), Кимпембе (83), Васкес (88).

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Фото: REUTERS/Susana Vera TPX IMAGES OF THE DAY, Juan Medina; East News/FRANCK FIFE/AFP; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer

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