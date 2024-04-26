Компания Промеса, из-за которой его разыскивают приставы – это кальянная, где была доля Black Star

Денис Пузырев разобрал «Посуду онлайн ».

Издание Shot, которое специализируется на криминале и происшествиях, сообщило, что российские судебные приставы разыскивают Квинси Промеса из-за задолженностей принадлежащей ему компании «Посуда онлайн» на сумму около 165 тысяч рублей. Кроме того, у Промеса есть и персональные задолженности по налогам на сумму 404 тысячи рублей. Вернуть эти деньги футболист «Спартака» сейчас не может, так как находится под арестом в Дубае и ждет решения об экстрадиции в Нидерланды, где его заочно приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Новости о претензиях к Квинси российских налоговых органов часто трактуются медиа как попытки добиться депортации Промеса в Москву, где он без проблем заплатит любые штрафы и, может быть, даже продолжит спортивную карьеру. Так что это за бизнес-проект, из-за проблем с которым у Промеса появился теоретический шанс?

«Посуда» с алкогольной лицензией

Название компании Промеса «Посуда онлайн» звучит неожиданно для голландского футболиста. Впрочем, спортсмены нередко вкладывают деньги в бизнес знакомых, не имея прямого отношения к операционной деятельности. Но в случае Квинси и «Посуды онлайн» все было несколько по-другому.

ООО «Посуда онлайн» зарегистрирована в Москве в июне 2017 года Равилем Абрамовым с основным видом деятельности «онлайн-торговля». Под данным финансовой отчетности ФНС, вплоть до 2020 года компания практически не работала, декларируя годовую выручку менее 1 миллиона рублей в год.

Однако в апреле 2022-го компания полностью сменила состав учредителей и профиль деятельности: собственниками «Посуды онлайн» стали Квинси Промес и еще четверо других соучредителей, каждый из которых получил по 20%. А сама компания теперь указывала, что занимается «деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания».

На изменения деятельности указывает и история разбирательств «Посуды онлайн» в арбитражных судах. Компания выступала ответчиком в однотипных судах по искам поставщиков алкоголя и продуктов питания. Все иски на небольшие суммы в несколько десятков тысяч рублей каждый. Среди истцов такие крупные продавцы алкоголя, как «Симпл», AST, «Регион 50». Это обычная история для ресторанного бизнеса, когда рестораторы затягивают с оплатой поставленного товара и поставщики придают им ускорения через поданный в арбитраж иск.

Для розничной торговли алкоголем компании необходима лицензия, в которой указывается адрес осуществления такой торговли. Для «Посуды онлайн» адресом была Рочдельская улица, 15, стр. 25-25А. Многочисленные строения на Рочдельской, 15 – это здания бывшей Трехгорной мануфактуры – одного из крупнейших ткацких производств в Москве, превращенного теперь в кластер с ресторанами и ночными клубами. Заведения на Трехгорке имеют статус дорогих и престижных.

По указанному в лицензии адресу располагается Black Star Lounge. Это элитный клуб-кальянная и часть холдинга Black Star. Партнерами Промеса в «Посуде онлайн» стали люди, участвующие и в других проектах и компаниях Black Star: полный тезка отца гендиректора лейбла Black Star Павла (Пашу) Курьянова Виктор Курьянов и Борис Хардинг Нзале – младший брат финансового директора и сооснователя Black Star Вальтера Чассема Нзале.

Промес подружился с Black Star через барбера

Сотрудничество Промеса с Black Star началось еще в период его первого прихода в «Спартак». В 2017-м он снялся в рекламном ролике барбершопа 13 by Black Star. Ведущим мастером барбершопа был переехавший в Москву из Амстердама Андраник Степанян, который познакомился с футболистом еще когда тот играл в Нидердандах. Благодаря Промесу, который делал прическу в «13» перед каждой игрой, клиентами заведения стали многие легионеры РПЛ. А сам Квинси появлялся в мерче от Black Star в соцсетях. Постепенно дружеские отношения переросли и в деловые.

Открытие Black Star Lounge состоялось в конце мая 2022 года и стало большим светским событием Москвы. Среди гостей – звезды лейбла Black Star, а также Квинси Промес, позировавший у пресс-волла в компании Пашу и Бориса Хардинга. За несколько месяцев до этого, в январе 2022-го, Пашу открыл аналогичное заведение под тем же названием в Дубае. Фирменной фишкой там стали кальяны, в которые добавлялись мелкие бриллианты.

Промес был не просто инвестором или ВИП-гостем московской кальянной – он регулярно выступал там как диджей. В основном в период зимнего отпуска, но иногда и по ходу сезона РПЛ. Например, 28 октября 2022 года он сыграл первый сет в Black Star Lounge за два дня до матча с «Торпедо», в котором забил единственный гол.

В январе 2023-го, когда прокуратура Нидерландов обвинила Промеса не только в поножовщине, но и в участии в наркотрафике, «Спартак» объявил, что Квинси не полетит на первый сбор в Дубай «по медицинским показаниям». А Black Star Lounge выложил видео, где Промес отмечает звание «Игрока года» по версии «Спорт-Экспресс» в ВИП-комнате Dubai в компании братьев Нзале.

Кальянная на Трехгорке просуществовала меньше года. В апреле 2023 года Пашу заявил, что сворачивает проект. «Мы действительно закрыли лаунж, но не из-за каких-то проблем, а потому что продаем этот бизнес. На его месте уже через месяц откроется крупный кальянный оператор. Просто ребята предложили условия, от которых я не смог отказаться. Любой ресторан – это инвестиционный проект, который не зарабатывает, не окупается так быстро. В плюс выйти мы не успели, прошло слишком мало времени», – рассказал Курьянов изданию Super.

По данным ФНС, выручка ООО «Посуда онлайн» составила 26,6 млн рублей, чистый убыток – 16,1 млн рублей. В мае 2023-го четверо учредителей компании, которым принадлежали в ней 80%, вышли из состава учредителей. Их совокупная доля перешла Олегу Морозову. Единственным, кто остался в числе учредителей, был Промес. Ему до сих пор принадлежит в «Посуде онлайн» 20%. Поэтому он остается соответчиком по различным финансовым претензиям, которые предъявляются компании. Но не единственным и не основным.

Сама ВИП-кальянная прекратила работу – последние публикации в соцсетях датированы серединой марта прошлого года. А выручка за 2023-й составила всего 8,6%, упав в три раза.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; instagram.com/blackstarlounge_msk