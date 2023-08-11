9 комментариев

Денис Пузырев в бордово-голубом.

В АПЛ-2022/23 сыграют три команды, чьи бордово-голубые домашние формы практически неотличимы друг от друга. «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Бернли» и раньше выступали в одной лиге (целых пять сезонов), но каждый раз кто-то из тройки отходил от клубной классики, выступая то в одноцветной футболке, то в полосатой, а иногда и вовсе в шотландскую клетку.

В нынешнем же сезоне же дизайны совпали. Так что есть отличный повод поговорить о том, откуда в английском футболе появились бордово-голубые цвета. Это ведь очень редкое сочетание, которое почти не встретить в других странах.

С точки зрения стилистов, бордовый и голубой – довольно смелое сочетание. Считается, что бордовый лучше всего дополняют более сдержанные цвета – черный, белый, серый или насыщенный синий (англичане называют такой Royal Blue). Понятно, что в современном мире классические сочетания уже не догма. Но «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Бернли» так выглядят уже более века. К тому же у них совпадают не только цвета, но и их расположение – бордовая основа и голубые рукава. Это точно не может быть простым совпадением!

Так кто же придумал бордово-голубую форму, кто позаимствовал и что все это означает? Для этого нам придется погрузиться в мир клубных легенд.

Первой была «Астон Вилла – она выступает в бордово-голубом уже 135 лет

Проще всего установить главное – кто первой из английских команд начал играть в бордово-голубом. И хотя в те времена не было цветной фотографии, а цвет формы на отражался в протоколах, детали можно восстановить из газетных репортажей тех времен.

Из них следует, что первой была «Астон Вилла». Она играла в бордово-голубом с сезона-1888/89 – первого в истории английской лиги. Правда, в начале пропорции бордового и голубого были равными, а к классическому виду в клубе пришли лишь через четыре года.

До этого цвета клуба из Бирмингема менялись практически каждый год – чаще всего «Вилла» играла в черном, но были и алый, и даже зеленый комплекты.

«Вест Хэм», игравший до этого в темно-синем, впервые примерил бордово-голубую форму в сезоне-1903/04. «Бернли» стал третьим, сменив зеленые цвета на бордово-голубые в 1910-м. И в том же году эту расцветку выбрал «Сканторп» (сейчас выступает в шестом дивизионе).

Между этими клубами не было никаких дружеских или партнерских связей. Более того, они в тогда выступали в разных дивизионах и представляли разные регионы Англии.

«Вест Хэм» получил бордово-синие цвета после удачного пари

С момента основания в 1895 году «Вест Хэм» –а точнее его предшественник, клуб «Тэмз Айровокс» – играл в темно-синем. Цвет выбрал основатель клуба – Арнольд Хиллз, исполнительный директор верфи на Тэмзе, при которой и собрали команду. Темно-синий – это цвет Оксфордского университета, который закончил менеджер (в английском языке этот цвет так и называется – Oxford Blue). Так клуб играл до курьезного события в начале XX века – в разных источниках называются даты от 1900-го до 1905-го..

Легенда гласит, что человек, связанный с клубом, отправился на ярмарку в Бирмингем. По одной версии, этого человека звали Уильям Белтон, и он был тренером «Вест Хэма» на общественных началах. По другой, речь об Уильяме Даве, отце защитника клуба Чарли Дава. Но в любом случае это был мужчина лет сорока в хорошей физической форме.

Ярмарки тех времен – это не просто базар, где можно было купить какие-то вещи или продукты, а еще и место развлечений. Например, там заключали пари по любому поводу – британцы заядлые спорщики.

На ярмарке Уильям (какова бы ни была его фамилия) повстречал трех молодых игроков местной «Астон Виллы», имен которых история не сохранила. И они заключили пари – немолодой гость из Лондона утверждал, что обгонит местных спортсменов в забеге. Точные детали спора – дистанция, размер ставки – неизвестны. Но известен результат – дядька победил и потребовал выигрыш.

У парней не было нужной суммы, но расплатиться за проигранный спор – дело чести. И один из футболистов предложил взять вместо денег комплект бордово-голубой формы «Астон Виллы». Уильям согласился.

Вернувшись в Лондон, он отнес выигранные комплекты на тренировку «Вест Хэма». Игрокам форма понравилась – «Астон Вилла» тогдасчиталась грандом английского футбола и играла в высококачественной экипировке, ведь первыми попечителями клуба из Бирмингема были крупные торговцы тканями.

Цвета прижились, они остаются классическими для «Вест Хэма» и в наши дни.

«Бернли» поменял цвета на бордово-голубые наудачу

В отличие от «Вест Хэма», начинавшего как любительский рабочий клуб из региональных лиг, «Бернли» сразу относился к элите. Он вошел в число 12 основателей английской футбольной лиги, а до этого вынужденно пропускал матчи Кубка – так как там запрещалось участие профессионалов, а «Бернли»уже тогда платил зарплаты.

В сезоне-1898/99 «Бернли» даже занял третье место в чемпионате. Но в начале XX века начались финансовые проблемы, и клуб вылетел во второй дивизион. Он болтался там десять сезонов – в зеленой форме и с мечтой вернуться в элиту.

Перемены наступили в конце 1909 года, когда новым председателем правления назначили Харри Виндла. Тот провозгласил, что клуб должен начать с чистого листа. Одна из первых реформ – отказ от зеленой формы, которая, по мнению босса, ассоциировалась с неудачами. В качестве замены он предложил цвета «Астон Виллы», которая в сезоне-1909/10 выиграла шестой титул чемпионов Англии и считалась именитейшим клубом страны.

После этого «Бернли» полетел! Спустя три года вернулся в первый дивизион, а уже через год выиграл первый и единственный в своей истории Кубок Англии. А в сезоне-1920/21 бордово-голубой «Бернли» впервые выиграл чемпионат, обойдя в таблице «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В клубе поверили, что новые клубные цвета действительно фартовые и с тех пор ни разу их не меняли.

Кстати, «Сканторп», выбравший бордово-голубые цвета в том же году и по той же причине, подобных успехов не достиг. Самое высокое место в истории – четвертое во втором дивизионе в сезоне-1961/62. Сейчас клуб, воспитавший Кевина Кигана, выступает в Национальной лиге Север – шестом дивизионе.

А откуда такие цвета у «Астон Виллы»? Здесь есть шотландский след

Возвращаемся в Бирмингем – город, где впервые одели команду в бордово-голубую форму.

«Астон Вилла» возникла как клуб прихожан методистской церкви на Вилла Роад в Астоне, северном пригороде Бирмингема. А значительную часть прихожан этой церкви составляли шотландцы. А в те времена именно они считались самыми классными футболистами в Британии. Собственно, благодаря шотландцам английский футбол и стал профессиональным: любительские команды усиливались легионерами с севера Британии – разумеется, за это приходилось платить и нарушать правила Футбольной Ассоциации. В итоге процесс зашел слишком далеко, и футбольные чиновники просто сдались – легализовали зарплаты.

«Астон Вилла» воспользовалась этим лучше других. Команду поддерживали шотландские коммерсанты – главным образом торговцы сукном, – сохранившие связи на родине. Практически весь состав «Астон Виллы» 1880-х состоял из шотландцев, которыми руководил первый в Британии профессиональный тренер – шотландец Джордж Рэмзи. В общем, это был «Ман Сити» тех времен

Чтобы подчеркнуть происхождение, первые сезоны «Астон Вилла» играла в черных футболках с большим алым львом на груди – королевским гербом Шотландии. Он есть в символике клуба и сейчас – главный элемент эмблемы.

В те времена «Астон Виллу» спонсировал Уильям Макгрегор – владелец мануфактуры, переехавший в Бирмингем из шотландского Перта. Он обожал футбол и считал его лучшей альтернативой пьянству, ведь методистская церковь, к которой принадлежал Макгрегор, строго запрещала алкоголь.

В середине 1880-х мануфактурщик занял пост председателя правления клуба и решил поменять форму. Ему не нравилось, что из-за стирок королевский герб на футболках выцветал – считал это неуважением к монархии. Макгрегор перенес льва на клубный герб, но сохранил шотландскую аутентичность в цветах футболки.

Решение было оригинальным – совместить цвета «Глазго Рейнджерс» (тогда играли в светло-голубом) и «Хартс» (в бордовом), потому что именно оттуда «Астон Вилла» переманивала шотландцев. Так и возникли ставшие теперь классическими бордово-голубые футболки бирмингемцев, а затем и «Вест Хэма» с «Бернли».

И финальный штрих – легенда появления бордовых цветов «Хартс».

Если с голубыми цветами «Глазго Рейнджерс» все понятно – разные оттенки синего считаются национальными цветами Шотландии, то с бордовыми цветами «Хартс» все было занятнее.

Эта команда была связана с Сент-Эндрюсским университетом (святого апостола Андрея), поэтому играла в фирменных цветах учебного заведения – бело-сине-красном.

Согласно клубной легенде, расцветку сменили в 1877 году из-за досадного инцидента. Тогда стирку формы поручали кому-то из молодых футболистов и вышло так, что не имевший опыта парень упростил процесс – закинул грязную форму в котел и поставил на огонь.

Краски для тканей в те времена были не слишком стойкие, и в горячей воде форма полиняла – красные полосы смешались с синими, на выходе получились темно-бордового цвета. Достать новые футболки не представлялось возможным (футболисты использовали один комплект весь сезон), поэтому «Хартс» доигрывал в линялых бордовых. Но болельщикам такой цвет пришелся по душе и с тех пор уже не менялся.

Дэнни Ингс – бордово-голубой патриот

Есть игроки, про которых говорят – предан клубным цветам. Обычно имеют в виду клубных патриотов. Дэнни Ингз – не из таких. Уроженец Саутгемптона за 14-летнюю карьеру ни раз менял клубы, но удивительным образом сохранял приверженность бордово-голубым цветам. Он сделал себе имя в «Бернли», заработав вызов в сборную и трансфер на повышение в «Ливерпуль». Провалившись там и набравшись сил в родном «Саутгемптоне», оказался в «Астон Вилле» Стивена Джеррарда, а в конце прошлого сезона спасал «Вест Хэм» Дэвида Мойеса от вылета.

Он единственный игрок в истории АПЛ, который играл за все три бордово-голубых клуба лиги!

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Lee, Allsport Hulton; wikipedia.org; avfc.co.uk; whufc.com