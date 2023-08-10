7 комментариев

Денис Пузырев пустил скупую молотобойскую слезу.

К 24 годам Деклан Райс провел 292 матча на взрослом уровне, включая более 40 игр за сборную Англии. Я, конечно, не вел точного подсчета, но абсолютно уверен, что видел не меньше 270 его игр. И это, в общем-то, естественно – я болельщик «Вест Хэма» и уже 26 лет стараюсь не пропускать трансляции матчей любимой команды.

Четверть века – довольно большой срок. «Вест Хэм» за это время никогда не входил в число британских грандов. В лучшем случае считался середняком, а чаще – боролся за сохранение места в АПЛ. Но это не значит, что в команде играли посредственные люди. Хватало и по-настоящему выдающихся мастеров. Я видел в бордово-голубой форме Рио Фердинанда, Фрэнка Лэмпарда, Джо Коула, Майкла Кэррика, Джермейна Дефо, Паоло Ди Канио, Карлоса Тевеса, Скотта Паркера, Тедди Шерингема, Димитри Пайета, Кевина Нолана и многих других звездных игроков. А ведь еще было поколение 1960-х с капитаном сборной Англии Бобби Муром и автором хет-трика в финале ЧМ-1966 Джеффом Херстом…

Но ни один из этих прекрасных мастеров не вызывал у меня такого восторга и трепета, как Деклан Райс. Разумеется, я имею в виду игры именно за «Вест Хэм». И, поверьте, я пишу это не задним числом, зная, какие деньжищи за него отвалил «Арсенал». Райс влюбил в себя практически с первого взгляда.

Нет, я не стану кривить душой и утверждать, что рассмотрел огромный потенциал Деклана в его дебютной игре, когда он вышел на замену на 89-й минуте последнего матча сезона-2016/17 вместо Эдимилсона Фернандеша против «Бернли». Однако уже первый большой сезон 18-летнего Райса (2017/18) впечатлил настолько, что я второй раз за свою болельщицкую карьеру заказал в клубном магазине футболку с номером и именем игрока – Райс №41. Первая была куплена еще в 1998-м. И это был номер 18, фамилия – Лэмпард.

Помню изумленные вопросы от английских фанатов прекрасным летом 2018 года. «Эй, чувак! А у тебя что, футболка Деклана Райса? Но почему Райса?» – «Потому что это будущая звезда АПЛ и мирового футбола». Они смотрели на меня как на опасного психа. Но я был абсолютно уверен, что все так и будет. И кажется, я был прав.

Возможно, все дело в том, что мне всегда нравились игроки защиты. Кто-то ценит голеадоров, кто-то технарей. Меня в футболе привлекает искусство разрушения. Когда я впервые попал на игру АПЛ в ноябре 1997-го – «Вест Хэм» Харри Реднаппа приехал к «Челси», – то восхитился не футболистом матча Джанфранко Дзолой (фактически дубль, но один мяч записали как автогол Рио Фердинанда), а игрой Франка Лебефа.

Он играл в «Челси» одного из центральных защитников, но при этом часто выдвигался в опорную зону, встречая оппонентов в момент приема мяча и эффективно действуя на перехватах. Качество отбора было высочайшим – без шансов для соперника и практически без фолов. Настоящая непроходимая стена. В какой-то момент «Вест Хэм» просто отказался от игры центром, включив олдскульные фланговые проходы в исполнении Лэмпарда и Эяла Берковича и навесами на Хартсона. Но и большинство этих атак гасили защитники Дан Петреску и Селестин Бабаяро.

Спустя год Лебеф покажет что-то подобное уже в финале ЧМ-1998, где просто уничтожит Роналдо.

С тех пор я испытывал особое наслаждение, наблюдая за игрой опорных полузащитников либо центрбэков, умеющих высоко прессинговать. Игроков этой позиции часто недооценивают – в нарезки лучших моментов попадают либо красивые голы, либо зрелищные сэйвы. И это, наверное, правильно: голы – то, чего ждут болельщики, и то, что определяет итоговый результат. Однако именно игроки центра поля и в большей степени опорной зоны определяют игру команды, ее стиль. Есть заезженный до дыр штамп, который приписывают Николаю Старостину (но это неточно): «Покажи мне свою полузащиту, и я скажу, на что способна твоя команда». Изречение до сих пор не утратило актуальности. И само слово «опорник» (в классическом английском holding midfielder) указывает на то, что футболист этой позиции служит опорой, несущей конструкцией всей игры, без которой все рухнет, как ни были бы хороши форварды или вратарь.

Класс опорника – это не просто отборы или перехваты. Эти игроки должны выполнять важнейшую тактическую роль – определять темп и направление атак, контролировать высоту прессинга, играть решающую роль в переходных фазах. А чтобы делать это на высшем уровне, они должны обладать не только выдающейся физической подготовкой, техникой и врожденными инстинктами, но и иметь незаурядный игровой интеллект. Быть шахматистами на поле – просчитывать на несколько ходов вперед действия противников и своих партнеров по команде. Недаром из опорников часто получаются топовые тренеры-интеллектуалы: Пеп Гвардиола, Антонио Конте, Диего Симеоне, Мигель Муньос, Дидье Дешам. Этот список можно продолжать долго.

И всеми вышеописанными качествами, несомненно, обладает Деклан Райс. Стилистически опорные полузащитники бывают разные. Есть агрессивные – такие цепные собаки, которые, если понадобится, вырвут мяч вместе с ногами. Райс – совершенно другой. При огромном объеме оборонительной работы почти в каждом матче (а «Вест Хэм» Мойеса совсем не доминирующая команда) он крайне редко фолил. За всю карьеру не получил ни одной красной карточки и лишь раз был реально близок к удалению – в 1/8 финала Евро-2020 против Германии, когда Стоунз и Магуайр проспали выпад Горетцки, и Райсу пришлось догонять и останавливать соперника на линии штрафной. В том действии не было грубости (я вообще не вспомню грубых фолов от Райса), но судья мог расценить его как фол последней надежды.

Интеллектуальную составляющую его игры в защите неплохо иллюстрирует статистика. Коллега Лукомский недавно очень подробно разбирал его игру, я остановлюсь на нескольких деталях. Райс – лидер АПЛ последних трех сезонов по числу перехватов. И это – не случайность. Показатель подтверждает мысль, что Райс изящно отбирает мяч, не вступая в прямой контакт с соперником. Но есть и риски – в случае просчета футболист, играющий на перехвате, оказывается отыгран, и атака разворачивается уже за его спиной.

Для качественных и стабильных перехватов футболист должен обладать высоким интеллектом – оценивать варианты развития атаки, наиболее вероятное направление паса, скорость мяча, свою собственную скорость. И на все в лучшем случае несколько секунд, а часто – меньше секунды. Обычно эти качества достигаются с опытом, ими обладают уже зрелые игроки. Деклан умел это делать уже 19-летним и с каждым сезоном демонстрировал все более взрослую игру. «Я вспоминаю себя в 22 года и могу уверенно сказать, что он играет на гораздо более высоком уровне, чем я в этом же возрасте», – так о Деклане Райсе сказал пару лет назад легендарный полузащитник «МЮ» Рой Кин.

Отборы Райса и вовсе напоминают футбольный симулятор. Его фирменный трюк – не бросаться на соперника сразу (если игровая ситуация позволяет), а ждать, когда оппонент на мгновенье утратит полный контроль за мячом, отпустит его чуть дальше, чем требуется. Итог – чистый отбор благодаря длинным ногам и отличной координации.

Статистические показатели качества отборов Райса – просто фантастика! В минувшем сезоне соперники проходили Деклана на дриблинге лишь 0,6 раз в среднем за матч. То есть за весь сезон его обыграли один-в-один лишь 20 раз. Для сравнения: средний показатель Каземиро на матч – 2,1, а Жоао Палиньи из «Фулхэма», которого «Вест Хэм» рассматривал как замену Райсу, – 2.

Очень похожей техникой отбора обладал легендарный защитник сборной Германии Франц Беккенбауэр (можете сами убедиться, посмотрев нарезки его игры). Еще одно сходство – длинные и точные диагональные пасы в атаку. И в этом компоненте Деклан также хорош. Недаром Райсом интересовалась «Бавария», но не потянула денежные запросы «Вест Хэма».

Деклана могли отчислить из «Вест Хэма» за странную манеру бега. Но он сделал это своим преимуществом

Коллега Лукомский назвал игровую манеру Райса «элегантной». И это необычное слово для описания игры опорника. Обычно говорят о большом объеме черновой работы, а ведь она в принципе редко бывает элегантной. Мало кто получает эстетическое наслаждение, наблюдая за действиями дворника или грузчика.

Но Райс – действительно про элегантность. Первое, что меня поразило в его игре, – манера бега. По ней Деклана можно вычислить даже на общих планах. Обратите внимание, особенно в эпизодах с рывками или дриблингом: Райс бежит довольно странно – с прямой спиной и поднятой головой. Это напоминает (с поправкой на вид спорта) бег легендарного спринтера 1990-х Майкла Джонсона.

Деклан в одном из интервью говорил, что подобная манера бега раздражала тренеров академии «Челси» и «Вест Хэма», которые небезосновательно считали, что она ведет к потере скорости. Собственно, в юношеских командах так и было – Деклан выглядел медленно. Тем более на фоне одногодок из академии «Челси» – Мейсона Маунта, Риса Джеймса, Тревора Чалоба. А в команде на год младше были Марк Гехи, Конор Галлахер, Каллум Хадсон-Одои и Тарик Лэмпти.

А спустя два года примерно по тем же причинам – медлительность и недостаток физики – его хотели отчислить из академии «Вест Хэма». «У нас были большие споры относительно того, надо ли нам оставить Деклана, – вспоминал руководитель академии клуба Терри Уэстли. – Ситуация была 50 на 50. В конце концов я просто сказал: «Я глава академии «Вест Хэма» и решаю оставить его». Я был убежден, что он из тех, кто поздно обретает физические кондиции, необходимые для взрослого футбола, но, когда он обрастет мясом, все будет в порядке. Для меня было более важным то, что уже тогда, в 16 лет, у него был выдающийся менталитет и светлая голова».

Примерно о том же говорил и Славен Билич – первый тренер Райса во взрослом футболе. «Я не стану врать и говорить, что сразу распознал в этом парне будущую звезду английского футбола, – рассказывал Билич The Guardian. – Но в нем подкупало, что он всегда смотрел в глаза, и было ясно, что он понимает, что хочет от него тренер. Для молодого игрока – это большой плюс».

Как показало время, доверие тренеров академии «Вест Хэма» и Билича было полностью оправданным. Отстававший от сверстников в физической мощи Райс лет с 18 начал на глазах догонять – достаточно сравнить его фото в первом сезоне за «Вест Хэм» и три года спустя, чтобы увидеть, какую работу проделал над собой этот субтильный парень с нелепой прической.

Прибавил он и в скорости, притом что изменить манеру бега тренерам так и не удалось. Однако то, что всю юношескую карьеру считалось его недостатком, во взрослом возрасте обернулось преимуществом. В сезоне-2022/23 максимальная скорость Райса была на уровне ведущих полузащитников АПЛ – 33,8 км в час. При этом Райс в топ-3 по общему пробегу. Большее расстояние за сезон преодолели только Джеймс Уорд-Проуз из «Саутгемптона» и Паскаль Гросс из «Брайтона», но их максимальная скорость ниже, чем у Деклана.

Специалист центра спортивной физиотерапии LDN Phisio Николас Коломбо исследовал бег Райса и установил, что при высокой скорости механика его движения создает преференции. Поднятая при беге голова позволяет постоянно сканировать пространство и быстрее принимать решение о смене направления. А также дает широкий угол обзора, что помогает своевременно замечать угрозы соперников и перемещения партнеров, мяч при этом контролируется периферийным зрением.

В исследовании расписаны и другие преимущества, но для меня как болельщика важна эстетическая составляющая – передвижения Райса по полю грациозны, он напоминает какое-то благородное животное, и на это приятно смотреть.

За Райса бились уже после первого взрослого сезона. Предлагали роль капитана сборной Ирландии в 18 лет, но он выбрал Англию

Славен Билич рассказывал Daily Telegraph, что Деклану помогло отсутствие давления и завышенных ожиданий. «Часто бывает, что игрока уже в 14-15 лет воспринимают как будущую звезду. И такое внимание при переходе из юношеского футбола не каждый может выдержать, – утверждает Билич. – Когда я только появился в клубе, все вокруг говорили про Риса Оксфорда (центральный защитник, сейчас выступает за немецкий «Аугсбург» – Sports.ru). Когда Оксфорд в 16 лет дебютировал против «Арсенала» и просто съел звезд соперника Месута Озила и Оливье Жиру, хайп вокруг него был такой, что уши закладывало. А потом были травмы, ошибки, и Рис, кажется, потерял уверенность. С Декланом все было по-другому, потому что по большому счету никто от него ничего особенного не ждал».

На самом деле карьера Райса, стартовавшая при Биличе, могла бы при нем и завершиться. В третьем туре сезона-2017/18 18-летнего Райса поставили в старт на матч с «Ньюкаслом». Команды сошлись после двух поражений на старте. Первый тайм проходил в равной борьбе, пока Райс не накосячил на ровном месте. Получил пас от защитника в простой ситуации, но запутался в мяче и собственных ногах. Заминкой неопытного полузащитника тут же воспользовались Микель Мерино и Кристиан Атсу – коршунами налетели на Райса, отобрали мяч и вывели Хоселу уже на пустые ворота.

Билич снял Райса в перерыве, а после матча надолго усадил на лавку. Сколько таких историй мы видели: молодой игрок выходит в основе, результативно ошибается, садится в глухой запас. Затем – аренда в какой-нибудь клуб третьего дивизиона, а в этом болоте остаются многие. Вполне возможно, так бы случилось и с Райсом, но к его счастью, еще до открытия зимнего трансферного окна Билича уволили, а сменивший его Дэвид Мойес из-за травм попробовал молодого опорника в роли центрбэка с схеме с тремя центральными защитниками (в полузащиту его вернет только Пеллегрини в следующем сезоне). Это был шанс для Райса, и он им воспользовался.

Вообще, тот сезон был кошмарным для «Вест Хэма». Мотиватор Билич после отъезда в Марсель Димитри Пайета довольно резко скис. Болельщики протестовали, обвиняя руководство в жадности и утверждая, что после переезда на Олимпийский стадион с родного «Болейн граунд» клуб утратил душу и связь с фанатами. Приход Мойеса вообще никого не обрадовал – очередной олдскульный британский тренер с примитивным футболом, единственная цель которого – сохранить место в АПЛ.

Все могло закончиться полным провалом, если бы не два обстоятельства. С приходом Мойеса внезапно проснулся Марко Арнаутович, который при Биличе вообще не забивал. А тут австриец включил турборежим, чуть ли не в одиночку вытаскивая матчи. А вторым обстоятельством стал Райс. Во второй части сезона он продемонстрировал настолько зрелый и фееричный футбол, что его место в основе уже никто и никогда не подвергал сомнению. Деклан стал лучшим молодым игроком сезона в «Вест Хэме», а в голосовании болельщиков клуба за лучшего среди вообще всех занял второе место, уступив лишь Арнаутовичу.

Его выступление было настолько мощным, что к завершению сезона из-за него зарубились две британских футбольных федераций. Весной 2018-го пресса сообщила, что Футбольная ассоциация Англии (ФA) сделала Райсу, который начинал международную карьеру в Ирландии, предложение о переходе в сборную Англии. Позднее технический директор ФА Дэн Ансуорт говорил, что за предложением стоял Гарет Саутгейт.

К тому времени Райс уже сыграл один товарищеский матч за взрослую сборную Ирландии, до этого выступал в ирландских молодежках с 16 лет. По отцовской линии у него были ирландские корни, как и у многих жителей Англии, хотя родился и вырос Деклан в Лондоне. Его дед и бабушка до сих пор живут в ирландском городке Дуглас в графстве Корк, к ним он ездил на каникулы в детстве. На юношеском уровне Райс не привлекал внимание тренеров молодежных сборных Англии из-за высокой конкуренции и недостаточных физических кондиций, а для Ирландии, где выбор классных молодых игроков меньше, он вполне подходил.

Предложение англичан положило начало большой саге. Тренер ирландцев Мик Маккарти и его ассистент Робби Кин говорили, что видят 19-летнего парня, сыгравшего полсезона на взрослом уровне, будущим капитаном сборной Ирландии, вокруг которого будет строиться футбол команды.

Ситуация усугублялась еще и политическим аспектом – учитывая исторические взаимоотношения Англии и Ирландии, переход игрока из ирландской сборной в английскую тянул на большой скандал. До Райса за всю историю этот путь прошел только один футболист – еще в конце XIX века. Выступавший за «Вест Бромвич» ирландец Джек Рейнольдс принял приглашение из Англии. Но это было 120 лет назад. Таблоиды писали, что ирландцы не простят Райсу предательства, а для англичан он никогда не станет своим.

На фоне скандала Райс отыграл еще два товарняка за ирландцев, а затем взял паузу на несколько месяцев, чтобы подумать. Спустя полгода он заявил, что выбрал Англию, сопроводив свое решение искренним письмом.

«Как и многие люди во всем мире, я считаю себя человеком смешанной национальности. Я горд быть англичанином, родившимся и выросшим в Лондоне. И одновременно я горжусь ирландскими корнями моей семьи и моей связью с этой прекрасной страной. Я одинаково уважаю и люблю как Англию, так и Ирландию, и поэтому решение, за какую национальную сборную играть – это неоднозначный и непростой выбор. Особенно для молодого парня, который даже на представлял, что может оказаться в такой ситуации. В конечном счете это мое личное решение, которое я принял сердцем и головой, основываясь на том, что, по моему мнению, лучше для моего будущего».

Спустя месяц Райс дебютировал за Англию в отборе к Евро-2020 и сразу твердо вошел в основу сборной Саутгейта, за которую к 24 годам провел уже 43 матча.

Многие не понимают, почему за Райса заплатили так много. Разбираем популярные заблуждения о его игре

Я неслучайно так подробно вспоминаю начало взрослой карьеры Райса. В разгар гонки за Райса можно было часто увидеть комментарии: откуда такой ажиотаж вокруг заурядного игрока клуба-середняка? Почему фигурируют такие огромные суммы? Да и кто это вообще такой?

Битва за Райса, разгоревшаяся между Англией и Ирландией пять лет назад, наглядно показывает, что еще на старте карьеры потенциал и перспективы игрока были очевидны большим футбольным специалистам. А то, что дальше Райсом заинтересовались и Томас Тухель, и Фрэнк Лэмпард, и Пеп Гвардиола, и Маурисио Поччетино, и Эрик Тен Хаг, и Юрген Клопп доказывает, что все авансы, выданные Деклану в 19 лет, были оправданы.

Да, Райса хотели все английские топы, кроме «Тоттенхэма», но туда Деклан не пошел бы сам – отчасти из-за плохих отношений между клубами. Ведь он всегда искренне ценил связь с «Вест Хэмом», в котором из отчисленного «Челси» юниора он превратился в звезду сборной Англии.

Понятно, что комментарии под новостями – специфический формат, полный хейта и троллинга. Но в случае Райса есть ощущение, что помимо пустого троллинга существуют и реальные заблуждения относительно его стиля и возможностей. И этому есть понятное объяснение: Деклан всю карьеру провел в не самом популярном у российских болельщиков клубе. Среднестатистический любитель АПЛ как правило видел Райса только в матчах против топ-клубов. Либо в сборной, где Саутгейт сознательно использует Деклана в консервативном и ограниченном амплуа.

Удивление в комментариях понятно, но вряд ли требует серьезной дискуссии. Я, например, видел всего одну серию «Теда Лассо» и тоже не понимаю, за что там дали восемь премий «Эмми». Но я на основании одного эпизода и не говорю, что сериал – дешевая поделка без сюжета со слабой актерской игрой.

А вот Райса судят категорично: «очередной переоцененный английский брусок», «британское полено». И мне как человеку, который видел практически все матчи Райса, немного обидно за игрока, который, я уверен, уже сейчас является одним из лучших полузащитников Европы. Поэтому давайте подробнее разберем высказывания о нем..

1. Он не стоит денег, которые заплатил за него «Арсенал»

Это очень популярное мнение. Вот и болельщик «Арсенала» Вадим Лукомский уверен, что его любимый клуб переплатил: «Ценник в 105 млн кажется сильно завышенным (или даже безумным)».

Вопрос о справедливой стоимости игроков в современном футболе, особенно если речь о клубах АПЛ, кажется бессмысленным. И особенно, если речь об игроке с уникальным набором качеств. В конце концов существует рынок с непреложным правилом – каждый товар имеет ту стоимость, за которую его готовы купить.

В этой связи я вспоминаю встречу с владельцем одной известной российской винодельни. Ее хозяин угощал своими лучшими винами, достал и бутылку со стоимостью 10 тысяч рублей. Я, помню, изумился: «Как ты можешь ставить такой ценник на свое вино, когда за такие же деньги можно купить бутылку от лучших хозяйств Европы с богатой историй, репутацией и с высочайшими оценками ведущих экспертов?» – «А я и не утверждаю, что мое вино лучше топовой Бургундии, – парировал мой собеседник. – Но для России – оно уникальное. Его тираж – несколько сотен бутылок в год, штучный товар, и я без проблем продаю его весь по такой цене. Если за него готовы платить 10 тысяч, зачем я буду продавать его за 5?».

Вот и Райс – такой же штучный товар, за который «Арсенал» был готов заплатить 105 млн фунтов. Артета хотел не просто игрока на определенную позицию, он хотел именно Райса, рассматривая его как футболиста, который качественно изменит игру «Арсенала» и увеличит шансы на титул.

Покупка системообразующего игрока в центр часто ключевой элемент в строительстве чемпионской команды. Состоялась бы сказка «Лестера» в сезоне-2015/16 без Нголо Канте, купленного из «Кана» перед началом сезона? Смог бы Дик Адвокат взять первый в российской истории титул «Зенита» в 2007-м, если бы в центре не появился Анатолий Тимощук? Есть большие сомнения.

2. Райс не впишется в игру Артеты. Или ему потребуется много времени на адаптацию

Прогнозы в футболе – увлекательное, но часто бессмысленное занятие. Хотя вероятность некоторых событий все же можно оценить. Это касается и перспектив Райса в «Арсенале». Скептики обращают внимание, что Райс никогда не играл в тот футбол, который ставит Артета. Была прагматичная сборная Саутгейта и еще более закрытый «Вест Хэм» Мойеса. Игра «Арсенала» действительно другая, и Деклану несомненно придется адаптироваться, но есть уверенность, что он справится.

Топовые тренеры, почти все из которых заточены на атакующий футбол, интересом к Райсу подтверждали, что ценят его игровой интеллект, дисциплину и стабильность. Райс из числа тех, кто переносит замыслы с тактических досок на поле – об этом говорили все, кто с ним работал. И Билич, и Пеллегрини, и Саутгейт, и, конечно, Мойес.

Вот что сказал Артета после первых тренировок Райса в «Арсенале»: «Некоторое время назад мы говорили об игроках, которые могли бы дополнять друг друга, дать нам больше гибкости, больше глубины и больше качества, а также привнести жажду победы в команду, которая действительно хочет выйти на другой уровень. Я вижу его как маяк, он укажет путь другим, улучшит и их, и команду. То, как он говорит, его амбиции и страсть к игре — это именно то, что нам нужно».

Сам Райс в первых интервью после перехода говорил, что в новой команде его больше всего радует возможность учиться новому. «Надеюсь, как игрок я стану здесь в десять раз лучше, – рассказывал он в интервью The Athletic.

И это не выглядит обычным политесом по отношению к новому тренеру. Он действительно любит учиться – демонстрировал это всю карьеру, каждый год добавляя своей игре новые элементы.

Нет опасений и по поводу адаптации. Со многими новыми партнерами он хорошо знаком (например, с Нкетия их в один день отчислили из академии «Челси»). Да и в целом Деклан – открытый и дружелюбный парень, совершенно неконфликтный. В «Вест Хэме» он помогал адаптироваться новичкам

3. Райс в прошедшем сезоне сильно сдал

Логика такого утверждения понятна. Райс – лидер «Вест Хэма». «Вест Хэм» провел сезон хуже предыдущих. Вывод: хуже стал играть лидер команды.

«Вест Хэм» и правда сдал. Если бы не победа в Лиге конференций, то сезон можно было назвать полным провалом. После предсезонной закупки на 180 млн фунтов казалось, что команда поборется за еврокубки, но в реальности бродила у зоны вылета, обезопасив себя только за несколько туров до финиша.

Часто такие провалы связаны с падением уровня игры лидеров. Однако у болельщиков «Вест Хэма» претензий к Райсу не было. Статистика показывает, что в сезоне-2022/23 его ключевые показатели не просели. Райс – очень стабильный игрок. Я не припомню его откровенно провальных игр. Бывали менее яркие, но провальных – никогда.

Проблемы «Вест Хэма» в прошлом сезоне во многом были связаны с разногласиями тренерского штаба и спортивного департамента.

С одной стороны, Мойесу не удалось интегрировать новичков, так как для этого требовалась гибкость, а шотландец оставался верен тактике двух успешных сезонов.

С другой стороны, качество усиления тоже оказалось сомнительным. Агерд и Корне сломались в первой части сезона, Лукас Пакета приехал с небольшой травмой и явно берег себя, чтобы не пропустить ЧМ-2022, Эмерсон и Керер – игроки с не слишком убедительными последними сезонами. А молодой форвард Скамакка с самого начала казался ухудшенной копией Себастьяна Аллера, у которого в «Вест Хэме» тоже ничего не получилось.

В дополнение к этим проблемам Мойес в центре поля поменял местами Райса и Соучека – Деклан выдвинулся вперед, а чех – ближе к обороне. И это тоже был неудачный эксперимент – хотя впереди у Райса многое получалось (насколько это возможно в команде, которая большую часть матча проводит без мяча), но Соучеку явно не хватало оборонительных навыков. Как следствие – утрата баланса.

По-хорошему боссам «Вест Хэма» стоило бы уволить Мойеса: сезон показал, что новых идей и развития клуба от него ждать не стоит. Но как уволить человека, который только что выиграл для клуба первый за 58 лет еврокубок?

4. У Райса нет атакующих навыков: длинного паса, удара, дриблинга

Чаще всего такое мнение можно услышать от людей, кто составил впечатление об игре Райса по матчам сборной. Но надо понимать, что в сборной Деклан выполняет ту роль, которую отвел ему Саутгейт – чистого опорника-волнореза. Он редко ходит вперед, пасует ближнему, уделяя основное внимание отборам.

Но это – типичный футбол от Саутгейта, незрелищный и рациональный. Саутгейту и не нужен Райс в атаке – впереди хватает профильных игроков. Предположу, что и самому Райсу не очень нравится роль в сборной, но он всегда выполняет то, что просит тренер.

Чтобы понять потенциал Райса в атаке, стоит перечитать текст Вадима Лукомского, где подсвечен прогресс атакующих показателей, включая количество и процент успешных обводок, дистанцию по продвижения мяча, рывки с продвижением, точные пасы, в том числе длинные и переводы на фланг с продвижением.

В «Арсенале» у него наверняка будет больше возможностей продемонстрировать еще один свой сильный элемент – удары. Болельщики «Вест Хэма» прекрасно знают, что Райс с дальней и средней дистанции бьет очень мощно. Просто в «Вест Хэме» было не так много возможностей проявить этот навык. Те, кто считает, что Райс – не бьющий полузащитник, точно удивятся.

Скрытая проблема Райса – в его характере. Он слишком положительный домашний мальчик, которому нужен дядька-наставник

Есть лишь одно обстоятельство, которое может помешать Райсу оправдать надежды. Есть футбольные аспекты, в которых ему не помешает прибавить – например, в игре головой. При росте 185 см можно рассчитывать на большую опасность при угловых. Но Райс – прилежный ученик, который не останавливается в футбольном развитии. Речь о другом.

Артета во всех интервью говорит, что рассчитывает на Райса как на лидера, который поведет за собой. Но проблема в том, что Райс – не лидер, и об этом хорошо знают в Восточном Лондоне. Объясню, что имею в виду.

Райсу удалось преодолеть отставание в физическом развитии, которое чуть не стоило ему карьеры. Сегодня он настоящий атлет, который играет без замен все матчи в АПЛ и в концовках выглядит самым свежим игроком на поле. Но при всей атлетичности он производит впечатления подростка, которого нужно вести по жизни.

Мне не очень нравится слово «инфантильный» – у него обычно негативная коннотация, но за неимением лучшего скажу: Райс – довольно инфантильный парень. Ментально совсем не Тони Адамс и не Патрис Виейра. Те были суровые матерые мужики, которых боялись соперники и безусловно уважали партнеры по команде. Деклан – человек совершенно другого склада.

Это впечатление сложилось из множества мелких деталей. И в этих деталях нет ничего такого, что характеризовало бы Райса отрицательно, но вместе они создают вполне определенный портрет. Давайте по порядку.

Райс – очень домашний мальчик. Год назад, когда сообщили об «Челси» и «Манчестер Юнайтед», источник из окружения игрока говорил, что Деклан отвергнет варианты не из Лондона, если будет возможность остаться в столице. И дело не в детских воспоминаниях о «Челси» или дружбе с Мэйсоном Маунтом. Решающее значение имеет то, что в Лондоне живут его папа и мама, находиться рядом с ними для него очень важно.

Шон Райс, отец Деклана, вообще играет важную роль в его жизни. Мик Маккарти вспоминал, что на разговор о выборе сборной футболист пришел с отцом. В 2020-м году, когда на Райса положили глаз большие клубы, он уволил агента и заключил контракт с собственным отцом, который ведет дела до сих пор. И есть ощущение, что все решения в карьере Деклана принимает именно отец.

Это, кстати, не значит, что Райс – скромный тихоня (как, например, Далер Кузяев, карьерными вопросами которого тоже занимается отец Адъям). Деклан – веселый балагур и шутник. Но это не юмор забияки и хулигана, а скетчи капитана школьной команды КВН.

Райс – это такая антитеза Джека Грилиша, классического плохого парня с загулами, красотками и кричащими заголовками в утренних таблоидах. Представить Деклана, пьющего водку из горла на публике, невозможно.

Кстати, перед полуфиналом Лиги Европы с «Айнтрахтом» в прошлом году Райс пообещал, что если «Вест Хэм» возьмет еврокубок, то он выпьет пива, так как ему интересно, какое оно на вкус. Вообще, нет ничего плохого в том, что спортсмен строго соблюдает режим. Но в случае Райса кажется, что он не пробовал пива до 24 лет (после победы в Лиге Конференций был замечен с бутылочкой) лишь бы не расстраивать родителей.

В личной жизни Деклан – мечта читательниц женских журналов. Никаких инстамоделей и скандалов. С подругой Лорен Фрайер Деклан познакомился еще в школе, а в отношениях они с 17 лет. При этом Лорен – самая обычная девушка – не модель, не звезда, и не из тех, кто увлекается фотосессиями в откровенных купальниках. В 2022 году у пары родился первенец Джуд.

Деклан может быть по-детски упрямым. Нагляднее всего это проявилось в минувшем сезоне, когда он, получив капитанскую повязку, настоял на рокировке с Соучеком. То, что эксперимент неудачный, выяснилось быстро – Мойес оказался не способен сбалансировать опорную зону, хотя пробовал разные варианты. Команда теряла очки, опускалась все ниже, и, наверное, Деклану как капитану стоило бы поговорить с тренером, чтобы вернуть прежнюю схему в интересах команды. Но Райсу нравилось развивать атакующие скиллы, а Мойес решился на обратную рокировку уже в совсем критической ситуации. Я вовсе не утверждаю, что определенный инфантилизм Райса как-то отрицательно скажется на его футбольных качествах. Я даже не исключаю, что смена обстановки, новая команда, рост ответственности и более высокие цели позволят Деклану заматереть. Люди взрослеют по-разному – некоторые уже в 16 настоящие мужики. А другие ментально остаются тинейджерами до 40.

Просто людям, подобным Деклану, необходим наставник, который поможет принимать правильные решения. В «Вест Хэме» таким человеком был Марк Нобл, который вел Райса и всерьез на него влиял, пока не завершил карьеру. В одном из интервью Марк даже сказал, что воспринимает Деклана как сына, а Деклан, уже став игроком сборной, говорил, что часто советуется с Ноблом.

Уверен, что Нобл на месте Райса бы быстро завершил эксперимент Мойеса, который внес дисбаланс в игру «Вест Хэма». «Арсенал» – молодая команда, в составе которой нет человека, сопоставимого по зрелости с Ноблом. Эту роль придется взять на себя Артете, который любит работать с молодежью и которого Райс очень уважает.

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И все-таки я верю, что впереди у Райса великая карьера и много больших титулов. А еще я мечтаю о том, что в один прекрасный момент – может быть, лет через 10 – он вернется в «Вест Хэм» и закончит путь игрока на «Лондон Стэдиум». Здесь его дом, где ему всегда рады. А пока – удачи в «Арсенале», Дек!

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Gareth Copley, Michael Regan, Clive Rose, Naomi Baker. Alexander Scheuber/Bongarts, Paul Harding, Shaun Botterill, Stu Forster; East News/Patrick HERTZOG / AFP, Glyn KIRK / AFP, Action Foto Sport / NurPhoto; instagram.com/declanrice