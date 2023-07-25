24 комментария

Денис Пузырев отодрал итальянскую плитку.

Перед стартом РПЛ у «Спартака» сорвался важный трансфер защитника Рожерио из «Сассуоло». Вышло обидно – позиция слева в обороне, которую может закрыть бразилец, проблемная для Абаскаля. Тавареш (может играть и справа, и слева) в июне порвал кресты и выбыл как минимум на полгода, а Хлусевичу как минимум нужна альтернатива.

Причина срыва – политическая, как недавно раскрыл гендиректор итальянцев Джованни Карневали. Хотя еще 15 июня казалось, что переход вот-вот оформят.«Да Рожерио едет в Россию, сделка близка к завершению»,– говорил тогда агент игрока Винисиус Пратес.

«Сассуоло» и «Спартак» сошлись на 8 млн евро, а игрок рассчитывал на 2,3 млн евро в год с учетом бонусов.

Но к 19 июля переговоры свернулись, разочарованный агент Пратес заявил, что виной всему политика.

«Правда ли, что мы не продали Рожерио в «Спартак» по этическим причинам? Совершенно верно, – позже подтвердил Карневали для La Gazzetta dello Sport. – Было очень серьезное предложение в размере 8 млн евро, но как владельцы и руководство мы решили остановиться. Причины – этические, мы не хотим иметь дело с русскими. Хотели, чтобы наша совесть была чиста, поэтому не ведем дела с определенной страной. И да, ценой потери его бесплатно».

По данным Sports.ru, «Спартак» был не единственным претендентом на Рожерио в РПЛ. Еще один клуб получил похожий отказ.

На первый взгляд, ничего удивительного. Многие европейские компании, в том числе связанные со спортом, из-за санкций отказываются от российских партнеров. Кто-то сворачивает бизнес в России, а кто-то действует из тени – продает спортивную экипировку через посредника, но без нанесения фирменного логотипа на игровую форму.

Но в случае с «Сассуоло» разъяснения Карневали прозвучали как-то слишком жестко: «не хотим иметь дело с русскими», «этические причины». Обычно менеджеры выбирают более обтекаемые и деликатные формулировки. Все это осталось бы вопросом стилистики, вот только есть важный нюанс.

Уже после публикации Карневали агент Пратес уточнил, что переговоры со «Спартаком» шли две недели и были согласованы с руководством «Сассуоло». Но когда стороны договорились, в дело вмешались владельцы «Сассуоло» (представители итальянской компании Mapei S.p.A) и наложили вето на переход. И «Сассуоло» подчинился.

И все это как будто тоже не удивляет, если не знать про теснейшие связи Mapei не только с российским рынком, но и с российской властью.

А теперь по порядку.

«Сассуоло» взлетел благодаря компании Mapei – крупнейшем производителе строительной химии

«Сассуоло» представляет небольшой городишко в регионе Реджо-Эмилия с населением около 40 тысяч человек. И хотя ему больше тысячи лет, никаких значимых событий там никогда не происходило. До объединения Италии в XIX веке он был под властью герцогов из соседней Модены – они использовали местечко как загородную резиденцию.

Главное, чем известен Сассуоло – это керамическая плитка. С 1950-х город стал центром ее производства. Сегодня в Сассуоло и окрестностях действуют более 300 фабрик по производству плитки, которые производят около 80% от национального объема этой продукции. Так что, если вы для ремонта решили прикупить итальянскую плитку, с большой долей вероятности она сделана именно в Сассуоло.

Футбольный клуб в городе создали в 1920-х, однако большую часть своего существования он провел в региональных лигах родной провинции, иногда поднимаясь до четвертого итальянского дивизиона С2. Перемены начались в 2002 году, когда «Сассуоло» приобрела итальянская корпорация Mapei – один из мировых лидеров по производству строительной химии (клей, герметики, стяжки и так далее). Компанию еще в 1937 году основали в Милане, а ее владелец – Джорджио Скуинци – с детства был фанатом именно «Милана». Однако «Милан» в то время было купить невозможно – он принадлежал премьер-министру Сильвио Берлускони. И Скуинци взялся за строительство клуба с нуля, а «Сассуоло» выбрал по причине давних бизнес-связей с городом – там делали плитку, а он производил все, что нужно для ее укладки.

На момент покупки «Сассуоло» был аутсайдером четвертого итальянского дивизиона, однако благодаря финансовым вливаниям дошел до Серии А за 10 лет. Владельцы инвестировали и в игроков с тренерами (с командой работали Массимилиано Аллегри, Стефано Пиоли, Эузебио Ди Франческо, Роберто Де Дзерби), и в клубную инфраструктуру.

В 2013 году Скуинци выкупил у муниципалитета городской стадион. Звучит довольно банально, но для Италии это большая редкость. Кроме «Сассуоло» только «Ювентус», «Аталанта» и «Удинезе» играют на аренах, которые принадлежат непосредственно клубам. Остальные – в собственности у государства, что является значительным тормозом для развития итальянского футбола – клубы не зарабатывают на аренах, инфраструктура стареет из-за отсутствия госденег на реконструкции.

Городской стадион переименовали в Mapei Stadium, что позволило клубу получить дополнительные деньги от владельца за нейминговые права. У арены, кстати, есть одна уникальная конструктивная особенность – при строительстве в 1995 году архитекторы предусмотрели заполненный водой ров, который разделяет трибуны и поле –для предотвращения прорывов фанатов на поле. Интересно, что вода идет от местной речки Секкья – прямо вместе с рыбой! Есть полно забавных видео, на которых фанаты ловят во рву рыбу самодельными удочками прямо во время игры.

Еще одна инвестиция Скуинци – суперсовременный Mapei Football Center, открытый в 2019 году, где тренируется вся клубная система «Сассуоло» – от главной команды до детских.

И это – не единственный спортивный объект Mapei. Компании принадлежит один из лучших центров подготовки велосипедистов Mapei Sport. Его построили для команды Mapei, которая в 1990-х считалась одной из топовых в мировом туре и восемь раз возглавляла итоговый рейтинг Международного союза велосипедистов (UCI). Все дело в том, что Скуинци обожал велоспорт и обеспечивал команде бюджет на уровне 12 млн евро – в то время один из самых больших в туре. Одним из лучших гонщиков Mapei был россиянин Павел Тонков, попадавший в призеры «Вуэльты» и «Джиро д`Италия».

Скуинци закрыл команду в 2002-м из-за хаоса допинговых скандалов. Незадолго до этого на запрещенных препаратах попался лидер Mapei Стефано Гарцелли, что стало последней каплей для владельца. Однако центр подготовки работает до сих пор – до пандемии там готовились гонщики Gazprom-RusVelo. И это далеко не единственная связь Mapei с Россией.

Mapei в России – четверть века. Участвовал в ремонте Большого Кремлевского дворца, реконструкции «Лужников» и строительстве Храма Христа Спасителя. И уходить не собирается

Если на официальном сайте Mapei зайти в раздел Iconic Project (то есть самые значимые объекты, где работала компания или где применялись ее материалы и технологические решения), то на первой же странице можно увидеть очень известные здания и объекты – Большой Кремлевский дворец (компания укладывала паркет в Андреевском зале, где проходят инаугурации президентов РФ), Храм Христа Спасителя, Останкинская телебашня, Парк Зарядье, Сочи-Парк. Хватает и спортивных объектов: практически все стадионы, построенные в России к ЧМ, включая «Газпром Арену» и «Лужники», а также Академия тенниса в Казани, Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге.

И это – не случайно. Mapei уже более 25 лет успешно работает в России. Начинали с представительского офиса, но с 2004-го локализовали свое производство. Сейчас у Mapei три собственных завода – в подмосковном Ступино, Ленинградской и Свердловской областях, 16 представительских офисов в регионах (в том числе в Крыму, куда пойдет не каждая европейская компания) и дистрибьюторы по всей стране.

В 2021 году гендиректор московского офиса Валентина Рози рассказывала, что 90% продаваемой в России продукции Mapei выпускается на местных заводах.

Компания осталась в России и после февраля 2022 года. Более того, по данным ФНС, в 2022-м АО «Мапеи» получило рекордную прибыль за время работы в стране – 391 млн рублей при выручке 2,2 млрд рублей.

На фоне глoбальных показателей компании это немного. В 2022 году группа ожидала выручку в районе 4 млрд евро. По данным на начало 2023 года, у Mapei представительства в 57 странах, 100 дочерних компаний, 86 производственных предприятий на пяти континентах и более 11 тысяч сотрудников.

И нет никаких признаков того, что Mapei «не хочет иметь дел с русскими по этическим причинам», как об этом заявил руководитель «Сассуоло» – 100-процентной дочки Mapei. Соцсети российского представительства компании регулярно обновляются, на сайтах поиска работы есть свежие вакансии.

Представитель московского офиса Mapei ответила Sports.ru, что планы компании по работе в России не меняются. На вопрос, нет ли в этом противоречий с заявлением руководителя «Сассуоло», она порекомендовала обратиться в миланский офис.

Заявления Джованни Карневали о недопустимости работы с Россией по этическим причинам смахивают на лицемере.

Гендиректора «Сассуоло» подозревали в неэтичном бизнесе: зарабатывал на маркетинговых контрактах с конфликтом интересов

Бизнес-этика – очень сомнительная тема для публичных выступлений Карневале. В начале 2018 года журналист римской газеты il Fatto Quotidiano Карло Текке опубликовал расследование об отношениях босса «Сассуоло с Джузеппе Мароттой – знаменитым итальянским футбольным менеджером, главной заслугой которого считается возрождение чемпионского «Ювентуса» 2010-х.

Там раскрывались детали собственного бизнеса Карневали – компании Master Group Sport (и трем ее аффилированным структурам), оказывающей маркетинговые услуги в том числе и спортивным клубам. Услуги самые разные – вечеринки для спонсоров, шоу-программы во время матчей и церемоний награждений, посредничество при заключении рекламных контрактов и т.д. И одним из важных клиентов компаний является «Ювентус», где гендиректором работал его близкий друг Маротта (Карневали даже был шафером у него на свадьбе) и куда он пристроил работать дочь, причем в отдел маркетинга, который как раз и занимается подобными контрактами.

Среди других крупных клиентов Карневали Серия А и Федерация футбола Италии (FIGC), для которых они устраивают мероприятия, посвященные Скудетто и финалу Кубка Италии. Через Master Group Sport Лига и Федерация заключали спонсорские контракты, в том числе и с работодателем Карневали – компанией Mapei. То есть часть этих денег в виде комиссионных оседали в карманах гендиректора «Сассуоло».

По мнению журналиста Карло Текке, подобная деятельность компаний Карневали содержала все признаки конфликта интересов. Во-первых, фирмы Карневали получали преимущество перед конкурентами, так как тот, как представитель клуба Серии А находился в тесном контакте с руководителями Лиги и Федерации, то есть своими заказчиками. Во-вторых, близкие связи и бизнес-контакты в руководителем клуба-конкурента (в данном случае «Ювентуса») могли стать фактором, который бы оказывал влияние на трансферную политику «Сассуоло». Например, «Ювентус» мог влиять на решение «Сассуоло» не продавать своих лидеров конкурентам по Серии А при наличии серьезных предложений. Как, к примеру, это было с Доменико Берарди.

Расследование не имело каких-то видимых последствий, хотя осенью того же года Маротта покинул «Ювентус», перейдя на работу в «Интер».

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Возможно, мы так и не узнаем о реальных причинах отказа «Сассуоло» продавать Рожерио в клубы РПЛ. Может быть, на защитника есть другие претенденты (итальянские медиа пишут про интерес «Милана»), и все это не больше, чем игра для повышения цены. Но этика тут точно ни при чем.

«Может, и правда, что Mapei не хочет иметь отношений с Россией. Но как тогда объяснить, что компания продолжает зарабатывать, работая в этой стране, – задается вопросом итальянское спортивное медиа Contrasti. – А еще одновременно в Украине. А может, они уже ушли и просто забыли удалить с сайта информацию о бизнесе в России? А если серьезно – нам ничего не остается, как просто посмеяться над очередным проявлением обычного лицемерия».

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; wikipedia.org; РИА Новости/Павел Лисицын; Cristiano Mazzi, Claudio Grassi/Global Look Press; AP Photo/Alex Trovati