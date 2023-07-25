24 комментария

Urban Hymns
Блог

Босс «Сассуоло» «не хочет иметь дел с русскими». А что по поводу миллиардного бизнеса в России и участия в госпроектах?

Сассуоло Сассуоло
Спартак Спартак
Рожерио да Силва Рожерио да Силва
Доменико Берарди Доменико Берарди
Павел Тонков Павел Тонков
Ювентус Ювентус
Беппе Маротта Беппе Маротта
трансферы трансферы
Джиро д'Италия Джиро д'Италия
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Денис Пузырев отодрал итальянскую плитку.

Перед стартом РПЛ у «Спартака» сорвался важный трансфер защитника Рожерио из «Сассуоло». Вышло обидно – позиция слева в обороне, которую может закрыть бразилец, проблемная для Абаскаля. Тавареш (может играть и справа, и слева) в июне порвал кресты и выбыл как минимум на полгода, а Хлусевичу как минимум нужна альтернатива.

Причина срыва – политическая, как недавно раскрыл гендиректор итальянцев Джованни Карневали. Хотя еще 15 июня казалось, что переход вот-вот оформят.«Да Рожерио едет в Россию, сделка близка к завершению»,– говорил тогда агент игрока Винисиус Пратес. 

«Сассуоло» и «Спартак» сошлись на 8 млн евро, а игрок рассчитывал на 2,3 млн евро в год с учетом бонусов.

Но к 19 июля переговоры свернулись, разочарованный агент Пратес заявил, что виной всему политика.   

«Правда ли, что мы не продали Рожерио в «Спартак» по этическим причинам? Совершенно верно, – позже подтвердил Карневали для La Gazzetta dello Sport. –  Было очень серьезное предложение в размере 8 млн евро, но как владельцы и руководство мы решили остановиться. Причины – этические, мы не хотим иметь дело с русскими. Хотели, чтобы наша совесть была чиста, поэтому не ведем дела с определенной страной. И да, ценой потери его бесплатно».

По данным Sports.ru, «Спартак» был не единственным претендентом на Рожерио в РПЛ. Еще один клуб получил похожий отказ. 

На первый взгляд, ничего удивительного. Многие европейские компании, в том числе связанные со спортом, из-за санкций отказываются от российских партнеров. Кто-то сворачивает бизнес в России, а кто-то действует из тени – продает спортивную экипировку через посредника, но без нанесения фирменного логотипа на игровую форму. 

Но в случае с «Сассуоло» разъяснения Карневали прозвучали как-то слишком жестко: «не хотим иметь дело с русскими», «этические причины». Обычно менеджеры выбирают более обтекаемые и деликатные формулировки. Все это осталось бы вопросом стилистики, вот только есть важный нюанс.

Уже после публикации Карневали агент Пратес уточнил, что переговоры со «Спартаком» шли две недели и были согласованы с руководством «Сассуоло». Но когда стороны договорились, в дело вмешались владельцы «Сассуоло» (представители итальянской компании Mapei S.p.A) и наложили вето на переход. И «Сассуоло» подчинился.

И все это как будто тоже не удивляет, если не знать про теснейшие связи Mapei не только с российским рынком, но и с российской властью. 

А теперь по порядку.

«Сассуоло» взлетел благодаря компании Mapei – крупнейшем производителе строительной химии

«Сассуоло» представляет небольшой городишко в регионе Реджо-Эмилия с населением около 40 тысяч человек. И хотя ему больше тысячи лет, никаких значимых событий там никогда не происходило. До объединения Италии в XIX веке он был под властью герцогов из соседней Модены – они использовали местечко как загородную резиденцию.  

Главное, чем известен Сассуоло – это керамическая плитка. С 1950-х город стал центром ее производства. Сегодня в Сассуоло и окрестностях действуют более 300 фабрик по производству плитки, которые производят около 80% от национального объема этой продукции. Так что, если вы для ремонта решили прикупить итальянскую плитку, с большой долей вероятности она сделана именно в Сассуоло.

Футбольный клуб в городе создали в 1920-х, однако большую часть своего существования он провел в региональных лигах родной провинции, иногда поднимаясь до четвертого итальянского дивизиона С2. Перемены начались в 2002 году, когда «Сассуоло» приобрела итальянская корпорация Mapei – один из мировых лидеров по производству строительной химии (клей, герметики, стяжки и так далее). Компанию еще в 1937 году основали в Милане, а ее владелец – Джорджио Скуинци – с детства был фанатом именно «Милана». Однако «Милан» в то время было купить невозможно – он принадлежал премьер-министру Сильвио Берлускони. И Скуинци взялся за строительство клуба с нуля, а «Сассуоло» выбрал по причине давних бизнес-связей с городом – там делали плитку, а он производил все, что нужно для ее укладки.

На момент покупки «Сассуоло» был аутсайдером четвертого итальянского дивизиона, однако благодаря финансовым вливаниям дошел до Серии А за 10 лет. Владельцы инвестировали и в игроков с тренерами (с командой работали Массимилиано Аллегри, Стефано Пиоли, Эузебио Ди Франческо, Роберто Де Дзерби), и в клубную инфраструктуру.

В 2013 году Скуинци выкупил у муниципалитета городской стадион. Звучит довольно банально, но для Италии это большая редкость. Кроме «Сассуоло» только «Ювентус», «Аталанта» и «Удинезе» играют на аренах, которые принадлежат непосредственно клубам. Остальные – в собственности у государства, что является значительным тормозом для развития итальянского футбола – клубы не зарабатывают на аренах, инфраструктура стареет из-за отсутствия госденег на реконструкции.

Городской стадион переименовали в Mapei Stadium, что позволило клубу получить дополнительные деньги от владельца за нейминговые права. У арены, кстати, есть одна уникальная конструктивная особенность – при строительстве в 1995 году архитекторы предусмотрели заполненный водой ров, который разделяет трибуны и поле –для предотвращения прорывов фанатов на поле. Интересно, что вода идет  от местной речки Секкья – прямо вместе с рыбой! Есть полно забавных видео, на которых фанаты ловят во рву рыбу самодельными удочками прямо во время игры.

Еще одна инвестиция Скуинци – суперсовременный Mapei Football Center, открытый в 2019 году, где тренируется вся клубная система «Сассуоло» – от главной команды до детских.

И это – не единственный спортивный объект Mapei. Компании принадлежит один из лучших центров подготовки велосипедистов Mapei Sport. Его построили для команды Mapei, которая в 1990-х считалась одной из топовых в мировом туре и восемь раз возглавляла итоговый рейтинг Международного союза велосипедистов (UCI). Все дело в том, что Скуинци обожал велоспорт и обеспечивал команде бюджет на уровне 12 млн евро – в то время один из самых больших в туре. Одним из лучших гонщиков Mapei был россиянин Павел Тонков, попадавший в призеры «Вуэльты» и «Джиро д`Италия».

Скуинци закрыл команду в 2002-м из-за хаоса допинговых скандалов. Незадолго до этого на запрещенных препаратах попался лидер Mapei Стефано Гарцелли, что стало последней каплей для владельца. Однако центр подготовки работает до сих пор – до пандемии там готовились гонщики Gazprom-RusVelo. И это далеко не единственная связь Mapei с Россией.

Mapei в России – четверть века. Участвовал в ремонте Большого Кремлевского дворца, реконструкции «Лужников» и строительстве Храма Христа Спасителя. И уходить не собирается

Если на официальном сайте Mapei зайти в раздел Iconic Project (то есть самые значимые объекты, где работала компания или где применялись ее материалы и технологические решения), то на первой же странице можно увидеть очень известные здания и объекты – Большой Кремлевский дворец (компания укладывала паркет в Андреевском зале, где проходят инаугурации президентов РФ), Храм Христа Спасителя, Останкинская телебашня, Парк Зарядье, Сочи-Парк. Хватает и спортивных объектов: практически все стадионы, построенные в России к ЧМ, включая «Газпром Арену» и «Лужники», а также Академия тенниса в Казани, Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге.

И это – не случайно. Mapei уже более 25 лет успешно работает в России. Начинали с представительского офиса, но с 2004-го локализовали свое производство. Сейчас у Mapei три собственных завода – в подмосковном Ступино, Ленинградской и Свердловской областях, 16 представительских офисов в регионах (в том числе в Крыму, куда пойдет не каждая европейская компания) и дистрибьюторы по всей стране.

В 2021 году гендиректор московского офиса Валентина Рози рассказывала, что 90% продаваемой в России продукции Mapei выпускается на местных заводах.

Компания осталась в России и после февраля 2022 года. Более того, по данным ФНС, в 2022-м  АО «Мапеи» получило рекордную прибыль за время работы в стране – 391 млн рублей при выручке 2,2 млрд рублей.

На фоне глoбальных показателей компании это немного. В 2022 году группа ожидала выручку в районе 4 млрд евро. По данным на начало 2023 года, у Mapei представительства в 57 странах, 100 дочерних компаний, 86 производственных предприятий на пяти континентах и более 11 тысяч сотрудников.

И нет никаких признаков того, что Mapei «не хочет иметь дел с русскими по этическим причинам», как об этом заявил руководитель «Сассуоло» – 100-процентной дочки Mapei. Соцсети российского представительства компании регулярно обновляются, на сайтах поиска работы есть свежие вакансии.

Представитель московского офиса Mapei ответила Sports.ru, что планы компании по работе в России не меняются. На вопрос, нет ли в этом противоречий с заявлением руководителя «Сассуоло», она порекомендовала обратиться в миланский офис.  

Заявления Джованни Карневали о недопустимости работы с Россией по этическим причинам смахивают на лицемере. 

Гендиректора «Сассуоло» подозревали в неэтичном бизнесе: зарабатывал на маркетинговых контрактах с конфликтом интересов

Бизнес-этика – очень сомнительная тема для публичных выступлений Карневале. В начале 2018 года журналист римской газеты il Fatto Quotidiano Карло Текке опубликовал расследование об отношениях босса «Сассуоло с Джузеппе Мароттой – знаменитым итальянским футбольным менеджером, главной заслугой которого считается возрождение чемпионского «Ювентуса» 2010-х.

Там раскрывались детали собственного бизнеса Карневали – компании Master Group Sport (и трем ее аффилированным структурам), оказывающей маркетинговые услуги в том числе и спортивным клубам. Услуги самые разные – вечеринки для спонсоров, шоу-программы во время матчей и церемоний награждений, посредничество при заключении рекламных контрактов и т.д. И одним из важных клиентов компаний является «Ювентус», где гендиректором работал его близкий друг Маротта (Карневали даже был шафером у него на свадьбе) и куда он пристроил работать дочь, причем в отдел маркетинга, который как раз и занимается подобными контрактами.

Среди других крупных клиентов Карневали Серия А и Федерация футбола Италии (FIGC), для которых они устраивают мероприятия, посвященные Скудетто и финалу Кубка Италии. Через Master Group Sport Лига и Федерация заключали спонсорские контракты, в том числе и с работодателем Карневали – компанией Mapei. То есть часть этих денег в виде комиссионных оседали в карманах гендиректора «Сассуоло».

По мнению журналиста Карло Текке, подобная деятельность компаний Карневали содержала все признаки конфликта интересов. Во-первых, фирмы Карневали получали преимущество перед конкурентами, так как тот, как представитель клуба Серии А находился в тесном контакте с руководителями Лиги и Федерации, то есть своими заказчиками. Во-вторых, близкие связи и бизнес-контакты в руководителем клуба-конкурента (в данном случае «Ювентуса») могли стать фактором, который бы оказывал влияние на трансферную политику «Сассуоло». Например, «Ювентус» мог влиять на решение «Сассуоло» не продавать своих лидеров конкурентам по Серии А при наличии серьезных предложений. Как, к примеру, это было с Доменико Берарди.   

 Расследование не имело каких-то видимых последствий, хотя осенью того же года Маротта покинул «Ювентус», перейдя на работу в «Интер».

***

Возможно, мы так и не узнаем о реальных причинах отказа «Сассуоло» продавать Рожерио в клубы РПЛ. Может быть, на защитника есть другие претенденты (итальянские медиа пишут про интерес «Милана»), и все это не больше, чем игра для повышения цены. Но этика тут точно ни при чем.

«Может, и правда, что Mapei не хочет иметь отношений с Россией. Но как тогда  объяснить, что компания продолжает зарабатывать, работая в этой стране, – задается вопросом итальянское спортивное медиа Contrasti. – А еще одновременно в Украине. А может, они уже ушли и просто забыли удалить с сайта информацию о бизнесе в России? А если серьезно – нам ничего не остается, как просто посмеяться над очередным проявлением обычного лицемерия».  

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; wikipedia.org; РИА Новости/Павел Лисицын; Cristiano Mazzi, Claudio Grassi/Global Look Press; AP Photo/Alex Trovati

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ну это как прибалтика. Обычных граждан не пускают, визы не дают, но газ покупают, запчасти для вооружения продают, дела с российскими миллиардерами связанными с Путиным не прекращают
+46
-3
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Молоток, Денис Пузырев, размотал итальянских врунов-пиноккио на раз-два-три...
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артемий Патрикеев
Кажется, что главная причина в другом - либо есть лучшее предложение (игрок стоящий), либо продление контракта, а темой "Русские - плохо" можно очень много вещей и поступков оправдать
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛоуренсАравийский
в общем-то, говорящая голова - она, как видим и в Италии говорящая голова. Можно сколько угодно бить горделиво себя в грудь кулаком, заявлять о принципах, этике, красивых сладкоречивых лозунгах... и параллельно торговать с "этими русскими". И вот пример Сассуоло и их плиточных хозяев самый яркий.
Капитализм, счастье ну и дальше вы знаете
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Это была-бы отличная статья для La Gazzetta dello Sport
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Kuzya"
Ответ Vitto
А зачем им пускать "обычных граждан" у них этого "добра" и так хватает. Ничего личного, это просто бизнес. (с)
Как бы не то, у прибалтики очень серьезные проблемы с демографией. Их молодеж массово в европу бежит, страна страеет очень сильно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
Бизнес. Ничего личного. Не одну сотню лет так ведут дела !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Спасибо было очень интересно прочитать . У этих как всегда двойные стандарты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Pivovarov
Россия создала такие условия для выхода из нее - сперва скидка 50% от стоимости активов, потом еще 10% налог, а теперь и вовсе отжимает бесплатно, что все те, кто в начале прошлого года бил себя пяткой в грудь и воспринимал выход как потерю вкусного, большого, но всего лишь рынка, сейчас поставлен перед угрозой потери активов и немалых. Вместо постепенной распродажи остатков и вывоза оборудования, легко можно лишиться за даром зданий, основных фондов. Надо учитывать это вне зависимости от своего отношения к СВО (и как следствия то ли требования компаниям покинуть Россию, то ли недоумения чего это они уходят). Фактически это не уход с рынка, а национализация необъявленная.

Уйти без колоссальных потерь оказалось не так просто как думалось. И тут выходит на поле знаменитая цитата Маркса.

Это не спорт вне политики - так никогда не было. Это бизнес вне политики. Лучшей иллюстрацией чему является фотка, где рядом на продажу висят футболки: одна с мики-маусом и подписью в радужной расцветке LOVE IS LOVE, а рядом футболка с огромной буквой Z,

Только давление общественного мнения - то есть на зависимых от избирателей публичных политиков - заставляет последних хоть как-то давить на бизнес.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ Roman Araslanov
Ну это как прибалтика. Обычных граждан не пускают, визы не дают, но газ покупают, запчасти для вооружения продают, дела с российскими миллиардерами связанными с Путиным не прекращают
А зачем им пускать "обычных граждан" у них этого "добра" и так хватает. Ничего личного, это просто бизнес. (с)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В курсе про поля
Ответ Igor Pivovarov
Итальянцев несколько десятков миллионов. У них нет одного вождя, одного народа, одной победы - это время у них в отличие от некоторых прошло 80 лет назад. Да и у некоторых оно тоже прошло - поэтому приходится объявлять иноагентами, выдворять из страны, сажать в кутузку. Соответственно, одни итальянцы считают неприемлемым вести дела с Россией, другие охотно их ведут. Среди и тех, и тех есть даже такие, что говорят одно, а делают другое. Нет никаких итальянцев. Это демократия называется. У них нет единой, выраженной явно воли. Что касается конкретного случая, то заявление "не хотим иметь дела" выглядит как откровенный предлог. но в мировоззрении 19-го века это все в сумме как один человек. Итальянцы. Как проекция.
Ты если бы имел возможность, купить например землю в Италии и что-нибудь на ней построить, то по итогу возможно был бы не столь оптимистичен насчет преимуществ итальянской демократии.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Paukov
ну пусть идет лесом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tursus
А пройдет еще несколько лет, будут говорить, что они всегда были солидарны с русскими.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
Это другое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Теперь в Италии буду болеть против Сассуоло. Именно из-за таких бредовых заявлений руководства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stockt Malone
Интересно, что вести активные переговоры этические моменты не мешали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gelkin
Это называется лицемерие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ "Kuzya"
Как бы не то, у прибалтики очень серьезные проблемы с демографией. Их молодеж массово в европу бежит, страна страеет очень сильно
Эти проблемы у всего первого/второго мира есть, но "обычные граждане" в этом не помогут, а лишь принесут кучу других проблем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Ответ Roman Araslanov
Ну это как прибалтика. Обычных граждан не пускают, визы не дают, но газ покупают, запчасти для вооружения продают, дела с российскими миллиардерами связанными с Путиным не прекращают
газ они давно не закупают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий