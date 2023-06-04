11 комментариев

Самая горячая концовка евросезона.

Эффектная развязка Бундеслиги, где «Боруссия» упустила долгожданный титул на домашнем стадионе в последнем туре, может оказаться не самой яркой драмой евросезона. Уже на этих выходных в последнем туре чемпионата Бельгии между собой сойдутся претенденты на титул – три команды имеют почти равные шансы на победу. А для двух из них победа станет историческим триумфом, так как со времен последнего титула у одной прошло 66 лет, а у другой все 88!

И такой красивый финал – не только стечение обстоятельств, но и результат реформы бельгийского чемпионата.

Драматичные развязки в Бельгии – результат изменения формулы чемпионата

Для начала взглянем на турнирный расклад перед заключительным туром.

Для тех, кто не слишком следил за чемпионатом Бельгии в этом сезоне, возможно, удивительным покажется отсутствие среди претендентов на титул «Андерлехта» и лишь четвертое место «Брюгге». Действительно, начиная с сезона 2009/10, когда в Бельгии произошла реформа чемпионата и для определения чемпиона после завершения регулярного первенства был введен раунд плей-офф – дополнительный двухкруговой турнир для четырех сильнейших команд – только четыре клуба выигрывали титул.

По пять побед у главных бельгийских грандов «Брюгге» и «Андерлехта». Дважды чемпионом становился «Генк» – фабрика звезд, воспитавшая Кевина де Брюйне, Тибо Куртуа, Дивока Ориги, Леандро Троссарда, Кристиана Бентеке, Тимоти Кастаня, Уилфреда Ндиди и других. Еще один раз чемпионом становился «Гент».

Смысл реформы – увеличить количество топовых матчей в чемпионате и повысить конкуренцию в борьбе за титул. После окончания регулярного чемпионата количество набранных очков участниками плей-офф сокращается вдвое, что нивелирует отрывы и обостряет борьбу. То есть если в регулярке какая-то команда смогла оторваться от конкурентов на комфортные шесть очков, то плей-офф она начнет лишь с трехочковым отрывом и играть будет не с аутсайдерами, а с самыми сильными соперниками.

В этой системе есть и важный нюанс – при ополовинивании очков участников плей-офф практически неизбежна ситуация, когда у кого-то после регулярного чемпионата окажется нечетное количество очков. А нечетные числа, как известно, на два без остатка не делятся. В нынешнем сезоне лидеры регулярного первенства «Генк» и «Юнион» набрали по 75 очков. А занявший третье место «Антверпен» – 72.

В раунде плей-офф трехочковый разрыв между командами сократился до двух очков: после деления на два «Антверпен» начал эту стадию с 36 очками, а его основные конкуренты с 38-ю – их 37,5 очков округлили в большую сторону. Выглядит несправедливо, но только на первый взгляд. По регламенту, если по итогам плей-офф «Антверпен» наберет равное с конкурентами число очков, он окажется выше вне зависимости от разницы мячей, личных встреч, числа побед и прочих дополнительных показателей. Ему в этом случае компенсируют пол-очка, добавленных конкурентам .

Поэтому, перед последним туром «Антверпен» находится в поул-позишн: победа на выезде в Генке делает его чемпионом. Впервые с сезона-1956/57. Однако, несмотря на это, букмекеры не считают клуб Марка ван Боммеля очевидным фаворитом. Рассмотрим все расклады.

Упустивший шансы «Антверпен», обескровленный «Юнион» или вернувшийся в гонку «Генк»? Все расклады

Значительно большие шансы на победу в чемпионате «Антверпен» имел в предпоследнем туре, когда принимал «Юнион». Домашняя победа над главным конкурентом гарантировала старейшему бельгийскому клубу золото. И он был максимально близок – открыл счет в самом начале и полностью контролировал игру. До 80-й минуты на счету «Юниона» был всего один удар в сторону ворот и ни одного в створ. К тому же команда из Брюсселя, вышедшая на матч без травмированных лидеров – капитана Тедди Теумы и Виктора Бонифасе – в начале второго тайма понесла еще две большие потери. Сначала травму получил ведущий центральный защитник Сибе ван дер Хейден, а спустя несколько минут прямую красную карточку заработал центральный полузащитник Сен Линен.

На трибунах «Босэйлстадиона» уже начали готовиться к большому празднику, но за 10 минут до финального свистка в редчайшей в этом матче атаке «Юнион» отыгрался – вышедший на замену полузащитник Камерон Пуэртас рикошетом от ноги 18-летнего Артура Вермеерена положил мяч в угол. Шокированные хозяева даже не смогли организовать навал на ворота «Юниона» в концовке встречи.

В итоге перед последним туром ситуация в турнирной таблице максимально запуталась. Обескровленный «Юнион» сохранил шансы на первое с сезона-1934/35 чемпионство. А ничьей лидеров воспользовался «Генк», победивший на выезде «Брюгге». До этого клуб из провинции Лимбург на границе с Нидерландами сохранял только теоретические шансы на титул из-за неудачного старта в плей-офф. Однако теперь он подобрался к лидерам на расстояние в одно очко.

Именно «Генк», по мнению букмекеров, – фаворит в матче последнего тура против «Антверпена». Команда играет дома, у нее более дорогой состав, она максимально мотивирована. У «Антверпена» игру из-за дисквалификации пропустит Кэлвин Стенгс – креативный вингер, через которого строились многие атаки клуба. В концовке матча с «Юнионом» травму получил и главный форвард «Антверпена» Винсент Янссен (вы можете его помнить по выступлениям за «Тоттенхэм»). Успеет ли он восстановиться к решающей игре – пока неясно.

И если оборона «Антверпена» во главе с нестареющим Тоби Алдервейрелдом остается самой неприступной в бельгийской лиге, то в атаке могут возникнуть проблемы. А впереди матч, где обязательно надо забивать и побеждать.

В параллельной игре «Юнион» дома попытается обыграть «Брюгге». В случае, если «Антверпен» не наберет три очка в Генке, победа «Юниона» сделает его чемпионом страны спустя 88 лет после предыдущего триумфа.

Задача кажется выполнимой – ведь «Брюгге» ничего не нужно. Команда произвела фурор в групповом этапе ЛЧ (досрочно вышли из группы, оставив за бортом «Атлетико» и «Байер), но теряла очки в национальном чемпионате. Зимой руководство поменяло тренера – вместо Карла Хофкенса пришел Скотт Паркер. Но стало только хуже – «Брюгге» с треском вылетел из ЛЧ (проиграл «Бенфике» 1:7 по сумме двух матчей) и одержал лишь две победы в 10 матчах чемпионата Бельгии.

Однако отсутствие турнирной мотивации не означает, что исход поединка с «Юнионом» предрешен. Статус национального гранда не позволит «Брюгге» играть вполсилы. К тому же ближе к концу сезона команда в отдельных матчах выглядит вполне неплохо – их победа над «Антверпеном» в плей-офф (2:0 в четвертом туре) вернула интригу в первенство. Многолетний лидер «Брюгге» Ханс Ванакен забивает почти в каждом матче. В заключительной игре сезона сыграет еще один важный игрок «Брюгге» Ноа Ланг, отбывший дисквалификацию, и, возможно, украинский форвард Роман Яремчук, чей трансфер перед сезоном стал рекордным в истории бельгийской лиги (17 млн евро).

Еще один важный фактор – состояние «Юниона». Клуб дополз к последней игре на ободах. «Юнион» и без того, обладавший самой скромной из всех участников плей-офф обоймой игроков, лишился лидеров во всех линиях. Состояние Теумы и Бонифасе по-прежнему вызывает тревогу у болельщиков – тренер «Юниона» Карел Герартс заявил, что решение по их участию в матче против «Брюгге» будет принимать в последний момент. Лидер команды мальтиец Тедди Теума в интервью заявил, что все еще испытывает дискомфорт в коленном сухожилии и выйдет на поле, только если будет на 100% уверен в собственном состоянии. Такой же статус и у Виктора Бонифасе, который не хотел бы усугублять травму, учитывая, что именно его называют заменой тезке и соотечественнику Осимхену в «Наполи».

Защитник ван дер Хейден не сыграет точно – после игры с «Антверпеном» он перенес операцию. А дисквалификация Линена означает, что в запасе у «Юниона» не останется ни одного игрока, имеющего более 6 игр в старте в этом сезоне.

Интрига невероятная. Исход чемпионской гонки – непредсказуем. Одно можно сказать наверняка – в воскресенье в Бельгии будет выпито очень много пива. Но кто будет заливать горе, а кто обливаться им от счастья – узнаем только после двух финальных свистков в Брюсселе и Генке.

Фото: globallookpress.com/Tom Goyvaerts, Laurie Dieffembacq, Panoramic