11 комментариев

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Финиш в Бельгии – огонь! У трех клубов равные шансы на титул перед последним туром

высшая лига Бельгия высшая лига Бельгия
Антверпен Антверпен
Юнион Юнион
Брюгге Брюгге
Генк Генк
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд
Роман Яремчук Роман Яремчук
Кэлвин Стенгс Кэлвин Стенгс
Винсент Янссен Винсент Янссен
Ханс Ванакен Ханс Ванакен
Виктор Бонифасе Виктор Бонифасе
Тедди Теума Тедди Теума
Футбол Футбол

Самая горячая концовка евросезона.

Эффектная развязка Бундеслиги, где «Боруссия» упустила долгожданный титул на домашнем стадионе в последнем туре, может оказаться не самой яркой драмой евросезона. Уже на этих выходных в последнем туре чемпионата Бельгии между собой сойдутся претенденты на титул – три команды имеют почти равные шансы на победу. А для двух из них победа станет историческим триумфом, так как со времен последнего титула у одной прошло 66 лет, а у другой все 88!

И такой красивый финал – не только стечение обстоятельств, но и результат реформы бельгийского чемпионата.

Драматичные развязки в Бельгии – результат изменения формулы чемпионата

Для начала взглянем на турнирный расклад перед заключительным туром.

Для тех, кто не слишком следил за чемпионатом Бельгии в этом сезоне, возможно, удивительным покажется отсутствие среди претендентов на титул «Андерлехта» и лишь четвертое место «Брюгге». Действительно, начиная с сезона 2009/10, когда в Бельгии произошла реформа  чемпионата и для определения чемпиона после завершения регулярного первенства был введен раунд плей-офф – дополнительный двухкруговой турнир для четырех сильнейших команд – только четыре клуба выигрывали титул.

По пять побед у главных бельгийских грандов «Брюгге» и «Андерлехта». Дважды чемпионом становился «Генк» –  фабрика звезд, воспитавшая  Кевина де Брюйне, Тибо Куртуа, Дивока Ориги, Леандро Троссарда, Кристиана Бентеке, Тимоти Кастаня, Уилфреда Ндиди и других. Еще один раз чемпионом становился «Гент».

Смысл реформы – увеличить количество топовых матчей в чемпионате и повысить конкуренцию в борьбе за титул. После окончания регулярного чемпионата количество набранных очков участниками плей-офф сокращается вдвое, что нивелирует отрывы и обостряет борьбу. То есть если в регулярке какая-то команда смогла оторваться от конкурентов на комфортные шесть очков, то плей-офф она начнет лишь с трехочковым отрывом и играть будет не с аутсайдерами, а с самыми сильными соперниками.

В этой системе есть и важный нюанс – при ополовинивании очков участников плей-офф практически неизбежна ситуация, когда у кого-то после регулярного чемпионата окажется нечетное количество очков. А нечетные числа, как известно, на два без остатка не делятся. В нынешнем сезоне лидеры регулярного первенства «Генк» и «Юнион» набрали по 75 очков. А занявший третье место «Антверпен» – 72.

В раунде плей-офф трехочковый разрыв между командами сократился до двух очков: после деления на два «Антверпен» начал эту стадию с 36 очками, а его основные конкуренты с 38-ю – их 37,5 очков округлили в большую сторону. Выглядит несправедливо, но только на первый взгляд. По регламенту, если по итогам плей-офф «Антверпен» наберет равное с конкурентами число очков, он окажется выше вне зависимости от разницы мячей, личных встреч, числа побед и прочих дополнительных показателей. Ему в этом случае компенсируют пол-очка, добавленных конкурентам.

Поэтому, перед последним туром «Антверпен» находится в поул-позишн: победа на выезде в Генке делает его чемпионом. Впервые с сезона-1956/57. Однако, несмотря на это, букмекеры не считают клуб Марка ван Боммеля очевидным фаворитом. Рассмотрим все расклады.

Упустивший шансы «Антверпен», обескровленный «Юнион» или вернувшийся в гонку «Генк»? Все расклады

Значительно большие шансы на победу в чемпионате «Антверпен» имел в предпоследнем туре, когда принимал «Юнион». Домашняя победа над главным конкурентом гарантировала старейшему бельгийскому клубу золото. И он был максимально близок  – открыл счет в самом начале и полностью контролировал игру. До 80-й минуты на счету «Юниона» был всего один удар в сторону ворот и ни одного в створ. К тому же команда из Брюсселя, вышедшая на матч без травмированных лидеров – капитана Тедди Теумы и Виктора Бонифасе – в начале второго тайма понесла еще две большие потери. Сначала травму получил ведущий центральный защитник Сибе ван дер Хейден, а спустя несколько минут прямую красную карточку заработал центральный полузащитник Сен Линен.

На трибунах «Босэйлстадиона» уже начали готовиться к большому празднику, но за 10 минут до финального свистка в редчайшей в этом матче атаке «Юнион» отыгрался – вышедший на замену полузащитник Камерон Пуэртас рикошетом от ноги 18-летнего Артура Вермеерена положил мяч в угол. Шокированные хозяева даже не смогли организовать навал на ворота «Юниона» в концовке встречи.

В итоге перед последним туром ситуация в турнирной таблице максимально запуталась. Обескровленный «Юнион» сохранил шансы на первое с сезона-1934/35 чемпионство. А ничьей лидеров воспользовался «Генк», победивший на выезде «Брюгге». До этого клуб из провинции Лимбург на границе с Нидерландами сохранял только теоретические шансы на титул из-за неудачного старта в плей-офф. Однако теперь он подобрался к лидерам на расстояние в одно очко.

Именно «Генк», по мнению букмекеров, – фаворит в матче последнего тура против «Антверпена». Команда играет дома, у нее более дорогой состав, она максимально мотивирована. У «Антверпена» игру из-за дисквалификации пропустит Кэлвин Стенгс – креативный вингер, через которого строились многие атаки клуба. В концовке матча с «Юнионом» травму получил и главный форвард «Антверпена» Винсент Янссен (вы можете его помнить по выступлениям за «Тоттенхэм»). Успеет ли он восстановиться к решающей игре – пока неясно.

И если оборона «Антверпена» во главе с нестареющим Тоби Алдервейрелдом остается самой неприступной в бельгийской лиге, то в атаке могут возникнуть проблемы. А впереди матч, где обязательно надо забивать и побеждать.

В параллельной игре «Юнион» дома попытается обыграть «Брюгге». В случае, если «Антверпен» не наберет три очка в Генке, победа «Юниона» сделает его чемпионом страны спустя 88 лет после предыдущего триумфа.

Задача кажется выполнимой – ведь «Брюгге»  ничего не нужно. Команда произвела фурор в групповом этапе ЛЧ (досрочно вышли из группы, оставив за бортом «Атлетико» и «Байер), но теряла очки в национальном чемпионате. Зимой руководство поменяло тренера – вместо Карла Хофкенса пришел Скотт Паркер. Но стало только хуже – «Брюгге» с треском вылетел из ЛЧ (проиграл «Бенфике» 1:7 по сумме двух матчей) и одержал лишь две победы в 10 матчах чемпионата Бельгии.

Однако отсутствие турнирной мотивации не означает, что исход поединка с «Юнионом» предрешен. Статус национального гранда не позволит «Брюгге» играть вполсилы. К тому же ближе к концу сезона команда в отдельных матчах выглядит вполне неплохо – их победа над «Антверпеном» в плей-офф (2:0 в четвертом туре) вернула интригу в первенство. Многолетний лидер «Брюгге» Ханс Ванакен  забивает почти в каждом матче. В заключительной игре сезона сыграет еще один важный игрок «Брюгге» Ноа Ланг, отбывший дисквалификацию, и, возможно, украинский форвард Роман Яремчук, чей трансфер перед сезоном стал рекордным в истории бельгийской лиги (17 млн евро).

Еще один важный фактор – состояние «Юниона». Клуб дополз к последней игре  на ободах. «Юнион» и без того, обладавший самой скромной из всех участников плей-офф обоймой игроков, лишился лидеров во всех линиях. Состояние Теумы и Бонифасе по-прежнему вызывает тревогу у болельщиков – тренер «Юниона» Карел Герартс заявил, что решение по их участию в матче против «Брюгге» будет принимать в последний момент. Лидер команды мальтиец Тедди Теума в интервью заявил, что все еще испытывает дискомфорт в коленном сухожилии и выйдет на поле, только если будет на 100% уверен в собственном состоянии. Такой же статус и у Виктора Бонифасе, который не хотел бы усугублять травму, учитывая, что именно его называют заменой тезке и соотечественнику Осимхену в «Наполи».

Защитник ван дер Хейден не сыграет точно – после игры с «Антверпеном» он перенес операцию. А дисквалификация Линена означает, что в запасе у «Юниона» не останется ни одного игрока, имеющего более 6 игр в старте в этом сезоне.    

Интрига невероятная. Исход чемпионской гонки – непредсказуем. Одно можно сказать наверняка – в воскресенье в Бельгии будет выпито очень много пива. Но кто будет заливать горе, а кто обливаться им от счастья – узнаем только после двух финальных свистков в Брюсселе и Генке.

Весь бельгийский футбол – в шикарном блоге «Про-лига»

Фото: globallookpress.com/Tom Goyvaerts, Laurie Dieffembacq, Panoramic

11 комментариев

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Ignasio Puebla
Верим в Юнион
+9
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Exterior
Формат конечно интересный, с отсутствием неинтересных матчей! Вроде так кажется что все в руках Юниона, но основа страдает из-за травм. Не верится в победу антверпена в гостях. Так что ставлю на победу Генка и трудовую победу Юниона. Пусть вознаградится 88 летнее ожидание!!!
+2
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Сергей Лимонников
Спасибо за текст. Именно такие чемпионаты и должны быть везде, с интригой до последнего тура. А не когда одна и таже команды выигрывает чемпионат на протяжении 10лет.
До сих пор помню чемпионский сейв Акинфеева на последних минутах 2016.
+2
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xoms
Странный подсчёт какой-то совсем уж, или таблицу нужно рисовать с раунда плей офф, а так смотрится дико когда 1 команда имеет хуже разницу поражений при равном количестве игр со 2 местом
+2
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dimonivanov
Кто угодно, только не Антверпен. Юнион и Генк симпатичные клубы.
+1
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achrustalev
К сожалению, такие концовки возможны только в чемпионатах маленьких стран. Причем, маленьких не только территориально, но и по финансовым возможностям. Они примерно равны у всех топов и не так уж превышают возможности всех остальных. В топ-чемпионатах, как известно, всегда 2-3 фаворита. А иногда и вовсе один. Назовите хоть один чемпионат из топ-5 европейских, где в этом сезоне чемпион не был известен задолго до финиша. Ну, может в Испании интрига худо-бедно держалась.
+1
-1
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Максим Манчестер
Давно пора делать меньше команд в регулярных чемпионатах, но с плей офф после 2 кругов.
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Super Andrey
первое место сразу в плей офф? минуя груповой этап?))
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Arzt
Ответ achrustalev
К сожалению, такие концовки возможны только в чемпионатах маленьких стран. Причем, маленьких не только территориально, но и по финансовым возможностям. Они примерно равны у всех топов и не так уж превышают возможности всех остальных. В топ-чемпионатах, как известно, всегда 2-3 фаворита. А иногда и вовсе один. Назовите хоть один чемпионат из топ-5 европейских, где в этом сезоне чемпион не был известен задолго до финиша. Ну, может в Испании интрига худо-бедно держалась.
В Германии, а в Испании Барселона за 4 тура до конца выиграла чемпионат.
0
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Dimonty
Ответ achrustalev
К сожалению, такие концовки возможны только в чемпионатах маленьких стран. Причем, маленьких не только территориально, но и по финансовым возможностям. Они примерно равны у всех топов и не так уж превышают возможности всех остальных. В топ-чемпионатах, как известно, всегда 2-3 фаворита. А иногда и вовсе один. Назовите хоть один чемпионат из топ-5 европейских, где в этом сезоне чемпион не был известен задолго до финиша. Ну, может в Испании интрига худо-бедно держалась.
АПЛ?
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